Israel’s Six Big Lies The US is collapsing. Neoliberalism is collapsing. Neocolonialism is collapsing. And Israel was a failed state from the beginning.



Die Befreiung des Gazastreifens?

Israels sechs große Lügen

Von Julian Macfarlane



14.Oktober 2023

Faschismus ist immer das uneheliche Kind des bankrotten Liberalismus. Chris Hedges

Der Treueschwur vor der US-Flagge, der Bellamy-Gruß, der Hitlers Version vorausging.

Der bankrotte Liberalismus sind die USA. Er ist auch Israel.

Öffentliche Haltungen und große Lügen

Lüge #1

Israel hat ein inhärentes Recht zu existieren

Tut mir leid, hat es nicht.

Kein Staat hat ein „angeborenes“ Recht zu existieren. Nationalstaaten kommen und gehen. Sie werden geboren und sie sterben, genau wie Menschen. Wo ist jetzt die Krim-Republik der 90er Jahre, die von der Ukraine gewaltsam annektiert wurde?

Israels Legitimität ist politisch und hängt von der Akzeptanz seiner Nachbarn und manchmal von militärischer Gewalt ab. Ganz zu schweigen von den Ambitionen der Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Vorstellungen von einer „liberalen“ Weltordnung – genauer gesagt, einer neoliberalen Weltordnung.

Vergessen wir nicht, dass Israel ein neokoloniales Unternehmen ist, ein mono-pseudo-ethnischer Staat, der hauptsächlich von europäischen Einwanderern mit Waffengewalt in Palästina gegründet wurde.

Es war ein semitisches Volk – aschkenasische Juden -, das ein anderes semitisches Volk – die Palästinenser – verdrängte, von denen viele vor Jahrhunderten von Juden abstammten, die zu anderen Religionen – dem Christentum und dem Islam – konvertierten und den Zionismus propagierten, um die Unterstützung anderer, meist nicht verwandter, aber nominell „jüdischer“ Gemeinschaften weltweit zu erhalten.

Die Ideologie der aschkenasischen Zionisten scheint in der deutschen Kultur verwurzelt und ist die Kehrseite des Nationalsozialismus – eine Art ausgrenzender Ethnizismus und Quasi-Rassismus.

Die israelischen Ansprüche – wenn sie erfüllt werden – würden es Israel ermöglichen, sich weit über seine derzeitigen Grenzen hinaus zu einem Groß-Israel auszudehnen.

Die Nazis nannten es Lebensraum. Die Amerikaner nennen es Geschäft.

Lüge #2

Israel ist eine Demokratie

Israel hat immer noch eine bedeutende nicht-jüdische Bevölkerung – Muslime, Christen und Drusen -, aber diese Menschen haben immer weniger Rechte, obwohl sie in der Knesset vertreten sind.

Die palästinensische Bevölkerung des Westjordanlands und des Gazastreifens, die nach israelischer Auffassung zu Israel gehört, wird in keiner Weise vertreten. Sie sind kein Volk.

Würden die Israelis allen Bewohnern der von ihnen kontrollierten palästinensischen Gebiete volle demokratische Rechte zugestehen, wäre das eine andere Sache – aber sie haben nicht die Absicht, das zu tun. Niemals.

Lüge #3

Juden sind ein Volk

Es gibt kein jüdisches „Volk“ – nur jüdische Menschen im gleichen Sinne wie christliche, muslimische und buddhistische Menschen.

Früher war es antisemitisch zu sagen, Juden seien eine Rasse, heute ist es antisemitisch zu sagen, sie seien keine Rasse. Es ist verrückt, wie die Geschichte mit uns spielt.“ Shlomo Sand (israelischer Historiker)

„Es gibt kein jüdisches Genom und schon gar kein jüdisches Gen. Stattdessen sind alle Menschen eine Mischung aus denselben Bausteinen, die mit leicht unterschiedlichen Architekturen aufgebaut sind. „Die Verwirrung über die europäischen Juden resultiert aus ihrer tragischen Geschichte von Verfolgungen und Deportationen, die eine Vielzahl von Verbindungen zwischen Abstammung und Geographie schaffen. Indem wir unsere Vorstellungen von genetisch unterschiedlichen Populationen aufgeben und unsere Verwandtschaft verstehen, können wir unsere gemeinsame Geschichte und – was noch wichtiger ist – unsere gemeinsame Zukunft besser würdigen.“ ( Eran Elhaik, israelischer Genetiker)

Klicken Sie auf das Bild und die Links

Der Mythos des jüdischen Volkes besagt, dass Gott die 12 Stämme Israels – die „Juden“ – als sein auserwähltes Volk auserwählt hat. Mit der Diaspora wurden die Juden gezwungen, sich in der ganzen Welt zu zerstreuen. Immer in der Hoffnung, zurückkehren zu können. Obwohl dies technisch gesehen erst nach dem Wiederaufbau des Tempels geschehen konnte.

Doch während des frühen Römischen Reiches setzten sich die „Juden“ aus verschiedenen ethnischen Gruppen und vielen Sekten zusammen. Sie waren eine messianische Religion und verbreiteten sich mit dem Reich, indem sie sich mit verschiedenen ethnischen Gruppen vermischten. So gibt es die Sephardischen, die Aschkenasischen, die Mizrachischen, schwarzafrikanische Juden und sogar Chinesen.

Chinesische Juden

Zwar sind 44 % der Israelis säkular. Die meisten von ihnen sind aschkenasisch oder russisch. Die Mizrachis der Unterschicht sind fundamentalistisch.

Alle Israelis sprechen Hebräisch – aber nicht das gleiche Hebräisch. Die Mizrachis zum Beispiel sprechen verschiedene Dialekte, die vom Arabischen beeinflusst sind.

Dies bedeutet, dass es schwierig ist, eine politische und soziale Einheit in Israel zu erreichen.

Die Einheit, die es gibt, beruht auf der „großen Lüge“ des universellen Antisemitismus, der natürlich kein Antisemitismus ist, sondern Antijüdischsein – obwohl niemand genau weiß, was das ist. Dazu kommt die Mythologie der Opferrolle, die – wie alle Mythologien – teilweise auf Tatsachen beruht. Es gab Pogrome – es gab einen Holocaust – aber solche Ereignisse werden sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Heutzutage haben die Menschen neue Ziele – die Russen, die Chinesen, die Muslime.

Aber das zionistische Israel kann sich ohne ein Gefühl der Bedrohung nicht als politisches Gebilde aufrechterhalten – und in Ermangelung einer echten Bedrohung muss es eine solche in Form des palästinensischen Widerstands gegen sein brutales Apartheidregime erzeugen.

Lüge #4

Die Hamas ist eine terroristische Organisation

Die Notwendigkeit, den Zusammenhalt Israels trotz der Unterschiede zwischen seinen nominell jüdischen, aber vielfältigen Völkern aufrechtzuerhalten, bedeutet, dass die Hamas dämonisiert werden muss – ungeachtet der Tatsache, dass die Palästinenser Semiten sind, d. h. von den alten Juden abstammen und zum Christentum oder Islam konvertiert sind.

Die Hamas wurde demokratisch gewählt, um die Bevölkerung von Gaza zu vertreten.

Anders als die korrupte PLO besteht sie jedoch darauf, dass die Besatzung genau das ist – eine militärische Besatzung, gegen die man sich schriftlich militärisch wehren sollte.

Hier ist, was die UNO sagt.

Eingedenk der Resolutionen 605 (1987) des Sicherheitsrates vom 22. Dezember 1987, 607 (1988) vom 5. Januar 1988 und 608 (1988) vom 14. Januar 1988 und der Resolutionen 43/21 der Generalversammlung vom 3. November 1988, 43/177 vom 15. Dezember 1988 und 44/2 vom 6. Oktober 1989 über die Verschlechterung der Lage des palästinensischen Volkes in den besetzten Gebieten,

zutiefst besorgt und alarmiert über die beklagenswerten Folgen der fortgesetzten Aggressionshandlungen Israels gegen den Libanon und seiner anhaltenden Besetzung von Teilen des Südlibanon sowie seiner Weigerung, die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates, insbesondere die Resolution 425 (1978) vom 19. März 1978, umzusetzen.

1. Fordert alle Staaten auf, alle Resolutionen der Vereinten Nationen betreffend die Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit durch Völker unter kolonialer und fremder Herrschaft vollständig und getreu umzusetzen;

2. 2. bekräftigt die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid und ausländischer Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes… (Hervorhebung von mir)

Wir dürfen nicht vergessen, dass der israelische Staat von jüdischen Terrorgruppen wie der Irgun gegründet wurde, die zahlreiche Massaker an der Zivilbevölkerung verübten, von denen einige viel schlimmer waren als die jüngsten Angriffe in Gaza. Was für die Gans gut ist, ist auch für den Gänserich gut?

Lüge Nr. 5

Der Angriff auf Gaza war ein terroristischer Angriff

Zivilisten starben. Daran besteht kein Zweifel.

Aber egal, welche Form des militärischen Angriffs – Zivilisten sterben immer. Und dieser asymmetrische Angriff zielte darauf ab, eine bedeutende militärische Fähigkeit aufzubauen.

Es gab drei Hauptziele.

Erstens sollte die Fähigkeit demonstriert werden, die israelische Luftabwehr zu durchdringen, nämlich die viel gepriesene eiserne Kuppel.

Das zweite Ziel war die Geiselnahme.

Drittens sollte die Unzulänglichkeit des israelischen Geheimdienstes aufgezeigt werden, den das israelische Establishment als allsehend und allwissend propagiert.

Alle diese Ziele waren erfolgreich.

Ein zusätzliches Ziel könnte darin bestanden haben, eine israelische Überreaktion zu provozieren – brutale Gewaltmaßnahmen, die gegen das Völkerrecht verstoßen und nicht leicht zu rechtfertigen sind – und dadurch eine stärkere Unterstützung durch die Hisbollah, die Syrer, den Iran und andere zu erreichen. Die Hamas braucht Unterstützer.

Infolgedessen hat sich die Haltung der Türken, Russen und Chinesen – und sogar der Saudis – subtil geändert, die ihre Pläne für den Nahen Osten und Zentralasien nicht durch einen weiteren Krieg zunichte gemacht sehen wollen.

Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die Saudis Israel in nächster Zeit anerkennen oder das Verteidigungsabkommen mit den USA abschließen werden, über das sie diskutiert haben. Am besten ist es, sich mit den Russen zu einigen.

Lüge Nr. 6

Israel hat militärische Überlegenheit

Das israelische Militär von heute ist nicht mit dem von 1967 zu vergleichen.

Wenn es die Armee in den Gazastreifen schickt, muss es damit rechnen, in einem unangenehmen Städtekrieg schwere Verluste zu erleiden. Und dies ist kein Land, das es gewohnt ist, Verluste hinzunehmen. Der Hamas wird klar gemacht, dass Israel, wenn es Gräueltaten gegen seine palästinensische Zivilbevölkerung begeht, mit einer Gegenreaktion der Hamas rechnen kann.

Das ist auch in Israel zu bedenken. Es ist schwer, zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. AR 15 sind zunehmend ein modisches Accessoire für die Jugend.

Außerdem können die Israelis damit rechnen, dass die Hisbollah eine zweite Front eröffnet, und die Hisbollah verfügt über 80.000 Marschflugkörper und eine große Anzahl von Drohnen. Das letzte Mal, als Israel einen Krieg mit der Hisbollah führte, hat es verloren.

Israel droht damit, in Syrien einzumarschieren und Assad zu stürzen, und hat die Start- und Landebahnen der Flughäfen in Damaskus und Aleppo bombardiert, was schnell wieder repariert werden wird. Kann Israel einen Dreifrontenkrieg überleben? Früher konnte es das. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Wenn man in Syrien einmarschiert, sieht man sich mit den Russen konfrontiert, die es bisher den Syrern überlassen haben, mit den Israelis fertig zu werden, dank der bedeutenden russisch-israelischen Bevölkerung. Und dann ist da noch der Iran, der nur darauf wartet, einzugreifen – ganz zu schweigen von den kampferprobten Houthis.

Putin hat bereits vor einer Überreaktion gewarnt und angeboten, zu vermitteln – wahrscheinlich die einzige Person, die dazu in der Lage ist. Im Nahen Osten gilt er als ehrlicher Makler – im Gegensatz zu den USA.

Die Amerikaner hingegen haben eine Flugzeugträgergruppe vor die Küste Israels geschickt, was in einem Konflikt dieser Art militärischer Unsinn ist – nur ein Werbebonus für den militärisch-industriellen Komplex der USA.

Die amerikanische Marine möchte sich natürlich nicht mit den Russen anlegen, was zu einem demütigenden Verlust von mindestens zwei Trägergruppen und Unterstützungsschiffen führen würde.

In der Zwischenzeit bombardieren die Israelis den Gazastreifen mit Bandmunition und unterbrechen die Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung, wobei vor allem palästinensische Zivilisten zu Schaden kommen. Der Ölpreis steigt und bedroht die westlichen Volkswirtschaften.

Aber die Hamas hat immer noch eine Menge ziviler Geiseln. Keine israelische Regierung könnte überleben, wenn diese Geiseln unnötig geopfert werden.

Und jetzt verlagert sich die Aufmerksamkeit der Medien von den israelischen Opfern auf die Palästinenser und ihr Leid.

Die Fortsetzung der Bestrafung des Gazastreifens ist also Wahnsinn. Andererseits ist dies eine verrückte, verrückte Welt. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …