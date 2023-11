Israel’s killing of journalists and denial can’t hide the horrific toll in Gaza After six weeks of continuous Israeli bombardment of Gaza, the real death toll is likely much higher than what has already been reported

Palästinenser demonstrieren am 6. November 2023 in der Stadt Nablus im Westjordanland zur Unterstützung von Journalisten, die im Gazastreifen arbeiten, inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas (AFP)

Israels Tötung von Journalisten und Leugnung können die schrecklichen Folgen in Gaza nicht verbergen

Von Mohannad Sabry

22. November 2023

Nach sechs Wochen ununterbrochener israelischer Bombardierung des Gazastreifens ist die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich viel höher als die bereits gemeldeten

Es bedurfte nur einer Erwähnung der mehr als 11.000 Palästinenser, die im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getötet wurden – eine Zahl, die inzwischen auf 14.000 angestiegen ist -, damit der ranghohe Netanjahu-Berater Mark Regev auf die Behauptung zurückgriff, dies seien „Hamas-Zahlen“.

In einem kürzlichen Interview mit Mehdi Hasan auf MSNBC weigerte sich Regev anzuerkennen, dass Israel bei seinem unerbittlichen und wahllosen Bombardement des belagerten Gazastreifens Kinder getötet hat, und behauptete, die stundenlangen, herzzerreißenden Aufnahmen, die täglich ausgestrahlt werden, könnten nicht unabhängig überprüft werden.

Es stimmt, dass in den vergangenen sechs Wochen des Krieges in Gaza das Sammeln und Überprüfen von Informationen und Filmmaterial extrem schwierig und manchmal sogar unmöglich geworden ist. Aber der Hauptgrund dafür ist Israels ständiger Versuch, die Berichterstattung zu kontrollieren.

Israel hat das Gebiet vollständig abgeriegelt und verweigert ausländischen Journalisten die Erlaubnis, das Kriegsgebiet zu betreten. Gleichzeitig sind seit dem 7. Oktober mindestens 53 Medienschaffende in dem Krieg getötet worden, was ihn zum tödlichsten Konflikt für Reporter macht, seit das Komitee zum Schutz von Journalisten 1992 mit der Erfassung von Daten begann.

„Sie haben eine Situation, in der Sie die meisten der registrierten Journalisten in Gaza töten und andere Journalisten nicht hineinlassen“, sagte Sharif Abdel Kouddous, ein unabhängiger Journalist, der an einem preisgekrönten Film über die Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh durch Israel im Mai 2022 arbeitete, in einem Interview mit Democracy Now.

Nadim Houry, Exekutivdirektor der in Paris ansässigen Arabischen Reforminitiative, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass Israel „bewusst versucht, den Informationsfluss aus Gaza zu kontrollieren“.

„Es versucht auch, die Berichterstattung durch gezielte Fehlinformationen zu beeinflussen“, fügte er hinzu und stellte fest, dass die Welt „Zeuge eines Krieges wird, in dem Israel sein übliches Arsenal einsetzt“. Er verglich die Situation mit der Vorbereitung der US-geführten Invasion im Irak im Jahr 2003, als die Behauptungen der Bush-Regierung von den Mainstream-Medien ungeprüft nachgeplappert“ wurden.

„Das hatte damals verheerende Folgen … Und das hat auch heute verheerende Folgen“, sagte er.

Brutale Belagerung

Journalisten und Medienschaffende, die nicht direkt durch den israelischen Beschuss getötet wurden, sind durch die Zerstörung der Kommunikationsnetze aufgrund der anhaltenden Bombardierungen und des Fehlens von Treibstoff und Strom gelähmt. Zu Beginn des Krieges erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die vollständige Belagerung des 2,3 Millionen Einwohner zählenden Gazastreifens unter Berufung auf den Kampf gegen „menschliche Tiere“.

Andere Journalisten haben ihre Familien bei israelischen Luftangriffen auf zivile Einrichtungen verloren, darunter der Al Jazeera-Korrespondent Wael Dahdouh, der die Nachricht von der Tötung seiner Frau, seines Sohnes, seiner Tochter und seines Enkels während der Live-Übertragung erhielt.

Trotz der israelischen Nachrichtensperre über den Gazastreifen gelten die von den örtlichen Behörden und internationalen Organisationen vorgelegten Opferzahlen weithin als verlässlich, wie dies auch in früheren Kriegen der Fall war.

In seltenen Fällen hat das israelische Militär Reportern internationaler Nachrichtensender erlaubt, sich bei seinen Truppen in Gaza einzuschleusen, unter der Bedingung, dass sie ihr Material vor der Veröffentlichung den israelischen Behörden übergeben.

Israels Unterdrückung von Informationen aus Gaza ist nur ein Aspekt seiner Bemühungen, die Berichterstattung zu kontrollieren

„Jeder Journalist, auch ein ausländischer Journalist, der in den Gazastreifen geht, muss drei Bedingungen erfüllen: Er muss sich an die israelischen Führungen halten, er muss dorthin gehen, wo sie wollen, und er muss sehen, was sie wollen“, sagte Muhammed Shehada, Kommunikationschef der in Genf ansässigen Euro-Med Human Rights Monitor, gegenüber MEE.

Journalisten, die mit israelischen Truppen zusammenarbeiten, dürfen nicht mit Palästinensern sprechen, fügte Shehada hinzu und verwies auf die internationale Berichterstattung über die Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses, in der palästinensische Stimmen nicht zu Wort kamen – selbst als Tausende in der Einrichtung Schutz suchten.

Israel behauptet seit langem, dass sich unter dem Krankenhaus eine riesige Hamas-Kommandozentrale befindet. Ein BBC-Korrespondent, der im Inneren des Krankenhauses filmen durfte, wurde mit Waffen konfrontiert, die angeblich von der Hamas dort versteckt worden waren, aber eine anschließende Analyse des Nachrichtensenders ließ Zweifel an diesen Behauptungen aufkommen, da die Waffen offenbar hin- und hergeschoben wurden und es keine eindeutigen Hinweise auf eine Kommandozentrale gab.

UN-gelieferte Fakten

Israels Unterdrückung von Informationen aus Gaza ist nur ein Aspekt seiner Bemühungen, die Berichterstattung zu kontrollieren. Der ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, hat die Kampagne seiner Regierung gegen die „Hamas-Zahlen“ auf eine neue Ebene gehoben.

Während er im Sicherheitsrat saß, startete Erdan kürzlich eine Tirade von Anschuldigungen gegen die UN selbst: „Jede Zahl des so genannten Gesundheitsministeriums ist von der Hamas. Viele Unrwa-Mitarbeiter in Gaza sind selbst Mitglieder der Hamas“, sagte er. „Es ist an der Zeit, mit dem Mythos der von der UNO gelieferten Fakten aufzuräumen“.

Seine Äußerungen waren nicht im Geringsten überraschend. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 100 Unrwa-Mitarbeiter im Gazastreifen bei israelischen Angriffen getötet, von denen einige auf Schulen abzielten, die zu von der Organisation finanzierten und betriebenen Notunterkünften umfunktioniert wurden.

Und das, obwohl alle Mitarbeiter der Organisation in Gaza überprüft und ihre Namen an Israel weitergegeben werden, so Juliette Touma, eine Sprecherin von Unrwa, gegenüber der New York Times.

Alessandro Accorsi, leitender Analyst für Technologie und Konflikte bei der International Crisis Group, erklärte gegenüber MEE, dass die israelische Armee in früheren Konflikten zwar nur langsam Zahlen über die Opferzahlen veröffentlicht habe, die Daten aber „mehr oder weniger“ mit denen des Gesundheitsministeriums in Gaza übereinstimmten. Aber der aktuelle Krieg ist anders. Da die internationale öffentliche Meinung zugunsten der Palästinenser umschlägt, läuft der internationale „Blankoscheck“, den Israel zu Beginn des Krieges zur Bekämpfung der Hamas hatte, aus.

„Wenn Israel jetzt die Zahl der Toten bestätigen müsste, würde dies den Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand Auftrieb geben“, sagte Accorsi.

Nach sechs Wochen ununterbrochener israelischer Bombardierung des Gazastreifens warnen viele Analysten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich viel höher ist als die bereits gemeldete, da es nahezu unmöglich ist, jeden einzelnen Fall zu verfolgen und zu dokumentieren. Man geht davon aus, dass noch Tausende von Leichen unter den Trümmern liegen, während andere wahrscheinlich ohne offizielle Benachrichtigung begraben wurden.

Was Israel als „Hamas-Zahlen“ bezeichnet, könnte in der Tat falsch sein – nicht weil sie übertrieben sind, sondern weil sie nicht das ganze Ausmaß der schrecklichen Realität vor Ort in Gaza erfassen.

Mohannad Sabry ist ein ägyptischer Journalist, Experte für Sicherheit und die Sinai-Halbinsel und Autor von Sinai: Egypt’s Linchpin, Gaza’s Lifeline, Israel’s Nightmare. Seit der Veröffentlichung seines Buches im November 2015 und dem schnellen Verbot in Ägypten kurz nach der Veröffentlichung lebt Sabry im Exil. Sabrys Schriften wurden vom Miami Herald, Foreign Policy, Al-Monitor und Global Post sowie von Think Tanks wie dem Atlantic Council und dem Tahrir Institute for Middle East Policy veröffentlicht. Sabry war Finalist des Livingston Award for International Reporting 2011 und gehörte zum Team von PBS Frontline, das für die Sendung „Egypt in Crisis“ 2013 für den Emmy Award for News and Documentary nominiert wurde.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …