Israels völkermörderischer Krieg in Gaza ist für die Israelis ein Schlag ins Gesicht von Motasem A Dalloul

https://www.middleeastmonitor.com/20240715-israels-genocidal-war-in-gaza-has-backfired-on-israelis/



Israels völkermörderischer Krieg in Gaza ist für die Israelis ein Schlag ins Gesicht

15. Juli 2024

Tausende halten Transparente und israelische Flaggen während einer Demonstration in Tel Aviv, Israel, am 22. Juni 2024, um einen Geiselaustausch mit dem Gazastreifen und die Absetzung der von Benjamin Netanjahu geführten Regierung zu fordern. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Als Folge des längsten Krieges seit der Gründung Israels auf dem Boden Palästinas im Jahr 1948 haben rund 46.000 Unternehmen in Israel geschlossen, wie lokale Medien berichten.

Israelische Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass diese Zahl bis zum Ende des Jahres auf 100.000 ansteigen wird.

Der brutale israelische Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen hat die israelische Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, das Militär und alle Aspekte des israelischen Lebens stark in Mitleidenschaft gezogen.

Auf politischer Ebene war der israelische Besatzungsstaat noch nie mit einer solchen politischen Polarisierung und solchen Widersprüchen konfrontiert. Noch nie dagewesene Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kriegskabinetts, das zur Leitung des Krieges gebildet wurde, führten zu dessen Auflösung.

Zum ersten Mal werden die Ansichten, Prognosen und Meinungen des Verteidigungsministers und aller hochrangigen Militärs vom Premierminister ignoriert, der erwägt, seine militärischen und geheimdienstlichen Helfer während des Krieges zu entlassen.

Das israelische Militär leidet unter einem gravierenden Personalmangel, der den Staat dazu veranlasst hat, die Dienstzeit von Reservesoldaten zu verlängern, die Haredi-Gemeinschaft zu rekrutieren, Söldner aus der Region und aus Europa und sogar palästinensische Kollaborateure aus dem besetzten Westjordanland einzusetzen.

Trotz der großzügigen finanziellen und militärischen Unterstützung durch die USA leidet die israelische Armee unter einem gravierenden Mangel an Waffen. Einige wichtige Waffen, wie z. B. 120-mm-Mörser, die von Panzern abgefeuert werden, sind fast vollständig aufgebraucht.

Innerhalb Israels ist die Gemeinschaft seit Beginn des Krieges gespalten. Ein großer Teil ist gegen den Krieg, während andere weiterhin für den Krieg sind. Die Familien der in Gaza getöteten Soldaten demonstrieren für den Krieg, während die Familien der israelischen Gefangenen, die in der Enklave festgehalten werden, gegen den Krieg demonstrieren.

In einem Schauspiel, das den zunehmenden Verfall des sozialen Gefüges widerspiegelt, häufen sich in den Gerichten und Polizeistationen die Klagen über Vergewaltigungen und andere Probleme unter den Israelis, die aus den Siedlungen in Hotels umgesiedelt wurden.

Der Premierminister sieht sich nun mit Aufrufen aus allen Teilen der Gesellschaft – sogar vom Präsidenten – konfrontiert, ein Waffenstillstandsabkommen mit dem palästinensischen Widerstand zu akzeptieren, aber seine Arroganz hindert ihn daran.

Mitten in seinem Krieg hat er begonnen, seinen Verteidigungsminister und seinen Chef des Auslandsgeheimdienstes zu entlassen, weil beide, die derselben Partei angehören, davon überzeugt sind, dass er nicht im Dienste des Staates arbeitet, sondern nur seine eigenen Interessen verfolgt.

Zahlreiche Politiker, Intellektuelle, Journalisten, Beamte und ehemalige Beamte haben bekräftigt, dass der Premierminister nicht im Interesse Israels arbeitet, sondern es zerstört. Sie betonen, dass dies nicht ihre Meinung ist, sondern eine Tatsache.

Viele Israelis haben begonnen, ernsthaft zu glauben, dass der Staat Israel zusammenbrechen wird, sobald der Krieg vorbei ist. Infolgedessen sind bereits rund 600.000 Menschen aus dem Land geflohen, und Hunderttausende bereiten sich darauf vor, ihnen zu folgen.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die Menschen deshalb angefleht, nicht zu fliehen.

Der israelische Journalist Merton Rappaport sagte in einem Telefongespräch mit mir, die israelische Gesellschaft sei „völlig zerrissen“.

„Jeder Israeli leidet seit langem“, erklärte er und fügte hinzu, dass „jeder von uns will, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht“, weil er zu einem Albtraum geworden ist.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …