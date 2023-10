Israels zum Scheitern verurteilte „Ent-Hamasifizierung“ und Russlands siegreiche „Ent-Nazifizierung“

Von Ramin Mazaheri

Samstag, 28. Oktober 2023

Die Handlungen des israelischen Regimes im Laufe der Jahre haben gezeigt, dass sein ultimatives Ziel darin besteht, Palästina von allen Nicht-Juden zu säubern und die illegale Besetzung mit der Unterstützung seiner westlichen Verbündeten zu konsolidieren.

Das erklärte Ziel des Regimes, dessen Kampfflugzeuge weiterhin die dicht besiedelten zivilen Gebiete im Gazastreifen bombardieren, ist jedoch derzeit die vollständige Auslöschung der demokratisch gewählten Hamas-Regierung in dem belagerten Streifen, was man als „Ent-Hamasifizierung“ bezeichnen kann.

Es ist sinnvoll, diesen Begriff zu verwenden, denn es gibt viele Parallelen – aber weitaus mehr Kontraste – zu Russlands erklärtem Ziel der „Entnazifizierung“ als Antrieb für seine Operation in der Ukraine inmitten des NATO-Expansionismus.

Der bemerkenswerteste Kontrast besteht darin, wie vollständig der Westen die Entnazifizierung als Grund für die wahllose Bombardierung des Gazastreifens akzeptiert hat, während er sich 2022 völlig weigerte, Russlands Argument, die Entnazifizierung der Ukraine erfordere militärische Gewalt, auch nur in Betracht zu ziehen.

Die moralische und politische Illegitimität des zum Scheitern verurteilten Projekts der Ent-Hamasifizierung ist so offensichtlich, dass sie kaum der Erwähnung bedarf, aber für die Mitglieder des US-Kongresses und die europäischen Staats- und Regierungschefs ist die Vorstellung, dass eine „gnadenlose“ Auslöschung der Hamas vom Angesicht der Erde – ungeachtet der zivilen Kosten – gerechtfertigt ist, immer noch aktuell.

Ganz zu schweigen davon, dass die populäre Hamas-Widerstandsgruppe 2006 die Wahlen im Gazastreifen gewonnen hat, woraufhin das Regime in Tel Aviv eine grausame 17-jährige Blockade verhängte, die das Küstengebiet zu einem Freiluftgefängnis und dem schlimmsten Konzentrationslager in der Geschichte der Menschheit machte.

Der Grundgedanke, der hinter der Ent-Hamasifizierung steht, ist das Beharren Tel Avivs auf einem „Nein zu den 3Ds“: Nein zur Demokratie, Nein zum Widerspruch gegen das Konzentrationslagersystem im Gazastreifen und Nein zu einer diplomatischen Lösung mit den Palästinensern als Ganzes.

Genauso wie Israel kein Endspiel für seine geplante Invasion des Gazastreifens hat, bedeutet das Beharren des Regimes auf dem „Nein zu den 3Ds“, dass es unweigerlich gezwungen sein wird, sich erneut schmachvoll aus dem Küstenstreifen zurückzuziehen.

So ist das Ziel der Ent-Hamasifizierung ein Teil des Gesamtplans des krisengeschüttelten Regimes zur ethnischen Säuberung Palästinas. Israels Gier nach der illegalen Besetzung des gesamten palästinensischen Landes macht diesen Krieg unbestreitbar zu einem imperialistischen Krieg, der somit völlig reaktionär und ungerechtfertigt ist.

Russlands Entnazifizierung und die westliche Reaktion

Inwiefern bringt uns die Ent-Hamasifizierung dazu, Russlands Beharren auf der Ent-Nazifizierung der Ukraine neu zu bewerten?

Die oberflächlichen Ähnlichkeiten zwischen beiden und die zeitliche Nähe zueinander machen einen Vergleich sicherlich notwendig.

Der russische Krieg ist, anders als der israelische, nicht imperialistischer Natur. Er hat kein Interesse an der gesamten Ukraine. Russlands Militäroperation ist genau genommen eine Einmischung Moskaus in den damals achtjährigen ukrainischen Bürgerkrieg, nachdem Kiew und der Westen sich geweigert hatten, ihre Unterschriften unter den Minsker Friedensprozess zu setzen.

Im Jahr 2014 wischten westliche Beamte jeden Gedanken an eine Nazifizierung der Ukraine beiseite, nur weil der Komiker und heutige Präsident Volodymyr Zelensky Jude ist. Der Glaube, dass der Westen das Konzept der Entnazifizierung akzeptieren würde, war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Im März 2022 schrieb ich eine Kolumne mit dem Titel „Das PR-Desaster der russischen ‚Entnazifizierung‘: Wie, warum und was zu tun ist“. Damals war klar geworden, dass die Verwendung des Begriffs „Entnazifizierung“ eine schreckliche Idee war – auch wenn sie innerhalb Russlands leicht verständlich war -, da sie das kollektive westliche Gehirn kurzschloss und es unfähig machte, eine Situation in der Ukraine zu begreifen, die viel komplizierter ist als der einseitige Fall von Israels systematischer Ermordung und Ausraubung der Palästinenser.

Das liegt daran, dass die Verwendung des Wortes „Nazi“ jeden Versuch einer ernsthaften politischen Diskussion im Westen zum Erliegen bringt (ein Phänomen, das als „Godwin’s Law“ bekannt ist), weil der Westen sich weigert, jede Art von erfolgreicher Kritik an der liberaldemokratischen Ideologie anzuerkennen, und der deutsche Nationalsozialismus in Deutschland tatsächlich erfolgreich war, zum großen Teil, weil er das endemische, garantierte Versagen der liberalen Demokratie für die „99%“ richtig diagnostizierte; weil der Westen sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit den in Ungnade gefallenen Nazis verbündete und ihnen einen sicheren Zufluchtsort gewährte und somit gezwungen war, die tatsächliche Bedrohung durch moderne Nazis herunterzuspielen; weil die Erzwingung eines völligen Missverständnisses der modernen Geschichte die einzige Möglichkeit ist, wie westliche Führer trotz des ständigen Scheiterns der liberalen Demokratie für ihre 99 Prozent innenpolitische Zustimmung erzeugen können.

Russland sollte dafür getadelt werden, dass es die offensichtliche ukrainische „Russophobie“ mit der Gruppe in einen Topf wirft, die 27 Millionen seiner Vorfahren ermordet hat – den deutschen Nazis. Das ist eine verständliche, aber reflexartige Reaktion, die die wirtschaftlichen, historischen und intellektuellen Aspekte des Nationalsozialismus des frühen 20. Jahrhunderts völlig ausblendet und nur dazu beiträgt, die tatsächliche Rolle zu verschleiern, die der Nationalsozialismus auch heute noch in der westlichen Gesellschaft spielt.

Was die ukrainischen Nazis des 21. Jahrhunderts von den Hitler-Sympathisanten des Jahres 1939 unterscheidet, ist die Tatsache, dass die ukrainischen Nazis von heute nichts für den Sozialismus übrig haben und stattdessen den Liberalismus der freien Marktwirtschaft befürworten.

Zelenskys medienwirksamer Aufstieg dank ukrainischer Oligarchen oder seine offene Umarmung von US-Hedgefonds wie BlackRock und Banken wie JPMorgan sind nur die Spitze eines Eisbergs von der Größe einer Titanic, der beweist, dass er die überzeugenden Analysen von Karl Marx über das Versagen der liberalen Demokratie des 19. Jahrhunderts nie gelesen hat.

Im Jahr 2014 schrieb ich eine Kolumne für Press TV mit dem Titel „Ukraine: The Rise of the ‚Nalis'“ (Der Aufstieg der ‚Nalis‘), um diesen historischen Wandel des modernen Nazismus zu erklären: „Die Kombination aus Ultranationalisten und Ultraliberalen, die die ukrainische Regierung gestürzt haben, ist bezeichnend für eine neue Art von politischer Partei in der Region: Nationalistische Liberale, oder ‚Nalis‘.“

Nach der unmenschlichen Sanktionskampagne des Westens gibt es in Russland heutzutage nicht mehr so viele Bewunderer der westlichen liberalen Demokratie, aber die offene Verunglimpfung des Liberalismus, die „Nalis“ impliziert, war ihnen im Jahr 2022 vielleicht ein bisschen zu modern und revolutionär.

Warum muslimische Länder überhaupt noch an die westliche liberale Demokratie glauben, ist mir schleierhaft, aber 1,5 Jahre nach der Militäroperation hat Russland den Schleier dessen, was die Iraner „Westoxifizierung“ nennen, sicherlich weiter gelüftet.

Russlands Verwendung der veralteten Bezeichnung „Nazis“ war im Westen ein völliger Fehlschlag in der Öffentlichkeitsarbeit, aber die Zeit hat bewiesen, dass Moskau insgesamt gesehen tatsächlich Recht hatte.

Das unvermeidliche Scheitern der Ent-Hamasifizierung

Was im Moment so inspirierend ist, ist die Tatsache, dass die westliche Öffentlichkeit die angebliche Legitimität der Ent-Hamasifizierung zunehmend ablehnt, vor allem weil die pro-palästinensischen Stimmen trotz Zensur lauter geworden sind.

Der beispiellose Zugang zum „Bürgerjournalismus“ in Palästina erfolgt inmitten der Versuche der westlichen Medien, die Wahrheit zu verdrehen. Die Gräueltaten Israels – die so lange Zeit so schrecklich waren – werden endlich aufgedeckt, und das bedeutet, dass die moralische, intellektuelle und politische Legitimität des Westens in einem schwindelerregenden Tempo untergraben wird.

Dieser Zusammenbruch des westlichen Ansehens und Einflusses hat erstaunliche Auswirkungen auf den westlichen Neo-Imperialismus auf der ganzen Welt.

Der auffälligste Unterschied – die Geschwindigkeit, mit der die Entnazifizierung abgelehnt wurde, und die Geschwindigkeit, mit der die Ent-Hamasifizierung akzeptiert wurde – wird sich also bei ehrlicher Prüfung irgendwann ändern und dann parallelen Revisionen Platz machen.

Die im Februar 2022 abgelehnte Rolle des Nationalsozialismus (und der ruchlosen CIA) in der Ukraine wurde von der westlichen Medienklasse langsam anerkannt – Russland wurde in seinen Behauptungen massiv bestätigt, auch wenn westliche Politiker niemals zugeben können, dass ihre jahrzehntelangen Nazi-Sympathien ein Problem darstellen.

Die Anerkennung der ukrainischen Nazis durch die westlichen Medien wird in der Regel auf Juli 2023 datiert, mit dem Artikel der New York Times: „Nazi Symbols on Ukraine’s Front Lines Highlight Thorny Issues of History“. Heikel, ja. Für den Westen eine längst vergangene Geschichte? Wohl kaum.

Die Einseitigkeit des palästinensischen Leids und die reuelose israelische Barbarei werden die öffentliche Meinung im Westen gegenüber Israel noch schneller revidieren als gegenüber den ukrainischen Nazis.

Die absurde Behauptung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, die „Hamas sei ISIS“, wird als Lüge entlarvt werden, während die Zeit leicht zeigen wird, dass die Hamas in Wirklichkeit mit den Anführern eines Sklavenaufstands in den Vereinigten Staaten der Vorkriegszeit vergleichbar ist.

Die Vergleiche und Kontraste sowie die schrecklich falschen Behauptungen, gefolgt von unvermeidlichen Totalrevisionen, der Ent-Hamasifizierung und der Ent-Nazifizierung sind historisch aufschlussreich, da sie die westliche liberale Demokratie als Ideologie, Ziel und Methode der modernen Regierungsführung zutiefst untergraben.

Die Entnazifizierung setzt sich zweifellos im seit langem umkämpften Donbas durch, während die Ent-Hamasifizierung im belagerten Gazastreifen zum Scheitern verurteilt ist.

Was wird die nächste Katastrophe des Westens sein, wenn es darum geht, Politik zu verstehen, friedliche Lösungen zu fördern und historische Trends zu untersuchen? Wahrscheinlich die „Ent-Trumpifizierung“ nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024 und je nachdem, wie diese Wahl ausgeht.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass wir niemals erwarten sollten, dass westliche liberale Demokratien, die vom Kapitalismus-Imperialismus geleitet werden, friedlich oder für den Nicht-Westen vorteilhaft oder sogar positiv für ihre eigenen Massen sein werden. Übersetzt mit Deepl.com

Ramin Mazaheri ist der Chefkorrespondent von Press TV in Paris und lebt seit 2009 in Frankreich. Er war Tageszeitungsreporter in den USA und hat aus dem Iran, Kuba, Ägypten, Tunesien, Südkorea und anderen Ländern berichtet. Sein neuestes Buch ist „Frankreichs Gelbwesten: Westliche Unterdrückung der besten Werte des Westens“. Er ist auch der Autor von „Socialism’s Ignored Success: Iranian Islamic Socialism“ sowie „I’ll Ruin Everything You Are: Schluss mit der westlichen Propaganda über Rotchina“. Er twittert unter @RaminMazaheri2

