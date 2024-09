https://strategic-culture.su/news/2024/09/25/is-european-parliament-war-council/



Ist das Europäische Parlament ein Kriegsrat?

Von Lorenzo Maria Pacini

25. September 2024

Während der Rest der Welt eine multipolare Zukunft aufbaut und versucht, einen dauerhaften, respektvollen und kooperativen Frieden zu fördern, schwatzt das Parlament in Europa über Krieg.

Die Täuschung war von Anfang an da

Als die Europäische Union als politische Institution am 1. November 1993 mit dem Vertrag von Maastricht nach dem bereits bestehenden Europäischen Binnenmarkt gegründet wurde, war die Absicht, sie zu einer politischen Prothese des Willens des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika zu machen, eindeutig. Tatsächlich waren die jeweiligen politischen und militärischen Führer an der Gründung beteiligt, insbesondere die damaligen Führer der NATO, einer militärischen Einheit, die die notwendige Voraussetzung dafür war, dass die „Neue Welt“ die „Alte Welt“ kontrollieren konnte. Jahrzehntelange politische Theorien über ein Europa souveräner Völker, eine Föderation unabhängiger und souveräner Staaten oder eine Rückkehr zu der differenzierten imperialen und monarchischen Form vor dem Weltkrieg wurden kaum genutzt. Die atlantische Realpolitik setzte sich durch: Europa hatte den Krieg an allen Fronten verloren, die Beute wurde größtenteils von den Amerikanern und Briten und auf der anderen Seite von den Sowjets gemacht. Erst mit dem Zusammenbruch der UdSSR wurde ein endgültiger Akt der politischen Expansion möglich, der den russischen Einfluss aus den europäischen Entscheidungsplänen entfernen würde.

So ist es gekommen.

Die Täuschung war von Anfang an da: keine Union, die eine Emanzipation der vielen Länder garantieren konnte, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg radikal verändert hatten, keine Union, die auf echter Zusammenarbeit und gemeinsamen politischen Maßnahmen basierte, keine Union, die wirklich als Europäer lebte und die Völker Europas belebte, sondern vielmehr eine Union als Ausdruck politischer Hörigkeit – für das Militär gab es bereits die NATO – und wirtschaftlicher Hörigkeit, wobei die Banker der amerikanischen Holdinggesellschaften wahllos zu spekulieren begannen und mit ihren wucherischen Finanzinstrumenten die Zukunft von Millionen von Menschen diktierten. Die einzigen geschützten Interessen waren die „der anderen“, sicherlich nicht die der „Bürger“ der Europäischen Union.

Das Europäische Parlament und die anderen Regierungsorgane, die alle supranational sind und gegen die Grundsätze der nationalen Souveränität der einzelnen Staaten (die seit 1945 nicht mehr souverän sind) verstoßen, haben sich in der Realität wiedergefunden und schlechte und zerstörerische Entscheidungen getroffen. Der Euro ist eine Währung, die alle Länder, die sie eingeführt haben, verarmen ließ und als Folge der Spekulationen an den US-Börsen immer wieder zu Krisen führt. Das Projekt einer gemeinsamen europäischen Armee hat sich seit seiner Konzeption als eine Erweiterung der militärischen Interessen des Atlantikvertrags unter dem Deckmantel entpuppt. Die Europäische Zentralbank ist zum Albtraum eines jeden Staates geworden; die Kollegialität von Straßburg ist nichts weiter als ein gut finanziertes Marionettentheater, das den Bürgern vorgaukelt, dass sie in 60 Sekunden mit jemandem debattieren müssen, in der Hoffnung, dass die Mikrofone funktionieren und der amtierende Präsident Kopfhörer mit Simultanübersetzung angeschlossen hat.

Das Ergebnis ist, dass die EU überhaupt nicht funktioniert hat, aber in Wirklichkeit hat sie sehr gut funktioniert: Sie hat es dem Hegemon ermöglicht, seine Kolonialisierungsarbeit in Europa abzuschließen, und jetzt, da die Maschine von selbst läuft, besteht keine Notwendigkeit mehr, direkt einzugreifen.

Die EU schickt die Europäer in den Krieg

Lassen Sie sich nicht täuschen: „Demokratie“ gibt es im Krieg nicht. Es gibt die Entscheidungen politischer Machtgruppen, Finanzgruppen, Rüstungsunternehmen, internationale Vereinbarungen, die unter der Hand getroffen werden, Kriegsherren.

Und hier sind wir wieder, vor einer realen Politik, die die besten Theorien widerlegt: Die Europäische Union hat in den letzten Tagen eine Resolution verabschiedet, die Kiew die Möglichkeit einräumt, europäische Waffen gegen die Russische Föderation einzusetzen. Eine in jeder Hinsicht schändliche Entscheidung, die zudem eine infame Kriegserklärung an Russland darstellt. Das ist nichts Neues, da das Klima der Russophobie seit zwei Jahren (eigentlich sogar länger!) anhält und die EU Russland ebenfalls bedroht und sanktioniert hat, indem sie unter dem Schutz der NATO Waffen in die Ukraine geschickt hat.

Der Krieg ist der des Westens gegen Russland oder vielmehr gegen das, was es repräsentiert. Inzwischen haben selbst die Mainstream-Medien dies erkannt und können angesichts der offenkundigen Ausweitung des Konflikts auf globaler Ebene nicht länger schweigen. Die Ukraine war das erste entbehrliche Land, wie bereits 1991 klar wurde, als die amerikanische Arroganz die Erste Rus‘ als Kriegsbeute auswählte, um das demontierte Sowjetrussland bis ins Mark zu treffen.

Was in diesen Tagen geschieht, ist ein Schritt in Richtung Abgrund, begangen von heimtückischen Dienern einer Macht, an die sie sich leichtfertig verkauft haben. Der Wille des Europäischen Parlaments, den NATO-Angriff auf Russland zu billigen – mehr als bisher geschehen – wird die Ausweitung des Konflikts auf globaler Ebene bedeuten, der durch Europa, das Hauptkriegsschauplatz sein wird, hindurchgeht. Eine Ausweitung, die bereits befürchtet wurde und auf die die Regierungen schon seit einiger Zeit auf strategischer Ebene hinarbeiten: Die Übung „Blau gegen Rot“ des NATO-Kommandos, die beispielsweise von Italien geleitet wird und vor zwei Jahren begann, ist ein Beispiel unter vielen für die Planung einer baldigen Eskalation; aber auch die Einführung der Wehrpflicht und die Einführung der Wehrpflicht in verschiedenen Ländern, die diese abgeschafft hatten, ein politisches Vorhaben, das eine lange Diskussions- und Genehmigungsphase erfordert, ist ein weiteres gutes Beispiel; oder die Tatsache, dass alle Staaten der Union ein rasantes Wettrüsten begonnen haben, eine Entscheidung, die nur in der offenen Erwartung eines Konflikts in großem Maßstab getroffen wird.

Trotz der Tatsache, dass Russland wiederholt davor gewarnt hat, die Provokationen einzustellen und die Eskalation des Konflikts zu stoppen, und trotz der Tatsache, dass auch andere Staaten diplomatisch interveniert haben, um die Hetzreden zu unterbinden, befehlen hier Washington und London, und Straßburg gehorcht.

Wird der Rest der Welt tatenlos zusehen?

Was wird aus den internationalen Beziehungen und den strategischen Vereinbarungen mit anderen Ländern? Was werden die Staaten tun, die diesen Prozess der Selbstzerstörung beobachten?

Es gibt kein ausdrückliches und objektiv berechenbares Interesse daran, in diesen Konflikt einzutreten. Dies eröffnet eine Phase hybrider nuklearer Kriegsführung, in der der Druck auf die Bevölkerung ein Ausmaß an Leid erreicht, das sie völlig destabilisiert. Unregierbarkeit wird das kleinere Übel sein, denn im Kriegszustand werden alle Garantien, Rechte und Gesetze ausgesetzt, sowohl durch die außerordentlichen Pläne als auch durch die konkreten Tatsachen der Unregierbarkeit, die ein bewaffneter Territorialkonflikt mit sich bringt.

Die Beziehungen zu anderen Staaten werden beeinträchtigt und es besteht die Gefahr, dass weder die diplomatischen noch die wirtschaftlichen Beziehungen wiederhergestellt werden können. Europa hat keinen guten Standpunkt, um wichtige finanzielle Entscheidungen zu verhandeln, es befindet sich in einer 30-jährigen Rezession, die durch Währungsschäden und eine instabile Inflation, die ständig ihre eigenen Rekorde bricht, noch verschlimmert wird. Kein europäisches Land ist in sinnvolle geoökonomische Partnerschaften eingebunden, was einen enormen Rückstand bedeutet. Im Einklang mit seinen Plänen zur Vorherrschaft hat das Dollarimperium dem Euro-Patenkind nicht erlaubt, alternative Auswege zu finden.

Strategisch gesehen verfügen die europäischen Staaten zwar über eine gute Rüstungsindustrie, aber ebenso wahr ist, dass sie nicht über die Triebkraft für einen Konflikt verfügen. Es gibt nicht genug Menschen und nicht genug Ressourcen. Außerdem haben europäische Rüstungsunternehmen Verträge, die schnell platzen könnten, wenn die Gastländer überrannt würden. Es gibt keine Stabilität, die als Garantie dienen könnte.

Während der Rest der Welt eine multipolare Zukunft aufbaut und versucht, einen dauerhaften, respektvollen und kooperativen Frieden zu fördern, schwatzt das Parlament in Europa über Krieg. Es klingt wie ein besiegter Boxer, der mit gebrochenen Knochen in die Ecke gedrängt wird und schreit, dass er den Kampf gleich gewinnen wird. Noch ein Schlag und er wird k. o. gehen.

Europa steht vor einem Abgrund und seine Herrscher rasen darauf zu. Ein Wettlauf in die Selbstzerstörung, in ein Massaker an Männern und Frauen aus ganz Europa, deren Interessen und Willen Gegenstand von Gewalt und Täuschung waren. Ein Stellvertreterkrieg, den der wahre Feind uns aufgezwungen hat und der uns zwingen wird, bis zum letzten Europäer zu kämpfen. Hierin liegt die Boshaftigkeit des Reiches des Bösen.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

