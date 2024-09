Ist die älteste jüdische Zeitung Großbritanniens zum Propagandainstrument von Benjamin Netanjahu geworden? von Nasim Ahmed Nasim

https://www.middleeastmonitor.com/20240913-has-the-uks-oldest-jewish-newspaper-become-benjamin-netanyahus-propaganda-tool/



Ist die älteste jüdische Zeitung Großbritanniens zum Propagandainstrument von Benjamin Netanjahu geworden?

13. September 2024

Das Logo des Jewish Chronicle, der ältesten jüdischen Zeitung Großbritanniens seit 1841 [Social Media/X]

Wie konnte es dazu kommen, dass die älteste jüdische Zeitung Großbritanniens eine Geschichte veröffentlicht hat, an der die israelischen Sicherheitskräfte ernsthafte Zweifel geäußert haben? Das ist die Frage, die sich viele stellen, da der Jewish Chronicle heftiger Kritik ausgesetzt ist, weil er als eklatantes Beispiel für journalistische Verfehlungen angesehen wird. Die Zeitung wurde als Sprachrohr für unbestätigte und möglicherweise erfundene Informationen kritisiert, die scheinbar mit den politischen Interessen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu übereinstimmen.

Der Streit brach Anfang des Monats aus, als der Jewish Chronicle einen Artikel von Elon Perry veröffentlichte. Perry, der in seiner Biografie im JC als ehemaliger Kommandosoldat beschrieben wird, machte sensationelle Behauptungen über den angeblichen Plan des Hamas-Führers Yahya Sinwar, Geiseln aus Gaza zu schmuggeln.

Er untermauerte seine wilden Spekulationen mit der Behauptung, der Jewish Chronicle sei von israelischen „Geheimdienstquellen“ über den Plan informiert worden.

Der angebliche Plan beinhaltete einen Anschlag von Sinwar, bei dem er sich selbst, andere Hamas-Führer und die verbliebenen israelischen Geiseln durch den umstrittenen Philadelphi-Korridor in den Sinai transportieren wollte, mit dem Iran als letztendlichem Ziel. In Perrys Artikel wurde außerdem behauptet, dass diese Informationen während der Vernehmung eines gefangenen hochrangigen Hamas-Beamten und aus Dokumenten gewonnen wurden, die am 29. August beschlagnahmt wurden, zeitgleich mit der Bergung der Leichen von sechs israelischen Geiseln.

The Jewish Chronicle brachte die unbegründeten Behauptungen ausdrücklich mit Netanyahus Haltung zum Philadelphi-Korridor in Verbindung, einem kritischen 14 Kilometer langen Abschnitt entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten. Obwohl kein funktionierender Tunnel entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten gefunden wurde, besteht der israelische Premierminister hartnäckig auf einer unbefristeten Militärpräsenz in dem Gebiet, auch wenn dies bedeutet, ein mögliches Waffenstillstandsabkommen zu gefährden, das die Freilassung von Geiseln sichern könnte. Insbesondere Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant verurteilte öffentlich die Priorisierung des Philadelphi-Korridors gegenüber dem Leben der Geiseln und bezeichnete dies als „eine moralische Schande“.

Als Netanjahu von allen Seiten – auch innerhalb Israels und von seinen engsten Verbündeten in Washington – zunehmend kritisiert wurde, verlieh der Artikel des Jewish Chronicle der umstrittenen Haltung des israelischen Premierministers auf bequeme Weise Glaubwürdigkeit. Der Artikel wiederholte Netanyahus Behauptung während einer berüchtigten Pressekonferenz, dass die Aufgabe des Philadelphi-Korridors es unmöglich machen würde, die Hamas am Schmuggel von Waffen und Geiseln zu hindern.

Die auffällige Übereinstimmung zwischen den angeblichen „Geheimdienstinformationen“, die der Jewish Chronicle zitiert, und Netanyahus politischer Position hat ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Informationen und den Motiven für die Veröffentlichung des Artikels geweckt. Der Zeitpunkt und der Inhalt des Artikels haben alarmierende Bedenken hinsichtlich der Integrität der ältesten jüdischen Zeitung Großbritanniens aufkommen lassen.

Es gibt nun immer mehr Spekulationen darüber, dass der Jewish Chronicle als Kanal für erfundene Pro-Netanyahu-Geschichten gedient haben könnte und somit effektiv als Propagandawerkzeug fungiert hat, um die zunehmend isolierte Position des israelischen Premierministers zu stärken. Der Artikel im JC entpuppte sich bei näherer Betrachtung als falsch, da mehrere Quellen, darunter ein ausführlicher Bericht im +972 Magazine sowie Berichte mehrerer israelischer Medien, Zweifel an den Behauptungen über „Sinwars geheimen Plan, Geiseln in den Iran zu schmuggeln“ und seinen Autor Perry aufkommen ließen.

Diesen Untersuchungen zufolge widerlegte Israels Channel 12 nur einen Tag nach der Veröffentlichung des Artikels im Jewish Chronicle dessen Behauptungen und erklärte, dass „alle relevanten Quellen im Sicherheitsapparat“ nichts von den angeblichen „Geheimdienstinformationen“ wussten. Der Journalist Ronen Bergman von Ynet entlarvte die Geschichte weiter, indem er vier Quellen aus der israelischen Geheimdienstgemeinschaft und der Abteilung für Gefangene und vermisste Personen der israelischen Armee zitierte, die die Behauptungen des JC als „wilde Erfindung“ und „hundertprozentige Lügen“ bezeichneten. Sogar der Sprecher der israelischen Besatzungstruppen, Daniel Hagari, wies die Geschichte offiziell als unbegründet zurück.

Noch beunruhigender ist, dass es sich bei dieser Fälschung nicht um einen Einzelfall handelt. Der Artikel des Jewish Chronicle scheint Teil eines umfassenderen Musters gefälschter Geheimdienstberichte zu sein, die offenbar darauf abzielen, Netanyahus Position zu stärken. Ein ähnlicher Bericht in der deutschen Bild-Zeitung, der angeblich die Verhandlungsstrategie der Hamas aus einem Dokument enthüllte, das angeblich von Sinwars Computer stammt, wurde ebenfalls weitgehend von israelischen Militärquellen entlarvt.

Die Fälschung wird so ernst genommen, dass die israelische Armee eine interne Untersuchung zu diesen undichten Stellen eingeleitet hat, da sie eine Einflusskampagne vermutet, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung in Israel zugunsten von Netanjahu zu beeinflussen. Die israelische Armee soll die beiden Artikel in The Jewish Chronicle und Bild als zusammenhängend behandeln und hat eine interne Untersuchung eingeleitet, um die Quelle der undichten Stellen und Fälschungen zu finden.

Laut dem +972 Magazine vermutet das israelische Militär, dass der oder die Verantwortlichen versuchen, die öffentliche Meinung in Israel zugunsten von Netanjahu zu beeinflussen, gerade als Massenproteste in Israel für einen Geiseldeal seine Versuche, den Krieg weiterzuführen, zu torpedieren drohen. Ein Militärangehöriger, der über die Ermittlungen der Armee informiert ist, soll Bergman definitiv gesagt haben: „Dies ist eine Einflusskampagne auf … die israelische Öffentlichkeit … und wir sind entschlossen, die Person oder Organisation dahinter zu finden.“

Diese beunruhigende Einflusskampagne wird noch brisanter, da ernsthafte Fragen über den Autor des Artikels, Elon Perry, aufgeworfen wurden. Nachforschungen verschiedener Journalisten und Medien, darunter die israelische Sendung Hazinor des Channel 13, haben zahlreiche Fälschungen in Perrys Biografie aufgedeckt. Trotz der Behauptung, 28 Jahre in der Golani-Brigade gedient zu haben, an der Operation Entebbe teilgenommen zu haben und eine Professur an der Universität Tel Aviv inne zu haben, konnte keine dieser Behauptungen verifiziert werden. Als er damit konfrontiert wurde, soll Perry diese Erfindungen abgestritten oder abgewiegelt haben.

Darüber hinaus fand die Technikjournalistin Simi Spolter in den israelischen Medien keine Belege für Perrys angebliche 25-jährige Karriere als Journalist. Abgesehen von den jüngsten Artikeln im Jewish Chronicle gibt es Berichten zufolge keine dokumentierte Geschichte von Perry als langjähriger Journalist.

Die Enthüllungen der letzten Tage haben die Glaubwürdigkeit des Jewish Chronicle als Herausgeber ernsthaft untergraben und werfen beunruhigende Fragen über seine Rolle bei der Verbreitung erfundener Geschichten zur Verstärkung von Netanyahus Propaganda auf. Ob absichtlich oder unabsichtlich, scheint die älteste jüdische Zeitung Großbritanniens zu einem Kanal für Falschinformationen geworden zu sein, die dazu dienen, Netanyahus umstrittene Politik zu rechtfertigen, insbesondere im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen und die anhaltende Besetzung des Philadelphi-Korridors.

Für Leser, die mit der Berichterstattung des Jewish Chronicle in den letzten Jahren vertraut sind, dürften diese Enthüllungen keine Überraschung sein. Die Zeitung wird weithin als Teil der globalen Islamophobie angesehen und als einer der führenden Verstärker anti-palästinensischer Gefühle. Sie wird oft als Plattform für die Verbreitung von Hass und Propaganda angesehen und nicht als seriöse und glaubwürdige Nachrichtenquelle.

MEMO hat den Jewish Chronicle bezüglich der in diesem Artikel erhobenen Vorwürfe kontaktiert, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

