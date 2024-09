https://www.palestinechronicle.com/netanyahu-preparing-to-fire-gallant-considering-saar-as-new-defense-minister-reports/



Netanjahu bereitet sich auf die Entlassung von Gallant vor und erwägt Sa’ar als neuen Verteidigungsminister – Berichte

16. September 2024 Blog, Nachrichten

Yoav Gallant und Gideon Sa’ar. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

„Im Norden muss eine Entscheidung getroffen werden, und Gallant ist nicht der richtige Mann, um sie zu treffen.“ Itamar Ben-Gvir

Premierminister Benjamin Netanjahu bereitet sich darauf vor, Verteidigungsminister Yoav Gallant zu entlassen, und erwägt laut israelischen Medien, den Vorsitzenden der Partei „Neue Hoffnung“, Gideon Sa’ar, als seinen Nachfolger einzusetzen.

Der Bericht des nationalen Rundfunksenders KAN zitierte einen Beamten aus dem Büro des Premierministers, wie die Times of Israel am Montag berichtete.

Laut Al-Jazeera, der sich auf die israelische Maariv beruft, führen der israelische Justizminister Yariv Levin und der Anwalt Michael Rivlin die Verhandlungen, um Sa’ar in Netanyahus Regierung aufzunehmen.

Berichten zufolge ist Gallant mit Netanjahu wegen einer größeren Invasion im Libanon uneins.

Nach dem Bericht veröffentlichte der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir auf X: „Seit Monaten fordere ich Premierminister Netanjahu auf, Gallant zu entlassen, und es ist an der Zeit, dies sofort zu tun.“

Er fügte hinzu: „Im Norden muss eine Entscheidung getroffen werden, und Gallant ist nicht der richtige Mann, um sie zu leiten.“

Gerüchte und Dementis

Laut der Times of Israel kursieren seit Monaten Gerüchte über die Ablösung von Gallant, obwohl Sa’ar im Juli bestritt, ein Angebot erhalten zu haben, ‚das ihn wieder in die Koalition bringen würde‘.

Sowohl die Jerusalem Post als auch die Times of Israel berichteten, dass Sa’ar die jüngsten Berichte dementiert habe, wobei ein Sprecher des Vorsitzenden von New Hope sagte, dass es „in dieser Angelegenheit nichts Neues gibt“.

Unterdessen erklärte Netanyahus Büro, dass „die Veröffentlichungen über Verhandlungen mit Gideon Sa’ar nicht korrekt sind“, wie die Jerusalem Post berichtete. Sein Büro erwähnte jedoch „die Entlassung des Verteidigungsministers mit keinem Wort“.

„Spannungen“

Dem Bericht zufolge sagte KAN außerdem, dass „die Spannungen zwischen Netanjahu und Gallant am Sonntagabend in Bezug auf die eskalierende Situation mit der Hisbollah ihren Höhepunkt erreichten“.

„Wenn Gallant versucht, eine Operation im Norden zu vereiteln, wird er ersetzt“, soll Netanjahu laut KAN gesagt haben, wie die Jerusalem Post berichtet.

„Der Kommandeur des Nordkommandos der israelischen Streitkräfte, Uri Gordin, unterstützte eine begrenzte Operation, während Gallant dagegen war“, fügte der Bericht hinzu.

Die Partei New Hope hatte die Regierungskoalition Anfang des Jahres verlassen, nachdem Sa’ar ‚ein Platz im inzwischen aufgelösten Kriegskabinett verweigert worden war‘, berichtete die Times of Israel.

Die Zeitung berichtete, dass Mitglieder des Kabinetts von Netanjahu seit Monaten die Entlassung von Gallant fordern. Sie seien „unter anderem verärgert über seine Ablehnung eines von der Regierung unterstützten Gesetzes zur Rekrutierung ultraorthodoxer Soldaten und über seinen öffentlichen Bruch mit dem Premierminister wegen eines Geiseldeals und der Kontrolle über den sogenannten Philadelphi-Korridor in Gaza“.

Andauernder Völkermord

Israel missachtet eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, und wird wegen seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Tel Aviv steht derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern unter Anklage, da es seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza führt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 41.226 Palästinenser getötet und 95.413 verwundet, was auf den andauernden Völkermord Israels in Gaza zurückzuführen ist.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen ums Leben gekommen sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. In israelischen Medien wurden Berichte veröffentlicht, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Millionen Vertriebene

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat außerdem zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die große Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, vom Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

