Is the EU still concerned? The 30 years since the Oslo Accords has shown Palestinians that Europe will not serve as a counterweight to the U.S., but rather as a pillar in their dispossession.

Eine Delegation von Botschaftern der Länder der Europäischen Union besuchte am 24. November 2021 gemeinsam mit dem Vertreter der Europäischen Union, Sven Kühn von Burgsdorff, eine Entsalzungsanlage in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen. (Foto: Ashraf Amra / APA Images)



Die 30 Jahre seit den Osloer Verträgen haben den Palästinensern gezeigt, dass Europa nicht als Gegengewicht zu den USA dient, sondern eher eine Stütze bei ihrer Enteignung ist.

Ist die EU noch besorgt?

Von Mouin Rabbani



5. Oktober 2023

Anmerkung des Herausgebers: Die folgenden Ausführungen wurden letzten Monat in Brüssel verfasst, um die Rolle der Europäischen Union in der Palästinafrage drei Jahrzehnte nach den Osloer Verträgen von 1993 zu bewerten.

Ich bin aus der armenischen Hauptstadt Eriwan nach Brüssel gekommen.

Ich kam an dem Tag in Eriwan an, als die aserbaidschanischen Streitkräfte ihren letzten Angriff auf Berg-Karabach starteten.

Als Palästinenserin war ich tief bewegt von den schrecklichen Bildern einer ganzen Gesellschaft, die praktisch über Nacht entwurzelt, enteignet und ethnisch gesäubert wurde. Nicht minder beeindruckt war ich davon, dass diese Katastrophe, wie schon 1948 in Palästina, durch einen seltenen Konsens zwischen rivalisierenden Großmächten – Washington, Moskau und Europa – ermöglicht wurde. Jede hielt es aus ihren eigenen Gründen für zweckmäßig, eine ganze Gesellschaft zu opfern, um ihre strategischen Interessen zu fördern. Das hinderte die Vertreter Europas und der Europäischen Union natürlich nicht daran, im Nachhinein ihre Besorgnis und sogar Verurteilung über die völlig vorhersehbaren Ergebnisse ihrer Politik zum Ausdruck zu bringen. Oder die Erhabenheit der europäischen Werte ohne einen Hauch von Ironie zu preisen. Worte sind, wie man sagt, billig.

Und nirgendwo sind sie billiger als in Bezug auf Palästina.

Kürzlich hat Palästinenserführer Mahmoud Abbas eine Reihe von Äußerungen über die Juden in Europa und den Holocaust gemacht, die eine echte europäische Empörung hervorriefen. Natürlich ist es nur angemessen, Geschichtsfälschungen zu verurteilen und zu desavouieren. Aber warum sollte ich die europäischen Verurteilungen von Abbas ernst nehmen, wenn Benjamin Netanjahus Behauptung, der Holocaust sei nicht von Adolf Hitler, sondern vom Mufti von Jerusalem, Hadsch Amin al-Husseini, inspiriert worden, praktisch mit Schweigen übergangen wurde? Oder wenn die ranghöchste Beamtin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, in ihrer Botschaft an Israel zu dessen 75. Israel sei „eine lebendige Demokratie im Herzen des Nahen Ostens“, die – in ihren Worten und als Ausdruck der ultimativen Beleidigung – „die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht hat“. Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land lebt weiter. Ich für meinen Teil habe nichts dagegen, dass sie die, wie sie es nannte, „gemeinsame Kultur und die gemeinsamen Werte“ von Europa und Israel feiert. Diese wurden ja im vergangenen Jahr in Baku in vollem Umfang zur Schau gestellt.

Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob und wie Europa eine konstruktive Rolle bei der Verwirklichung des israelisch-palästinensischen Friedens spielen kann. Zwei Anekdoten:

In den 1990er Jahren war ich mit einer niederländischen Diplomatin befreundet, die nach Brüssel abgeordnet worden war. Ihre Bemühungen um eine ordnungsgemäße Kennzeichnung von Siedlungsprodukten sowohl in den Niederlanden als auch in Brüssel wurden auf Schritt und Tritt bekämpft. Nicht von israelischen Interessengruppen, sondern eher von ihren eigenen Kollegen und Vorgesetzten. Es ist eine Debatte, die seit Jahrzehnten geführt wird. Warum sollten wir Europa ernst nehmen, wenn ein umfassendes Verbot von Siedlungsprodukten auf dem europäischen Markt, das die einzig sinnvolle Maßnahme in dieser Hinsicht wäre, nicht einmal auf der Tagesordnung steht?

Einige Jahre später nahm ich an einem Abendessen in der niederländischen Botschaft in Amman teil, zu dem die Mitglieder des niederländischen Parlamentsausschusses für auswärtige Angelegenheiten eingeladen waren. Deren Vorsitzender erklärte, dass sie keinen Kontakt mit der Hamas haben würden, da diese die Existenz der anderen Partei ablehne. (Zufälligerweise arrangierte ich auf ihre Bitte hin für einige seiner weniger doktrinären Kollegen ein Treffen mit der Hamas-Führung in Damaskus während der nächsten Etappe ihrer Reise).

Als ich ihn fragte, ob die gleichen Kriterien auf Avigdor Lieberman zuträfen, der damals ein aufsteigender Stern in der israelischen Politik war, antwortete er nur, dass Lieberman im Gegensatz zur Hamas nicht Teil der israelischen Regierung sei. Als Lieberman jedoch Minister der Regierung wurde, war er ein geschätzter Partner für die europäischen Regierungen. Ich war letzten Monat zufällig in Zypern, als der dortige Außenminister Itamar Ben-Gvir willkommen hieß. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Ben-Gvir und Smotrich auch in und von Europa normalisiert werden. Nochmals: Warum sollten wir Sie, gemessen an den Bedingungen des Quartetts, die den Status einer heiligen Schrift erlangt haben, ernst nehmen?

Immerhin scheint sich Ihr Engagement in erster Linie auf palästinensische Schulbücher und die Kriminalisierung palästinensischen Engagements mit obszön verzerrten Definitionen von Antisemitismus zu konzentrieren. Israelische Schulbücher und der institutionalisierte Rassismus Israels? Hier gibt es nichts zu sehen.

Europäische Beamte und Diplomaten sprechen oft über ihre Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihrer Institutionen als Beweis für ihre Ernsthaftigkeit und ihr Engagement. Aber wozu? Fragen Sie praktisch jeden Palästinenser, und er wird Ihnen sagen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Ihren Interessen und den Interessen Israels dient, nicht den ihren. Mit anderen Worten: Sie tun uns keinen Gefallen, wenn Sie Abbas unterstützen, der sich jetzt im 18. Jahr seiner vierjährigen Amtszeit befindet.

Im Gegensatz zu einigen meiner Kollegen habe ich keine grundsätzlichen Einwände gegen eine Zwei-Staaten-Lösung und auch nicht dagegen, dass Europa sie weiterhin unterstützt. Sie stellt immerhin einen internationalen Konsens dar und bildet einen seltenen Punkt der Übereinstimmung unter den zunehmend zerstrittenen Mitgliedern der EU.

Aber sicherlich haben Sie sich gefragt, ob dreißig Jahre Oslo Sie diesem Ziel näher gebracht oder von ihm entfernt haben. Ist es in Anbetracht der offensichtlichen Antwort auf diese Frage nicht an der Zeit für einen anderen Ansatz, bei dem Sie sich nicht darauf konzentrieren, einem verrotteten Prozess noch mehr Leben einzuhauchen, sondern sich vielmehr mit einer Politik auseinandersetzen, die den internationalen Konsens zunehmend außer Reichweite bringt? Ein guter Anfang wäre, wenn Europa die Verpflichtungen einhalten würde, die es bereits freiwillig eingegangen ist, wie z. B. in seinem Assoziierungsabkommen mit Israel. Oder Ihre Rolle bei der Umwandlung des Gazastreifens in ein, wie der ehemalige britische Premierminister David Cameron es nannte, „riesiges Freiluftgefängnis“ anzusprechen. Oder die Beendigung Ihrer Kampagne, mit der Sie die Palästinenser daran hindern wollen, sich an internationale Rechtsinstitutionen wie den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof zu wenden. Aber ich für meinen Teil halte nicht den Atem an.

Abschließend möchte ich keine Vergleiche mit der europäischen Politik gegenüber dem Konflikt in der Ukraine ziehen, denn ich bin nicht von gestern. Mein Eindruck ist, dass die europäischen Hauptstädte zu dem Schluss gekommen sind, dass es nebenan und im Nahen Osten dringendere Krisen gibt, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. Im Vergleich dazu befindet sich die Palästina-Frage jetzt im achten Jahrzehnt. Von Europa aus gesehen ist der Himmel noch nicht eingestürzt, und sie kann getrost auf der Rückbank bleiben.

Meiner Ansicht nach liegt es daher in der Verantwortung der Palästinenser, die Art ihrer Beziehungen zu Europa zu ändern. Sie dürfen Europa nicht länger als potenzielles Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten betrachten, sondern müssen es als stabilen Pfeiler in der Architektur der palästinensischen Enteignung sehen. Es liegt also an uns, Sie nicht mehr ernst zu nehmen und uns wieder auf unseren Kampf mit Israel und die Suche nach verlässlichen Verbündeten zu konzentrieren, bis unsere Störung des „business as usual“ Sie dazu zwingt, Ernsthaftigkeit zu zeigen. Lasst den Berg, wie man sagt, zu Mohammed kommen. Übersetzt mit Deepl.com

Mouin Rabbani ist Mitherausgeber von Jadaliyya und Moderator des Connections-Podcasts sowie Non-Resident Fellow am Center for Conflict and Humanitarian Studies.



