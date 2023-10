Saudi has become partner of Zionists in the occupation of Palestine At the Saudi-Indian Investment Forum held following the G20 meeting in India, Saudi Crown Prince, Mohammad Bin Salman, said that the creation of the Economic Corridor had been announced by…



Saudi-Arabiens Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman in Neu-Delhi am 9. September 2023 [EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP via Getty Images]

Saudi ist Partner der Zionisten bei der Besetzung Palästinas geworden

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

4. Oktober 2023

Auf dem saudi-indischen Investitionsforum, das im Anschluss an das G20-Treffen in Indien stattfand, sagte der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman, dass die von Neu-Delhi angekündigte Schaffung des Wirtschaftskorridors, der Indien, den Nahen Osten und Europa miteinander verbinden wird, die gemeinsamen Interessen „unserer Länder durch die Verbesserung der wirtschaftlichen Konnektivität“ verwirklichen werde.

In dem Wissen, dass dieser Korridor auch Israel einschließt, bekräftigte Bin Salman, dass er zur Entwicklung der Infrastruktur, einschließlich des Eisenbahnnetzes und der Hafenverbindungen, zur Verbesserung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs und zum verstärkten Handelsaustausch zwischen den beteiligten Parteien beitragen werde.

Ungeachtet aller Kontroversen im Zusammenhang mit den saudischen Bedingungen für die Unterzeichnung eines Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel beweist dies, dass das Königreich in dieser Angelegenheit sehr schnell vorankommt. Die Äußerungen von Bin Salman über den Wirtschaftskorridor beseitigten alle Unklarheiten über die tatsächlichen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Er sprach eindeutig von gemeinsamen Interessen und dem Handelsaustausch zwischen den an dem Projekt beteiligten Ländern.

Der emiratische Politologe Salem AlKetbi drückte es noch deutlicher aus, als er sagte, dass dieses „ehrgeizige Projekt eine gemeinsame Basis für Zusammenarbeit und Integration“ sei, wobei er darauf hinwies, dass „die Wirtschaft als Tor zur Politik dient“, und sagte, dass „es effektiv eine neue geopolitische Karte für Allianzen zeichnen kann, da die Interessen dieser Parteien mehr als je zuvor miteinander verflochten sind, was sich wiederum auf ihre regionale und internationale Politik und Ausrichtung auswirkt.“

AlKetbi, der seine Meinung auf der Website einer israelischen Tageszeitung veröffentlichte, wies darauf hin, dass Saudi-Arabien bereits an geopolitischen Vereinbarungen beteiligt ist, die Israel als echten Teil der Region einschließen, ohne sich um die palästinensische Frage zu kümmern.

Der ehemalige amerikanische Sondergesandte für den Nahen Osten, Jason Greenblatt, der Saudi-Arabien inzwischen häufig besucht, sagte, das Königreich mache eine „unglaubliche Transformation“ durch und riet US-Präsident Joe Biden, sich auf direkte Gespräche zu konzentrieren und Israel in der Palästinenserfrage nicht über das hinaus unter Druck zu setzen, was die Saudis wollen.

Er erklärte, Bin Salman wolle nicht das, was die Palästinenser wollten, und wies darauf hin, dass die Saudis lediglich die wirtschaftlichen Bedingungen der Palästinenser verbessern müssten, was bereits geschehen sei.

Greenblatt, der Jude ist, sagte, er habe an einer Feier zum jüdischen Neujahrsfest in der US-Botschaft in Riad teilgenommen.

Greenblatt sagte, er trage die jüdische Kippa im Königreich, ohne eine negative Reaktion der Saudis zu spüren. Dies und seine Äußerungen zu den saudischen Forderungen beweisen, dass das Golfland bereits über die Unterzeichnung eines Normalisierungsabkommens hinausgegangen ist.

Im September besuchte eine neunköpfige israelische Delegation unter der Leitung von Tourismusminister Haim Katz Saudi-Arabien als Beobachter der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees. Katz sagte, dass „die Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus das Potenzial hat, die Herzen zusammenzubringen und wirtschaftlichen Fortschritt zu bringen“. Er deutete an, dass die Normalisierung der Beziehungen bereits stattgefunden hat, aber er sagte, dass die Herzen noch zusammengebracht werden müssen. Das bedeutet, dass die Vermarktung der Normalisierung für die Saudis noch das einzige Hindernis ist, und er versprach, dass er „daran arbeiten wird, die Zusammenarbeit, den Tourismus und die Außenbeziehungen Israels voranzubringen.“

Einige Tage nach Katz‘ Besuch traf der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi an der Spitze einer 14-köpfigen Delegation hochrangiger israelischer Beamter in Saudi-Arabien ein, um am vierten außerordentlichen Kongress des Weltpostvereins (UPU) teilzunehmen.

Kahri, ein orthodoxer Jude, brachte den Besuch in Dimensionen, die über die politischen Beziehungen hinausgingen, von denen die Juden glaubten, dass sie nach der Unterzeichnung eines Abkommens Jahrzehnte brauchten, um sie zu erreichen. Kahri veröffentlichte Bilder und ein Video, das ihn bei der Teilnahme an einem jüdischen Morgengebet in Saudi-Arabien zeigt. Er deutete auch an, dass sein Gebet von Riad nach Jerusalem die Rückkehr der Juden nach Saudi-Arabien einläutet.

„So wie die Fenster im Haus Daniels in Richtung Jerusalem geöffnet wurden, konnten wir auch in Riad mit offenen Fenstern in Richtung Jerusalem beten“, sagte Karhi in einer Erklärung und bezog sich dabei auf Daniel, die biblische Figur, die nach Babylon verbannt wurde.

In einem früheren Beitrag habe ich betont, dass Saudi-Arabien die Normalisierung der Beziehungen zur israelischen Besatzung fortsetzen würde, ungeachtet der Forderungen der Palästinenser und ungeachtet ihrer Rechte und der ständigen israelischen Verstöße gegen die Palästinenser.

Während die israelischen Minister Saudi-Arabien besuchten, hinderten die israelischen Besatzungstruppen die Palästinenser daran, die Al-Aqsa-Moschee zu betreten, und die jüdischen Siedler entweihten die Moschee und griffen muslimische Gläubige darin an.

Mehr noch: Während das Land, in dem sich die beiden heiligsten Stätten der Muslime befinden, für Millionen von Muslimen geschlossen ist, stand es Juden offen, um Geschäfte zu machen und ihre mythischen Rituale zu vollziehen und sie live in den sozialen Medien zu übertragen. Während die Saudis bereits die Einreise von Juden in das Königreich erleichtern, kündigen sie die Verträge palästinensischer Arbeitnehmer und drängen sie hinaus.

Ein Freund von mir, der mit mir an der Universität studiert hat, rief mich letzten Monat an und erzählte mir, dass sein Arbeitsvertrag gekündigt wurde und er nun illegal im Land arbeiten kann. Er sagte mir, dass er und seine Familie nirgendwo hingehen können.

Mein Onkel ist vor drei Jahren verstorben. Er unterrichtete jedoch mehr als 30 Jahre lang an saudischen Schulen; seine Familie konnte eine Woche nach seinem Tod kein Grab für ihn finden.

Die Tatsache, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel normalisiert haben, hat nichts mit der Unterzeichnung eines Abkommens zu tun. Die Unterzeichnung des Abkommens ist nicht so wichtig wie das, was tatsächlich vor Ort geschieht.

Gute Beziehungen, der Austausch offizieller Besuche, israelische Flugzeuge, die den saudischen Luftraum überfliegen, das Aufgeben der palästinensischen Forderungen und das Ignorieren der israelisch-jüdischen Schändung heiliger Stätten und der Verstöße gegen die Palästinenser und ihre Rechte werden von Riad unbemerkt fortgesetzt. Dies ist mehr als eine Normalisierung der Beziehungen, sondern eine Beteiligung an der Besetzung Palästinas durch die Zionisten. Übersetzt mit Deepl.com



