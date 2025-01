https://www.aljazeera.com/news/2025/1/31/is-elon-musk-a-nazi-and-can-he-get-european-far-right-hardliners-elected



Ist Elon Musk ein Nazi und kann er dafür sorgen, dass rechtsextreme Hardliner in Europa gewählt werden?

Viele Menschen werfen Musk vor, Sympathien für die Nazis zu hegen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich banaler, sagen Experten.

Elon Musk, CEO von SpaceX, gestikuliert, während er auf der Leinwand während einer zentralen Wahlkampfveranstaltung der AfD in Halle (Saale), Deutschland, spricht [Datei: Karina Hessland/Reuters]

Von John T Psaropoulos

Veröffentlicht am 31. Januar 2025

Als der Tech-Milliardär Elon Musk vor einer republikanischen Menschenmenge, die die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump würdigte, einen Nazi-Gruß zu vollführen schien, wurden in den sozialen Medien Vorwürfe laut, er sei ein Faschist.

Als er auf einer politischen Kundgebung der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) in Halle sprach, schienen sich diese Vorwürfe zu bestätigen.

Empfohlene Artikel

Liste mit 4 Elementen

Liste 1 von 4

Liste 2 von 4

Liste 3 von 4

Liste 4 von 4

Ende der Liste

„Es wird zu viel Wert auf die Schuld der Vergangenheit gelegt, und davon müssen wir wegkommen“, sagte er von einem riesigen Videobildschirm aus.

Die Menge jubelte, als er sagte: „Es ist in Ordnung, stolz darauf zu sein, Deutscher zu sein. Es ist gut, stolz auf die deutsche Kultur und die deutschen Werte zu sein und das nicht in einer Art Multikulturalismus zu verlieren, der alles verwässert.“

Und sie jubelten noch lauter, als er den regierenden Sozialdemokraten vorwarf, ihre Überzeugungen mit einem ‚totalitären Ansatz‘ zu vertreten, und mit den Worten schloss: “Die Meinungsfreiheit ist das Fundament der Demokratie.“

Die Parteivorsitzende Alice Weidel grinste breit vom Podium und klatschte Beifall.

Ist Elon Musk ein Nazi? Nazis scheinen das zu glauben. Christliche Nationalisten, weiße Rassisten und bekennende Neonazis in den USA begrüßten alle, dass Musk ihre Sache mit einem historischen Salut würdigte.

Musks öffentliche Äußerungen zu X, seiner Messaging-Plattform, sind sicherlich libertär. Er wettert gegen Überregulierung und Verschwendung durch die Regierung und ist davon besessen, das Potenzial des Marktes und des Einzelnen freizusetzen.

Er ist empört über das, was er als unkontrollierte Einwanderung und kulturellen Zusammenhalt ansieht. Er scheint zu glauben, dass jeder dort bleiben sollte, wo er geboren wurde – obwohl er selbst 1988 von Südafrika nach Kanada ausgewandert ist.

Als logische Konsequenz beharrt er auf binären Geschlechterrollen als Mittel zur Umkehrung des demografischen Rückgangs in den entwickelten Volkswirtschaften.

Und er spielt ständig mit dem Thema der Redefreiheit und besteht darauf, dass demokratische Gesellschaften scheinheilig sind, wenn sie behaupten, sie zu verteidigen.

Umstritten ist, dass er 2023 einmal einen antisemitischen Beitrag auf X befürwortet hat.

Der Beitrag lautete zum Teil: „Jüdische Gemeinden (sic) haben genau die Art von dialektischem Hass gegen Weiße geschürt, von dem sie behaupten, dass die Menschen aufhören sollen, ihn gegen sie zu verwenden.“

Musk antwortete damals: „Sie haben die reine Wahrheit gesagt.“

Macht ihn das alles zu einem Nazi?

„Nein, er ist kein [Nazi]“, sagte Jean-Yves Camus, Co-Direktor des Observatoriums für politischen Radikalismus an der Jean-Jaurès-Stiftung in Paris. Er glaubt, dass Musk und Trump eher eigennützig als ideologisch sind.

„Die Art von Regime, das sie erreichen wollen, ist wie eine Autokratie, die Rechtsstaatlichkeit eines Mannes, ohne Grenzen. Sie haben keine Grenzen„, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Ich glaube, er ist ideologisch haltlos“, stimmte Constantinos Filis zu, der das Institute of Global Affairs am American College of Greece leitet.

„Ich sehe kein kohärentes politisches Denken“, sagte Filis. ‚Seine Gedanken entspringen seinen Geschäftsinteressen und verschiedenen schwebenden Ideen. Ich meine, welche wohlüberlegte Meinung über Deutschland oder die AfD veranlasst Musk zu erklären, er werde den Planeten retten?“

Filis bezog sich auf Musks Kommentar in Halle: ‘Diese bevorstehende Wahl in Deutschland ist unglaublich wichtig. Sie könnte über das gesamte Schicksal Europas, vielleicht sogar über das Schicksal der Welt entscheiden.“

Wenn Musk kein echter Nazi ist, warum buhlen dann rechtsextreme Parteiführer wie Weidel und der Vorsitzende der britischen Reformpartei, Nigel Farage, um seine Unterstützung?

„Es ist klar, dass sie sein Geld wollen … und über X gibt Musk ihnen einen Raum, in dem sie sich ausdrücken können“, sagte Filis. “Über Fake-Accounts kann er ihnen auch den Anschein von Unterstützung durch Menschen vermitteln, die es vielleicht gar nicht gibt.“

Musk spielt auch gut mit der Basis. „Die antisystemische Menge … sieht einen erfolgreichen Geschäftsmann, der es als Außenseiter geschafft zu haben scheint. Das ist es, was Musk verkauft, dass er erfolgreich ist und gegen das System arbeitet“, sagte Filis.

Wenn Musk nicht ideologisch ist, warum bemüht er sich dann, die extreme Rechte für sich zu gewinnen? Das ist nicht billig. Er zahlte Berichten zufolge 277 Millionen Dollar in Trumps Wiederwahlkampagne und Twitter, das in X umbenannt wurde, kostete ihn 44 Milliarden Dollar.

Doch der Schlüssel zu seinem Erfolg lag nicht in der Politik der extremen Rechten, Make America Great Again von Donald Trump.

Ein Darlehen in Höhe von 465 Millionen US-Dollar, das Tesla über Wasser hielt, kam 2009 vom Energieministerium unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, und ein Auftrag der NASA in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar, der sein Raketenunternehmen Space-X nach drei Fehlstarts vor der Schließung bewahrte, kam 2008 unter George W. Bush, einem republikanischen Präsidenten, der die MAGA-Politik verurteilt hat.

Einige halten Musks Politik für völlig zynisch.

„Er scheint eine Kosten-Nutzen-Analyse des Geldes durchgeführt zu haben, das er verdienen kann, indem er die antisystemische Gruppe unterstützt, im Gegensatz zu den anderen“, sagte Filis. “Außerdem hat ein Geschäftsmann in einem Land, in dem Institutionen einen Beitrag leisten, nur geringe Gewinnspannen. In einer widerspenstigen Gesellschaft, in der der Kapitalismus ungezügelt ist, hat er offensichtlich viel mehr zu gewinnen.“

Musks Interesse an Europa könnte einfach darin bestehen, die Wirtschafts- und Industriepolitik des Kontinents zu stören, vermutet Filis.

„Er könnte Konkurrenten sehen, die er ausschalten möchte. Die deutsche Autoindustrie ist derzeit nicht in Bestform, aber sie könnte für Tesla eine Herausforderung darstellen.“

Wenn Musk maßgeblich zur Wahl von Trump beigetragen hat, kann er dann dasselbe in Europa erreichen?

Camus glaubt, dass der Rechtsnationalismus in Frankreich tatsächlich einen Beitrag gegen Musk leistet. „Einige [Parteien] sind so nationalistisch, dass sie anfangen zu fragen: Was Präsident Trump tut, ist vielleicht gut für die USA, aber ist es auch gut für uns?“, sagte er.

„Deshalb hat [die rechtsextreme Vorsitzende des Rassemblement National] Marine Le Pen nicht an der [Trump-] Amtseinführung teilgenommen. Denn wie kann sie in eine durchschnittliche französische Stadt gehen und den Wählern aus der Arbeiterklasse erklären, dass Präsident Trump Zölle auf französische Waren erhebt, sodass es bei uns tausend Arbeitsplätze weniger gibt? Auf keinen Fall.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …