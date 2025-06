Ist es legitim, einen Staatschef zu töten? Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Ist es legitim, einen Staatschef zu töten?

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Bildnachweis: AFP

Gideon Levy

22. Juni 2025, 2:17 Uhr IDT

Ist es legitim, über die Ermordung des obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zu diskutieren? Ist es legitim, einen Staatschef zu töten, außer in den seltensten Fällen? Wenn ja, welcher Staatschef ist ein legitimes Ziel und welcher nicht, und wer entscheidet darüber? Wer kann sagen, dass Khamenei ermordet werden darf, Benjamin Netanjahu aber nicht? Dass Wladimir Putin getötet werden darf, Donald Trump aber nicht? Wer von beiden stellt eine größere Gefahr für die Welt dar? Das liegt ganz im Auge des Betrachters.

Welche Wissenschaftler dürfen getötet werden? Iranische Atomwissenschaftler ja, israelische Atomwissenschaftler nein? Auf welcher Grundlage? Beide Gruppen sind Wissenschaftler im Dienste der monströsesten Industrie, die es gibt: der Industrie des Tötens. Das führt natürlich zu der Frage, ob ein Land das Recht auf Atomwaffen hat und ein anderes nicht.

– Schließlich kann sich die Gefährlichkeit eines Landes ändern. Der Iran war nicht immer ein gefährliches Land, und Israel wird nicht immer ein ungefährliches Land sein. Es gibt bereits genug verrückte Politiker in Israel, die eine Gefahr für die gesamte Region darstellen. Wäre es legitim, ihnen den Geheimcode anzuvertrauen? Wäre es legitim, sie zu ermorden?

Diese Fragen sind äußerst brisant; Israel vermeidet es, sie zu diskutieren, und weicht den Antworten aus, indem es das heilige Argument anführt: „Wie kann man das überhaupt vergleichen?“ Israel kann mit keiner anderen Entität auf der Welt verglichen werden. Yigal Amir, der 1995 den ehemaligen Premierminister Yitzhak Rabin ermordete, glaubte, dass Rabin eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel darstellte. Es gibt nicht viele Israelis, die der Meinung sind, dass dies Amir das Recht gab, den Premierminister zu ermorden.

Jetzt hält Israel Khamenei für eine existenzielle Bedrohung und glaubt daher, ihn ermorden zu dürfen: „Ermorden“ ist hier das richtige Wort, das präziseste. Wenn wir die Annahme beiseite lassen, die Israel für sich selbst erfunden hat, wonach es ihm erlaubt ist, das zu tun, was dem Rest der Welt verboten ist, ist es sehr schwierig, diese Fragen zu beantworten. Die Behauptung, Israel sei ein Sonderfall, weil uns alles erlaubt sei, weil wir Überlebende des Holocaust und des Massakers vom 7. Oktober sind, ist nicht stichhaltig. Auch die Welt beginnt, davon genug zu haben. Die Antwort auf diese Fragen muss universell sein.

Israel zieht einen Vergleich zwischen Khamenei und Hitler, um die bevorstehende Ermordung zu rechtfertigen. Es ist klar, dass Hitler beseitigt werden musste, aber Khamenei ist nicht Hitler. Israel behauptet, dass es davon Abstand nimmt, Zivilisten zu schaden. Khamenei ist ein Zivilist, nicht der Stabschef oder ein General. Wir können auch die Frage der Legitimität vorübergehend beiseite lassen und fragen, ob es klug ist, ihn zu töten.

Der Krieg im Iran steht kurz vor einer komplizierten Wende. Yaniv Kubovich berichtete, dass israelische Militärs plötzlich sagen, Israel könne sich keinem Zeitplan unterwerfen. So beginnt man, im Sumpf zu versinken. Die Ermordung Khameneis würde die Lage nur verschlimmern.

Unterdessen spielt der Verteidigungsminister Gott. In dieser Funktion verkündete Israel Katz, dass Khamenei nicht „weiter existieren“ dürfe. Nach welchen Kriterien entscheidet Katz, wer „existieren“ darf? Er entscheidet, wer leben und wer sterben soll? Ein himmlisches Gericht unter der Leitung eines lächerlichen israelischen Kabinettsmitglieds? Darf der iranische Verteidigungsminister seinem israelischen Amtskollegen mit Mord drohen?

Verteidigungsminister Israel Katz spricht in der Knesset. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Die Kommentatoren in den israelischen Nachrichtensendern sprechen von einer „Jagd auf Wissenschaftler“ im Iran, vielleicht eine Anspielung auf die Jagd des Mossad auf deutsche Wissenschaftler in Ägypten in den 1960er Jahren. Die Terminologie ist wichtig, und sie ist genauso abscheulich wie der Atem des Verteidigungsministers. Man „jagt“ keine Wissenschaftler, denn sie sind keine Tiere (deren Jagd ebenfalls schrecklich ist), auch wenn sie Iraner sind.

Aufrufe zur Ermordung von Staatsoberhäuptern sind von keiner Seite legitim. Unser Netanjahu ist nun für den Tod von Zehntausenden in Gaza verantwortlich. Ist es zulässig, seine Ermordung zu fordern, um die Überreste der dortigen Nation zu retten? Viele Israelis halten ihn ebenfalls für einen Tyrannen, der das Land zerstört und die israelische Demokratie ruiniert, für den verabscheuungswürdigsten Juden der Geschichte und für vieles andere noch – doch hoffentlich kommt niemand auch nur auf die Idee, über seine Ermordung zu diskutieren.

Die Diskussion über die Beseitigung von Khamenei öffnet die Tür zur Legitimität: Von nun an ist es zulässig, Staatsoberhäupter zu ermorden. Die einzige Frage, die noch zur Debatte steht, ist, wer ein legitimes Ziel ist und wer nicht. Israelis sind es nicht. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

