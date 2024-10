https://www.palestinechronicle.com/italy-rejects-netanyahus-request-meloni-to-visit-lebanon-in-support-of-unifil/



Italien lehnt Netanjahus Forderung ab – Meloni besucht Libanon zur Unterstützung der UNIFIL

16. Oktober 2024 Blog, Nachrichten

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni. (Foto: Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Wikimedia Commons)

Von Palestine Chronicle Staff

Die italienische Premierministerin wird am 18. Oktober den Libanon besuchen, um angesichts der Forderung Israels, den Süden des Landes zu verlassen, ihre Unterstützung für UNIFIL zu bekräftigen.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni kündigte am Dienstag an, dass sie am 18. Oktober den Libanon besuchen will, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Melonis geplante Reise in den Libanon kommt nur wenige Tage, nachdem sie Israel wegen des Angriffs auf Stellungen der United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) im Süden des Landes scharf kritisiert und Rom den israelischen Botschafter in Italien einbestellt hat.

Sie folgt auch auf die Aufforderung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu an die internationalen Friedenstruppen, den Süden des Libanon zu verlassen.

Berichten zufolge soll Meloni dem italienischen Oberhaus als Antwort auf Netanyahus Bitte gesagt haben: „Wir glauben, dass die Haltung der israelischen Streitkräfte völlig ungerechtfertigt ist“, und sie als „eklatante Verletzung“ einer UN-Resolution bezeichnet haben, die die libanesische Mission mandatiert hat, wie der Middle East Monitor berichtete.

In einer späteren Rede vor dem Unterhaus sprach sich die italienische Premierministerin entschieden gegen Netanyahus Bitte an die UNIFIL aus.

„Ich glaube, dass ein Abzug auf der Grundlage eines einseitigen Ersuchens Israels ein großer Fehler wäre“, sagte sie.

Sie fügte hinzu: ‚Es würde die Glaubwürdigkeit der Mission selbst, die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen untergraben‘, erklärte sie.

Die bevorstehende Reise der italienischen Ministerin wird als ein Schritt Roms gesehen, seine Missbilligung von Netanyahus Ersuchen und seine Entschlossenheit, seine Unterstützung für UNIFIL zu verlängern, zum Ausdruck zu bringen.

Obwohl Meloni eine überzeugte Unterstützerin Israels ist, insbesondere seit der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober letzten Jahres, wurde sie mit den Worten zitiert: „Ich verstehe Israels Gründe dafür, verhindern zu müssen, dass sich das, was am 7. Oktober letzten Jahres passiert ist, wiederholt, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich mit allen Entscheidungen Israels einverstanden bin.“

„Inakzeptabel“

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisierte den Angriff Tel Avivs auf die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) in einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am 13. Oktober als „inakzeptabel“.

„Ministerpräsidentin Meloni bekräftigte, dass es inakzeptabel ist, dass UNIFIL von den israelischen Streitkräften angegriffen wurde“, heißt es in einer Erklärung des Büros der italienischen Ministerpräsidentin.

Meloni betonte während des Gesprächs mit Netanjahu, dass die Friedenstruppe vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) beauftragt wurde, „zur regionalen Stabilität beizutragen“, und jederzeit geschützt werden sollte, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Berichten zufolge betonte sie gegenüber ihrem israelischen Amtskollegen, wie wichtig die „vollständige Umsetzung“ der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats sei, die ihrer Meinung nach die Grenzen zwischen den beiden Ländern stabilisieren und „die Rückkehr der Vertriebenen in ihre Häuser sichern“ werde.

Laut der Erklärung bekräftigte Meloni auch das uneingeschränkte Engagement ihres Landes für die „Deeskalation der Spannungen in der Region“.

Italien zitiert israelischen Botschafter ein

Der israelische Angriff auf das UNIFIL-Hauptquartier im Südlibanon, wo italienische Truppen stationiert sind, veranlasste Rom, den israelischen Botschafter einzuberufen.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto bestellte den israelischen Botschafter nach Italien, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

„Diese Vorfälle sind untragbar und müssen sorgfältig und entschlossen vermieden werden“, sagte Crosetto Berichten zufolge. “Aus diesem Grund habe ich bei meinem israelischen Amtskollegen und beim israelischen Botschafter in Italien protestiert.“

Die Agentur zitierte Crosetto mit den Worten, er habe „eine formelle Mitteilung an die Vereinten Nationen geschickt, um die Unannehmbarkeit der Ereignisse im Südlibanon zu bekräftigen und die uneingeschränkte, konstruktive Zusammenarbeit Italiens bei allen militärischen Initiativen zur Förderung einer Deeskalation der Situation und zur Wiederherstellung des Völkerrechts sicherzustellen“.

Der Botschafter sagte: „Die Sicherheit der im Libanon stationierten italienischen Soldaten hat für mich und die gesamte italienische Regierung weiterhin absolute Priorität, damit die italienischen Friedenstruppen ihre Vermittlungsarbeit und Unterstützung für Frieden und Stabilität im Libanon und in der gesamten Region fortsetzen können.“

(PC, MEMO)

