Jean-Marie Le Pen ist tot, aber sein Nazi-Erbe gedeiht in Frankreich und darüber hinaus

Jean-Marie Le Pen brachte faschistische Ansichten in den französischen Mainstream, schreibt Nabila Ramdani. Sie reflektiert über sein rechtsextremes Erbe nach seinem Tod.

21. Jan. 2025

Marine Le Pen war der Meinung, dass das Projekt des Front National abgeschwächt werden müsse, und sprach von einer „Entgiftung“, aber tief im Inneren wusste sie, dass Le Pens Hetze eine riesige Anhängerschaft hatte, schreibt Nabila Ramdani. [GETTY]

Die Verwicklung in Folterungen und die Ermordung eines arabisch-muslimischen Nationalisten wurden nicht erwähnt, als Jean-Marie Le Pen nach seinem Tod am 7. Januar im Alter von 96 Jahren in einer Militärkirche geehrt wurde. Die Menschen, die Notre-Dame du Val-de-Grâce in Paris füllten – eine römisch-katholische Kultstätte, die der französischen Armee dient – sollten sich stattdessen an ihn als respektablen Veteranen erinnern.

Nur fällt es seinen engsten Anhängern bereits schwer, das Böse zu vergessen, das der rechtsextreme Politiker Le Pen angerichtet hat. Sie bedauern sogar, dass er aus seiner eigenen dynastischen Partei ausgeschlossen wurde, als seine Sympathien für die Nazis angeblich „zu extrem“ wurden.

Dies sagt alles über die Position der Nationalen Sammlung (RN), die er als Nationaler Front (FN) gründete, und ihren Platz im heutigen Frankreich aus. Sie ist heute die größte Einzelpartei in der Pariser Nationalversammlung, und einer der Hauptgründe dafür ist die Art und Weise, wie Le Pen groteske Ideologien in die Mainstream-Politik einbrachte.

Er wurde 2015 aus der FN „gefeuert“, nachdem er sich geweigert hatte, von seinen wiederholten Behauptungen, der Holocaust sei „ein Detail der Geschichte“, abzurücken. Le Pen sagte auch, dass die Besetzung Frankreichs durch das Dritte Reich – als Tausende von Juden und anderen französischen Bürgern in die Gaskammern gebracht wurden – „nicht besonders unmenschlich“ gewesen sei.

Seine Tochter Marine Le Pen hatte die Führung des FN übernommen und bestand darauf, dass sie zutiefst bestürzt über solche Worte sei – Worte, die ihm Verurteilungen für eine Reihe von Verbrechen einbrachten, darunter Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und die allgemeine Verbreitung von rassistischem Hass.

Als jemand, der sowohl den Vater als auch die Tochter in verschiedenen Phasen ihrer Karriere interviewt hatte – unter anderem als beide versuchten, Präsident von Frankreich zu werden – war mir völlig klar, dass die angebliche Empörung reines Theater war.

In meinem Buch „Fixing France: How to Repair a Broken Republic“ bezeichne ich das Drama als „inszenierte Spaltung“, und die Reaktion von Madame Le Pen auf den Tod ihres Vaters beweist dies eindeutig. Über die Ausweisung ihres geliebten Mentors sagt sie nun: „Ich werde mir diese Entscheidung niemals verzeihen“, weil sie „ihm unermessliche Schmerzen bereitet hat“.

Das Leiden von Ahmed Moulay, dem 47-jährigen Algerier, der vor seiner Ermordung einer Elektroschockbehandlung unterzogen wurde, wurde nicht erwähnt. Am 3. März 1957 drangen französische Truppen, darunter Le Pen, in Moulays Haus in der Casbah in Algier ein. Der Algerier wurde vor den Augen seiner Frau und seiner sechs Kinder gefoltert. Ein Messer der Hitlerjugend mit der Gravur „J.M.Le Pen“ und „1er REP“, den Initialen der 1. Fallschirmjägerdivision, Le Pens Einheit, wurde am Tatort von Mohamed Moulay, dem 12-jährigen Sohn des Mordopfers, gefunden.

Im November 1962 sagte Jean-Marie Le Pen gegenüber „Combat“: „Ich habe nichts zu verbergen. Wir haben gefoltert, weil es getan werden musste. Wenn jemand zu dir gebracht wird, der zwanzig Bomben gelegt hat, die jeden Moment explodieren könnten, und der nicht redet, dann setzt du alle dir zur Verfügung stehenden Mittel ein, um ihn zum Reden zu bringen.“

Einige der mutmaßlichen Opfer Le Pens haben sogar zu einem Buch mit dem Titel „Tortured By Le Pen“ des algerischen Historikers Hamid Bousselham beigetragen, in dem sie angaben, mit Elektroschocks gefoltert, geschlagen und der Wasserfolter ausgesetzt worden zu sein.

Die Gräueltaten erinnerten an Le Pens Nazi-Fetisch – er war bis zu seinen letzten Tagen ein notorischer Adolf-Hitler-Nostalgiker – sowie an seinen tiefen Hass auf Araber und Berber, die es wagten, sich dem Kolonialismus zu widersetzen. Der ehemalige Geheimdienstoffizier und Fallschirmjäger beschrieb seine Rolle in Algerien einmal als „eine Mischung aus SS-Offizier und Gestapo-Agent“.

Die Nachkommen derer, die die Franzosen in dem nordafrikanischen Land besiegten, sind nach wie vor ein vorrangiges innenpolitisches Ziel der RN und ihrer anti-muslimischen Agenda. Daran hat sich seit 1972 nichts geändert, als Veteranen der Waffen-SS und der Milice – der französischen paramilitärischen Einheit, die mit der Gestapo kollaborierte – zur Gründung der FN beitrugen.

Le Pen war bereits wegen der Förderung von Kriegsverbrechen verurteilt worden, nachdem er ein Plattenlabel gegründet hatte, das sich auf Nazi-Marschlieder spezialisiert hatte. Der stets gerissene Le Pen schaffte es, solche Vorfälle herunterzuspielen, während er populistische Ideen über Patriotismus und Laïcité – den französischen Säkularismus – nutzte, um den Eindruck zu erwecken, er verteidige ein traditionell weißes Frankreich vor dunkelhäutigen Eindringlingen.

Ein politisches Erdbeben fand 2002 statt, als Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen hinter Jacques Chirac den zweiten Platz belegte. Dies zeigte in der Tat, wie Le Pens Geschick bei der Manipulation der Medien und seine jahrelange dreiste Selbstdarstellung den sogenannten „Teufel der Republik“ äußerst wählbar gemacht hatten.

In diesem Sinne war Le Pen seiner Zeit weit voraus. Seine Ideen und Strategien wurden zunehmend von anderen rechtsextremen Hetzern nachgeahmt – nicht nur in Frankreich, sondern auch im Ausland.

Ja, Marine Le Pen war der Meinung, dass das FN-Projekt entschärft werden müsse, und sprach von einer „Entgiftung“, aber tief im Inneren wusste sie, dass Le Pens Hetze eine riesige Anhängerschaft hatte. Kein Wunder also, dass sie den FN in Rassemblement National umbenannte, ein Titel, der von der Rassemblement National Populaire verwendet wurde, der faschistischen Partei, die während der gesamten Besatzungszeit mit den Deutschen verbündet war. Daher wurde in aufeinanderfolgenden Gerichtsurteilen in den Jahren 2014 und 2015 entschieden, dass es völlig zulässig ist, Marine Le Pen als Faschistin zu bezeichnen.

Ich spreche regelmäßig mit RN-Mitgliedern an der Basis, die sagen, dass Le Pen Senior die wahre Seele der Bewegung war und dass seine Ansichten so beeindruckend waren, dass sie „von anderen Parteien gestohlen“ wurden. Daher können Rivalen wie der zum Politiker gewordene Skandalreporter Éric Zemmour um die Präsidentschaft kämpfen und erhalten regelmäßig Sendezeit in den Mainstream-Fernsehsendern, während sie gleichzeitig wegen der Verbreitung von rassistischem und religiösem Hass verurteilt werden.

Marine Le Pen wartet derzeit auf das Urteil in einem Unterschlagungsprozess des Europäischen Parlaments, das zu einer Gefängnisstrafe und – was entscheidend ist – zu einem Verbot der Kandidatur für ein öffentliches Amt führen könnte. Sollte sie ihre juristischen Probleme vor den Strafgerichten überstehen, hat sie gute Chancen, Emmanuel Macron als Präsident abzulösen, wenn dieser nach Ablauf der maximal zwei Amtszeiten im Jahr 2027 zum Rücktritt gezwungen wird.

Ein Staatsoberhaupt der RN wäre wiederum eine Katastrophe für Frankreich – nicht nur wegen des wirtschaftlichen Analphabetismus der Partei, sondern auch wegen ihres dämonischen Wesens. Unabhängig davon, was man von ihrer derzeitigen Inkarnation hält, ist sie zweifellos eine Partei, die von einem durch und durch rassistischen Menschen gegründet wurde, und sie hat nach wie vor zahlreiche Anhänger, die bereit sind, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich der Massenvernichtung von Zivilisten, zu übersehen.

Diejenigen, die etwas anderes behaupten, sollten ihr Gewissen überprüfen, und diejenigen, die den christlichen Gottesdienst abhalten, hätten dies deutlich machen sollen.

Nabila Ramdani ist eine französisch-algerische Journalistin, Rundfunksprecherin und Akademikerin sowie Autorin von „Fixing France: How to Repair a Broken Republic“ (PublicAffairs/Hurst).

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die Meinung von The New Arab, seiner Redaktion oder seiner Mitarbeiter wieder.

