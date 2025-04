https://www.caitlinjohnst.one/p/every-day-the-gaza-holocaust-continues?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=161266697&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Jeden Tag geht der Holocaust in Gaza weiter, das Imperium sagt die Wahrheit über sich selbst

Caitlin Johnstone

14. April 2025

Jeden Tag geht der Holocaust in Gaza weiter, das westliche Imperium sagt die Wahrheit über sich selbst.

Die US-Regierung sagt Ihnen die Wahrheit über sich selbst.

Israel sagt Ihnen die Wahrheit über sich selbst.

Ihre westlichen Verbündeten sagen Ihnen die Wahrheit über sich selbst.

Die westlichen Medien sagen Ihnen die Wahrheit über sich selbst.

Eine der wichtigsten Phasen bei der Vorbereitung auf das Verlassen einer missbräuchlichen Beziehung ist die Phase des Sammelns von Informationen. In dieser Phase beginnen Sie, das missbräuchliche Verhalten Ihres Partners stillschweigend zu beobachten und zu notieren, und lassen sich von ihm die Wahrheit über sich selbst durch seine Handlungen und nicht durch seine Worte sagen.

Die Phase des Sammelns von Informationen ist wichtig, da langfristige Missbrauchsbeziehungen für das Opfer in der Regel sehr verwirrend sind. Wenn der Missbrauch einfach und leicht zu verstehen wäre, hätte die Beziehung nicht langfristig angedauert. Es ist daher oft hilfreich, sich ein klares Bild von der Lage zu machen, bevor man versucht, sich einen Weg aus der Beziehung zu bahnen, insbesondere wenn der Missbrauchstäter besonders manipulativ und geschickt darin ist, Sie zu verwirren. So können Sie die Manipulationen des Täters mit Misstrauen betrachten und sich nicht von ihm einwickeln lassen.

So ärgerlich es auch ist, diesen Völkermord Monat für Monat in die Länge ziehen zu sehen, wäre es ein Fehler zu glauben, dass alle nur passiv zusehen.

Wenn Sie jemanden, den Sie lieben, in der Phase der Informationsbeschaffung beobachtet haben, bevor er eine missbräuchliche Beziehung beendet hat, könnten Sie frustriert sein über das, was wie Trägheit und Passivität seinerseits aussieht, wenn Sie doch eigentlich sehen wollen, wie er mit einem Koffer zur Tür hinausrennt. Aber er ist nicht träge oder passiv – er sammelt Informationen.

Menschen aus dem Westen befinden sich in einer psychologisch missbräuchlichen Beziehung zum Imperium. Unser Geist wird mit Propaganda-Indoktrination bombardiert, sobald wir alt genug sind, um etwas über unsere Welt zu lernen, um sicherzustellen, dass wir uns der Machtstruktur, die über uns herrscht, fügen. Das geschieht in der Schule. Das geschieht in den Massenmedien. Das geschieht auf den Plattformen des Silicon Valley, auf denen wir nach Informationen suchen.

Und es wird verwirrend. Alle Informationen über unsere Welt und unseren Platz darin werden durch massenhafte psychologische Manipulation zugunsten der Mächtigen verzerrt. Für jemanden, der in einer solchen Umgebung aufgewachsen ist, ist es schwierig, seinen Geist aus dieser Indoktrination zu befreien. Es ist schwierig, die Wahrheit zu erkennen.

Aber in Gaza sagt uns das Imperium die Wahrheit. Es entlarvt sich in all seiner nackten Abscheulichkeit.

Unsere Herrscher ermorden Kinder.

Unsere Herrscher fördern Völkermord und ethnische Säuberungen.

Unsere Herrscher belügen und manipulieren uns.

Unsere Herrscher leisten einen Beitrag zur Zensur, zum Schweigen, zur Marginalisierung und zur Deportation all derer, die ihre Kriminalität kritisieren.

Wir leben nicht in einer freien Gesellschaft, die von Wahrheit und Moral geleitet wird. Wir leben unter der mörderischsten und tyrannischsten Machtstruktur auf diesem Planeten. Und wir sollten allem daran misstrauen.

Das ist es, was sie uns mit dem Gaza-Holocaust zeigen. Jeden Tag öffnen immer mehr Menschen die Augen dafür.

Und wenn genug Augen geöffnet werden, wird es eine echte Möglichkeit, die missbräuchliche Beziehung ein für alle Mal zu beenden.

