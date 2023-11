Balancing Palestinian Resistance with Zionist Terror is a Cynical Imperialist Ploy Disorienting Even Self-Professed Marxists Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThe new wave of Zionist extermination and ethnic cleansing of Palestinian people unleashed since October 7, 2023 has surpassed the heinous crimes already committed by Israel that preceded them. As the death toll from the month-long Israeli genocide in Gaza and West […]

Die Gleichsetzung von palästinensischem Widerstand und zionistischem Terror ist ein zynischer imperialistischer Trick, der sogar selbst bekennende Marxisten verwirrt

in Palästina

von P. J. James

5. November 2023

Teilen:

Die neue Welle der zionistischen Ausrottung und ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes, die seit dem 7. Oktober 2023 entfesselt wurde, hat die abscheulichen Verbrechen, die Israel zuvor begangen hat, noch übertroffen. Während die Zahl der Todesopfer des seit einem Monat andauernden israelischen Völkermords im Gazastreifen und im Westjordanland auf 10000 ansteigt, darunter mehr als 40 Prozent Kinder, und noch immer viele Leichen unter den Trümmern liegen, rechtfertigt die imperialistische Propagandamaschinerie weiterhin Israels schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, indem sie den Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober als Hauptursache hervorhebt. Unterdessen setzen die Zionisten mit voller Rückendeckung der US-NATO-Streitkräfte den Massenmord an Zehntausenden von Menschen fort und rotten die gesamte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen aus. Die Überlebenden der Bombenteppiche und die Vertriebenen, Verletzten und Behinderten, die um ihr Leben kämpfen, sind zum Tode verurteilt, weil es ihnen an Lebensmitteln und Medikamenten mangelt und selbst die einfachsten medizinischen Einrichtungen zerstört wurden, um zu überleben, da Krankenhäuser, Hilfs- und Flüchtlingslager unaufhörlich bombardiert werden, was einen groben Verstoß gegen alle internationalen Kriegsvereinbarungen darstellt.

Alle wohlmeinenden Menschen kennen die schreckliche Situation, die zu dem mehrgleisigen, natürlich minutiös geplanten Angriff der Hamas auf Israels militärische Einrichtungen und Städte am 7. Oktober 2023 führte. Es handelte sich dabei nicht um eine Entwicklung, die über Nacht eintrat, sondern um die logische Fortsetzung von mindestens 75 Jahren systematischen zionistischen Grauens, das mit Unterstützung der imperialistischen Mächte USA und EU auf die Palästinenser losgelassen wurde. Der Widerstand der Hamas fand vor dem Hintergrund der Eskalation der israelischen Polizeirazzien und der unaufhörlichen Angriffe auf die Palästinenser statt, die in den letzten Jahren die meisten Todesopfer und Verwüstungen unter der palästinensischen Bevölkerung forderten. Trotzdem schwiegen die US-EU-Imperialisten, die die engsten Verbündeten des faschistischen Netanjahu-Regimes sind, zusammen mit ihren Lakaien im Nahen Osten zu diesem zionistischen Verbrechen. Die Vergeltung und der Widerstand, der größte seit mehreren Jahrzehnten seitens der Hamas als nationale Befreiungsorganisation, mit ihrem erklärten Ziel, die zionistische Besatzung zu beseitigen, fand in diesem Kontext statt. Unter dem Deckmantel der Vergeltung gegen die Hamas haben die Zionisten mit Unterstützung ihres imperialistischen Herrn, der USA, einen Völkermord von bisher unbekanntem Ausmaß entfesselt, dessen Einzelheiten uns bereits bekannt sind, wie die Welt gerade erlebt.

Es ist sehr aufschlussreich, dass die US-NATO-Verbündeten von Netanjahu die zionistische Aggression unter dem Deckmantel der „Selbstverteidigung“ rechtfertigen, während sie den Palästinensern ein solches Recht absprechen, die für ihr Recht auf Selbstbestimmung und Befreiung von der zionistischen Besatzung kämpfen, die die angelsächsischen Imperialisten den Palästinensern als Teil der geopolitischen Agenda des Neokolonialismus der Nachkriegszeit aufgezwungen haben. Während selbst die UNO, die in entscheidenden internationalen Fragen seit Jahren wie ein zahnloser Zuschauer dasteht, mit mehrheitlicher Unterstützung eine Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand und die Beendigung der von Israel in Gaza begangenen Kriegsverbrechen vorgelegt hat, haben sich sowohl die Imperialisten als auch ihre Juniorpartner wie das faschistische indische Regime und andere imperialistische Lakaien von dieser Resolution distanziert, indem sie eine Verurteilung der Hamas forderten, letzterer die Schuld gaben und die israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit insgesamt beschönigten. Imperialistisch-zionistische Zentren sind sogar so weit gegangen, den Angriff der Hamas als den größten Angriff auf Juden seit dem „Holocaust“ zu bezeichnen. Damit verfolgen sie zwei Ziele: erstens, die Schuld der EU und der USA an Hitlers Holocaust zu vertuschen, und zweitens, Israel einen Freibrief für das Massaker an den Palästinensern zu geben, das die Zionisten seit 1948 regelmäßig begehen. Schließlich ist es eine historische Tatsache, dass die beiden EU-USA-Imperialisten ihre Türen sogar für die Juden verschlossen, die Asyl suchten, um dem Nazi-Holocaust zu entkommen. Alle wohlmeinenden Menschen wissen ganz genau, dass die Überlagerung Israels über die Palästinenser eine imperialistische Verschwörung war, um die schrecklichen Sünden zu sühnen, die von den Nazis, die Teil des europäischen Imperialismus waren, an den Juden begangen wurden, einschließlich des Holocausts.

Leider ist in Fortsetzung dieses rechtsextremen neofaschistischen Ansatzes der US-EU-Imperialisten auch bei einem Teil der degenerierten und entpolitisierten Kommunisten eine politisch neutrale oder „zentristische“ Position der Gleichsetzung von Hamas und Zionismus zu beobachten. Es ist offensichtlich, dass die so genannte „politische Neutralität“ oder der „Zentrismus“ gegen die Interessen der werktätigen und unterdrückten Völker gerichtet ist und immer den herrschenden Klassen dient. Gleichzeitig hat diese reaktionäre Tendenz, die heute vor allem in einem breiten Spektrum der entpolitisierten europäischen Linken zu beobachten ist, auch zu akuten innerparteilichen Differenzen in einer Reihe von kommunistischen und Arbeiterparteien in vielen europäischen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Spanien geführt. Noch auffälliger ist jedoch der eurozentrische Ansatz einiger sich selbst als revolutionär bezeichnender kommunistischer Parteien, die selbst zu Befürwortern dieser apologetischen und zentristischen Position werden, die den palästinensischen Widerstand mit dem zionistischen Horror gleichsetzt! Einige von ihnen sind auf abscheuliche Weise auf der gleichen Wellenlänge wie die imperialistisch-zionistische islamophobe Achse des Bösen und brandmarken die Hamas in ihren Dokumenten als „faschistische“ und „terroristische“ Organisation!

Daher ist die Einordnung der Hamas in die richtige historische Perspektive auch eine der wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit der Palästinafrage in dieser kritischen Phase. So wird die Hamas beispielsweise als „faschistisch“, „terroristisch“ und „islamischer Dschihadist“ gebrandmarkt und damit mit ISIS (ISIL) gleichgesetzt, eine Ansicht, die von vielen vertreten wird, vom imperialistisch-zionistischen Lager auf der einen Seite bis hin zu eurozentristischen, radikalen linken Teilen auf der anderen. Dazu sind einige kurze Bemerkungen erforderlich. Erstens, um genau zu sein, ist die Hamas nach dem allgemein akzeptierten Verständnis von Faschismus, einschließlich seiner unverzichtbaren Wurzeln im Unternehmenskapital und in der Staatsmacht, schwer als „faschistisch“ einzustufen, und der Begriff „Faschismus“ hat seinen spezifischen Inhalt und ist keine Kategorie, die alle Sünden abdeckt.

Zweitens ist es von Seiten der politischen Linken dringend erforderlich, eine klare Trennlinie zwischen „Terrorismus“ und „Widerstandskampf“ zu ziehen, die auf einer objektiven Bewertung des letzteren entsprechend der konkreten Situation beruht. Dies ist nicht der richtige Rahmen, um auf den historischen Kontext einzugehen, einschließlich des Versagens der PLO, das die Entstehung und Entwicklung der Hamas als bürgerlich-nationalistische „Widerstandsbewegung“ einschließlich ihrer inhärenten Schwächen begünstigte. Doch selbst nach dem Sieg der Hamas bei den palästinensischen Parlamentswahlen 2006, bei denen sie eine große Mehrheit der Sitze im palästinensischen Parlament errang, und selbst nach der Neufassung ihrer Charta im Jahr 2017 haben diejenigen, die die Hamas immer noch als „terroristisch“ bezeichnen und sie mit ISIS in einen Topf werfen, wahrscheinlich eine andere Agenda, die islamfeindlichen Untertönen entspricht.

So heißt es im 42 Artikel umfassenden Hamas-Dokument von 2007, in dem das „zionistische Projekt“ entschieden abgelehnt wird, unter anderem: „6. Das palästinensische Volk ist ein Volk, das sich aus allen Palästinensern innerhalb und außerhalb Palästinas zusammensetzt, unabhängig von ihrer Religion, Kultur oder politischen Zugehörigkeit.“ In einem anderen Zusammenhang formuliert die Hamas ihre Politik wie folgt: „Die Hamas bekräftigt, dass ihr Konflikt mit dem zionistischen Projekt und nicht mit den Juden aufgrund ihrer Religion besteht. Die Hamas kämpft nicht gegen die Juden, weil sie Juden sind, sondern sie kämpft gegen die Zionisten, die Palästina besetzen. Dabei sind es die Zionisten, die das Judentum und die Juden ständig mit ihrem eigenen kolonialen Projekt und illegalen Gebilde identifizieren.“ Tatsächlich hatte das neue Programm der Hamas auch seine Haltung gegenüber Israel aufgeweicht, indem es die Idee eines palästinensischen Staates in den von Israel im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Gebieten akzeptierte. Darin heißt es: „Die Hamas befürwortet die Befreiung ganz Palästinas, ist aber bereit, einen Staat in den Grenzen von 1967 zu unterstützen, ohne Israel anzuerkennen oder irgendwelche Rechte abzutreten.“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, wird deutlich, dass die Hamas keinen Krieg mit dem jüdischen Volk anstrebt, sondern gegen den Zionismus und dessen unerbittliche Besetzung Palästinas. Ihre unerschütterliche Ablehnung des Zionismus und ihre kompromisslose Haltung zur vollen und vollständigen Unabhängigkeit Palästinas sind sehr deutlich. Um noch einmal aus der Hamas zu zitieren: „Die Hamas lehnt jede Alternative zur vollständigen und uneingeschränkten Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer ab. Ohne jedoch ihre Ablehnung des zionistischen Gebildes zu kompromittieren und ohne auf irgendwelche palästinensischen Rechte zu verzichten, betrachtet die Hamas die Errichtung eines vollständig souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt nach dem Vorbild des 4. Juni 1967 und die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre Häuser, aus denen sie vertrieben wurden, als eine Formel des nationalen Konsenses.“

In diesem Sinne hat die Hamas, wie bereits erwähnt, einen klaren Unterschied zwischen den Juden oder dem Judentum und dem modernen Zionismus gemacht. Die Hamas sagte, ihr Kampf richte sich gegen das „rassistische, aggressive, koloniale und expansionistische“ zionistische Projekt, nicht aber gegen das Judentum oder die Juden. Dies ist keine leere Behauptung. In den von der Hamas kontrollierten Gebieten des Gazastreifens führen Araber, Christen, Juden und Menschen aller religiösen Bekenntnisse ein säkulares, friedliches und freundliches Leben. In der 2017 veröffentlichten Fassung ihrer Charta erklärte die Hamas, sie lehne die „Verfolgung eines Menschen oder die Untergrabung seiner Rechte aus nationalistischen, religiösen oder konfessionellen Gründen“ ab. Die US-EU-Imperialisten und ihre islamfeindlichen Konzernmedien fahren jedoch mit ihrem Propaganda-Blitzkrieg fort, in dem sie die Hamas als „terroristisch“, „faschistisch“ und „dschihadistisch“ dämonisieren und gleichzeitig den zionistischen Terror unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung beschönigen.

Das Ergebnis der Argumentation ist eindeutig: Die erklärte Position der Hamas bietet immensen Spielraum für Dialog und Beratungen. Und sie sollte von den fortschrittlich-demokratischen Kräften und den unterdrückten Völkern der Welt begrüßt werden. Denn es ist eine objektive historische Tatsache, dass die Gründung Israels im Jahr 1948 Teil eines zionistischen Projekts war, das von den angelsächsischen Imperialisten als unverzichtbarer Bestandteil des Neokolonialismus der Nachkriegszeit entworfen und umgesetzt wurde. Seitdem findet eine ständige und systematische Ausrottung und Vertreibung der Palästinenser statt, die den Weg für die kontinuierliche Ausweitung des zionistischen Projekts ebnet. Nach wie vor sind die Imperialisten, insbesondere die USA, für die das zionistische Israel ein neokolonialer Vorposten im Nahen Osten ist, die Beschönigung des zionistischen Schreckens und die Bezeichnung der Hamas, die für die Befreiung Palästinas kämpft, als „terroristisch“ für ihre geopolitischen Ziele im Nahen Osten unerlässlich, wobei sie von den dortigen Lakaienregimen unterstützt werden.

In diesem Zusammenhang ist, wie bereits erwähnt, die Gleichsetzung des Widerstandskampfes der Hamas mit dem zionistischen Horror durch die entpolitisierten eurozentrischen „Marxisten“ umso mehr zu verurteilen. Die Charakterisierung der Hamas als antisemitisch und ihre Gleichsetzung mit ISIS steht einerseits in direktem Zusammenhang mit der Islamophobie, andererseits entspringt sie ihrem ideologischen Bankrott, die historische Tatsache zu begreifen, dass der Antisemitismus das Geistesprodukt der imperialistisch-zionistischen Achse ist und seine Wurzeln tief in Europa und nicht in Palästina oder bei den arabischen Völkern liegen. Wenn es um die Palästinafrage im Besonderen und den Nahen Osten im Allgemeinen geht, tappen viele Teile der Linken aufgrund ihres Eurozentrismus in die Falle der „politischen Neutralität“ und des „Zentrismus“, die, wie alle fortschrittlich-demokratischen Kräfte wissen, die Unterdrücker und das herrschende System begünstigen und sich direkt gegen die Unterdrückten und Ausgebeuteten richten. Es ist das Geburtsrecht der Unterdrückten, Widerstand zu leisten und die Unterdrückung mit allen Mitteln zu beseitigen, und es ist dringend notwendig, dass alle fortschrittlich-demokratischen Kräfte sich mit den Unterdrückten solidarisieren, ohne in die Falle der Neutralität zu tappen. Daher ist es die unmittelbare Aufgabe der arbeitenden und unterdrückten Völker der Welt, sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren, mit einer ideologischen Klarheit über die Komplexität des Widerstands gegen den Zionismus, und sich davor zu hüten, in die von eurozentrischen Apologeten aufgestellte Falle der Gleichsetzung von Widerstand und Unterdrückung zu tappen.

P. J. James ist Generalsekretär der CPI (ML) Red Star

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …