Jesus Buried Under Rubble in Bethlehem Biden, Netanyahu and all Western enablers are the Herod figures of today who 2,000 years ago massacred infants in an attempt to kill the Son…

Jesus unter Trümmern in Bethlehem begraben

von Finian Cunningham

7. Dezember 2023

Biden, Netanjahu und alle westlichen Ermöglicher sind die Herodes-Figuren von heute, die vor 2.000 Jahren Kleinkinder massakrierten, um den Sohn Gottes zu töten.

Alle christlichen Kirchen in Bethlehem werden in diesem Jahr Weihnachten nicht auf die übliche Weise begehen. Es wird Gottesdienste und Gebete geben, aber keine Festlichkeiten und Lichter.

Darauf ein Amen!

Es herrscht eine Atmosphäre der Trauer und Solidarität mit den Menschen in Gaza und im Westjordanland, die unter der völkermörderischen Gewalt des vom Westen unterstützten israelischen Staates leiden.

Bethlehem ist der historische Geburtsort von Jesus, den die Christen für den Sohn Gottes halten. Vor fast 2.000 Jahren wurde der „Retter der Welt“ nach christlicher Überzeugung in einem bescheidenen Stall in Bethlehem geboren, einer Stadt im heute besetzten palästinensischen Westjordanland.

Anstelle des Römischen Reiches haben wir jetzt die USA und ihre amerikanisch bewaffnete israelische Garnison.

Jedes Jahr finden in Bethlehem prachtvolle Weihnachtsfeiern statt, mit einem prächtigen, beleuchteten Riesenweihnachtsbaum auf dem Stadtplatz, einem Feuerwerk und Scharen von Pilgern aus aller Welt.

In diesem Jahr wird es jedoch keine Besucher aus dem Ausland geben, da das Westjordanland und der Gazastreifen, das andere palästinensische Gebiet, in schockierend brutaler militärischer Gewalt versinken, die vom israelischen Staat, der von einem nachsichtigen Washington bis an die Zähne bewaffnet wird, ungestraft ausgeübt wird.

Der israelische Angriff auf wehrlose Zivilisten wird vom finster dreinblickenden israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als Vergeltungsmaßnahme für einen tödlichen Angriff der militanten Hamas am 7. Oktober erklärt und von den westlichen Regierungen gebilligt.

In Wirklichkeit handelt es sich für viele andere Beobachter um eine abscheuliche, opportunistische Ausweitung des Völkermords, um Palästina und die Palästinenser von der Landkarte zu tilgen. Die Israelis haben dieses Ziel zugegeben. Der Völkermord an den Palästinensern, der seit Jahrzehnten mit amerikanischer und europäischer Duldung (unter dem Deckmantel eines Friedensprozesses und humanitärer Hilfe) im Zeitlupentempo abläuft, hat sich nun auf abscheuliche Weise beschleunigt. Es gibt jetzt keinen Vorwand mehr. Und es ist schockierend, wie unverhohlen und schamlos dies geschieht, ohne dass die westlichen Regierungen dagegen Einspruch erheben. Jeden Tag wird das Gemetzel im Fernsehen übertragen, als wäre es normal oder zu entschuldigen.

Seit mehr als 60 Tagen bombardieren die israelischen Streitkräfte den Gazastreifen und töten systematisch Palästinenser im Westjordanland. Die Zahl der Todesopfer hat 16.000 überschritten, über 40.000 Menschen wurden verletzt. Die meisten Opfer sind Kinder und Frauen, viele Tausende werden vermisst und sind unter den Trümmern der wahllosen israelischen Luftangriffe begraben.

Über 80 Prozent der 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden durch die israelische Bombardierung vertrieben. In der winzigen Küstenenklave ist man nirgends sicher. Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Kirchen und von den Vereinten Nationen betriebene Flüchtlingslager wurden angegriffen.

Die Verherrlichung Israels durch die Regierung Biden, die so genannte sichere Zonen geschaffen hat, ist ein zynischer und ekelerregender Deckmantel für Massenmord. Die USA, die Europäische Union und die westlichen Medien machen sich mitschuldig an dieser üblen Scharade. Der tägliche Völkermord durch Israel, ohne dass die Westmächte und ihre Schoßhündchen-Medien einen echten, sinnvollen und praktischen Einspruch erheben, ist eine Abscheulichkeit. Weit davon entfernt, Einspruch zu erheben, rüsten die USA Israel mit schweren Bunkerbomben auf, um den Gazastreifen und alle dort lebenden Menschen zu zerstören. Die Politiker in Washington bejubeln das Blutbad.

Angesichts der entsetzlichen Kriegsverbrechen und der barbarischen Unmenschlichkeit, die das israelische Regime an den Tag legt, ist es nur richtig – absolut richtig -, dass die Weihnachtsveranstaltungen in Bethlehem nicht die üblichen Feierlichkeiten darstellen. In diesem Jahr bedeutet Christsein mehr denn je, Zeuge des Abschlachtens von Unschuldigen zu sein und Solidarität zu üben.

Wird das die so genannten amerikanischen und europäischen Christen zum Nachdenken bringen? Der Ort, an dem Christus geboren wurde, um Himmels willen! Kann es noch widersprüchlicher sein?

Alle Kirchen in Bethlehem haben sich in Solidarität mit den leidenden Menschen im Heiligen Land die Hände gereicht, darunter die römisch-katholische, die griechisch-orthodoxe und die armenische Kirche.

Der griechische Patriarch in Bethlehem, Pater Issa Musleh, erklärte: „Dieses Jahr wird es ganz anders sein. Es wird keine Lichter geben, wir werden keinen Weihnachtsbaum haben, wir werden um die trauern, die in Gaza abgeschlachtet wurden. Es herrscht hier eine tiefe Atmosphäre der Trauer. Alle Kirchen haben beschlossen, an Weihnachten nur Gottesdienste abzuhalten.

Die evangelisch-lutherische Kirche in Bethlehem, die von Pastor Munther Ishaq geleitet wird, ersetzt ihre normale Krippenszene mit dem Jesuskind im Stall durch ein Kind, das unter Betonschutt begraben ist. Es handelt sich um eine eindrucksvolle Nachstellung des ersten Weihnachtsfestes, die die schlimmen Umstände im heutigen Palästina widerspiegelt.

Für Christen sollte diese Darstellung von Jesus unter Trümmern im heutigen palästinensischen Heiligen Land vollkommen mit dem ursprünglichen Ereignis übereinstimmen und nicht nur ein moderner, modischer Revisionismus sein.

Pastor Ishaq sagte: „Es ist unmöglich, dieses Jahr Weihnachten zu feiern, wenn unser Volk in Gaza einen Völkermord erlebt… Wir wollten der Welt eine Botschaft senden. Eine Botschaft, die besagt, dass die ganze Welt Weihnachten auf festliche Art und Weise feiert, während Weihnachten für uns so aussieht“.

Der Pfarrer fügte hinzu: „Weihnachten ist die Solidarität Gottes mit denen, die unterdrückt werden, mit denen, die leiden. Und wenn Jesus in diesem Jahr wiedergeboren wird, dann wird er unter den Trümmern in Gaza geboren, in Solidarität mit denen, die leiden.“

Dies ist eine gewaltige Offenbarung dessen, was es bedeutet, heute Christ zu sein. Sollen wir auf der Seite der Unterdrückten oder der Unterdrücker stehen?

Die vermeintlichen weltlichen Großmächte der Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten stellen sich offensichtlich auf die Seite des Unterdrückerstaates Israel. Sie haben sich schon immer auf diese Seite gestellt. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Kolonialmächte haben den zionistischen Staat 1948 durch Schikane und Verrat unter völliger Missachtung der einheimischen Bevölkerung des Heiligen Landes gegründet. Sie haben 75 Jahre lang brutale Unterdrückung, Staatsterrorismus und unerbittliche Enteignung gefördert. Dieselben Mächte tun dies auch weiterhin, während Israel vor den Augen der Weltöffentlichkeit einen Völkermord begeht.

US-Präsident Joe Biden und seine westlichen Lakaien lassen den Völkermord zu, während sie ihre Komplizenschaft mit zynischen Worten darüber vertuschen, dass Israel bei der Ermordung von Zivilisten Zurückhaltung üben muss.

Wer Weihnachten nicht so versteht wie die Palästinenser, ist es wohl nicht wert, sich Christ zu nennen.

Besonders verdammenswert sind jene Amerikaner und Europäer, die sich aus einem verdrehten fundamentalistischen Gottesglauben heraus auf die Seite des so genannten Selbstverteidigungsrechts des zionistischen Israel stellen. Sie sind eine Perversion des christlichen Glaubens.

Die ganze Welt muss in diesem Jahr das Weihnachtsfest mit einem radikalen Unterschied begehen. Die Geburt Jesu sollte immer ein revolutionäres Ereignis sein, dessen man gedenkt. Im Mittelpunkt sollte jedes Jahr die Solidarität mit den Menschen in der Welt stehen, die unterdrückt und ausgebeutet werden, die unterdrückt und enteignet werden. Es ist jedoch nicht immer klar, wer die gerechten Opfer in dieser Welt sind und auf wessen Seite Gott stehen würde. In diesem Jahr ist es absolut klar und schockierend eindeutig.

Biden, Netanjahu und alle westlichen Ermöglicher sind die Antichristen und Herodesfiguren von heute, die vor 2.000 Jahren Kleinkinder massakrierten, um den Sohn Gottes zu töten.

Sie sind der Feind der Menschheit in unserer gegenwärtigen Zeit der Geschichte. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, die aus dem Schrecken von Gaza und dem Rest Palästinas heute erwächst, dann ist es die Offenbarung an die Welt, wer und was (ihr imperialistisches System) die Feinde der Menschheit sind. Diese Wahrheit ist die Wahrheit, die die Menschheit befreien wird.

Übersetzt mit Deepl.com



