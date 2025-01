https://www.commondreams.org/news/trump-palestinians



Demonstranten marschieren zum Trump International Hotel & Tower und fordern ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen nach den Präsidentschaftswahlen in Chicago, Illinois, am 6. November 2024.

(Foto: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images)

Jetzt wird alles noch viel schlimmer“: Palästinenserrechtsbewegung wird durch Trumps Rückkehr bedroht

Jessica Corbett

02. Januar 2025

„Diese Regierung wird wahrscheinlich sehr schnell versuchen, die Bewegung für die Rechte der Palästinenser zu Fall zu bringen“, sagte ein Leiter der Jewish Voice for Peace Action.

Opfer vonGewalt durch israelische Streitkräfte und Verfechter der Rechte der Palästinenser in den Vereinigten Staaten schlagen Alarm angesichts der sich abzeichnenden Rückkehr des gewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus und der Kontrolle der GOP über den Kongress.

Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und der gespaltene 118. Kongress wurden heftig dafür kritisiert, dass sie Israel diplomatische und waffentechnische Unterstützung für dieTötung von mindestens 45 581 Palästinensern im Gazastreifen in den letzten 15 Monaten und für Angriffe auf den Libanon, Syrien und Jemen gewährt haben. Die scheidende demokratische Regierung und die Gesetzgeber sahen sich auch wegen ihrer Reaktion auf Antikriegsproteste, insbesondere auf dem Campus von US-Universitäten, die zum Teil mit Polizeigewalt beantwortet wurden, einer Gegenreaktion ausgesetzt.

Jüngste Berichte in den Vereinigten Staaten und Israel haben jedoch die Angst vor den Versprechungen Trumps und seiner republikanischen Partei hervorgehoben, dass, wie die israelische ZeitungHaaretz letzte Wocheschrieb, ein „schnelles und vollständiges“ Durchgreifen „gegen die pro-palästinensische Stimmung in Amerika ein entscheidender Faktor in den ersten Tagen seiner Regierung sein wird“.

„Die Palästinenserrechtsbewegung ist sich darüber im Klaren, dass die Trump-Administration höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass sich die Lage für die Palästinenser weiter verschlechtert.“

Beth Miller, politische Direktorin der Interessengruppe Jewish Voice for Peace Action,sagte am MittwochgegenüberPolitico: „Die Palästinenserrechtsbewegung ist sich darüber im Klaren, dass die Trump-Administration die Lage für die Palästinenser sehr wahrscheinlich noch viel schlimmer machen wird.“

„Diese Regierung wird wahrscheinlich sehr schnell versuchen, die Palästinenserrechtsbewegung zu Fall zu bringen“, fügte Miller hinzu.

Führende Vertreter des Adalah Justice Project und des Arab American Institute äußerten sich ebenfalls besorgt über Bestrebungen, Befürworter zum Schweigen zu bringen und sogar Organisationen zu zerschlagen – einige davon sind bereits im Gange. Im November stimmten 15 Demokraten im Repräsentantenhausmit einer Ausnahme für den sogenannten Terror-Financing and Tax Penalties on American Hostages Act (H.R. 9495).

Das Gesetz würde es dem US-Finanzministerium ermöglichen, den steuerbefreiten Status jeder gemeinnützigen Organisation, die es als „Terroristen unterstützende Organisation“ einstuft, ohne ein ordentliches Verfahren zu widerrufen. Befürworter verschiedener Anliegen haben das, was sie als „Non-Profit-Killer-Gesetz“ bezeichnen, verurteilt.

Obwohl H.R. 9495 den von den Demokraten beherrschten Senat nie passiert hat,werden die Republikaner am Freitag die Macht in der Kammer übernehmen. Die GOP wird auch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus behalten, das in dieser Sitzungsperiode wiederholt dafür gestimmt hat, Kritik an Israel mit Antisemitismus oder Diskriminierung von Juden in einen Topf zu werfen.

Zusätzlich zu einer wahrscheinlichen neuen Welle gesetzlicher Angriffe – möglicherweise angeführt von GOP-Führern wie demneuen Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Brian Mast (R-Fla.), einem US-Militärveteranen, der sich freiwillig bei den israelischen Verteidigungskräften gemeldet und die Existenz „unschuldiger palästinensischer Zivilisten“ geleugnet hat – könnten Verfechter von Rechten in den Vereinigten Staaten ins Visier wichtiger Beamter der nächsten Trump-Regierung geraten.

WieHaaretz kürzlich berichtete, haben die ehemalige Generalstaatsanwältin von Florida, Pam Bondi, Trumps zweite Wahl für die Leitung des US-Justizministeriums, Senator Marco Rubio (R-Fla.), sein Kandidat für das Amt des Außenministers, und die Abgeordnete Elise Stefanik (R-N.Y.), sein Kandidat für das Amt des Botschafters bei den Vereinten Nationen, ihre Unterstützung für die Abschiebung pro-palästinensischer Demonstranten mit Studentenvisa zum Ausdruck gebracht.

Obwohl der ehemalige BundesstaatsanwaltKash Patel, Trumps Wunschkandidat für die Leitung des Federal Bureau of Investigation, „nicht viel Erfahrung mit Campus-Protesten hat, ist er vor allem für seinen Wunsch bekannt, alle Kritiker und Zweifler Trumps aus dem nationalen Sicherheitsapparat zu entfernen“, so die Zeitung. „Außerdem ist Patel aufgrund seiner Erfahrung als leitender Direktor für Terrorismusbekämpfung im Nationalen Sicherheitsrat während Trumps erster Amtszeit in der Lage, gegen pro-palästinensische Sympathisanten vorzugehen.“

Haaretz hob auch Kommentare von Harmeet Dhillon, Trumps Kandidat für die Leitung der Abteilung für Bürgerrechte im Justizministerium, und Linda McMahon, seine Kandidatin für das Amt des Bildungsministers, sowie das Projekt Esther hervor : Eine nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus– ein Vorschlag der Heritage Foundation vom Oktober, der rechtsgerichteten Denkfabrik, die auch hinter der weitreichenden politischen Agenda des Projekts 2025 steht.

„Die extrem israelfeindlichen, antizionistischen und antiamerikanischen Gruppen, aus denen sich die so genannte pro-palästinensische Bewegung in den Vereinigten Staaten zusammensetzt, sind ausschließlich pro-palästinensisch und – mehr noch – pro-Hamas“, heißt es in dem Bericht des Project Esther. „Sie sind Teil eines hochgradig organisierten, globalen Hamas-Unterstützungsnetzwerks (HSN) und damit effektiv ein terroristisches Unterstützungsnetzwerk.“

Zwei Ko-Vorsitzende dervon Heritage unterstützten Nationalen Task Force zur Bekämpfung des Antisemitismus, James Carafano und Ellie Cohanim, schrieben Anfang dieser Woche im Washington Examiner, dass „Project Esther eine Blaupause ist, um die USA vor denen zu retten, die den Antisemitismus nutzen, um sie zu zerstören“.

„Das Ziel besteht darin, die Infrastruktur zu zerschlagen, indem man ihr die für ihre antisemitischen Aktivitäten erforderlichen Ressourcen entzieht“, so die Autoren. „Wenn man die Gruppen und Organisationen ins Visier nimmt, die die Gelder erhalten und sie an ihre Anhänger an der Basis weitergeben, die sich an antisemitischen Aktivitäten beteiligen – die nützlichen Idioten, die wir zum Beispiel auf dem College-Campus sehen -, wird man die Mittel von der Gelegenheit trennen und diese Aktivisten unfähig machen, US-Bürger zu bedrohen.“

In dem Beitrag, der auf X – der Social-Media-Plattform des Milliardärs und Trump-Verbündeten Elon Musk – veröffentlicht wurde,erklärte Carafano: „Wenn Donald Trump beginnt, die globale Intifada in Angriff zu nehmen, wird er Partner brauchen. Wir werden dabei sein müssen.“

