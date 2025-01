Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Suspendierter pro-israelischer Columbia-Professor macht pro-palästinensische Studentengruppe für Anschlag in New Orleans verantwortlich

Rachel Fink

2. Januar 2025

Professor Shai Davidai löste eine Gegenreaktion aus, als er die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina für den tödlichen Autoanschlag verantwortlich machte. Er ist wiederholt mit der Gruppe aneinandergeraten und wurde letzten Monat wegen Verstoßes gegen die Universitätsrichtlinien von der Columbia-Universität suspendiert.

Shai Davidai spricht auf einer Pro-Israel-Kundgebung in New York, im Jahr 2024.Credit: Stephani Spindel/Reuters

Shai Davidai, Professor an der Columbia University und offener Israel-Aktivist, macht die Campus-Bewegung „Students for Justice in Palestine“ (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) für den Vorfall am Neujahrstag in New Orleans, Louisiana, verantwortlich, bei dem mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Auf seinem X-Account schrieb Davidai, der in den letzten Monaten immer lauter Kritik an pro-palästinensischen Campus-Demonstranten geübt hat: „Die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina haben eine Bewegung gestartet. Die Universitätspräsidenten waren mitschuldig daran, dass sie dies zuließen“.

„Diese Bewegung hat 10 Amerikanern in New Orleans das Leben gekostet“, schloss der in Israel geborene Akademiker.

Während eine Handvoll Nutzer, die Davidai antworteten, seiner Theorie zustimmten, war die große Mehrheit schnell dabei, seine Logik zu durchlöchern. „Für einen Ivy-League-Professor scheint Ihre Kausalität hier fragwürdig“, schrieb eine Person. Weiterlesen in haaretz com.

Übersetzt mit Deepl.com

