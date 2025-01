https://www.middleeasteye.net/news/musk-calls-release-far-right-pro-israeli-british-activist-tommy-robinson



Elon Musk fordert die Freilassung des rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson

X-Besitzer fordert auch die Inhaftierung von Regierungsministerin Jess Philips

Stephen Yaxley-Lennon, Gründer und ehemaliger Anführer der islamfeindlichen English Defence League, auch bekannt als Tommy Robinson, trifft am 22. April 2024 vor dem Westminster Magistrates Court ein (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 2. Januar 2025

Elon Musk hat die Freilassung von Tommy Robinson gefordert, einem rechtsextremen Aktivisten, der derzeit eine 18-monatige Haftstrafe in Großbritannien verbüßt.

Am Donnerstagmorgen nutzte Musk seine X-Plattform, um die Freilassung Robinsons zu fordern, und bezeichnete einen verleumderischen Dokumentarfilm des Mitbegründers der English Defence League (EDL) als „sehenswert“.

Robinson wurde im Oktober zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er durch die Ausstrahlung des Dokumentarfilms, der verleumderische und falsche Behauptungen über einen syrischen Flüchtlingsschüler enthielt, der an seiner Schule angegriffen und gemobbt wurde, gegen eine gerichtliche Anordnung verstoßen hatte.

Die Anwälte des Schülers, der Robinson erfolgreich wegen Verleumdung verklagte, sagten, die falschen Behauptungen des Aktivisten in der Dokumentation hätten der Familie des Jungen „verheerenden“ Schaden zugefügt und sie gezwungen, umzuziehen.

Musk, dem das Unternehmen X gehört und der zum Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump gehört, teilte den Dokumentarfilm mit seinen Anhängern und förderte in rascher Folge Beiträge von anderen rechtsextremen Accounts.

„Warum sitzt Tommy Robinson in Einzelhaft, weil er die Wahrheit gesagt hat“, fragte Musk.

„Er sollte freigelassen werden, und diejenigen, die diese Travestie vertuscht haben, sollten seinen Platz in dieser Zelle einnehmen.“

Weiter machte er den britischen Premierminister Keir Starmer für Robinsons Inhaftierung verantwortlich.

Musk sagte auch, dass Jess Phillips, eine Ministerin in Starmers Kabinett, „es verdient, im Gefängnis zu sein“.

Musks Kampagne zur Förderung der extremen Rechten

Tommy Robinson, der mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist eine prominente Persönlichkeit der rechtsextremen Szene des Vereinigten Königreichs, die im Gefängnis saß und wieder freigelassen wurde und in mehreren rechtsextremen Parteien im Vereinigten Königreich aktiv war.

Er ist bekannt für die Organisation großer rechtsextremer Demonstrationen in London, ehemaliges Mitglied der British National Party (BNP) und Gründer der antimuslimischen English Defence League (EDL).

In den letzten Jahren hat Robinson auch eine pro-israelische Haltung eingenommen, die Besuche in dem Land einschloss und die Besetzung palästinensischen Landes und die Ausweitung israelischer Siedlungen unterstützte.

Im Mai letzten Jahres nahm Robinson an einer von der Zionist Federation of the UK and Ireland organisierten Kundgebung teil. An der Veranstaltung nahmen auch andere rechtsextreme Persönlichkeiten teil, darunter die heutige israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely, die dafür eintritt, dass es keinen palästinensischen Staat geben sollte.

Musks Forderung nach Robinsons Freilassung fügt sich in sein wachsendes Engagement in der britischen Politik ein, insbesondere in seine Unterstützung für die einwanderungsfeindliche Partei Reform UK, die von Nigel Farage angeführt wird, einem langjährigen Verbündeten von Trump, der sich kürzlich mit dem neuen Präsidenten in dessen Mar-a-Lago-Resort traf.

Der Tech-Milliardär hat die neu gewählte Labour-Regierung wiederholt angegriffen, das Vereinigte Königreich als „tyrannischen Polizeistaat“ bezeichnet und einen „Bürgerkrieg“ vorausgesagt, als es im Sommer zu rechtsextremen Pogromen im Vereinigten Königreich kam, die zu Angriffen von Bürgerwehren auf Flüchtlingszentren, Angehörige ethnischer Minderheiten und Migranten führten.

Musks Nähe zu rechtsextremen Organisationen ist nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt.

In Deutschland wurde er kritisiert, weil er die rechtsextreme Partei „Alternative für Deutschland“ unterstützte und sie als „letzten Funken Hoffnung“ bezeichnete.

