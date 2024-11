Jill Stein: Demokraten würden lieber die Wahl verlieren, als einen Völkermord zu stoppen

https://www.mintpressnews.com/jill-stein-democrats-would-rather-lose-the-election-than-stop-a-genocide/288553/



Von Mnar Adley

5. November 2024

Es findet ein unaufhaltsamer Aufstand statt. Und egal, wie weit wir kommen, die Menschen werden nicht aufhören. Dies ist nicht nur für die Wahl“, sagte die Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Jill Stein, gegenüber MintPress-Direktorin Mnar Adley: “Der Kampf wird nicht vorbei sein, egal was passiert. Dies ist ein langfristiger Kampf, und es ist so ermutigend zu sehen, wie bereit die Menschen sind, ihn auf lange Sicht zu führen.“

Anfang dieser Woche nahm sich die 74-jährige Ärztin und Politikerin Zeit für ein Treffen mit Mnar Adley von MintPress News in Minneapolis, MN. Steins Kampagne hat im Jahr 2024 ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit – und Unterstützung – erhalten, dank einer demokratischen Regierung, von der viele in den USA glauben, dass sie nichts unternimmt, um ihnen zu helfen oder einen Völkermord in Gaza zu stoppen.

Während andere westliche Nationen wie Frankreich, Spanien und Italien über Waffenboykotte gegen Israel nachdenken, hat die Biden-Harris-Regierung seit dem 7. Oktober 2023 grünes Licht für Waffenhilfe in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar gegeben, was bedeutet, dass das Blutbad im Nahen Osten direkt vom US-Steuerzahler finanziert und ermöglicht wurde.

Dies hat zu einem beispiellosen Maß an Ernüchterung und Wut unter jüngeren Menschen und der arabischen und muslimisch-amerikanischen Bevölkerung geführt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 40 % der muslimisch-amerikanischen Wähler in Michigan Jill Steins Kandidatur unterstützen, im Gegensatz zu nur 12 %, die planen, für Kamala Harris zu stimmen. Michigan ist ein wichtiger Swing State und beherbergt die größte arabisch-amerikanische Bevölkerung des Landes. Auf nationaler Ebene liegen Stein und Harris bei den muslimisch-amerikanischen Wählern gleichauf.

Als Reaktion darauf hat die demokratische Führung Ressourcen von der Bekämpfung der Republikaner abgezogen und stattdessen in die Unterminierung von Stein investiert, indem sie eine Reihe von Angriffsspots gegen die Vorsitzende der Grünen Partei finanziert hat. Stein deutete an, dass diese Taktik von einer tiefen Unsicherheit innerhalb der demokratischen Führung zeugt, die den Aufstieg einer progressiven dritten Partei fürchtet, und sagte zu Adley:

Die Demokraten sind wirklich besorgt, weil sie die Stimmen der arabisch-amerikanischen und muslimisch-amerikanischen Wählerschaft verloren haben, und das macht in vielen der Swing States den Unterschied aus. Anstatt also ihre Politik zu ändern, um diese Stimmen zu gewinnen, lenken sie lieber ab und geben mir die Schuld, die Wahl zu „verderben“, indem sie eine Lösung anbieten, um den Völkermord zu stoppen.

Sie könnten diese Stimmen im Handumdrehen zurückgewinnen, wenn sie jetzt einfach einen Waffenboykott verhängen würden. Aber das wollen sie nicht. Sie würden lieber die Wahl verlieren, damit sie den Völkermord fortsetzen können. Schande über sie.“

Da die Wahllokale noch geöffnet sind, könnte uns eine historische Nacht für die Grünen bevorstehen – eine, die das Schicksal der Wahl 2024 bestimmen könnte.

Sehen Sie sich das vollständige Interview exklusiv hier bei MintPress News an.

Mnar Adley ist eine preisgekrönte Journalistin und Redakteurin sowie Gründerin und Direktorin von MintPress News. Sie ist außerdem Präsidentin und Direktorin der gemeinnützigen Medienorganisation Behind the Headlines. Adley ist außerdem Co-Moderatorin des Podcasts MintCast und Produzentin und Moderatorin der Videoserie Behind The Headlines. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com oder folgen Sie ihr auf Twitter unter @mnarmuh.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

