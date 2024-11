https://english.almayadeen.net/articles/features/zelensky-s-victory-plan–sacrifice-more-human-lives–sell-of



Selenskyjs Siegesplan: Mehr Menschenleben opfern, nationales Erbe verscherbeln und an der Macht bleiben

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

5. November 2024

Selenskyjs „Siegesplan“ kombiniert nukleare Erpressung, falsche Anschuldigungen, das koreanische und iranische Militär unterstütze Russlands Kampfhandlungen, und die Rede davon, Frauen für unterstützende Kampfeinsätze zu mobilisieren, um „Europa zu verteidigen“.

Selenskyjs „Siegesplan“ ist Ausdruck der Verzweiflung einer Regierung, die auf chaotische Weise versucht, andere Länder in die Rettung der schwindenden Autorität, die er anführt, einzubeziehen. (Al Mayadeen English; Illustration: Mahdi Rtail)

In der zweiten Oktoberhälfte beherrschte ein von der Regierung in Kiew angekündigter „Siegesplan“ für den von den NATO-Mächten gegen die Russische Föderation geführten Stellvertreterkrieg die ukrainischen Medien. Die politischen Führer in der Ukraine haben die Idee aktiv diskutiert und vorangetrieben, allen voran der Präsident des Regimes, Wolodymyr Selenskyj. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Selenskyj seinen „Plan“ zuerst in Washington, London, Paris und Brüssel vorstellte.

Erst am 16. Oktober wurde der „Plan“ dem ukrainischen Parlament (Werchowna Rada) vorgelegt. Selbst dann wurden viele Details nicht offengelegt. Diese Details werden vor der Rada und der ukrainischen Öffentlichkeit als geheim behandelt. Dennoch zeigten selbst die teilweise offengelegten Details, dass der „Plan“ unrealistisch ist und dass Selenskyj bereit ist, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Es zeigt, dass er bereit ist, die natürlichen und industriellen Ressourcen der Ukraine westlichen Investoren zu „schenken“, und weiterhin so viele Menschenleben zu opfern, wie nötig sind.

Die Regierung von Selenskyj agiert nun ohne die geringste demokratische Legitimität. Sein fünfjähriges Wahlmandat ist vor sechs Monaten, Mitte April 2024, abgelaufen.

Der „Plan“ umfasst fünf Punkte:

1. Westliche Mächte würden die Ukraine einladen, der NATO in irgendeiner Form beizutreten.

2. Militäroperationen würden auf russischem Boden fortgesetzt, und die NATO-Staaten würden die Beschränkungen für Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium mit Langstreckenraketen aufheben.

3. Langstreckenwaffen der NATO könnten eingesetzt werden, um gegen russisches Territorium vorzugehen.

4. Mehr Wirtschaftshilfe aus dem Westen, um die militärische Kapazität der Ukraine zu stärken, einschließlich der Herstellung von Waffen und der Verschärfung der antirussischen Sanktionen.

5. Einsatz der Streitkräfte der Ukraine zur Unterstützung der Militärs der NATO-Staaten, auch bei ihren militärischen Interventionen im Ausland.

Selenskyj hat erklärt, dass die Punkte 2, 3 und 4 seines Plans geheime Anhänge enthalten, die nur für die westlichen Mächte bestimmt sind. Auf Telegram enthüllte das Medienunternehmen Strana.ua, dass Punkt 4 des Plans die strategischen Bodenschätze im Wert von Billionen Dollar betrifft, die im Untergrund des Landes lagern, darunter Uran, Titan, Lithium und Graphit (ein metallisches Mineral, das aus Kohlenstoff besteht). Selenskyjs Vorschlag lautet, dass solche wertvollen natürlichen Ressourcen „gemeinsam“ mit den NATO-Mächten geschützt werden sollten.

„Gemeinsamer Schutz“ ist ein offensichtlicher Hinweis auf die Aussagen des republikanischen US-Senators Lindsey Graham, der wiederholt eine fortgesetzte finanzielle Unterstützung für die Ukraine gefordert hat und dabei die Mineralien im Wert von Billionen Dollar anführt, die von US-Unternehmen aus dem ukrainischen Untergrund gefördert werden könnten.

Der „Siegesplan“ sieht aus wie eine Liste von Forderungen der ukrainischen Seite an die westlichen Mächte, ihr Engagement im Krieg gegen die Russische Föderation zu verstärken. Im Gegenzug wird ihnen die Möglichkeit geboten, den Reichtum des ukrainischen Untergrundes auszubeuten. Sprecher aus Kiew erklären nun auch offen, dass eine gestärkte und letztlich „siegreiche“ ukrainische Armee dem Westen zur Verfügung stehen würde, um „Europa“ gegen gegenwärtige und zukünftige Bedrohungen zu verteidigen.

Euronews berichtete am 16. Oktober, dass Selenskyj seinen westlichen Verbündeten im September eine Frist von drei Monaten gesetzt habe, um die wichtigsten Bestimmungen seines „Siegesplans“ zu verabschieden.

Der ukrainische Politologe Kostjantyn Bondarenko sagt, dass Selenskyj sich lediglich darauf vorbereite, den ukrainischen Untergrund westlichen Unternehmen zur Ausbeutung zu überlassen. Bondarenko zufolge sei dies der Hauptpunkt des „Siegesplans“, der Rest sei bloßes Informationsrauschen. „Selenskyjs Argumentation, dass der ukrainische Untergrund viele Billionen Dollar wert sei, deutet darauf hin, dass genau diese Ressourcen verwendet werden, um seine westlichen Partner für die Kosten seiner Kunstfertigkeit zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird oder dass man uns zutraut, offiziell der Europäischen Union beizutreten und eine wichtige Rolle beim „Schutz“ der Europäer zu übernehmen. Aber ich glaube, dass sie den Untergrund verschenken werden.“ Er sagt, Selenskyj habe kein Recht, den Untergrund zu verschenken, und erklärt, dass der Untergrund gemäß der ukrainischen Verfassung Teil des Erbes der Ukraine sei und nicht nach den politischen Launen der jeweiligen Machthaber verkauft oder verschenkt werden könne.

In einer anderen Veröffentlichung behauptet Bondarenko, dass der Plan im Wesentlichen darauf abziele, die Ukraine als westliche Kolonie anzubieten. Er schreibt: „Nennen wir die Dinge beim Namen: Der Kern des Deals besteht darin, dass Sie (der Westen) uns helfen, Putin aufzuhalten, und wir uns bereit erklären, Ihre Kolonie zu sein.“

Atomwaffen für die Ukraine?

Seit der Ankündigung des ‚Siegesplans‘ hat Selenskyj offen darüber nachgedacht, dass die Ukraine, falls sie nicht in die NATO aufgenommen wird, möglicherweise Atomwaffen erwerben muss. (Gemäß dem Budapester Memorandum von 1994 stimmte die postsowjetische Ukraine zu, ihre Atomwaffen abzugeben, und erhielt im Gegenzug Milliarden Dollar an Wirtschaftshilfe von Russland und den westlichen Mächten.)

Dies hat den Anschein einer unverhohlenen Erpressung der westlichen Regierungen. Strana.ua zitiert am 17. Oktober auf Telegram einen anonymen europäischen Diplomaten, der sagt, dass diese Erpressung so weit gegangen sei, dass sie die westlichen Sponsoren und Unterstützer Kiews verärgert habe.

In einer weiteren Nachricht von Strana auf Telegram vom 17. Oktober wird der eigene Journalist Denys Rafalsky zitiert, der schrieb: „Kiews Versuche, die EU und die USA zu Schritten zu drängen, die die Spannungen zwischen ihnen und der Russischen Föderation erhöhen könnten, bis hin zu direkten Feindseligkeiten, sorgen in westlichen Ländern für wachsende Besorgnis und sogar Ablehnung. Äußerungen von Selenskyj wie die heutige über den Erwerb von Atomwaffen verstärken diesen Trend nur noch. Dies ist eine potenziell äußerst gefährliche Situation für die Ukraine, da das Land Gefahr läuft, sich von einem „Verteidiger Europas“, der russische Truppen an den entfernten Grenzen des Kontinents aufhält, in eine rücksichtslose und gefährliche Quelle von Bedrohungen und Provokationen zu verwandeln, die einen Atomkrieg riskiert.“

Der bekannte, russlandfeindliche deutsche Kolumnist Julian Röpcke schrieb in der deutschen Tageszeitung Bild unter Berufung auf ukrainische Quellen, dass in der Ukraine ernsthaft über die Entwicklung eines Atomwaffenprogramms diskutiert werde. Er schreibt, dass ein hochrangiger ukrainischer Beamter ihm vor einigen Monaten mitgeteilt habe, dass die Ukraine eine weitere russische Operation gegen Kiew und seine Umgebung nicht hinnehmen würde. In einem solchen Fall wäre die Ukraine gezwungen, sich ein Atomwaffenarsenal zuzulegen. Der namentlich nicht genannte Beamte sagte, dass die Ukraine über die Materialien und das Wissen dafür verfüge und dass die erste Bombe, falls sie in Auftrag gegeben würde, in nur wenigen Wochen hergestellt werden könne.

Wissenschaftler in Russland und anderswo weisen die Behauptung zurück, dass eine solche Waffe schnell hergestellt werden könnte, aber einige sagen, dass eine Rakete oder ein Flugkörper verwendet werden könnte, um eine „schmutzige Bombe“ zu transportieren, d. h. eine Bombe, die mit radioaktivem Abfall beladen ist.

Mehr eingezogene Körper für den Krieg

Unterdessen erklärte Selenskyj am 22. Oktober, dass die westlichen Verbündeten seiner Regierung von Kiew eine Erhöhung der Wehrpflicht fordern, unter anderem durch eine Senkung des Wehrpflichtalters von derzeit 25 auf 18 Jahre.

Laut einem Berater des ukrainischen Präsidentenamtes, Serhiy Leshchenko, der am 15. Oktober auf Telegram schrieb, gehören US-Politiker beider Parteien zu denjenigen, die dies fordern. Er schreibt: „Das Argument der Partner lautet wie folgt: Während des Vietnamkrieges der USA wurden Männer ab dem Alter von 19 Jahren eingezogen. Heute deuten die Amerikaner an, dass die Lieferung westlicher Waffen allein nicht ausreicht [um zu kämpfen und die russischen Streitkräfte zu besiegen]. Eine Wehrpflicht ab dem Alter von 18 Jahren ist erforderlich.“

Leshchenko schließt seine Botschaft mit der schriftlichen Mitteilung, dass Selenskyj die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass US-Politiker davon überzeugt werden können, weiterhin Waffen und Finanzmittel bereitzustellen, ohne dass die Ukraine das Alter für die Wehrpflicht senkt. Dies ist vorerst Selenskyjs öffentliche Haltung gegenüber der ukrainischen Bevölkerung.

Weibliche Soldaten für die ukrainische Armee?

Der ehemalige Chef der ukrainischen Streitkräfte und derzeitige ukrainische Botschafter in London, General Valeriy Zaluschny, hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Zuvor hatte er erklärt, dass er die Herabsetzung des Wehrpflichtalters auf 18 Jahre nur dann befürworte, „wenn dies absolut notwendig ist und eine direkte Bedrohung für die Existenz des Staates als solchen besteht“. In einem Bericht des ukrainischen Medienunternehmens Hromadske [Public] vom 18. Oktober heißt es nun, dass Zaluschny in einer Rede vor dem kriegsbefürwortenden Thinktank „Chatham House“ in London gefragt wurde, ob es wahr sei, dass die Ukraine möglicherweise „eine halbe Million“ Frauen einberufen werde, um den Personalmangel in den Streitkräften auszugleichen, und antwortete: „Wir werden es auf jeden Fall tun“, wenn dies erforderlich sei. Er sagte, dies würde im Namen der „Verteidigung Europas“ geschehen.

Zaluschny hat auch gesagt, dass es für die Ukraine derzeit praktisch unmöglich ist, aus einem langwierigen Krieg mit Russland herauszukommen, weil dies „Russland in die Hände spielen“ würde. Er erklärte: „Wir würden in einem langwierigen Krieg enden, und ein Ausweg aus einem solchen Krieg scheint fast unmöglich [vorstellbar] zu sein.“

Der gute General erklärte nicht, wer in einem solchen langwierigen Krieg kämpfen würde, woher er seine Waffen beziehen würde und wer für all das bezahlen würde. Aber seine Aussage sagt viel über die Denkweise des Mannes aus. Einfach ausgedrückt schlägt der ukrainische Botschafter in London vor, ukrainische Männer und Frauen in einem Krieg zu opfern, von dem er weiß, dass er nicht gewonnen werden kann. Er schlägt vor, dies zu tun, um „Europa zu retten“. Im Klartext sagt er, dass solche Opfer nötig sind, um die Hegemonie der westlichen Mächte in der Welt zu erhalten. Selbst Kolonialverwaltungen in der früheren Geschichte Europas, im 19. und 20. Jahrhundert, haben sich in der Regel nicht so unterwürfig geäußert.

Oleksandr Dubinsky, ein ukrainischer Nationalist und Abgeordneter, der zuvor aus Selenskyjs politischer Partei (Wahlmaschinerie) ausgetreten war, kommentierte am 20. Oktober ironisch auf Telegram die Rede von Zaluzhny in London. „Die Einberufung von Männern ist eindeutig notwendig. Von Frauen, ja, im Namen der Rettung Europas. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber vergesst die Jugend nicht! Die Verantwortlichen in Berlin handelten 1945 viel entschlossener!“, spottete er und bezog sich dabei auf die Mobilisierung von Hitlerjugendgruppen während des letzten Aufbäumens in der Stadt des sterbenden Hitler-Regimes.

Derzeit gibt es in den Streitkräften der Ukraine etwa 60.000 Frauen. Die meisten von ihnen arbeiten als Köchinnen, Pflegerinnen und in anderen unterstützenden Funktionen. Einige sind Scharfschützinnen.

Die Jugend der Ukraine für den Krieg opfern

Tragischerweise wurde die ukrainische Gesellschaft bereits zur militärischen Mobilisierung der Jugend gezwungen. Der Vorsitzende der faschistischen Partei Bruderschaft, Dmytro Korchynsky, erklärte am 22. Oktober, dass das Alter für die militärische Mobilisierung auf 14 Jahre gesenkt werden sollte, sollte die Ukraine „am Rande der Zerstörung“ stehen. Er bezog sich auch auf die Erfahrungen einiger afrikanischer Länder, in denen Kindersoldaten in paramilitärische Einheiten eingezogen werden. Er schlug vor, sich die Erfahrungen „der vielen fortschrittlichen Länder der Welt, zum Beispiel in Zentralafrika“, zunutze zu machen, wo Jugendliche ab einem Alter von 12 Jahren ermutigt werden, sich paramilitärischen Einheiten anzuschließen.

In der Ukraine gibt es mehrere rechtsextreme und neonazistische paramilitärische Gruppen, die bereits Kinder und Jugendliche rekrutieren und ausbilden. Die neonazistische paramilitärische Truppe „Asow“ unterhält seit langem Trainingslager (Asowez) für Kinder. Ähnliche Lager werden von der bereits erwähnten Bruderschaft und der Neonazi-Truppe „Rechter Sektor“ betrieben. In der Regel werden dort Kinder, Waisen und Jugendliche ausgebildet, die sich dann im Alter von 18 Jahren freiwillig für die Streitkräfte melden.

Ohne auf eine solch alarmierende Eventualität zu warten, entscheiden sich immer mehr ukrainische Mütter dafür, mit ihren Kindern aus der Ukraine zu fliehen. Mitte Oktober gab die ukrainische Abgeordnete Nina Yuzhanina an, dass nach ihrer besten Schätzung etwa 300.000 Kinder am Vorabend des neuen Schuljahres am 1. September mit ihren Müttern die Ukraine verlassen haben. Das ukrainische Gesetz verbietet Männern im wehrfähigen Alter (18 bis 55 Jahre) die Ausreise aus dem Land, sodass die Aufgabe, Kinder und Jugendliche auf diese Weise zu retten, bei den Müttern liegt.

Schaurige Geschichten über nordkoreanische Soldaten, die sich auf den Kampf an der Seite Russlands vorbereiten

Mitte Oktober begannen ukrainische Behörden zu behaupten, dass Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) sich an Kampfhandlungen an der Seite der Russischen Föderation beteiligen. Der ukrainische Politologe Taras Semenyuk erklärte am 15. Oktober, dass nach seiner besten Schätzung 8.000 koreanische Soldaten in der russischen Region Rostow als Angriffstruppen ausgebildet werden. Er behauptete außerdem, dass Offiziere der Streitkräfte des Iran und Chinas in Rostow anwesend seien, um Russland bei der militärischen Ausbildung und Planung zu unterstützen.

Semenyuk räumt ein, dass die Behauptungen über die Anwesenheit koreanischer Soldaten und chinesischer und iranischer Offiziere für das westliche Publikum bestimmt seien. „Solche Fakten sollten den Westen dazu zwingen, die Streitkräfte der Ukraine so schnell und dynamisch wie möglich zu stärken.“

Kirill Budanov, Leiter des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums, spricht davon, dass 11.000 koreanische Soldaten darauf vorbereitet seien, in der russischen Region Kursk an Kampfhandlungen teilzunehmen. Alexander Syrsky, der Leiter der ukrainischen Streitkräfte, spricht davon, dass Russland zwei Brigaden mit etwa 6.000 Soldaten der DVRK vorbereite.

Am 16. Oktober erklärte Selenskyj, dass die Ukraine nun einen Krieg gegen drei Länder führe – die Russische Föderation, den Iran und die DVRK.

Der ukrainische Abgeordnete Artem Dmytruk, der vor fast zwei Monaten nach London floh, schrieb kürzlich, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) der Ukraine den Befehl habe, falsche Informationen über Nordkoreaner zu verbreiten. „Der NSDC hat eine Liste neuer Narrative veröffentlicht, die aus dem Keller des SBU [ukrainischer Sicherheitsdienst] heraus veröffentlicht werden sollen. Man gilt als für den Feind arbeitend, wenn man jegliche direkte Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Krieg leugnet, wenn man anerkennt, dass die Russische Föderation zu Friedensgesprächen bereit ist, oder wenn man sagt, dass Kiew nukleare Erpressung betreibt. Meine Lieblingsbeschuldigung ist, dass man für den Feind arbeitet, wenn man etwas sagt, das den Siegesplan von Selenskyj diskreditiert.“

Oleksiy Arestovich, ein ehemaliger Berater des Präsidentenamtes, sagte kürzlich, dass Zelenskys „Siegesplan“ unrealistisch sei, auch weil der globale Süden Kiew als Werkzeug des Westens betrachte. „Der globale Süden sieht uns als Klientel des Westens und betrachtet uns nicht als unabhängig.“ Auch er floh Anfang 2024 aus der Ukraine. Im Frühjahr 2022 leitete er die hoffnungsvollen Friedensgespräche der Ukraine mit Russland, die durch die britische Intervention sabotiert wurden.

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Oleksiy Kushch erinnerte kürzlich daran, dass Kiew den Kampf um die Unterstützung des globalen Südens verliert.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Soldaten aus der DVRK an Kämpfen gegen ukrainische Streitkräfte beteiligt sind. Dies wird auch von der NATO selbst eingeräumt. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde während seiner Pressekonferenz am 24. Oktober auf dem BRICS-Gipfeltreffen in Kasan, Russland, direkt zu den reißerischen Geschichten befragt. In seiner Antwort erinnerte er die anwesenden Journalisten lediglich daran, dass die Russische Föderation und die DVRK während Putins Besuch in der benachbarten DVRK im April 2024 ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen geschlossen haben. Informierte Beobachter bezeichnen die Geschichten als Operation unter falscher Flagge.

Insgesamt kombiniert Selenskyjs „Siegesplan“ nukleare Erpressung, falsche Anschuldigungen, das koreanische und iranische Militär unterstütze die Kampfhandlungen Russlands, und die Rede davon, Frauen für unterstützende Aufgaben im Kampf zu mobilisieren, um „Europa zu verteidigen“. All dies ist Ausdruck der Agonie einer Regierung, die chaotisch versucht, andere Länder in die Rettung der schwindenden Autorität unter der Führung von Selenskyj einzubeziehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …