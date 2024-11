https://strategic-culture.su/news/2024/11/05/sad-west-what-have-you-come-to/



Trauriger Westen, was ist aus dir geworden! …

Von José Goulão

5. November 2024

Kamala oder Donald sind beide Teil des Problems, nicht der Lösung.

Wir hören und lesen, dass die aktuelle Episode der nordamerikanischen Präsidentschaftswahlen der wichtigste Wahlakt aller Zeiten in diesem Land, vielleicht sogar in der Weltgeschichte, ist.

Ein Alarm. Wieder einmal schaut das Imperium auf seinen eigenen Nabel und seine Satelliten sind gespannt, ob sie einer gewissen Kamala Harris, einem großmäuligen Megaphon, oder dem bekannten Donald Trump, einem populistischen und faschistischen Narzissten, der mit der Welt spielt, als wäre er ein Schurke, der Charlots brillante Szene in „Der große Diktator“ imitiert, die Treue halten werden.

Dies ist die „demokratische“ Wahl par excellence. Das Modell der Auswahl von „Volksvertretern“, dem alle „zivilisierten Länder“, die privilegierten Mitglieder der Elite des kollektiven Westens, folgen müssen, um in diesem heiligen Olymp nicht an den Rand gedrängt zu werden. So funktioniert die „liberale Demokratie“, früher „westliche Demokratie“, die einzige, die im Rahmen der „regelbasierten internationalen Ordnung“ akzeptiert wird, d. h. des Völkerrechts, das sich den Interessen, der Willkür und dem Expansionismus des Imperiums beugt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem das nominelle Oberhaupt des Imperiums im Westen durch ein Ereignis bestimmt wird, bei dem einer von zwei Schwachsinnigen ausgewählt wird: eine Ignorantin, hohl, die wie eine kaputte Schallplatte funktioniert, aber gefährlich ist, weil sie von einem Apparat manipuliert wird; und ein Ignorant, der sichtlich soziopathisch und gefährlich ist, weil er so ist, wie er ist, und wegen der Engstirnigkeit, Entfremdung und potenziellen Gewalt der Schichten einer kranken Gesellschaft, die ihn unterstützen.

Das nordamerikanische Wahlduell zwischen der Demokratin Kamala und dem Republikaner Donald definiert die Tugenden unserer „liberalen Demokratie“ wie kaum ein anderes. Es zwingt die Wähler zur „Freiheit“ der Wahl zwischen Kandidaten, die von einem Duett von Parteien nominiert wurden, die sich in der praktischen Umsetzung kaum oder gar nicht unterscheiden und beide Ausgeburten des sogenannten militärisch-industriellen und technologischen Komplexes sind, der wahren Macht in den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Satellitenstaaten; eine Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht, die sich, soweit es uns direkt betrifft, durch den Begriff „Blob“ manifestiert – entstanden während der Obama-Regierung und der den parteiübergreifenden Konsens über die Notwendigkeit einer starken militärischen Präsenz der Vereinigten Staaten in der ganzen Welt widerspiegelt, auch bekannt als „Washington-Regeln“. Mit dem „Blob“-Konzept assoziierte Galionsfiguren sind Hillary Clinton und Bill Gates – und das war’s auch schon.

Ohne die Absicht, die Realität zu verzerren, funktioniert das politische System, das auf dieser Verschmelzung von Staat und Großunternehmen basiert, in der Praxis als eine einzige Partei mit zwei mimetischen Tendenzen, die seit langem die Beziehungen zu den Wählern abgebrochen haben, außer in idiotischen Szenarien, aber um das Hollywood-ähnliche Auge der „Wahlkampagnen“ zu füllen, die sich in Zeiten wie diesen vervielfachen.

Beachten Sie nun, wie dieses Modell nach und nach auf alle Akteure der „liberalen Demokratie“ im gesamten Westen übertragen wurde: zwei politische Strömungen mit einer „Berufung zur Regierung“, Sozialdemokraten und Konservative, die in sozialen Fragen harmlos divergieren und im unmenschlichen System des neoliberalen Wirtschafts- und Finanzsystems, dem Neoliberalismus, dem alle politische Aktivität unterliegt, absolut konvergent sind. Zwischen der „liberalen Demokratie“ und dem Einparteiensystem besteht eine praktische Partnerschaft, die zunehmend von der faschistischen Umgebung durchdrungen wird, da sich die unumkehrbaren wirtschaftlichen und sozialen Probleme verschärfen.

Fake-Spiel

Das angebliche Duell zwischen Kamala und Donald ist nichts anderes als die Erfüllung eines Rituals in vierjährlichen Zyklen, das nacheinander die Gesichter (nicht immer) wechselt, die die Protagonisten der Tragikomödie sein werden, die von dem Monster-Tentakel, zu dem der globale Info-Propaganda-Apparat, der als Infotainment formatiert ist, geworden ist, mit ungesunder Besessenheit auf die Bühne gebracht wird: Information als entfremdende Unterhaltung.

Trotz der Sturheit des Systems und der massiven Vergiftung der Bevölkerung gibt es ermutigende Anzeichen dafür, dass sich der Bann, wenn auch mehr oder weniger langfristig, gegen den Zauberer wenden könnte. Stellen Sie sich vor, dass in den Vereinigten Staaten das Ansehen von Journalisten laut dem Forschungsunternehmen Gallup bereits geringer ist als das von Kongressabgeordneten, die sich ihrer Einbettung in Machtstrukturen nicht bewusst sind. Die Schlußfolgerung von Gallup sagt in ihrer Einfachheit alles über den Verfall des wunderbaren Regimes und Heiligtums der „liberalen Demokratie“, unserer Zivilisation, des Gartens, der von der Barbarei bedroht ist, aus, die übrigens auf dem jüngsten BRIC-Gipfel in Kasan, provokativ in Russland, eine noch dämonischere Form angenommen hat.

Untersuchungen zeigen, dass das Ansehen von Kongressabgeordneten, d. h. von Politikern, die von Wählern „gewählt“ wurden, um sie zu vertreten, traditionell als das niedrigste Maß an Glaubwürdigkeit gilt, was das Ansehen dieser Art von Demokratie nur veredelt; denn stellen Sie sich vor, dass Journalisten, eine Schicht, für die die Nordamerikaner noch etwas Respekt zu haben schienen, es geschafft haben, die „Gewählten“ in diesem Fall in den Abgrund der Verachtung zu stürzen. Das überrascht uns nicht und sollte uns auch nicht überraschen: Es ist eines der Missgeschicke unseres täglichen Lebens, auch in portugiesischen Ländern, durch seine eigene Berufung und auch als Tochtergesellschaften der miserablen europäischen und westlichen Szene im Allgemeinen. Die imperiale Osmose ist schnell und tödlich in den strategischen Bereichen der Info-Verdummung.

Was die Kongressabgeordneten betrifft, so wird die Seriosität der Präsidenten sicherlich auf einem niedrigen Niveau liegen. Daher ist das Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump nichts „Wichtigeres“ im Vergleich zu so vielen anderen. Nur weil der amtierende Präsident Joseph Biden sich von der Bildfläche zurückgezogen hat, weil er seine körperlichen und kognitiven Unzulänglichkeiten endlich eingestanden hat (oder für ihn eingestanden wurde), haben die Vereinigten Staaten nicht aufgehört zu funktionieren. Der Staats- und Unternehmensapparat ist immer aktiv, er regiert 24 Stunden am Tag, weil dies die permanenten und globalistischen Dringlichkeiten seiner Interessen bestimmt, deren Erfüllung durch verfügbare Einheiten sichergestellt wird, die glauben, im „Paradies der Möglichkeiten“ zu leben oder es gefunden zu haben, bevor sie auf den Müll geworfen werden.

Der Kampf zwischen Kamala und Donald, wie er bei Ringkämpfen stattfindet, ist per Definition manipuliert, obwohl es bei Kämpfen im Ring nicht vorstellbar ist, dass versucht wird, einen der Konkurrenten durch Schüsse auszuschalten. Da alles darauf hindeutet, dass dies regelmäßig geschehen ist, ist mit Zweifeln an der Transparenz der Abstimmung und einer unwahrscheinlichen Verwechslung zwischen elektronischer Abstimmung, persönlicher Abstimmung und Briefwahl zu rechnen. Das Misstrauen wurde durch die Tatsache verstärkt, dass Vertreter der Kandidaten bei den Auszählungsveranstaltungen nicht anwesend waren. Was für Vorbilder wären wir, wenn es in Venezuela, Bolivien, Russland, Südafrika, Angola und so weiter zu solchen Anomalien käme – was nicht der Fall ist. Aber all dies sollte uns nicht beunruhigen, es liegt nur an uns, die Anzeichen von Betrug vehement zu leugnen: Die zyklische Ernennung des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist der höchste Akt der „liberalen Demokratie“, sie hat das Siegel der Garantie, was auch immer geschieht, sie ist das Modell, dem wir alle folgen müssen – oder besser gesagt, folgen sollten.

Man könnte argumentieren, wie es Seelen, die keinen Zweifel an der Perfektion und Überlegenheit „unserer Zivilisation“ und ihrer jeweiligen demokratischen Mechanismen zulassen, immer tun, dass es keinen Beweis für diese Voreingenommenheit gibt, dass die Verdächtigungen nichts weiter als Spekulationen, der schlechte Verlust der Besiegten oder sogar Fake News oder unglückselige Verschwörungstheorien sind.

Um es klar zu sagen: Glauben Sie, dass es bei der Diskriminierung und der unterschiedlichen Behandlung von Parteien während der Vorwahl- und Wahlkampagnen Transparenz gibt? Gibt es nicht Parteien, die per Definition eine „Berufung“ zum Regieren haben, während die anderen, bloße Nebendarsteller, dazu verdammt sind, einen harmlosen Pluralismus zu gewährleisten? Sind die finanziellen Mittel der Kandidaten und Bewerbungen fair und ausgewogen? Sind die Geldgeber von Parteien und Kandidaten Menschen und Organisationen, die nur an einem klaren und eindeutigen Funktionieren der Demokratie interessiert sind und niemals die Absicht haben, die vereinbarten Belohnungen zu kassieren, die die im Vorfeld getätigten Investitionen rechtfertigen? Und die heimtückische Info-Propaganda berichtet ausgewogen über Wahlveranstaltungen, gibt sie allen Kandidaten gleichermaßen eine Stimme und Chancen oder nur den „Ernannten“, denjenigen, die die beiden Tendenzen eines demokratischen Regimes, wie es sein sollte, repräsentieren, sowie ihren jeweiligen Anhängern?

Diese und viele weitere Fragen, die wir hinzufügen könnten, sind für die Identifizierung und Definition des demokratischen Standards, unseres Leuchtturms und unseres Leitfadens, relevant. Und gemäß der natürlichen Ordnung der Dinge gilt dies gleichermaßen für die stolzen und salbungsvollen Satelliten, die den Planeten umkreisen, der die Sonne „unserer Zivilisation“ reflektiert.

Was wird

Kamala Harris und Donald Trump. Die Glaubwürdigkeit dieser Kandidaten ist so groß, dass die Washington Post, eines der Instrumente des Regimes und ein sehr treues Instrument des Expansionismus und imperialen Militarismus, zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten nicht empfiehlt, für einen der mutmaßlichen Präsidenten zu stimmen. Normalerweise tut sie dies, um den Kandidaten der Demokratischen Partei zu bevorzugen, da sie mit der „feinen“ und „schicken“ Klientel des Beltway, dem Heiligtum der Mächtigen, in Einklang stehen möchte. Kamala jedoch entspricht nicht den Standards dieser Elite, sie kann zwei Ideen nicht mit Klugheit in Einklang bringen, sie erfüllt nicht die Maßstäbe der Wortwahl und grenzt an Unsinn, sie hat häufig Schwierigkeiten, die Botschaften zu wiederholen, selbst wenn es sich um primäre Botschaften handelt, die ihr erklärt und empfohlen werden – ähnlich wie bei Biden, als die Demenz ihn noch abhängiger von Kopfhörern und dem Teleprompter machte. Außerdem fehlt ihm der Stil, die Souplesse, die für Politiker mit Stammbaum typisch ist. Es ist offensichtlich, dass es die mögliche Lösung war, die außerhalb der üblichen sogenannten demokratischen Formalitäten, die als „Vorwahlen“ bezeichnet werden, gefunden wurde; er wurde hastig aus dem Amt des Vizepräsidenten entfernt, als klar wurde, dass Joseph Biden das Ende dieser Amtszeit nicht mehr erleben würde, geschweige denn eine neue Amtszeit.

Die Washington Post hat den Preis für ihre „Enthaltung“ bezahlt: Sie hat innerhalb kürzester Zeit 200.000 Abonnenten verloren – Demokraten vergeben niemandem, der ins Straucheln gerät, selbst wenn es sich um einen Treppenhauskandidaten handelt. Doch auch die einflussreiche Los Angeles Times und USA Today haben die gleiche Entscheidung getroffen. Kamala Harris ist mehr oder weniger auf ihre Behinderungen und ein Gerät angewiesen, das sie widerwillig unterstützt, weil sie keine andere Wahl hat. Die Forschung widerlegt dies, aber wie die westlichen Regeln in dieser Angelegenheit zeigen, sind sie nicht zuverlässig, weil sie im Wesentlichen dazu dienen, zu lügen und zu manipulieren. Darüber hinaus ist das Einwerfen des Stimmzettels in die Wahlurne nur ein Detail des „liberaldemokratischen“ Spiels.

Was ist mit Donald Trump? Er entspricht dem Ultramontanismus in den Vereinigten Staaten, den Mafias religiöser Sekten, der Ignoranz, die wie Disteln im ganzen Land gedeiht. Er ist ein Betrüger und ein Lügner. Er beendete den Krieg in Syrien, beschloss aber schnell, das Land mit Raketen anzugreifen und es mit mehr Truppenkontingenten zu besetzen, um – wie er sagte – den Diebstahl von Öl zu garantieren. Er zog sich aus Afghanistan zurück, überließ es aber Biden, sich von der NATO demütigen zu lassen. Das Konzentrationslager Guantánamo, ein Exponent des imperialen Terrorismus, wurde noch nicht geschlossen. Die Folgen der Scheiterhaufen, die er im Nahen Osten dank seiner ungesunden Unterstützung für den zionistischen Nationalsozialismus entzündet hat, sind sichtbar.

Wir sagen daher voraus, was mit seinem Versprechen geschehen wird, den Krieg in der Ukraine im Handumdrehen zu beenden und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er „Putin in Ordnung bringt“. Ein Oligarch, Kleptokrat und ewiger Politikerschüler, ein gefährlicher, sehr gefährlicher Unbewusster.

Was wird auf dieses Wahlszenario folgen, das ungefiltert den entwürdigenden, schmerzhaften, inkompetenten und desorientierten Zustand zeigt, den ein treibender Westen erreicht hat?

Der herrschende militärische, industrielle und technologische Komplex, das Zentrum imperialer Macht, das an den Präsidenten und Kongressabgeordneten vorbeifunktioniert, wird weiterhin wie immer die entscheidenden Worte sprechen.

Diese garantieren uns mehr vom Gleichen, obwohl Variationen zu erkennen sind, sodass alles gleich bleibt, unabhängig davon, welchem Kandidaten der Mieter des Weißen Hauses zugewiesen wird.

Im Inland werden die Reichen durch mehr oder weniger Steuern noch reicher und die Armen noch ärmer, und zwar in größerer Zahl, unabhängig davon, ob die Krise harmlos oder katastrophal ist. Die Bildung wird noch weiter verhungern, die Gesundheit wird für einige immer schlechter sein; die öffentliche Infrastruktur, von Brücken bis hin zu Verkehrsmitteln, Schulen und Wohnraum in benachteiligten Stadtvierteln, wird aufgrund mangelnder Instandhaltung weiter verfallen. Die Umwelt wird sich weiter verschlechtern, während der „grüne Wandel“ voranschreitet, gentechnisch veränderte Organismen werden Lebensmittel stärker vergiften, Kriminalität wird zunehmen und Morde werden an der Tagesordnung sein, der Handel und Konsum von natürlichen oder chemischen Drogen, die täglich erneuert werden, wird zunehmen und sie werden mehr Zombies produzieren und Millionen von Menschen in großem Umfang vernichten. „Unser“ Paradies wird tendenziell mit der Hölle verwechselt.

Außenpolitisch wird der Krieg mit Kamala oder Donald weiterhin die Priorität der Prioritäten sein, in Form von militärischer Aggression, Farbrevolutionen oder wirtschaftlichen und politischen Sanktionen, egal, was sie jetzt versprechen.

Die angekündigte Niederlage der Ukraine gegen Russland wirft Zweifel und Unsicherheiten über das zukünftige Verhalten des Pentagons und der NATO auf, unabhängig vom derzeitigen Präsidenten. Der militärische und wirtschaftliche Druck auf China und die terroristische Manipulation der Situation in Taiwan werden weiter eskalieren, während der Zionismus seinen Weg (und den des Planeten?) in Richtung Abgrund fortsetzt, immer mit der Unterstützung und dem Schutz der Vereinigten Staaten und ihrer jeweiligen Satelliten, egal welche Gräueltaten begangen werden. Letztendlich ist er der Verteidiger „unserer Zivilisation“ im Nahen Osten, Netanyahu dixit, und er wurde nicht widerlegt.

Trump scheint in Bezug auf China und den Nahen Osten bedrohlicher zu sein, aber die Außenpolitik der Demokratischen Partei steht ihm in Sachen Aggressivität und Verantwortungslosigkeit in nichts nach.

Die Europäische Union und die NATO sind in Tränen aufgelöst und beunruhigt über Trumps hypothetischen Sieg. Unnötige Wünsche: Sie sollten mehr Vertrauen in das Wesen des Imperialismus haben. Mit dem einen oder anderen Präsidenten wird die Mission der Atlantischen Allianz darin bestehen, sich weiter bis an die Grenzen zu Russland auszudehnen, die Belagerung dieses Landes zu verschärfen und es in ein Konglomerat unterwürfiger Staaten zu teilen. Die Europäische Union wird weiterhin von Washington verachtet werden und es genießen, so behandelt zu werden. Deutschland hat gerade Biden geehrt, den Präsidenten, der das für seine Wirtschaftsstrategie und den Ausweg aus dem Loch, in das es immer weiter versinkt, unverzichtbare Nord-Stream-Projekt zum Scheitern gebracht hat.

Die Plünderung von Gütern und Reichtum der Welt – oder zumindest die ständigen Versuche, dies zu gewährleisten – wird nicht von der Wahl zwischen Kamala oder Trump abhängen: Sie ist ein fester Bestandteil der Geschichte der letzten Jahrhunderte des Kolonialismus und Imperialismus.

In ihrer Überzeugung von der zivilisatorischen Überlegenheit, die sie dazu verleitet, Wünsche mit Realitäten zu verwechseln, in einer Parallelrealität zu leben oder die Nichtexistenz von Entwicklungen, die sie nicht kontrollieren, vorzutäuschen, begehen die westlichen wirtschaftlichen, militärischen und politischen Klassen unter dem Kommando der Vereinigten Staaten viele Fehler, die oft die Ursachen ihrer Bedenken sind oder sie verwechseln. In Wirklichkeit sollte die Wahl zwischen Kamala und Donald weit von seinem größten Problem entfernt sein. Die Veränderungen, die sich in der Welt vollziehen und den sogenannten „zivilisatorischen“ Autoritarismus der „regelbasierten internationalen Ordnung“ immer wieder bedrohen, sind ernst zu nehmen und zeigen uns, dass nichts jemals wieder so sein wird, wie es noch vor kurzer Zeit war, zum Beispiel bevor der offene Krieg in der Ukraine begann. Der Status von 500 Jahren kolonialer und imperialer Straflosigkeit wird zum ersten Mal von einer überwältigenden globalen Mehrheit in Frage gestellt, die mehr als fünf Milliarden Menschen der acht Milliarden Menschen auf der Erde repräsentiert. Und in dieser Hinsicht spielt es keine Rolle, ob Kamala Harris oder Donald Trump die diensthabenden imperialen Chefs sind.

Wir wissen auch, dass der eine oder der andere, was auch immer, den Finger am Abzug eines nuklearen Arsenals haben wird, das in der Lage ist, den Planeten und die Menschheit mehrmals zu zerstören, und dass, unabhängig davon, wer gewählt wird, beide von Interessen getrieben sind, die versucht sind, es zu aktivieren, als ob es möglich wäre. nur „begrenzte Auswirkungen“ zu haben; oder sogar, wie es bei den verrückten Zionisten an der Macht der Fall ist, die Hekatombe des Jüngsten Gerichts zu bevorzugen, um nicht Zeuge eines hypothetischen Endes Israels zu werden.

Und was das betrifft, so sind Kamala oder Donald beide Teil des Problems, nicht der Lösung.

Das ist es, was wir fürchten und mit all unserer Kraft und allen Mitteln bekämpfen müssen. Wir sind Teil der Lösung.

Übersetzt mit Deepl.com

