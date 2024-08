Umgekehrt! Genau das befördert Schuster als Vertreter des Zentralrats der Juden, mit seiner einseitigen und mehr als kritikwürdigen Israel-Unterstützung, dass sollte ihn „besorgen“! Er wäre gut beraten sich mit den vielen anstehenden Aufgaben von jüdischen, religiösen und sozialen Belangen zu beschäftigen. Nachdem etwa 2/3 der deutschen Bevölkerung so wie der BSW und Sarah Wagenknecht über die Vorgänge in Gaza und die deutsche Israel Politik denken.Evelyn Hecht-Galinski

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sahra-wagenknecht-bsw-befeuert-laut-zentralrat-der-juden-den-israelhass-in-deutschland-a-cbd0c3dc-3ed5-4d7c-8c2b-4d25b288ff1e

Josef Schuster versus Sahra Wagenknecht BSW befördert laut Zentralrat der Juden den Israelhass in Deutschland

Sahra Wagenknecht findet, Israels Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen trage »Züge eines Vernichtungsfeldzugs«. Josef Schuster wirft der BSW-Chefin nun Populismus vor – und einen »Hang zur Verschwörungsideologie«.

18.08.2024, 17.44 Uhr

In einem Interview mit der »Welt« hat Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, die linke Politikerin Sahra Wagenknecht und ihre Partei BSW scharf für deren Äußerungen zu Israel und dem Krieg in Gaza kritisiert. »Das BSW befeuert mit seiner eher populistischen Positionierung den Israelhass in Deutschland«, sagte Schuster demnach.

Wagenknecht vertrete eine »nicht untypische Denkweise in der politischen Linken«, in der ein vereinfachtes Bild von »David gegen Goliath« im Nahostkonflikt vorherrsche, so Schuster. »Die Realitäten in diesem Krieg werden aber nicht anerkannt: Israel kämpft gegen die Terrororganisation Hamas – und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung«, sagte Schuster. Diese Sicht zeige sich in Protesten gegen Israel und in der Kunst, wo »eine ganz erhebliche Abneigung und Antipathie gegen Israel« herrsche. »Das geht so weit, dass israelische Künstler ausgeladen oder gar nicht erst eingeladen werden.« Diese Entwicklung besorge ihn. Weiterlesen im spiegel. de

