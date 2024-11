https://www.middleeastmonitor.com/20241114-jews-for-a-just-peace-the-danish-jewish-anti-zionist-group-making-waves-for-palestine/



Juden für einen gerechten Frieden: Die dänisch-jüdische antizionistische Gruppe macht sich für Palästina stark

von Ebad Ahmed



14. November 2024

Menschen versammeln sich am 18. Mai 2024 in Kopenhagen, Dänemark, um gegen die israelischen Angriffe auf Gaza zu protestieren [Mohamed AHMED/Anadolu via Getty Images]

Im Herzen von Kopenhagen steht eine Gruppe dänischer Juden, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, geschlossen hinter pro-palästinensischen Protesten. Sie tragen schwarze T-Shirts mit der dänischen Aufschrift „Jøder for retfærdig fred“, was übersetzt „Juden für einen gerechten Frieden“ bedeutet. Für viele dänische Demonstranten verleiht ihre Anwesenheit der Bewegung ein Gefühl der Inklusivität und bekräftigt die Botschaft, dass Aufrufe zur Solidarität mit den Palästinensern nicht antisemitisch sind. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die jüdische Identität über den Zionismus hinaus neu zu definieren und die Solidarität mit den Palästinensern zu fördern.

Die Gruppe Jøder for retfærdig fred (Juden für einen gerechten Frieden) besteht aus über 80 aktiven Mitgliedern, was etwa einem Prozent der jüdischen Bevölkerung Dänemarks entspricht, die auf etwa 6.000 bis 7.000 Menschen geschätzt wird. Sie vertreten eine starke antizionistische Ideologie und behaupten, dass der Zionismus als politische Haltung nicht mit dem Judentum gleichgesetzt werden sollte. Durch Proteste, Hungerstreiks und Filmvorführungen in Kopenhagener Cafés und Galerien haben sie sich zu einer prominenten Stimme für diejenigen gemacht, die an eine gerechte und friedliche Lösung für die Palästinenser glauben.

„Die Organisation begann als Unterstützungsnetzwerk für dänische Juden, die sich aufgrund ihrer antizionistischen Haltung von den etablierten jüdischen Gemeinden ausgegrenzt fühlten“, erklärte Joy Kummer, eine führende Persönlichkeit der Bewegung. “Unser Ziel ist es, die palästinensische Solidaritätsbewegung zu stärken, indem wir bei Protesten sichtbar jüdisch sind und anderen versichern, dass sie sich nicht antisemitisch verhalten. Wir sind Juden und empört über das Vorgehen Israels.“

Marie Louise Jarsen, eine unabhängige Journalistin in Aarhus, hat den Anstieg des antizionistischen jüdischen Aktivismus in Dänemark genau beobachtet. Laut Jarsen hat diese Gruppe der palästinensischen Bewegung unschätzbare Unterstützung gebracht und die vorherrschende Meinung, dass pro-palästinensische Interessen mit Antisemitismus gleichzusetzen sind, direkt in Frage gestellt.

Während die palästinensische Solidaritätsbewegung in Dänemark durch diese jüdische Kameradschaft an Stärke gewinnt, hat sie auch eine bedeutende Debatte innerhalb des dänischen Judentums über die Haltung der Synagogen zu den israelischen Militäreinsätzen in Gaza ausgelöst. Jøder for retfærdig fred kritisiert offen die pro-israelische Position der ultraorthodoxen Synagoge Dänemarks und fühlt sich aufgrund dieser ideologischen Kluft in jüdischen Gemeinschaftsräumen oft ausgegrenzt.

Aidan Frank, ein weiteres Mitglied von Jøder for retfærdig fred, wies auf die Spannungen innerhalb der Gemeinschaft hin und bemerkte: „Eine orthodoxe Synagoge in Kopenhagen hat sich in Jüdische Gemeinde in Dänemark umbenannt und behauptet, die dänischen Juden zu vertreten. Aber nicht alle Juden sind orthodox und teilen auch nicht die politische Ausrichtung der Synagoge. Sie beten während der Schabbat-Gottesdienste für die IDF, was ein politisches Statement ist. Andere Synagogen mögen politische Meinungen haben, aber sie erheben nicht den Anspruch, für alle dänischen Juden zu sprechen.“

LESEN SIE AUCH: Jüdische Künstler schlagen Alarm wegen Deutschlands neuer „absurder“ Antisemitismus-Resolution

Jarsen weist darauf hin, dass alle drei großen Synagogen in Dänemark entweder eine zionistische Perspektive vertreten oder diese offen unterstützen, wodurch sich antizionistische Aktivisten innerhalb ihrer eigenen Religionsgemeinschaft isoliert fühlen. Obwohl sie eine Minderheit sind, gewinnen die Bemühungen von Jøder for retfærdig fred an Sichtbarkeit und stellen langjährige Normen in Frage.

Als Reaktion auf einen offenen Brief der antizionistischen Gruppe schlug die Jüdische Gemeinde in Dänemark vor, sich der Synagoge anzuschließen, um von innen heraus Veränderungen zu bewirken. Jøder for retfærdig fred lehnte jedoch ab und verwies auf eine unüberbrückbare Kluft in ihrer Haltung zu Israel.

„In vielerlei Hinsicht fühlen wir uns spirituell heimatlos“, so Frank. “Es gibt keine Organisation, die uns wirklich vertritt. Aufgrund unserer politischen Einstellung fühlen wir uns in offiziellen jüdischen Räumen nicht willkommen.“

Dieser interne Konflikt innerhalb der dänischen Juden hat Jøder for retfærdig fred nicht davon abgehalten, seinen Aktivismus auszuweiten. Vor kurzem hat die Gruppe eine paneuropäische Allianz namens „European Jews for Palestine“ ins Leben gerufen, die 19 Organisationen aus ganz Europa zusammenbringt. Die Koalition strebt an, die erste antizionistische jüdische Interessengruppe auf EU-Ebene zu werden, die sich in der EU für die Entkopplung des Judentums vom Zionismus einsetzt.

„Wir sind ein Zusammenschluss verschiedener jüdischer Gruppen und werden innerhalb der EU Lobbyarbeit betreiben“, bestätigte Kummer. “Unser Netzwerk ist neu und wir sind noch dabei, die Grundlagen für unsere Ziele und unseren Ansatz zu schaffen.“

Im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Gazastreifen betont Jøder for retfærdig fred die Bedeutung der Trennung von Judentum und Zionismus. Die Gruppe argumentiert, dass Zionisten die beiden Begriffe absichtlich miteinander vermischen, um den Zionismus vor Kritik zu schützen.

„Zionisten wollen, dass die Menschen Judentum und Zionismus gleichsetzen, sodass es fast unmöglich wird, sich dem Zionismus zu widersetzen“, erklärte Frank in einem Online-Interview. “Das Judentum existierte lange vor dem Zionismus. Der Zionismus als siedlerkoloniale Ideologie zementiert Ungleichheit und Gewalt und stellt jüdische Israelis über andere in der Region. Selbst Länder wie der Libanon sind vor seinen expansionistischen Zielen nicht sicher.“

Die Gruppe hat unermüdlich daran gearbeitet, den Diskurs innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu verändern, und dabei betont, dass Antizionismus nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen ist. Ihr Aktivismus hat der palästinensischen Solidaritätsbewegung Glaubwürdigkeit verliehen, aber einige Mitglieder haben dafür einen hohen persönlichen Preis gezahlt, da sie mit Gegenreaktionen ihrer Familien und Gemeinschaften konfrontiert waren.

„Viele von uns haben Familienmitglieder in diesen Synagogen“, so Kummer. „Der anhaltende Konflikt im Gazastreifen hat tiefe Gräben in unserer Gemeinschaft aufgerissen. Einige unserer Mitglieder wurden wegen ihrer antizionistischen Ansichten scharf kritisiert. Es geht hier nicht nur um eine Debatte zwischen zwei Organisationen – es zerreißt Familien.“

Trotz der internen Spaltungen bleibt Jøder for retfærdig fred seinen Grundsätzen treu, auch wenn es keine wesentlichen Änderungen in der offiziellen Haltung der dänischen Synagogen erwartet.

„Das Judentum hat Jahrtausende überdauert. Der Zionismus ist im Vergleich dazu eine junge Ideologie, die erst 70 bis 80 Jahre alt ist“, sagte Frank mit bewegter Stimme. “Wir werden noch lange hier sein, nachdem jede politische Ideologie, jeder Staat und jedes Projekt verblasst sind. Der Zionismus mag heute die jüdische Mainstream-Erzählung dominieren, aber im nächsten Jahrhundert könnte eine andere Zukunft auf uns warten.“

Jüdischer Antizionismus und Israel: MEMO im Gespräch mit Zachary Foster

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …