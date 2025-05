Der israelische Premier Netanjahu ist den deutschen Nazis zum Verwechseln ähnlich. In einem brutalen Krieg gegen die palästinensischen Bewohner des GAZA-Streifens strebt Netanjahu die Endlösung der Palästinenser an. Neben den militärischen Mitteln setzen die jüdischen Nazis zur Zeit auch den Hunger als Waffe gegen die Palästinenser ein, deren Staat von einer Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten anerkannt ist.

Jüdischer Führer – Adolf Hitler immer ähnlicher

Damit es in GAZA bald keine Palästinenser mehr gibt, die die Staatengemeinschaft anerkennen könnte, will Netanjahu die Palästinenser mit allen Mitteln ausrotten. Sein neuester Versuch ist die Einrichtung von „sterilen“ Zonen. Er will diese Zonen säubern. Mit aller Klarheit: Es geht um einen rassistisch geprägten Massenmord. Der jüdische Führer wird Adolf Hitler immer ähnlicher.

Anti-Netanjahu-Koalition?

So wie in den 40er Jahren die unternationale Antihitler-Koalition versuchte, dem deutschen Verbrechen Einhalt zu gebieten, muß es heute dringend eine Anti-Netanjahu-Koalition geben, um Netanjahus Verbrechen zu stoppen. Die völkerrechtliche Grundlage für eine solche Koalition ist mit dem ICERD, dem „Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ vom 21. Dezember 1965 gegeben. Das Übereinkommen wurde von den Vereinten Nationen verabschiedet. Aktuell ist es von 187 Staaten unterschrieben, darunter auch von Deutschland.

Deutsche Unterstützung des Völkermord

Die Lehren aus der deutschen Geschichte verpflichten die Bundesrepublik unbedingt dazu, den Rassismus zu bekämpfen. Aber Merz &Co. tun so, als sähen sie den Rassismus der israelischen Regierung nicht und und unterstützen geradezu den Völkermord in GAZA. So werden die Deutschen zum zweiten Mal in der Geschichte zum Partner bei einem Genozid.

AfD zeigt ihr wahres Gesicht

Die angebliche Oppositionspartei AfD will sogar die bescheidene Hilfe der deutschen Regierung stoppen: Sie spricht sich gegen das Einfliegen von gefährdeten Menschen aus dem Gazastreifen nach Deutschland aus. Einmal mehr zeigt die AfD ihr wahres Gesicht; sie ist keine echte Opposition und beim Rassismus gern dabei.

Der braune deutsche Sumpf

Der braune deutsche Sumpf reicht von der Regierung bis zur Opposition. Wer aus der Geschichte nicht lernen will und glaubt, er könne sich ihrer entledigen, wenn er Israel unterstützt, der flieht vor seiner historischen Verantwortung in ein neues Verbrechen.