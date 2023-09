Jewish settlers stole my house. It’s not my fault they’re Jewish. Palestinians are told the words we use dwarf the decades of violence enacted against us by the self-proclaimed Jewish State. A drone is one thing, but a trope-a trope is unacceptable. No more.



Israelische Besatzungstruppen stehen vor dem Haus der Familie Ghawi in Sheikh Jarrah, das 2009 von israelischen Siedlern übernommen und mit einem neonfarbenen Davidstern versehen wurde. Das Foto wurde im Mai 2021 aufgenommen. (Foto: Mohammed El-Kurd)



Den Palästinensern wird gesagt, dass die Worte, die wir benutzen, die jahrzehntelange Gewalt, die der selbsternannte jüdische Staat gegen uns ausgeübt hat, in den Schatten stellen. Eine Drohne ist eine Sache, aber eine Floskel – eine Floskel ist inakzeptabel. Das ist vorbei.

Jüdische Siedler haben mein Haus gestohlen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie Juden sind.

Von Mohammed El-Kurd



26. September 2023

Als wir im besetzten Jerusalem aufwuchsen, waren die Leute, die uns aus unserem Viertel vertreiben wollten, jüdisch, und ihre Organisationen trugen oft „jüdisch“ in ihrem Namen. Das waren auch die Leute, die unser Haus stahlen, unsere Möbel auf der Straße verstreuten und die Wiege meiner kleinen Schwester verbrannten. Die Richter, die für unsere Vertreibung kämpften, waren ebenfalls jüdisch, ebenso wie die Gesetzgeber, deren Gesetze unsere Enteignung erleichterten und systematisierten.

Der Bürokrat, der unsere blauen Ausweise ausstellte – und manchmal auch widerrief – war ein Jude, und ich verachtete ihn besonders, weil ein Federstrich von ihm zwischen meinem Vater und der Stadt meines Ururgroßvaters väterlicherseits stand. Was die Soldaten betrifft, die uns filzten, um unsere Ausweise zu kontrollieren, so waren einige von ihnen Drusen, einige Muslime, die meisten von ihnen Juden, und alle waren sie, wie meine Großmutter sagte, „gottlose Bastarde“. Diejenigen, die die Gewehre und Handschellen aushändigten, diejenigen, die die minutiösen und mörderischen Stadtpläne schrieben, waren – Sie ahnen es.

Das war kein Geheimnis. Wir lebten unter der Herrschaft des selbsternannten „jüdischen Staates“. Die israelischen Politiker haben diese Linie ausgereizt, und ihre internationalen Kollegen nickten dazu. Die Armee erklärte sich selbst zu einer jüdischen Armee und marschierte unter einer, wie sie es nannte, jüdischen Flagge. Jerusalemer Stadträte brüsteten sich damit, ein Haus nach dem anderen einzunehmen, weil „die Bibel sagt, dass dieses Land dem jüdischen Volk gehört“, und die Mitglieder der Knesset sangen ähnliche Töne. Diese Gesetzgeber waren keine Randgruppen oder Rechtsextremisten: Im israelischen Nationalstaatsgesetz ist die jüdische Besiedlung“ ausdrücklich als nationaler Wert“ verankert, den es zu fördern und zu unterstützen gilt.

Doch obwohl dies kein Geheimnis war, wurden wir angewiesen, es als solches zu behandeln, manchmal von unseren Eltern, manchmal von wohlmeinenden Solidaritätsaktivisten. Wir wurden angewiesen, den Davidstern auf der israelischen Flagge zu ignorieren und Juden von Zionisten mit chirurgischer Präzision zu unterscheiden. Es spielte keine Rolle, dass ihre Stiefel auf unseren Hälsen saßen und dass ihre Kugeln und Schlagstöcke uns verletzten. Unsere Staatenlosigkeit und Obdachlosigkeit waren belanglos. Was zählte, war, wie wir über unsere Bewahrer sprachen, nicht die Bedingungen, unter denen sie uns festhielten – abgesperrt, umgeben von Kolonien und militärischen Außenposten – oder die Tatsache, dass sie uns überhaupt festhielten.

Die Sprache war ein größeres Minenfeld als die Grenze zwischen Syrien und den besetzten Golanhöhen, und von uns Kindern wurde damals erwartet, dass wir um sie herumhüpften und hofften, dass wir nicht aus Versehen auf eine brisante Trope traten, die uns diskreditieren würde. Die Verwendung der „falschen Worte“ hatte die magische Fähigkeit, Dinge verschwinden zu lassen; die Stiefel, Kugeln, Schlagstöcke und blauen Flecken wurden unsichtbar, wenn man etwas im Scherz oder in der Wut sagte. Noch gefährlicher wurde es, wenn man an die „falschen Dinge“ glaubte und damit diese Brutalität verdiente. Die Staatsbürgerschaft und das Recht auf Freizügigkeit waren nicht die einzigen Privilegien, die uns geraubt wurden, auch einfache Unwissenheit war ein Luxus.

Als Palästinenser verstehen wir von klein auf, dass die semantische Gewalt, die wir mit unseren Worten ausüben, die jahrzehntelange systematische und materielle Gewalt in den Schatten stellt, die der selbsternannte jüdische Staat gegen uns ausübt. Eine Drohne ist eine Sache, aber eine Trope – eine Trope ist inakzeptabel. Wir lernen, den Maulkorb zu verinnerlichen.

Also folgte ich diesen Aufrufen – was sollte ein 10-Jähriger auch sonst tun? – und lernte etwas über Hitler und den Holocaust, ich lernte etwas über das Nasenklischee, die vergifteten Brunnen, die Banker, die Vampire, die Schlangen und die Echsen (ich habe gerade erst etwas über den Kraken herausgefunden), und ich lernte, dass die Siedler, die unser Haus besetzen, bei einem Gespräch mit Diplomaten, die unseren Zoo in der Nachbarschaft besuchen, der zweitwichtigste Punkt meiner Präsentation sein müssen, gleich nach einer überschwänglichen Anprangerung des globalen Antisemitismus. Und wenn meine 80-jährige Großmutter vor diesen ausländischen Besuchern sprach, korrigierte ich sie mitten im Satz, wenn sie die jüdischen Siedler in unserem Haus als, nun ja, jüdisch bezeichnete.

Ein Jahrzehnt und einige Jahre später hat sich nicht viel geändert. Der Stiefel ist immer noch da, ebenso wie die Kugeln und Schlagstöcke (und ich wäre nachlässig, wenn ich nicht die innovative Genialität der KI-gesteuerten Roboterwaffen erwähnen würde, die seit kurzem zum Arsenal des jüdischen Staates gehören).

Die Regierung betitelt ihr Projekt in Galiläa als „Judaisierung Galiläas“, und ihre Quasi-Institutionen tun das Gleiche. Die Mitglieder des Stadtrats, die versprochen haben, „Haus um Haus“ zu nehmen, sind nicht nur erfolgreich beim Diebstahl von Häusern in Sheikh Jarrah, der Altstadt, Silwan und anderswo, sie marschieren auch regelmäßig mit Megaphonen und Fahnen durch unsere Städte und skandieren „Wir wollen die Nakba jetzt“. Die Richter klopfen immer noch auf ihre Pauken, um die Fortsetzung dieser Nakba zu gewährleisten; sie entscheiden immer noch zugunsten der jüdischen Vorherrschaft. Und obwohl die Parlamentarier mit dem Obersten Gerichtshof in verschiedenen Fragen nicht übereinstimmen, erlassen sie Gesetze im Einklang mit dieser suprematistischen Haltung. Einige erklären ganz offen, dass das jüdische Leben einfach „wichtiger ist als [unsere] Freiheit“ (und manchmal sind sie sogar so nett, sich bei arabischen Fernsehmoderatoren zu entschuldigen, wenn sie ihnen diese harten Wahrheiten mitteilen).

Ein Jahrzehnt und einige Jahre später ist der Status quo immer noch derselbe. Und wir – es bricht mir das Herz – wir tanzen weiter zwischen den Landminen. Wir setzen weiter auf Moral und Menschlichkeit, während sie auf ihre Waffen setzen.

Vor einigen Wochen schalteten 16 israelische Polizisten ihre Körperkameras aus und brannten dem 22-jährigen Orwa Sheikh Ali, einem jungen Mann, den sie im Flüchtlingslager Shufat festgenommen hatten, den Davidstern in die Wange ein, wie man so schön sagt.

Ebenfalls vor einigen Wochen veröffentlichte MEMRI, eine von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier mitbegründete Medienbeobachtungsgruppe, Filmmaterial, auf dem der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, erklärt, dass die Europäer „die Juden wegen ihrer sozialen Rolle“ und „Wucher“ bekämpften und „nicht wegen ihrer Religion“.

Daraufhin veröffentlichte eine Gruppe renommierter palästinensischer Intellektueller, von denen ich viele bewundere und respektiere, einen offenen Brief, in dem sie Abbas‘ „moralisch und politisch verwerfliche Äußerungen“ unmissverständlich verurteilten.

Man könnte ihre gemeinsame Erklärung als „strategischen“ Schachzug bezeichnen, um die Annahme zu widerlegen, dass Palästinenser von Geburt an bigott sind. Andere könnten sagen, dass sie zeigt, wie ein „konsequenter Moralkodex“ aussieht. Ich bin mir sicher, dass einige Unterzeichner der Meinung sind, dass unsere so genannte moralische Autorität uns dazu verpflichtet, den Geschichtsrevisionismus „in Bezug auf den Holocaust“ zu verurteilen und mit gutem Beispiel voranzugehen, indem wir alle Formen des Rassismus ablehnen, egal wie rhetorisch sie sind.

Was auch immer es ist, als ich es las, hatte ich ein Déjà-vu-Gefühl. Hier sind wir wieder einmal in einer diskursiven Krise gefangen und reagieren übereilt auf Verbrechen, die wir nicht begangen haben. Die Strategie, uns gegen den unbegründeten Vorwurf des Antisemitismus zu verteidigen, hat uns historisch gesehen näher an diesen herangebracht. Mehr noch, ein solcher Impuls erhebt ungewollt die Geschichte des jüdischen Leidens, die sicherlich studiert, wenn nicht gar gewürdigt wird, über unser heutiges Leiden, ein Leiden, das geleugnet und bestritten wird.

Die Unterzeichner des Briefes, von denen einige die Palästinensische Autonomiebehörde schon vor meiner Geburt kritisiert haben, prangerten zwar die „zunehmend autoritäre und drakonische Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde“ an und wiesen auf die „westlichen und pro-israelischen Kräfte“ hin, die das abgelaufene Präsidentschaftsmandat von Abbas unterstützen, doch beides war nicht der Auslöser für die erste gemeinsame Erklärung, die Mahmoud Abbas zu verurteilen scheint. Die Überschrift des Schreibens lautete weder, dass er mit dem zionistischen Regime zusammenarbeitet, noch dass er Demonstranten und politische Gefangene brutal behandelt, geschweige denn, dass er Nizar Banat ermordet hat.

Der Katalysator waren hier Worte. Bloße Worte. Und so ist es immer. Noch einmal: Eine Drohne ist eine Sache, aber ein Spruch ist tabu.

Ironischerweise versuchten sowohl der gemeinsame Brief als auch Abbas‘ Rede, sich vom Antisemitismus zu distanzieren. Gegen Ende des Clips wollte Abbas „klarstellen“, dass seine Äußerungen über „die Juden in Europa nichts mit Semitismus zu tun haben“, weil wir „wissen sollten, wen wir als unseren Feind beschuldigen sollten“.

Was für ein lästiger Impuls. Nicht nur, dass wir in Angst vor der Vertreibung durch einen Kolonialismus leben, der sich selbst als jüdisch bezeichnet, nicht nur, dass unser Volk von einer Armee bombardiert wird, die unter einer angeblich jüdischen Flagge marschiert, und nicht nur, dass israelische Politiker die Jüdischkeit ihrer Operationen übermäßig betonen, sondern auch, dass wir den Davidstern auf ihrer Flagge ignorieren sollen – den Davidstern, den sie in unsere Haut ritzen.

Dieser Impuls ist Jahrzehnte, wenn nicht ein Jahrhundert, alt. In seiner handschriftlichen Niederschrift einer Rede, die er im Oktober 1948 in Kairo hielt, strich der palästinensische Gelehrte Khalil Sakakini ein Satzfragment durch, das lautete: „… der Kampf zwischen Arabern und Juden“, und ersetzte es durch „der Kampf zwischen uns und den Invasoren“. Palästinensische Akademiker, das Institut für Palästinastudien und das Palästina-Forschungszentrum der PLO (das in den 1980er Jahren wiederholt geplündert und bombardiert wurde) haben Artikel, Bücher und Bände dem Studium des Antisemitismus, seiner europäischen Wurzeln und seiner Erscheinungsformen – ob europäisch oder nicht – und seiner Verbindung mit dem Antizionismus gewidmet.

Das palästinensische Volk hat immer wieder kristallklar gemacht, dass unser Feind die kolonialistische und rassistische Ideologie des Zionismus ist, nicht die Juden. Unsere Fähigkeit, eine solche Unterscheidung zu treffen, ist bewundernswert und beeindruckend, wenn man bedenkt, mit welcher Schwerfälligkeit der Zionismus versucht, sich mit dem Judentum zu synonymisieren.

Diese Unterscheidung liegt jedoch nicht in unserer Verantwortung, und für mich persönlich hat sie auch keine Priorität. Der empfundene Unmut eines Palästinensers hat nicht die Unterstützung einer Knesset, die ihn in ein Gesetz umwandelt. Tropen sind keine Drohnen, und man kann auch keine Verschwörungstheorien in Atomwaffen umwandeln. Wir haben die Zeit um 1900 hinter uns gelassen. Die Dinge sind anders, die Macht hat sich verschoben. Worte sind kein Mord.

In den Tagen zwischen den 16 Soldaten, die einem Mann den Davidstern ins Gesicht brannten, und der Veröffentlichung des gemeinsamen Schreibens tötete ein israelischer Soldat einen behinderten Teenager in der Nähe eines Militärkontrollpunkts in Qalqilya; ein anderer schoss einem Kind in Silwan in den Kopf; ein junger Mann, der zuvor bei einer israelischen Razzia im Flüchtlingslager Balata angeschossen worden war, erlag seinen Verletzungen; ein Scharfschütze schoss einem palästinensischen Jugendlichen in Beita in den Kopf; ein 17-Jähriger wurde südlich von Jenin angeschossen und getötet; ein weiterer junger Mann erlag seinen Verletzungen nach einem Überfall auf das Flüchtlingslager; Familien von Palästinensern, deren Leichen von den Besatzungsbehörden festgehalten werden, marschierten mit leeren Särgen in Nablus; ein Soldat tötete einen Mann in der Nähe von Hebron; die Polizei exekutierte einen 14-jährigen Jungen in Sheikh Jarrah unter dem Beifall von Hunderten von Siedlern; anschließend setzte die Polizei Tränengas gegen seine Familie in Beit Hanina ein; ein Palästinenser wurde getötet, nachdem er israelische Soldaten in Beit Sira gerammt hatte; im Norden von Jericho wurden bei einem Schusswechsel ein Palästinenser getötet und ein Soldat verletzt; ein Soldat schoss einem Mann in Tubas in den Kopf und tötete ihn – und dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Welche dieser Vorfälle lösten eine tiefgreifende Debatte aus? Keine. Es gab viel Lärm um Itamar Ben-Gvir, der im Fernsehen erklärte, dass das jüdische Leben „wichtiger ist als die [palästinensische] Freiheit“, viel weniger Lärm um die Schnitzerei des Davidsterns, und natürlich erhielt Mahmoud Abbas die lauteste Reaktion von allen. (Dies gilt allgemein, nicht nur im Fall des offenen Briefes).

Alle drei Beispiele haben mit Ästhetik zu tun. Die Aussagen von Ben-Gvir waren sachlich und wahr: Jüdisches Leben ist unter israelischer Herrschaft mehr wert als unseres, aber es war seine ausdrückliche Äußerung, die Empörung auslöste, und nicht die institutionalisierte Politik, die seine rassistischen Äußerungen zur materiellen Realität vor Ort gemacht hat. Selbst die physische Verunstaltung des Gesichts eines Palästinensers war nur wegen der Symbolik der Radierung von Bedeutung, nicht wegen der Radierung selbst – hätten die Soldaten unauffällige Linien in seine Wange geschnitten, bezweifle ich, dass dies überhaupt Aufmerksamkeit erregt hätte.

Was den palästinensischen Tod angeht, so ist er alltäglich und vernachlässigbar. Wenn wir Glück haben, werden unsere Märtyrer in Summen auf den Seiten der Jahresendberichte erwähnt. „Revisionismus“ hingegen rechtfertigt eine Kakophonie der Verurteilung.

Hier ist mein Standpunkt. Es gibt einen Juden, der mit Gewalt in der Hälfte meines Hauses in Jerusalem wohnt, und er tut dies auf „göttlichen Beschluss“. Viele andere wohnen gewaltsam in palästinensischen Häusern, während ihre Besitzer in Flüchtlingslagern verweilen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie Juden sind. Ich habe kein Interesse daran, jahrhundertealte, von Europäern geschaffene Tropen auswendig zu lernen oder mich dafür zu entschuldigen oder der Semantik mehr Gewicht zu verleihen, als sie rechtfertigt, vor allem, wenn Millionen von uns mit realer, greifbarer Unterdrückung konfrontiert sind, hinter Zementmauern oder unter Belagerung oder im Exil leben und mit einem Elend zu kämpfen haben, das zu umfangreich ist, um es zusammenzufassen. Ich habe den Impuls satt, mich vorsorglich von etwas zu distanzieren, dessen ich mich nicht schuldig gemacht habe, und ich habe vor allem die Unterstellung satt, ich sei von Natur aus bigott. Ich bin es leid, die Perlen vor die Augen gehalten zu bekommen, dass, sollte eine solche Feindseligkeit existieren, sie unerklärlich und grundlos wäre. Vor allem aber bin ich die falsche Gleichsetzung von semantischer Gewalt und systemischer Gewalt leid.

Ich weiß, dass dieser Aufsatz in sich selbst ein Minenfeld ist. Dass er aus dem Zusammenhang gerissen und verbreitet werden wird, aber ich werde nie ein perfektes Opfer sein – man kann nicht entkommen, wenn man des Antisemitismus beschuldigt wird. Es ist ein aussichtsloser Kampf und, was noch wichtiger ist, ein eklatantes Ablenkungsmanöver. Und es ist an der Zeit, dass wir diese Taktik neu bewerten. Es gibt Besseres zu tun: Wir haben Särge zu tragen. Wir haben Angehörige in israelischen Leichenkammern, die wir begraben müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Aufsatz wurde von James Baldwins bahnbrechendem Artikel aus dem Jahr 1967 inspiriert: „Neger sind antisemitisch, weil sie antiweiß sind“.

