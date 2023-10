Jewish Voice for Peace condemns Gaza genocide, blames US for ‚horror‘ The peace group shares a long list including the names of 2913 Palestinian children killed by the Israeli forces as of Thursday, October 26 by the Gaza Health Ministry, saying „This is what genocide looks like.“

Jüdische Stimme für Frieden verurteilt Völkermord im Gazastreifen und beschuldigt die USA des „Grauens

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

29.Oktober 2023

x

Die Friedensgruppe teilt eine lange Liste mit den Namen von 2913 palästinensischen Kindern, die seit Donnerstag, dem 26. Oktober, von den israelischen Streitkräften getötet wurden, mit den Worten: „So sieht Völkermord aus.“

Die in den USA ansässige Jüdische Stimme für den Frieden hat auf der Social-Media-Plattform X ein Ende des israelischen Völkermords in Gaza gefordert. In ihrem Beitrag vom Samstag auf X machte die Jüdische Stimme für den Frieden die USA für den „Horror“ in Gaza verantwortlich.

„Wir fordern jetzt einen Waffenstillstand, um Leben zu retten. Das israelische Militär hat bereits 47 palästinensische Familien aus dem Bevölkerungsregister des Gazastreifens gestrichen; alle Familienmitglieder aller Generationen sind tot…. Dies ist ein unermesslicher Verlust.“

„Auch die USA sind für das Grauen in Gaza verantwortlich. 80 % der Bomben, die das israelische Militär auf Gaza abwirft und mit denen diese Kinder getötet werden, sind aus amerikanischer Produktion. Wir sind aufgerufen, alles in unserer Macht stehende zu tun, um diesen Völkermord zu stoppen“, heißt es weiter.

Die Friedensgruppe teilte auch eine lange Liste mit den Namen von 2913 palästinensischen Kindern, die in diesem Monat vom israelischen Militär getötet wurden (Stand: Donnerstag, 26. Oktober, nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza).

„Während wir weiterhin einen Waffenstillstand in Gaza fordern und für eine Zukunft kämpfen, in der alle frei, gleich und sicher sind, weigern wir uns, das Leben dieser Kinder zu vergessen. Wir werden immer bekräftigen, dass jedes Leben kostbar ist“, fügte die jüdische Gruppe hinzu und bedauerte, dass jeder einzelne der Todesfälle „vermeidbar“ gewesen sei.

Kämpfen wie die Hölle um das Leben

Erst gestern wurden 200 Menschen bei einer von der Friedensgruppe organisierten Massendemonstration in New York City verhaftet, als die Demonstranten die Grand Central Station besetzten, um gegen Israels“ wahllose Bombardierung des Gazastreifens zu protestieren.

Fotos vom Ort des Geschehens zeigen lange Schlangen von Menschen in Handschellen, die schwarze T-Shirts mit den Aufschriften „Not In Our Name“ und „Cease Fire Now“ trugen und Transparente mit der Aufschrift „Palästinenser sollten frei sein“ und „Trauert um die Toten, kämpft wie die Hölle für die Lebenden“ hochhielten.

Die Organisatoren bezeichneten das friedliche Sit-in als „die größte Aktion zivilen Ungehorsams, die New York City seit 20 Jahren gesehen hat“.

Dies fällt mit den beispiellosen israelischen Bombenangriffen auf den Gazastreifen und den gezielten Angriffen zusammen, die die Kommunikationsnetze im Gazastreifen unterbrachen, die nun teilweise wiederhergestellt wurden, während die Besatzungstruppen versuchten, in begrenztem Umfang in den Gazastreifen einzudringen, was jedoch wiederholt scheiterte. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …