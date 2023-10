https://www.middleeastmonitor.com/20231029-the-gaza-manifesto-why-americas-old-middle-east-is-crumbling/

Demonstranten halten ein Schild hoch, das den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, US-Präsident Joe Biden und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu während einer Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern im Gazastreifen in Amman am 27. Oktober 2023 verurteilt [KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images].

Das Manifest von Gaza: Warum Amerikas alter Naher Osten zerbröckelt

von Ramzy Baroud

29. Oktober 2023

Die Geschichte wird jenen nicht verzeihen, die geschwiegen, „ausgewogene“ Positionen eingenommen oder – schlimmer noch – Israels anhaltenden Völkermord im ohnehin schon belagerten, verarmten und überfüllten Gazastreifen verteidigt haben.

Dies ist keine klischeehafte Erklärung, kein verzweifelter Versuch, die Welt, insbesondere die westliche Welt, aufzurütteln, damit sie ein gewisses Maß an Moral zeigt, während die Palästinenser zu Tausenden sterben und die pulverisierten Leichen von Kindern in jedem Viertel von Gaza verstreut sind.

Nein, hier geht es um Geschichte.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September wollten Washington und seine westlichen Verbündeten dem Nahen Osten, ja der muslimischen Welt, eine neue Geschichte aufzwingen, eine Geschichte, in der der Westen einen zivilisatorischen „Krieg gegen den Terror“ führt.

Seitdem wurde immer wieder direkt oder indirekt erklärt, dass die Schuldigen, die „Bösen“ in diesem amerikanischen Szenario die Muslime sind – ihre Religion, ihre Sprachen, ihre Kulturen, ihr gesellschaftliches Gefüge selbst.

USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland: alle mitschuldig an den von Israel begangenen Kriegsverbrechen – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

In Wahrheit gab es keinen gemeinsamen Feind. Deshalb musste er erfunden werden. Die Muslime waren nicht geeint. Sie hatten ihre eigenen regionalen, politischen und sogar konfessionellen Konflikte. Tatsächlich galten die meisten muslimischen Regierungen als „Verbündete der USA“, die sich dem amerikanischen Diktat und der amerikanischen Agenda unterwarfen, wie zerstörerisch und gewalttätig sie auch sein mochten.

In dieser Scheinwelt bestand der Nahe Osten aus „radikalen Islamisten“, die aus purer „Eifersucht“ auf den westlichen Fortschritt und die westliche Zivilisation einen Gesellschaftsvertrag unterzeichneten, um Demokratie und Aufklärung zu besiegen.

Der Westen, einschließlich Israel und viele andere Akteure, sprangen auf den Zug auf. Sie alle wollten an diesem „Krieg gegen den Terror“ und den zahlreichen strategischen Möglichkeiten, die er bot, teilhaben.

Aber diese Geschichte wurde erfunden. Amerika führte einen Krieg aus eigennützigen Gründen: Öl, Gas, strategische Manöver und geostrategische Großspiele.

In der Zwischenzeit kämpfte Israel gegen eine palästinensische Befreiungsbewegung, die schon Jahrzehnte vor dem 11. September existierte und so lange bestehen bleiben wird, bis die Palästinenser sich erholen und in ihre kolonisierte Heimat zurückkehren.

Viele Chauvinisten und Rassisten im Westen, die sich schließlich zu den heutigen rechtsextremen Gruppierungen zusammenschlossen, benutzten den Islam und die Muslime als Sündenbock, um ihren eigenständigen Rassismus, ihren Hass auf Einwanderer und Flüchtlinge zu rechtfertigen, und als Futter für ihren politischen Krieg gegen die sogenannten Liberalen.

Nicht, dass es der letzteren Gruppe besser ergangen wäre. Äußerungen, die Israels Völkermord an Gaza rechtfertigen und von Joe Biden in Washington oder Emmanuel Macron in Paris oder Olaf Scholz in Berlin getätigt werden, unterscheiden sich kaum von denen faschistischer Ideologen in ihren eigenen Ländern oder irgendwo sonst.

Dies ist die unangenehme Wahrheit, mit der sich die Amerikaner und die Menschen im Westen im Allgemeinen jetzt auseinandersetzen müssen. Ihr interner ideologischer Krieg ist nur eine Farce. Liberalismus und Konservatismus können nur dann etwas bedeuten, wenn sie auf den Prüfstand gestellt werden. Und das gesamte westliche Establishment mit seinen verschiedenen ideologischen Färbungen – mit sehr kleinen Ausnahmen – hat den moralischen Test in Bezug auf Palästina nicht bestanden, und zwar kläglich.

Aber zum Glück für die Palästinenser hat der Westen nicht alle Trümpfe in der Hand. Zumindest nicht mehr. Wir befinden uns nicht mehr in den Jahren 1990-91 oder 2003, als die USA weitgehend unangefochten große Kriege im Nahen Osten geführt haben und die Region nach ihren Vorstellungen und denen von Tel Aviv und Brüssel umgestalten durften.

In der Tat ist ein neuer Naher Osten im Entstehen begriffen, der Washingtons schlimmster Albtraum zu werden verspricht, denn diejenigen, die sich hinter den Palästinensern vereinen, sind nicht mehr durch Rasse, Hautfarbe oder Glauben miteinander verbunden.

Es entsteht eine neue islamische Welt, die Schiiten und Sunniten einschließt und in der Terrorismus und willkürliche Gewalt gegen unschuldige Menschen keinen Platz haben.

Dieser neue prinzipientreue Nahe Osten vereint sich nun um Gaza, diesen winzigen Landstrich mit einer scheinbar nicht enden wollenden humanitären Krise, die von Israel, und nur von Israel, verursacht wurde.

Als Israel nach den demokratischen palästinensischen Wahlen von 2006 beschloss, Gaza zu belagern, hätte es wohl nie erwartet, dass die Palästinenser dort so lange durchhalten, sich wehren und sich als Zentrum des Kampfes für die palästinensische Freiheit behaupten könnten – ja, des Kampfes gegen den amerikanischen Imperialismus in der gesamten Region.

Das hat Gaza uns und jedem gezeigt, der bereit ist, sich von der jahrzehntelangen US-Indoktrination im Nahen Osten und darüber hinaus zu befreien:

Erstens: Ohne Gerechtigkeit für Palästina und Freiheit für das palästinensische Volk ist kein Frieden, keine Stabilität, keine Sicherheit und kein Wohlstand im Nahen Osten möglich.

Zweitens: Obwohl die Araber Palästina weitgehend im Stich gelassen haben und dies auch weiterhin tun, finden die muslimischen Nationen eine gemeinsame Basis für ihre Unterstützung des palästinensischen Volkes. Wenn sich diese Dynamik fortsetzt – und das sollte sie -, dann wird dies einen Wendepunkt darstellen.

Drittens ist Israel militärisch schwach, und trotz aller Beteuerungen, die Tel Aviv im Laufe der Jahre gemacht hat, ist es nichts weiter als ein Vasall, ein Klientenregime für Washington. Sein Überleben ist in jeder Hinsicht von Washingtons Unterstützung abhängig.

Viertens: Die USA haben nicht mehr alle Trümpfe in der Hand. Angesichts der Einheit des Widerstands im gesamten Nahen Osten, des wachsenden Einflusses des Irans, der Weigerung der arabischen Länder, die Rolle von Lakaien Washingtons zu spielen, und der starken Position Chinas, Russlands, des Irans, der Türkei und anderer Länder ist die Region nicht mehr länger ein amerikanisches Spielfeld.

Fünftens: Bewaffneter Widerstand ist kein Hirngespinst, wie viele jahrelang geglaubt und wiederholt haben. Es stimmt zwar, dass Gaza allein nicht in der Lage sein wird, Israel zu besiegen, aber die geballte Kraft des Widerstands zeigt, dass Israel nicht mehr das allmächtige Land ist, das 1967 im Alleingang – natürlich mit amerikanischer Unterstützung – mehrere arabische Armeen besiegt hat.

Sechstens, und das ist vielleicht die wichtigste aller Erkenntnisse, hat Gaza den Sektenkrieg im Nahen Osten beendet, einen jahrzehntelangen Konflikt, der von zahlreichen Parteien geschürt wurde, darunter die USA, Israel, die Regierungen des Nahen Ostens und viele terroristische Gruppen.

Als die USA 2001 ihren Krieg gegen Afghanistan und 2003 gegen den Irak begannen, haben sie kaum erwartet, dass sich der Nahe Osten nur zwei Jahrzehnte später jenseits der amerikanischen Definitionen und Erwartungen neu erfinden würde.

Und die Vorstellung, dass der winzig kleine Gazastreifen der Funke ist, der die Energien der gesamten Region neu fokussiert hat, ist ein politisches Wunder, das viele Politikwissenschaftler nur schwer verstehen, geschweige denn erklären können. Übersetzt mit _Deepl.com

