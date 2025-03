https://www.leftvoice.org/jewish-supporters-rally-for-mahmoud-khalil-and-dispel-myths-about-antisemitism/



Jüdische Unterstützer versammeln sich für Mahmoud Khalil und räumen mit Mythen über Antisemitismus auf

Eine wachsende Zahl jüdischer Menschen setzt sich für die Befreiung Palästinas ein. Weder Khalils Inhaftierung noch breitere Angriffe auf Solidaritätsaktivisten für Palästina oder fortgesetzte Angriffe auf Palästina schützen Juden.

Rita Singer

20. März 2025

Hunderte Juden haben sich mit der Jewish Voice for Peace (JVP) in New York und Michigan mobilisiert und sich vielen Tausenden Nichtjuden angeschlossen, die im ganzen Land auf die Straße gehen, um die Freilassung von Mahmoud Khalil zu fordern. Sie wollen Freiheit für Palästina und die Abschiebung von ICE aus unseren Universitäten und Gemeinden.

Jüdische Demonstranten in New York City füllten am vergangenen Donnerstag die Lobby des Trump Tower und veranstalteten ein Sit-in an der Columbia University, um die Freilassung des palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil zu fordern, der von der Einwanderungsbehörde ICE aus seinem Haus auf dem Campus der Columbia University abgeholt wurde und sich nun in Louisiana in Gewahrsam befindet. Jüdische Demonstranten versammelten sich am folgenden Nachmittag auch am Haus des Präsidenten der University of Michigan in Ann Arbor, um für Khalil zu demonstrieren und deutlich zu machen, dass die ICE in unseren Gemeinden oder auf unseren Campus nicht willkommen ist.

Trumps Voraussetzung für die Verhaftung von Khalil am 8. März im Weißen Haus war der Schutz von Juden vor Antisemitismus. Diese Mobilisierungen machen deutlich: Angriffe auf Palästinenser, Einwanderer und die Bewegung für Palästina machen Juden nicht sicherer und schwächen die reale und wachsende Bedrohung durch Antisemitismus.

Juden an vorderster Front für die Befreiung Palästinas

Videos von einem Rabbiner sowie anderen jüdischen Teilnehmern und Verbündeten, die von Polizisten aus dem Trump Tower getragen werden, machen die Runde. Sie trugen rote T-Shirts mit der Aufschrift „NICHT IN UNSEREM NAMEN“, Banner mit der Aufschrift „BEFREIUNG ALLER POLITISCHEN GEFANGENEN“ und „BEFREIUNG PALÄSTINAS“ und riefen: „Nie wieder für irgendjemanden! Nie wieder ist jetzt!“

Die Hunderte von Juden bei diesen jüngsten JVP-Aktionen stellen nur einen Bruchteil der jüdischen Bevölkerung in der Bewegung für Palästina dar. Die jüdische Unterstützung für die Befreiung Palästinas ist in den letzten Jahren trotz Unterdrückung immer lebendiger geworden, insbesondere unter der Jugend. Lange Zeit nach dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg und den McCarthy-Säuberungen gab es in der US-amerikanischen Gesellschaft kaum Untertöne einer antizionistischen jüdischen Präsenz.

Dennoch schlossen sich Juden über Jahrzehnte hinweg, die der israelische Historiker Ilan Pappé als „langsamen Völkermord“ bezeichnete, Protesten im ganzen Land und weltweit für ein freies Palästina an. Was amerikanisch-jüdische Organisationen betrifft, so nahm die JVP 2019 eine ausdrücklich antizionistische Haltung ein. Moderatere jüdische Organisationen, die die Inhaftierung von Khalil ausdrücklich ablehnen, sich aber nicht vollständig vom Zionismus losgesagt haben, If Not Now und Bend the Arc, wurden in den letzten 15 Jahren gegründet. Im religiösen Bereich unterstützen mehrere Synagogen nun ausdrücklich die Befreiung Palästinas. Rabbiner aus verschiedenen Glaubensrichtungen gründeten die Gruppe „Rabbis for Ceasefire“, die militante Proteste in Washington, D.C., Israel und darüber hinaus veranstaltet hat. Vor allem seit Israel sich immer deutlicher dem rechten Flügel zuwendet, kritisieren amerikanische Juden den jüdischen Ethno-Staat und die US-Regierung, die ihn finanziert, immer offener. Bei den Wahlen 2024 beispielsweise waren 62 Prozent der jüdischen Wähler offen für Waffenembargos gegen Israel.

Diese verschiedenen jüdischen Kräfte stehen seit dem 7. Oktober alle an vorderster Front des Kampfes. Der Krieg gegen Gaza brachte eine neue Schicht jüdischer Jugendlicher in den USA hervor, die sich ausdrücklich als antizionistisch betrachten, auf die Straße gehen und auf dem Campus protestieren, wobei insbesondere die JVP die Kraft dieser neuen Welle nutzt. Sie haben sich mit glühender Militanz gegen die Behauptung gewehrt, Antizionismus sei Antisemitismus.

Mehr denn je stimmen viele Juden Khalil zu: „Die Befreiung des palästinensischen Volkes und des jüdischen Volkes sind miteinander verflochten und gehen Hand in Hand, und das eine kann nicht ohne das andere erreicht werden.“ Keiner von uns kann wirklich frei sein, solange andere unterdrückt werden.

Tatsächlich bekennen sich viele, die mit einer starken jüdischen Identität aufgewachsen sind, heute mutig zur Unterstützung der palästinensischen Befreiung. Eine Umfrage, die im Mai 2024 vom Jerusalem Center for Public Affairs durchgeführt wurde, ergab, dass fast ein Drittel der jüdischen Amerikaner glaubte, dass Israel einen Völkermord begeht. Dies hat vielen, die sich aufgrund der zionistischen Konnotationen von ihrem Judentum entfremdet hatten, Raum gegeben, ihre jüdische Identität zurückzugewinnen. Sie fordern, dass das Judentum nicht mit dem Zionismus gleichgesetzt wird und Antizionismus nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Die jüdische Diaspora beteiligt sich an der Palästina-Bewegung, zusammen mit einigen mutigen israelischen Juden, die die Notwendigkeit der Befreiung Palästinas proklamieren. Jüdische Antizionisten haben sich mit Palästinensern und Demonstranten aller Ethnien und Hintergründe zusammengetan und marschieren Seite an Seite mit ihnen.

Antisemitismus als Waffe zur Unterdrückung antizionistischer Juden

Die Trump-Regierung verschärft die Repressionen gegen diesen Aufstand unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorismus und Antisemitismus. Dieser Schritt stützt sich auf die sorgfältig gelegten Grundlagen der Repression gegen die Palästina-Bewegung, die von Trumps demokratischem Vorgänger Joe Biden umgesetzt wurde. Tatsächlich werden Demonstranten von der UM und der City University of New York (CUNY) immer noch wegen Verbrechen für ihren Aktivismus im vergangenen Frühjahr verfolgt. Das überparteiliche Regime hat die Ursachen und Vorkommnisse des Antisemitismus falsch dargestellt, um die palästinensische Befreiungsbewegung – einschließlich antizionistischer Juden – ins Visier zu nehmen, und zwar mit einer neuen Welle der Unterdrückung, die durch die Entführung von Khalil repräsentiert wird.

Juden, die Mahmoud Khalil unterstützen, sind laut und deutlich. Obwohl wir in der jüdischen Gemeinschaft eine Minderheit sind, sind wir eine bedeutende Minderheit. Unter Juden widersetzt sich die jüdische Linke einem jüdischen ethno-nationalistischen Staat schon vor der Gründung Israels. Während diese Linke im Laufe der Jahrzehnte immer kleiner wurde, ist diese historische Opposition heute unter Juden wieder lautstark und in zunehmendem Maße zu spüren. Dennoch tut der Mainstream des Zionismus – sowohl jüdisch als auch nichtjüdisch – immer noch sein Bestes, um uns zum Schweigen zu bringen, uns auszulöschen und zu behaupten, dass wir nicht existieren. Oder sie sagen, dass wir eigentlich gar keine Juden sind. Oder, im Widerspruch dazu, bezeichnen sie uns als selbsthassende Juden. Und doch verkünden viele, viele Juden – insbesondere jüngere Juden –, dass Palästinenser (und alle unterdrückten Menschen) frei und sicher in der Welt sein müssen, damit jüdische Gemeinden frei und sicher in der Welt sein können.

