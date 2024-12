Jürgen Todenhöfer : Direkt Kandidat für Berlin Neukölln

Ich trete bei der kommenden Bundestagswahl als Direktkandidat in Berlin-Neukölln an. Als Zeichen des Widerstands gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel. Und gegen die Wirtschaftspolitik der Altparteien, die Sanktionen verhängen, die vor allem das eigene Land treffen. Wir brauchen einen völlig neuen Politikertyp. Dem das Wohl unseres Landes wichtiger ist als die eigene Karriere. Und der von den Dingen, die er entscheidet, etwas versteht.