Kaja Kallas: Eine Extremistin soll nun die EU vertreten von Tobias Riegel

https://www.nachdenkseiten.de/?p=117577



Kaja Kallas: Eine Extremistin soll nun die EU vertreten Ein Artikel von: Tobias Riegel



Sie fordert einen „militärischen Sieg“ über Russland. Friedensgespräche bezeichnet sie als „sinnlos“. Sogar eine Aufteilung Russlands in „kleinere Staaten“ hat die ehemalige Ministerpräsidentin Estlands, Kaja Kallas, schon ins Spiel gebracht. Ausgerechnet sie soll nun die „Chefdiplomatin“ der EU werden. Eine schlechtere und gefährlichere Wahl lässt sich gar nicht ausdenken. Ein Kommentar von Tobias Riegel.



Die ehemalige Ministerpräsidentin von Estland, Kaja Kallas, wird neue Außenbeauftragte der EU und tritt damit die Nachfolge von Josep Borrell als neue EU-„Chefdiplomatin“ an. Der EU-Gipfel segnete bereits am Donnerstag das Spitzenpersonal der neuen EU-Kommission ab, wie Medien berichten. Neben EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen von den Christdemokraten und dem sozialdemokratischen Ex-Ministerpräsidenten Portugals, António Costa, als neuem Vorsitzenden des EU-Rats vertritt Kallas gemäß dem Parteienproporz bei den drei Spitzenjobs die Liberalen. Das neu gewählte Europäische Parlament, das im kommenden Monat erstmals zusammentritt, muss noch zustimmen. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …