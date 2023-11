Kanada ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Benjamin Netanjahu und Co.     von Andrew Mitrovica

Canada is a wholly owned subsidiary of Benjamin Netanyahu and company PM Trudeau and his diplomats care more about satisfying Israel’s requests than helping Canadians in Gaza.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau [AP]

Kanada ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Benjamin Netanjahu und Co.

Es ist klar, dass Premierminister Trudeau und seine Diplomaten mehr daran interessiert sind, Israels Wünsche zu erfüllen, als sich um die schlimme Lage von Hunderten kanadischer Bürger in Gaza zu kümmern.

von Andrew Mitrovica

Al Jazeera-Kolumnist

7. November 2023

Mit Ausnahme des humanen Irlands und Schottlands sind die meisten westlichen diplomatischen Korps, einschließlich der banalen Dilettanten, die in Ottawa und darüber hinaus für Global Affairs Canada arbeiten, hundertprozentige Tochtergesellschaften von Benjamin Netanyahu und seiner rassistischen Gesellschaft.

In den vier Wochen, seit der israelische Premierminister mit der groß angelegten Zerstörung des Gazastreifens begonnen hat, haben sich Kanadas Abgesandte – ob groß oder klein – mit Israels Interessen beschäftigt, auf Kosten der Kanadier, denen sie angeblich im In- und Ausland dienen.

Noch schlimmer ist, dass mehrere heimliche und plötzlich stumme „Medienbeauftragte“ sich geweigert haben, detaillierte Fragen darüber zu beantworten, ob Kanada zugestimmt hat, eine ungezählte Anzahl israelischer Reservisten mit kanadischen Militärflugzeugen nach Israel zurückzuschleppen, damit sie sich vermutlich am Völkermord an den Palästinensern beteiligen können, sowie an dem Horror, den Hunderte von belagerten Kanadiern erleiden, die seit dem 7. Oktober versucht haben, dem mörderischen Wahnsinn im Gazastreifen zu entkommen.

Kanadas eklatante Komplizenschaft mit einem Apartheidstaat, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, anstatt sich um die katastrophale Lage der Palästinenser zu kümmern – einschließlich Kanadier palästinensischer Abstammung wie der für den Friedensnobelpreis nominierte Dr. Izzeldin Abuelaish – liegt bei Premierminister Justin Trudeau, der sich in einem vorhersehbaren, performativen Akt leerer „Solidarität“ vor kurzem mit palästinensischen Kanadiern in Toronto traf, während seine ranghohen Diplomaten freudig Israels Willen taten.

Was für ein Schandfleck und was für eine Schande.

Vor mehr als einer Woche habe ich Trudeaus Diplomaten eine Reihe von Fragen zu der Wahrscheinlichkeit gestellt, dass Kanada – abgesehen von der rhetorischen Unterstützung der israelischen Tötungsmaschinerie durch seine Regierung – auf Kosten der Steuerzahler israelische Soldaten (Reservisten) nach Tel Aviv geflogen hat, um Netanjahu und seiner rassistischen Gesellschaft eine „Gefälligkeit“ zu erweisen.

Bevor ich entschlüssle, wie Trudeaus ebenso zynische Lakaien auf meine Anfragen reagierten, ist es aufschlussreich, den breiteren Kontext darzustellen, der Kanadas absolute Unterwürfigkeit gegenüber Israels Bedürfnissen und völkermörderischen Plänen offenbart.

Mein Interesse wurde geweckt, als ich am 13. Oktober eine Pressekonferenz mit zwei kanadischen Diplomaten und einem hochrangigen Militäroffizier verfolgte, auf der letzterer bestätigte, dass Kanada einem „Ersuchen des Staates Israel über Global Affairs Canada“ zugestimmt hatte, die Rückführung von bis zu 30 israelischen Staatsbürgern von Athen nach Tel Aviv auf zwei Flügen mit kanadischen Militärflugzeugen „durchzuführen“.

Mein Interesse wurde weiter geweckt, als der Vizeadmiral gefragt wurde, ob die zurückkehrenden Israelis „Reservisten“ seien. Dies war seine seltsame Antwort: „Ich habe keine Einzelheiten, keine Informationen darüber, wer sie waren. Es war eine Anfrage des Staates Israel, die wir über Global Affairs Canada erhielten. Wir haben dem natürlich Folge geleistet.“

Natürlich hat das gehorsame Kanada „gehandelt“.

Dennoch, mit anderen Worten, sagte der Vizeadmiral: Sicher, unsere speziellen israelischen Passagiere mögen Soldaten gewesen sein oder auch nicht, aber es war nicht unsere Entscheidung. Wir haben nur getan, was uns gesagt wurde, weil Israel Global Affairs Canada gesagt hat, was es tun wollte, und zwar tout de suite.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte ein Großteil der kanadischen Medien glühende Profile von israelisch-kanadischen Reservisten, die bereits in Israel waren oder sich danach sehnten, „sich beim israelischen Militär zum Dienst zu melden“ und „rauszugehen und zu kämpfen“.

Die Angemessenheit, geschweige denn die Rechtmäßigkeit von Kanadiern, die sich schnell dem Militär einer fremden Regierung anschließen, um Kanadier im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland zu verstümmeln oder zu töten, wurde von den schwindelerregenden Reportern und Redakteuren, die wie immer durch ihre eindeutige Zustimmung zu Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ geblendet sind, nie angesprochen oder in Erwägung gezogen, ungeachtet der heiklen ethischen, moralischen oder rechtlichen Konsequenzen.

Man nennt sie nicht umsonst die „Establishment-Presse“.

Wie aufs Stichwort beeilten sie sich, einen vorgeblichen Sozialisten, der zum hauseigenen Jeeves der Liberalen Partei geworden ist – den kanadischen UN-Gesandten Bob Rae – zum Helden zu küren, weil er einen historisch ungebildeten Estrich ablieferte, in dem er den Iran und seine Stellvertreter für die Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich machte, der wortwörtlich auch von seinen lieben, dankbaren Freunden in der israelischen Delegation hätte geschrieben werden können.

In Anbetracht seines kriecherischen Strebens nach der israelischen Ehrenbürgerschaft hätte Rae zweifellos wenig bis gar keine Probleme damit, dass seine vielbeschäftigten Kollegen bei Global Affairs Canada „Aye, aye, Sir!“ rufen, wenn Israel um Hilfe bittet, um seine „Bürger“ nach Hause zu bringen, bevor sie traumatisierte Kanadier in Sicherheit bringen, die in den zerstörten Überresten der dystopischen Hölle namens Gaza gestrandet sind.

Hat Kanada also israelischen Soldaten (Reservisten) ermöglicht, am „Krieg“ gegen Gaza teilzunehmen?

Hier ist die kurze, umsichtige schriftliche Antwort, die ich vier Tage später vom Sprecher von Global Affairs Canada, Pierre Cuguen, erhielt: „Auf Ersuchen Israels wurden 36 israelische Staatsangehörige, darunter ein Chirurg und Diplomaten, mit Hilfsflügen zwischen Tel Aviv und Athen zurück nach Israel gebracht. … Keiner von ihnen war ausdrücklich Reservist oder Militärangehöriger.“

Bitte beachten Sie, dass Cuguen das Schimpfwort „explizit“ verwendet, was keineswegs ein entschiedenes Dementi ist, obwohl ein anderer Sprecher von Global Affairs mir sagte: „Ich bin sicher, wir wissen, wer sie [die Israelis] sind.“

Übersetzung: Global Affairs Canada hat nicht gefragt und sich auch nicht darum gekümmert, ob es sich bei den 36 „israelischen Staatsangehörigen“, die nach Tel Aviv zurückgeflogen wurden, um Soldaten handelt, und glücklicherweise haben sie es auch nicht verraten.

Ich habe Global Affairs Canada gebeten, zu bestätigen oder zu dementieren, dass sie tatsächlich eine „don’t ask, don’t tell“-Politik gegenüber der Rückführung israelischer „Reservisten“ verfolgt haben.

Keine Antwort.

Global Affairs Canada weigerte sich, eine Reihe weiterer heikler Fragen zu beantworten, die ein umfassendes und notwendiges Licht auf diese unerhörte Angelegenheit werfen würden.

Welche Behörde oder Abteilung der israelischen Regierung hat den Antrag gestellt?

Keine Antwort.

An wen war die ursprüngliche Anfrage bei Global Affairs Canada gerichtet?

Keine Antwort.

Wann wurde der Antrag gestellt?

Keine Antwort.

Wie lautete der genaue Inhalt des israelischen Ersuchens?

Keine Antwort.

Wer bei Global Affairs Canada hat dem israelischen Ersuchen zugestimmt?

Keine Antwort.

Warum hat die kanadische Regierung – über Global Affairs Canada – Israels Ersuchen zugestimmt, seine Bürger nach Tel Aviv zurückzufliegen?

Keine Antwort.

Wie viel hat die Rückführung von Dutzenden israelischer Staatsbürger gekostet?

Keine Antwort.

Warum war es die Aufgabe Kanadas und nicht Israels, seine „Bürger“ zu repatriieren?

Keine Antwort.

Wie oft hat Ottawa seit Anfang Oktober Ersuchen Israels um Rückführung seiner „Bürger“ auf Kosten der kanadischen Steuerzahler erhalten und ihnen zugestimmt?

Keine Antwort.

Wenn ja, wie viele andere israelische „Bürger“ wurden mit kanadischen Militärflugzeugen nach Israel repatriiert?

Keine Antwort.

Wer waren diese Israelis – Reservisten oder nicht?

Keine Antwort.

Wenn Kanada israelische Reservisten mit kanadischen Mitteln nach Israel zurückgeführt hat, warum hat die kanadische Regierung – über Global Affairs Canada – dem zugestimmt und war der Meinung, dass dies die richtige Entscheidung war?

Keine Antwort.

In dem Bemühen, die kanadischen Diplomaten dazu zu bewegen, ihrer Pflicht und Verantwortung als „Staatsdiener“ nachzukommen und sich ernsthaft mit einem ernsten Thema zu befassen, das für zahlreiche palästinensische Kanadier und ihre zahlreichen Verbündeten von großer Bedeutung ist, habe ich mehrmals vergeblich versucht, Anabel Lindblad, die Direktorin für Medienbeziehungen und Themenmanagement bei Global Affairs Canada, zu kontaktieren.

Lindblad – wie auch das Ministerium, der Außenminister und der Premierminister, für die sie arbeitet – zieht es offenbar vor, Anfragen von Netanjahus ranzigem Regime zu erfüllen, anstatt auf Fragen einzugehen, die im Namen der verwüsteten palästinensischen Kanadier gestellt werden.

Was für ein Schandfleck und was für eine Schande.

Eine der dringenden Fragen, die Lindblad beschämenderweise unbeantwortet ließ, war, ob Global Affairs Canada bereit war, Dr. Izzeldin Abuelaish – einem weltbekannten humanitären Helfer und palästinensischen Kanadier – die gleiche Höflichkeit zu erweisen und seine sichere Reise nach Gaza zu arrangieren, um seine zerschundene und blutige 65-jährige Schwester Yousra und seine überlebenden Familienmitglieder zu trösten – von denen 21 letzte Woche von Israel ausgelöscht wurden, als es das Flüchtlingslager Jabalia angriff.

Es ist nicht das erste Mal, dass Abuelaish den schockierenden Verlust geliebter Menschen zu beklagen hat, die alle Opfer israelischen Beschusses geworden sind. Im Jahr 2009 wurden drei seiner Töchter und eine Nichte enthauptet, als zwei Panzergranaten sein Haus in Gaza zerstörten.

Abuelaish erfuhr, dass seine geliebten und erfolgreichen Nichten und Neffen und andere Verwandte auf der Stelle getötet oder erstickt worden waren, als ein Retter auf dem Handy seiner Schwester anrief und von den vergeblichen Versuchen berichtete, sie aus den Trümmern eines Hauses zu ziehen, in dem sie sich versammelt hatten, um für Rettung zu beten und das Unvermeidliche abzuwarten.

„Ich werde zurückkehren, wenn es einen Waffenstillstand gibt, weil ich muss“, sagte Abuelaish in einem Interview. „Ich muss bei meiner Familie in Gaza sein, denn jeder Palästinenser ist meine Familie.“

Abuelaish gehörte nicht zu den palästinensischen Kanadiern, die Trudeau Ende letzten Monats in Toronto in einer dieser choreografierten „Zuhör“-Sitzungen anhörte, die, wie ich vermute, den hohlen Eindruck vermitteln sollten, dass sich ihr Land, das den Völkermord subventioniert, um das Schicksal der Palästinenser in Kanada und Gaza kümmert – und gleichzeitig einen sofortigen Waffenstillstand ablehnt.

Abuelaish erinnert sich ebenso wie ich daran, dass Trudeau ihn und die Kanadier belogen hat, als es darum ging, eine Initiative namens Heal 100 Kids zu unterstützen, mit der 100 palästinensische Kinder, die an Körper und Seele verletzt waren, nach Kanada gebracht werden sollten, wo Ärzte, Krankenschwestern und Krankenhäuser sich freiwillig gemeldet hatten, um Unschuldige zu heilen, die eine Heilung benötigten.

Abuelaish hat stattdessen eine Einladung eines Ausschusses des belgischen Bundesparlaments angenommen, um diese Woche seine von Trauer geprägten Gedanken über den sich abzeichnenden Völkermord und darüber, wie er gestoppt werden kann, zu äußern.

In der Zwischenzeit werden Trudeau und seine Diplomaten weiterhin Netanjahu und seine rassistische Gesellschaft beschwichtigen, schützen und verteidigen.

Was für ein Schandfleck und was für eine Schande.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …