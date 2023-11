Chris Hedges: Israel’s Final Solution When Jewish extremists, fanatic Zionists, religious zealots, ultranationalists and crypto-fascists in the apartheid state of Israel say they want to wipe Gaza off the face of the earth, believe them. By Chris Hedges Original to ScheerPost I covered the birth of Jewish fascism in Israel. I



Wenn jüdische Extremisten, fanatische Zionisten, religiöse Eiferer, Ultranationalisten und Kryptofaschisten im Apartheidstaat Israel sagen, dass sie den Gazastreifen vom Angesicht der Erde tilgen wollen, sollte man ihnen glauben.

Israels Endlösung

Von Chris Hedges

Original auf ScheerPost

7. November 2023

Ich habe über die Geburt des jüdischen Faschismus in Israel berichtet. Ich berichtete über den Extremisten Meir Kahane, der nicht mehr kandidieren durfte und dessen Kach-Partei 1994 verboten und von Israel und den Vereinigten Staaten zu einer terroristischen Organisation erklärt wurde.

Ich nahm an politischen Kundgebungen von Benjamin Netanjahu teil, der von rechtsgerichteten Amerikanern großzügig finanziert wurde, als er gegen Yitzhak Rabin kandidierte, der mit den Palästinensern eine Friedensregelung aushandelte. Netanjahus Anhänger skandierten „Tod für Rabin“. Sie verbrannten ein Bildnis von Rabin in einer Nazi-Uniform. Netanjahu marschierte vor einem vorgetäuschten Begräbnis für Rabin.

Premierminister Rabin wurde am 4. November 1995 von einem jüdischen Fanatiker ermordet. Rabins Witwe, Lehea, machte Netanjahu und seine Anhänger für den Mord an ihrem Mann verantwortlich.

Netanyahu, der 1996 zum ersten Mal Ministerpräsident wurde, hat seine politische Karriere damit verbracht, jüdische Extremisten zu fördern, darunter Avigdor Lieberman, Gideon Sa’ar, Naftali Bennett und Ayelet Shaked.

Sein Vater Benzion – der als Assistent des zionistischen Pioniers Vladimir Jabotinsky arbeitete, den Benito Mussolini als „guten Faschisten“ bezeichnete – war ein Führer der Herut-Partei, die den jüdischen Staat aufforderte, das gesamte Land des historischen Palästina zu besetzen.

Viele der Mitglieder der Herut-Partei verübten während des Krieges von 1948, der zur Gründung des Staates Israel führte, terroristische Anschläge. Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook und andere jüdische Intellektuelle bezeichneten die Herut-Partei in einer in der New York Times veröffentlichten Erklärung als eine „politische Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft den nationalsozialistischen und faschistischen Parteien sehr ähnlich ist“.

Im zionistischen Projekt hat es schon immer eine Form des jüdischen Faschismus gegeben. Jetzt hat er die Kontrolle über den israelischen Staat übernommen.

„Die Linke ist nicht mehr in der Lage, den giftigen Ultranationalismus zu überwinden, der sich hier entwickelt hat“, warnte Zeev Sternhell, ein Holocaust-Überlebender und Israels führende Autorität in Sachen Faschismus, im Jahr 2018, „die Art, deren europäischer Stamm eine Mehrheit des jüdischen Volkes fast ausgelöscht hat.“ Sternhell fügte hinzu: „[W]ir sehen nicht nur einen wachsenden israelischen Faschismus, sondern einen Rassismus, der dem Nazismus in seinem Anfangsstadium ähnelt.“

Zeev Sternhell in Berlin, 2016. (Alexander Böhm, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 4.0)

Die Entscheidung, den Gazastreifen auszulöschen, ist seit langem der Traum von Israels Kryptofaschisten, den Erben von Kahanes Bewegung. Diese jüdischen Extremisten, die die herrschende Koalitionsregierung bilden, inszenieren den Völkermord in Gaza, wo täglich Hunderte von Palästinensern sterben. Sie setzen sich für die Ikonographie und die Sprache ihres heimischen Faschismus ein. Jüdische Identität und jüdischer Nationalismus sind die zionistische Version von Blut und Boden.

Die jüdische Vorherrschaft wird von Gott geheiligt, ebenso wie das Abschlachten der Palästinenser, die Netanjahu mit den biblischen Amalekitern vergleicht, die von den Israeliten massakriert wurden. Feinde – in der Regel Muslime -, die ausgelöscht werden sollen, sind Untermenschen, die das Böse verkörpern. Gewalt und die Androhung von Gewalt sind die einzigen Formen der Kommunikation, die diejenigen außerhalb des magischen Kreises des jüdischen Nationalismus verstehen. Millionen von Muslimen und Christen, einschließlich derer mit israelischer Staatsbürgerschaft, sollen ausgelöscht werden.

Ein durchgesickertes 10-seitiges Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums vom 13. Oktober empfiehlt die gewaltsame und dauerhafte Umsiedlung der 2,3 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel.

Es ist ein schwerer Fehler, die blutigen Rufe nach der völligen Ausrottung und ethnischen Säuberung der Palästinenser nicht ernst zu nehmen. Diese Rhetorik ist keine Übertreibung. Sie ist eine wörtliche Vorschrift. Netanjahu beschrieb in einem später gelöschten Tweet den Kampf mit der Hamas als einen „Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis, zwischen Menschlichkeit und dem Gesetz des Dschungels“.

Diese jüdischen Fanatiker haben ihre Version der Endlösung des Palästinenserproblems begonnen. In den ersten zwei Wochen des Angriffs warfen sie 12.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen und zerstörten damit nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe mindestens 45 Prozent der Wohneinheiten im Gazastreifen. Sie haben nicht die Absicht, sich davon abbringen zu lassen, auch nicht von Washington.

Von links: Der US-Botschafter in Israel Jack Lew, Netanjahu und US-Außenminister Antony Blinken vor einem Treffen mit Mitgliedern des israelischen Kriegskabinetts in Tel Aviv am 3. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

„Den US-Beamten wurde klar, dass die israelische Führung der Meinung war, dass massenhafte Opfer unter der Zivilbevölkerung ein akzeptabler Preis für die Militäraktion seien“, berichtete die New York Times.

„In privaten Gesprächen mit amerikanischen Gesprächspartnern verwiesen israelische Beamte darauf, wie die Vereinigten Staaten und andere alliierte Mächte während des Zweiten Weltkriegs auf verheerende Bombenangriffe in Deutschland und Japan zurückgriffen – einschließlich des Abwurfs der beiden Atomsprengköpfe in Hiroshima und Nagasaki – um zu versuchen, diese Länder zu besiegen“, so die Zeitung weiter.

Das Ziel ist ein „reines“ Israel, gereinigt von palästinensischen Verunreinigungen. Der Gazastreifen soll zu einem Ödland werden. Die Palästinenser in Gaza werden getötet oder in Flüchtlingslager jenseits der Grenze in Ägypten gezwungen.

Die messianische Erlösung wird stattfinden, sobald die Palästinenser vertrieben sind. Jüdische Extremisten fordern den Abriss der Al-Aqsa-Moschee – dem drittheiligsten Heiligtum der Muslime, das auf den Ruinen des jüdischen Zweiten Tempels errichtet wurde, der im Jahr 70 n. Chr. von der römischen Armee zerstört wurde.

Die Moschee soll durch einen „dritten“ jüdischen Tempel ersetzt werden, ein Vorhaben, das die muslimische Welt in Aufruhr versetzen würde. Das Westjordanland, das die Eiferer „Judäa und Samaria“ nennen, wird formell von Israel annektiert werden. Israel, das nach den religiösen Gesetzen der ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Tora-Judentum regiert wird, wird eine jüdische Version des Iran sein.

Totale Kontrolle über Palästina

Israelische Soldaten bei den Vorbereitungen für eine Bodenoperation in Gaza am 29. Oktober. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Es ist nur ein kleiner Schritt zur totalen israelischen Kontrolle über palästinensisches Land. Israels illegale jüdische Siedlungen, militärische Sperrzonen, gesperrte Autobahnen und Armeekomplexe haben über 60 Prozent des Westjordanlandes in Beschlag genommen und palästinensische Städte und Dörfer in umzingelte Ghettos verwandelt.

Es gibt über 65 Gesetze, die palästinensische Bürger Israels und die Bewohner der besetzten Gebiete direkt oder indirekt diskriminieren. Die Kampagne der wahllosen Ermordung von Palästinensern im Westjordanland, viele davon durch schurkische jüdische Milizen, sowie die Zerstörung von Häusern und Schulen und die Beschlagnahmung des verbleibenden palästinensischen Landes werden explodieren.

Seit dem Einmarsch der Hamas am 7. Oktober wurden im Westjordanland über 133 Palästinenser von der israelischen Armee und jüdischen Siedlern getötet, und Tausende von Palästinensern wurden vom israelischen Militär verhaftet, geschlagen, gedemütigt und inhaftiert.

Gleichzeitig wendet sich Israel gegen „jüdische Verräter“, die sich weigern, die verrückte Vision der herrschenden jüdischen Faschisten zu übernehmen und die schreckliche Gewalt des Staates anzuprangern. Die bekannten Feinde des Faschismus – Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Intellektuelle, Künstler, Feministen, Liberale, Linke, Homosexuelle und Pazifisten – sind bereits im Visier.

Die Justiz wird nach den Plänen von Netanjahu kastriert werden. Die öffentliche Debatte wird verkümmern. Die Zivilgesellschaft und die Rechtsstaatlichkeit werden nicht mehr existieren. Diejenigen, die als „illoyal“ gebrandmarkt sind, werden deportiert.

Faschisten respektieren die Unantastbarkeit des Lebens nicht. Menschen, selbst aus dem eigenen Stamm, sind entbehrlich, um ihre gestörte Utopie aufzubauen. Die Eiferer an der Macht in Israel hätten die von der Hamas festgehaltenen Geiseln gegen die Tausenden palästinensischen Geiseln in israelischen Gefängnissen austauschen können, weshalb die israelischen Geiseln entführt wurden.

Und es gibt Beweise dafür, dass das israelische Militär in den chaotischen Kämpfen, die nach dem Einmarsch der Hamas-Kämpfer in Israel stattfanden, nicht nur auf Hamas-Kämpfer, sondern auch auf die israelischen Geiseln zielte.

„Mehrere neue Aussagen israelischer Zeugen des Hamas-Überraschungsangriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober liefern immer mehr Beweise dafür, dass das israelische Militär seine eigenen Bürger tötete, als sie kämpften, um palästinensische Bewaffnete zu neutralisieren“, schreibt Max Blumenthal in The Grayzone.

Tuval Escapa, ein Mitglied des Sicherheitsteams des Kibbuz Be’eri, so Blumenthal, richtete eine Hotline ein, um den Kontakt zwischen Kibbuzbewohnern und der israelischen Armee zu koordinieren.

Escapa erzählte der israelischen Zeitung Haaretz, dass die Kommandanten vor Ort, als die Verzweiflung einsetzte, „schwierige Entscheidungen trafen – einschließlich des Beschusses von Häusern auf ihre Bewohner, um die Terroristen zusammen mit den Geiseln zu eliminieren“.

Die Zeitung berichtete, dass die israelischen Befehlshaber „gezwungen waren, einen Luftangriff“ auf ihre eigene Einrichtung am Erez-Übergang zum Gazastreifen anzufordern, „um die Terroristen zurückzuschlagen“, die die Kontrolle übernommen hatten. Dieser Stützpunkt beherbergte Beamte und Soldaten der israelischen Zivilverwaltung.

Nach der Gefangennahme zweier israelischer Soldaten durch die Hisbollah führte Israel 1986 eine Militärpolitik ein, die als Hannibal-Direktive bezeichnet wird und offenbar nach dem karthagischen General benannt ist, der sich lieber vergiftete, als von den Römern gefangen genommen zu werden.

Mit dieser Richtlinie soll verhindert werden, dass israelische Truppen in die Hände des Feindes fallen, indem ein Höchstmaß an Gewalt angewendet wird, selbst wenn dies den Tod der gefangenen Soldaten und Zivilisten bedeutet.

Die Direktive wurde während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Jahr 2014, der als Operation Protective Edge bekannt ist, umgesetzt. Am 1. August 2014 nahmen Hamas-Kämpfer einen israelischen Offizier, Leutnant Hadar Goldin, gefangen. Daraufhin warf Israel mehr als 2.000 Bomben, Raketen und Granaten auf das Gebiet ab, in dem er gefangen gehalten wurde. Goldin wurde zusammen mit über 100 palästinensischen Zivilisten getötet. Die Direktive wurde angeblich 2016 wieder aufgehoben.

Der Gazastreifen ist der Anfang. Das Westjordanland ist der nächste.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Balkanbüro leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Übersetzt mit Deepl.com



