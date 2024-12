https://www.palestinechronicle.com/canadian-media-prioritizes-antisemitism-over-freezing-gaza-babies/



Kanadische Medien geben „Antisemitismus“ Vorrang vor dem Erfrieren von Gaza-Babys

Von Yves Engler

30. Dezember 2024

Israel verübt weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Während der Gazastreifen unvorstellbares Leid erduldet, verstärken kanadische Medien und Politiker Erzählungen, die die palästinensische Notlage übersehen.

Säuglinge sterben an Unterkühlung. Katzen haben sich zu streunenden Hunden gesellt und fressen die Toten. Das letzte funktionierende Krankenhaus im Norden des Landes wurde niedergebrannt.

Inmitten dieses sich ständig verschlimmernden Holocausts in Gaza wollen uns die Medien und Politiker glauben machen, dass die kanadischen Juden die wahren Opfer sind. In einem ungeheuerlichen Beispiel veröffentlichte die Winnipeg Sun gerade „ Dahlia Kurtz mobilisiert Widerstand gegen Kanadas Judenhass-Problem“.

Das Leiden der Palästinenser wird in dem langen Profil einer verstörten jüdischen Rassistin ausgelassen. In dem Artikel wird beschrieben, wie Kurtz „‚Free Palestine‘-Hassveranstaltungen“ bekämpft und Justin Trudeau zum „Gewinner meines Judenhasserpreises 2024“ kürt.

In den letzten 15 Monaten hat sich Kurtz zu einem Anführer der faschistischen Bewegung Kanadas entwickelt, indem er unaufhörlich über die angebliche jüdische Opferrolle und den Anti-Völkermord-„Mob“ schreibt, der „deportiert“ werden sollte. Kurtz ist eine zwanghafte Lügnerin und ruft offen zu staatlicher Gewalt gegen diejenigen auf, die die kanadische Mitschuld am Völkermord anzweifeln.

Am Freitag veröffentlichte sie ein Video, das dunkelhäutige Teenager bei einer Schlägerei in Edmonton zu zeigen schien, und bezeichnete den Vorfall spöttisch als „eine Feier der Vielfalt“. Eine Woche zuvor hatte sie ein Foto von Neonazis gepostet, die sich mit der Aussage „‚ MASS DEPORTATIONS NOW‘ banner at mall in London, Ontario. Who’s with them?“.

Eine große Zeitung, die fünfzehn Monate nach dem Holocaust in Gaza ein Profil dieses faschistischen, jüdischen Supremisten erstellt, spricht Bände über das Medienklima. Bei einer Suche in der Datenbank der großen kanadischen Tageszeitungen seit dem 7. Oktober 2023 wurde das Wort „Antisemitismus“ 4.217 Mal gefunden, während „Antisemitismus“ 238 Mal erwähnt wurde.

In der Globe and Mail, dem Toronto Star, dem Ottawa Citizen und anderen in der Datenbank enthaltenen Zeitungen wurde das Wort „Palästina“ in diesem Zeitraum 3 501 Mal verwendet. Die Worte „Völkermord“ und „Israel“ wurden 2.139 Mal genannt, während „Hungersnot“ und „Gaza“ nur 311 Mal erwähnt wurden.

In den vergangenen fünfzehn Monaten hat Pierre Poilievre weitaus häufiger Antisemitismus angeprangert als das massenhafte Abschlachten von Palästinensern. Der Parteivorsitzende der Konservativen fordert nun sogar, Universitäten, die Äußerungen zulassen, die bei jüdisch-zionistischen Studenten „ein ungutes Gefühl“ hervorrufen, zu „streichen“.

Auch für den Premierminister gilt, dass er dem Antisemitismus mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem palästinensischen Leid. Auf seinem X-Konto hat Justin Trudeau seit Juli neunmal angebliche oder tatsächliche antisemitische Handlungen verurteilt (mein Versuch, sein X-Konto nach Juli zu durchsuchen, wurde blockiert).

Er benutzte Wörter wie „entsetzlich“, „abscheulich“ und „widerlich“, um diese Vorfälle zu beschreiben (er postete auch ein halbes Dutzend Mal Kritik an Hamas, Samidoun und Iran). Während dieses Zeitraums äußerte Trudeau kein einziges Mal auf X seine Besorgnis über die Palästinenser (eine vage Erwähnung eines Waffenstillstands deutete auf Besorgnis hin).

Als Zeichen dafür, dass die Liberalen die kanadischen Juden als die Hauptopfer des israelischen Holocausts betrachten, verurteilte Gesundheitsministerin Ya’ara Saks eine Kundgebung am zweiten Weihnachtsfeiertag vor einer Indigo-Buchhandlung, die einem Milliardärspaar gehört, das 200 Millionen Dollar an (steuerlich subventionierten) Spenden zur Unterstützung von Nicht-Israelis, die sich dem israelischen Militär anschließen, gegeben hat.

Saks schrieb: „Der Protest gegen ein in jüdischem Besitz befindliches Unternehmen in Kanada ist NICHT das Recht auf Protest oder freie Meinungsäußerung. Es handelt sich nicht um eine rechtmäßige Demonstration für den Frieden. Sie dient dazu, Chaos zu stiften und einzuschüchtern. Sie ist von Natur aus antisemitisch – Punkt.“

Der NDP-Vorsitzende Jagmeet Singh scheint den Holocaust in Gaza für etwas beunruhigender zu halten als das, was dem kanadischen Judentum widerfahren ist. Zwischen dem 27. Dezember und dem 10. März (mein Versuch, nach diesem Datum zu suchen, wurde blockiert) hat Singh 10 Mal auf X über Antisemitismus gepostet (er retweetete auch den Abgeordneten Alexandre Boulerice, der Antisemitismus kritisierte, und seine Erklärung zu Purim war teilweise eine Verurteilung des Antisemitismus.

Singh veröffentlichte auch eine lange Erklärung, in der er die Hamas am Jahrestag des 7. Oktobers kritisierte und den Iran für seine Reaktion auf den Angriff Israels verurteilte). In diesem Zeitraum postete Singh 17 Mal Kritik an Israels Handlungen oder unterstützte Kampagnen, die dies taten (Singh retweetete auch die NDP-Auslandskritikerin Heather McPherson, die Israel vier Mal kritisierte, kritisierte den antipalästinensischen Rassismus und verteidigte das Recht von Studentenaktivisten, Zeltlager zu errichten).

Trotz der antisemitischen Aufregung ist unklar, ob auch nur ein einziger jüdischer Kanadier wegen eines antijüdischen Vorfalls im gleichen Zeitraum ins Krankenhaus eingeliefert wurde, in dem Zehntausende von Frauen und Kindern durch israelische Angriffe in Gaza getötet wurden.

Und es ist wichtig festzustellen, dass Hassverbrechen der einzige allgemein verwendete sozioökonomische Indikator sind, bei dem die jüdische Gemeinschaft schlecht abschneidet. Bei den zwanzig Kategorien, die in Diskussionen über Rassismus am häufigsten verwendet werden – Einkommensniveau, Inhaftierungsrate, Bildungsniveau, Lebenserwartung, Wohneigentum, Positionen in Unternehmensvorständen usw. – schneiden jüdische Kanadier besser ab als der Durchschnitt. Im Allgemeinen sind jüdische Kanadier in wohlhabenden und einflussreichen Positionen überrepräsentiert.

Aber die Medien, Politiker und sogar viele Progressive erzählen uns, dass der Antisemitismus in Kanada mehr Aufmerksamkeit verdient als Menschen, die nach einem halben Dutzend Vertreibungen mit einer Hungersnot konfrontiert sind. Wir hören mehr über die Gefühle zionistischer jüdischer Universitätsstudenten als über eine Studie, die besagt, dass 96 % der Kinder in Gaza das Gefühl haben, dass der Tod unmittelbar bevorsteht, und dass die Hälfte von ihnen sterben möchte.

Es scheint, dass die Medien und die Unterstützer Israels glauben, dass die Möglichkeit, dass Juden etwas Schlimmes zustößt, eine größere Bedrohung für die Menschheit darstellt als der tatsächliche Tod, die Verletzungen und das Trauma von Hunderttausenden von Palästinensern.

Das Ausmaß des antipalästinensischen, jüdischen Suprematismus in Kanada ist unübersehbar.

– Yves Engler ist der Autor von Kanada und Israel: Building Apartheid und einer Reihe anderer Bücher. Er hat diesen Artikel für die Palestina Chronicle verfasst. Besuchen Sie seine Website: yvesengler.com.

Übersetzt mit Deepl.com

