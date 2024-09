https://thegrayzone.com/2024/09/03/canadian-journalist-canadian-ukrainian-intelligence-collaborator/



Kanadischer Journalist outet sich als Mitarbeiter des kanadischen und ukrainischen Geheimdienstes

Wyatt Reed

-3. September 2024

Die kanadische National Post weigert sich, einen Kommentar abzugeben, nachdem sich einer ihrer Kolumnisten als Kollaborateur mit westlich orientierten Geheimdiensten geoutet hat. Ein kanadischer Aktivist droht nun, die Zeitung zu verklagen, nachdem der geständige Spion ihn in einem Artikel auf der Titelseite verleumdet hat.

Adam Zivo, ein Kolumnist, der für die kanadische Zeitung National Post über den Krieg in der Ukraine berichtete, hat sich als Mitarbeiter des kanadischen und ukrainischen Geheimdienstes geoutet. Das Eingeständnis kam, als Zivo öffentlich den kanadischen Geheimdienst CSIS verteidigte und damit auf eine Welle von Spott im Internet reagierte, die sich gegen einen Beitrag der Spionagebehörde richtete, in dem die Leser gefragt wurden: „Hat ein Fremder jemals versucht, Ihr Ego aufzublähen?“, bevor er sie warnte, dass solche Schmeicheleien „eine Erregung sein könnten“.

„Die Leute machen sich über diesen Tweet lustig, aber das ist mir tatsächlich Anfang 2023 in Odesa mit einem Typen passiert, der ein chinesischer Spion zu sein schien“, meldete sich Zivo. „Am Ende organisierte ich eine kleine verdeckte Operation mit zwei ukrainischen Geheimdienstoffizieren, um herauszufinden, was er vorhatte“, erklärte er.

In einem späteren Beitrag ging Zivo auf seine wiederholten Versuche ein, einen Mann zu fangen, den er in Odessa getroffen hatte und von dem er behauptete, er sei ein chinesischer Geheimdienstagent. „Ich traf den Chinesen und seine Frau in einem Restaurant, während ich ein Mikrofon trug„, während SBU-Beamte uns von einem Auto aus beobachteten, das draußen geparkt war und getönte Scheiben hatte“, erklärte Zivo.

Gegenüber der kanadischen Nachrichtenagentur PressProgress erklärte er, dass er nach seinem Treffen mit dem angeblichen chinesischen Agenten einen detaillierten Bericht verfasst habe, den ich umgehend der National Post, dem CSIS [Canadian Security Intelligence Service] und der ukrainischen Regierung übermittelt habe. Nach dem aufgezeichneten Abendessen fertigte ich eine Abschrift und einen Folgebericht an, der ebenfalls an diese Beteiligten weitergeleitet wurde.“

Die National Post hat sich bisher geweigert, die Enthüllungen zu kommentieren. Wie PressProgress berichtete, „reagierten der Chefredakteur der National Post, Rob Roberts, und der leitende Redakteur, Carson Jerema, nicht auf mehrere Bitten um einen Kommentar.“

In seiner Antwort auf Fragen an diese Publikation bestand Zivo darauf, dass er seine Chefs bei der National Post über seine Geheimdienstaktivitäten auf dem Laufenden hielt.

„Ich habe sie darüber informiert, was passiert ist und dass ich mit den örtlichen Behörden zusammenarbeite, um meine Sicherheitsbedenken auszuräumen“, sagte Zivo, obwohl er Berichten zufolge später darauf bestand, dass er ‚dies nicht von meinen Redakteuren absegnen ließ‘, weil er als ‚freier Mitarbeiter und nicht als angestellter Autor‘ keine ‚Erlaubnis brauchte‘.

Nach Angaben von Zivo begann seine Zusammenarbeit mit den kanadischen und ukrainischen Geheimdiensten Ende 2022. In keinem seiner in der National Post veröffentlichten Artikel wurden seine Verbindungen zu ausländischen oder inländischen Spionageagenturen offengelegt.

Seitdem hat sich Zivo eifrig für die schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eingesetzt. Er nutzte seine Kolumne auch als Plattform, um diejenigen zu verunglimpfen, die er als Hindernis für die Kriegsanstrengungen ansah – darunter sowohl das kanadische Militär als auch die Bundesrepublik Deutschland, der er „rücksichtslose Gier und eine gefühllose Missachtung osteuropäischer Leben“ vorwarf, weil sie sich zunächst geweigert hatte, Panzer in die Ukraine zu schicken.

Zu Zivos Zielscheiben gehörte Dimitri Lascaris, ein kanadischer Rechtsanwalt, der die Wahl zum Parteivorsitzenden der kanadischen Grünen Partei 2020 knapp verlor. Anfang 2023 machte Zivo Lascaris zum Thema eines Titelblattberichts mit dem Titel „Ehemaliger Spitzenkandidat der Grünen geht nach Moskau, um den Krieg zu beschönigen“. In dieser Kolumne beschuldigte Zivo Lascaris, „pro-Putin-Sympathien“ zu hegen, „scheinbar kremlfreundliche Propaganda zu unterstützen“ und „unkritisch und reflexartig auf der Seite Russlands zu stehen“.

Zivo rief auch den Co-Vorsitzenden der kanadischen Grünen Partei, Jonathan Pednault, an, um ihn um Kritik an Lascaris zu bitten. In einem Nebensatz erklärte Zivo, er habe Pednault bei der Organisation einer Solidaritätsreise nach Kiew geholfen und ihn „mit einigen Kontakten für seine Reise bekannt gemacht, z. B. mit lokalen jüdischen und LGBTQ-Führern“.

Während er seine Verbindungen zur ukrainischen Regierung andeutete, versäumte es Zivo einmal mehr, seine Rolle als Geheimdienstmitarbeiter offenzulegen.

„Keine kanadische Mediengesellschaft hat sich für diese Geschichte interessiert.

Nachdem Zivo als Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes entlarvt worden war, wandte sich Lascaris in den sozialen Medien an den Reporter, der sich in einen Spion verwandelt hatte, und behauptete, er habe „einen Betrug begangen, indem er mir und der Öffentlichkeit seine Spionagetätigkeit verheimlicht hat“, und dann einen „Artikel über mich geschrieben, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, ich würde im Dienste der russischen Regierung arbeiten“.

„Die größte Ironie dabei ist, dass es Zivo war – nicht ich – der als Regierungsagent agierte“, erklärte Lascaris.

In einem Kommentar an The Grayzone merkte Lascaris an, dass „Zivo auch gegen die journalistischen Werte der Transparenz und Integrität verstoßen hat, weil er sich ein Interview mit mir unter falschem Vorwand verschafft hat, und als die National Post Zivos zahlreiche Artikel über den Ukraine-Krieg veröffentlichte, haben weder Zivo noch die Post die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Zivo ein Spion ist.“

Zivo hat sich zuvor als „Journalist“, „Content-Verkäufer“, „Filmemacher“, „Aktivist“ und – offenbar ironisch – als „geopolitischer Analyst über ein Ökosystem von der NATO angeschlossenen NGOs“ bezeichnet.

Lascaris tat diese Bezeichnungen als Augenwischerei ab. „Es gibt kaum noch Zweifel daran, dass Zivo nur einen Hut trägt: Er ist ein Handlanger des westlichen militärisch-industriellen Komplexes“, sagte er.

„Es gibt wahrscheinlich viel mehr ‚Journalisten‘ wie Zivo in den westlichen Konzernmedien. Ungewöhnlich an Zivo ist, dass er öffentlich damit geprahlt hat, ein Spion für westliche Geheimdienste zu sein“, so Lascaris weiter.

Es ist nicht bekannt, ob andere Geheimdienstmitarbeiter bei der National Post oder ihrer Muttergesellschaft, Postmedia News, beschäftigt sind, die einem Trump-freundlichen Hedgefonds in den USA namens Chatham Asset Management gehört.

Lascaris beschrieb Postmedia als „fanatisch pro-israelisch“ und beschuldigte die Zeitungen des Unternehmens, „mich in den letzten acht Jahren angegriffen zu haben“, wobei er anmerkte, dass die Hetzartikel „zu der Zeit begannen, als ich ein prominenter Fürsprecher für die palästinensischen Menschenrechte in Kanada wurde“.

Doch für Lascaris ging der Einsatz eines echten Spions, der ihm unterstellte, er würde für den Kreml arbeiten, einen Schritt zu weit. Er sagt nun, er erwäge rechtliche Schritte gegen die National Post und ihre Muttergesellschaft Postmedia News, Kanadas größten Zeitungsverlag.

„Weil Zivo mich in die Irre geführt hat, habe ich einen Brief an den Chefredakteur der National Post geschickt, in dem ich damit drohte, die Post wegen Betrugs zu verklagen“, erklärte Lascaris und fügte hinzu: „Ich warte auf die Antwort des Herausgebers.“

Eine Handvoll kanadischer Journalisten hat Zivo auf individueller Basis verurteilt, wobei der Präsident der kanadischen Journalistenvereinigung, Brent Jolly, Zivos Geheimdienstaktivitäten als „problematisch“ und „ethisch undurchsichtig“ bezeichnete. Jolly sagte gegenüber PressProgress: „Ich glaube nicht, dass wir herumlaufen und Leute haben können, die in der einen Minute für den CSIS arbeiten und in der nächsten eine Geschichte darüber schreiben, was für eine großartige Arbeit der CSIS macht.“

Sonya Fatah, die stellvertretende Vorsitzende der Journalistenschule der Toronto Metropolitan University, bezeichnete Zivos Vorgehen als einen schweren Verstoß gegen die journalistische Ethik und erklärte: „Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Redaktionen entsetzt wären“.

Doch bisher haben die kanadischen Mainstream-Medien ihr Bestes getan, um Zivos beunruhigendes Doppelspiel zu ignorieren.

„Soweit ich weiß, hat sich kein einziges Medienunternehmen in Kanada für diese Geschichte interessiert“, sagte Lascaris. „Obwohl ich den Konzernmedien gut bekannt bin, hat mich kein kanadisches Konzernmedium um einen Kommentar zu diesem Skandal gebeten.

Außerhalb der westlichen Medienblase vermutet Lascaris jedoch, dass Zivos Aktivitäten gefährliche Auswirkungen haben werden.

„Es ist fast sicher, dass Zivos Geständnis das russische Misstrauen gegenüber westlichen Unternehmensjournalisten verstärken wird. Und das gilt nicht nur für Russland. China und andere Staaten, die im Visier westlicher Regierungen stehen, werden diese Enthüllungen sicherlich in ihrem Umgang mit westlichen Journalisten berücksichtigen“, so Lascaris.

„Zivo sagte, dass sein Arbeitgeber über seine Aktivitäten Bescheid wusste. Soweit ich weiß, hat Postmedia dies nicht bestritten und auch keine Maßnahmen gegen Zivo ergriffen. Die logische Schlussfolgerung ist, dass Kanadas größter Zeitungsverlag glaubt, dass Zivo nichts falsch gemacht hat.

Zivos Eingeständnis, mit Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben, „wird in Russland, China und anderswo nur den Glauben verstärken, dass westliche Medien von feindlichen westlichen Regierungen vereinnahmt und zu deren Werkzeugen gemacht wurden“, betonte Lascaris.

„Im Grunde genommen wird die Reaktion der National Post auf diesen Skandal es westlichen Journalisten unweigerlich schwerer machen, ihre Arbeit in der nicht-westlichen Welt zu erledigen.“

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er in über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

