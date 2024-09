„Verlängerter Arm des Kreml“ – CDU-Politiker stellen sich gegen Zusammenarbeit mit BSW

Der nordrhein-westfälische CDU-Politiker Frank Sarfeld begründete die Forderung gegenüber dem ebenfalls streng transatlantisch ausgerichteten Tagesspiegel:

„Wagenknecht widerspricht allem, wofür die Unionsparteien seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland stehen: klare Westbindung, ein vereintes Europa und Mitgliedschaft in der NATO als dem größten Friedensprojekt der Geschichte.“

Damit nicht genug. Sarfeld weiter:

„Wie die AfD wendet sich auch das BSW autoritären Systemen zu. Mit solchen Gruppierungen darf es keine Zusammenarbeit geben.“

Ähnlich äußerte sich ebenfalls im Tagesspiegel CDA-Mann Radtke:

„Jeder politische Akteur weiß, wofür das BSW inhaltlich steht – nämlich gegen elementare christdemokratische Grundüberzeugungen wie die Westbindung, die liberale Demokratie und die europäische Einigung. Von einer „Blackbox“ kann höchstens in Bezug auf undurchsichtige Geldgeber die Rede sein.“

Radtke befürchtet, dass seine Partei auf einen Abgrund zusteure, „wenn wir uns vor den Karren von Sahra Wagenknecht spannen lassen“. Weiter erklärt er:

„AfD und BSW wollen die CDU zerstören, weil wir das letzte Bollwerk der politischen Mitte sind.“

Der EU-Abgeordnete kritisierte in diesem Zusammenhang auch den Umgang seiner Partei mit den Grünen. Dabei griff er besonders tief in die Mottenkiste – und nannte die Vertreter der neuen Konkurrenz „Stalinisten“:

„Wer soll noch verstehen, dass wir mit Stalinisten paktieren wollen, aber Koalitionen mit einem demokratischen Wettbewerber ausschließen, der dazu noch weitgehend unsere außenpolitischen Überzeugungen teilt?“

Man stehe, so Radtke weiter, „im Kampf um unsere Demokratie und ein freies Europa wieder an einem Scheidepunkt. Das muss jedem klar sein bei seinem Verhalten in den nächsten Monaten“.