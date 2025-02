https://redflag.org.au/article/dont-buy-nazi-cars-taking-on-tesla-from-the-showrooms-to-the-plants



„Kauft keine Nazi-Autos!“: Kampf gegen Tesla – von den Ausstellungsräumen bis zu den Fabriken

27. Februar 2025

Joe Allen

Letzten Samstag war ein kalter, stürmischer, aber sonniger Tag in Chicago, als 25 von uns vor dem Tesla-Showroom in der 900 N. Rush Street demonstrierten. Die Straßen westlich von Chicagos berühmtem Einkaufsviertel „Magnificent Mile“ sind an den Wochenenden voller wohlhabender Anwohner und Touristen aus aller Welt. Aber auch viele Menschen, die in den zahlreichen Einzelhandelsgeschäften einen Beitrag leisten oder Schaufensterbummel machen, sind dort unterwegs. Es ist der perfekte Standort für einen Tesla-Showroom, dessen teure Autos für die Reichen oder diejenigen, die reich erscheinen wollen, bestimmt sind.

Es war das zweite Wochenende von Protesten gegen Tesla, dessen berüchtigter CEO Elon Musk ist, der reichste Mann der Welt und bekannteste Nazi. Musk sitzt zur Rechten von Donald Trump und ist der Handlanger des Präsidenten. Er zerstört den ohnehin schon angeschlagenen Wohlfahrtsstaat der Vereinigten Staaten, greift die Bundesangestellten an, lähmt Behörden, die für den Schutz von Gewerkschaften und der Umwelt zuständig sind, und die Liste wird täglich länger. Die große Vielfalt der Bundesangestellten im ganzen Land und ihre Gewerkschaften sind am stärksten von der Offensive betroffen, aber es hat sich Widerstand gebildet.

Es gab Proteste und Kundgebungen von Bundesangestellten, und es ist ein neues Netzwerk von einfachen Bundesangestellten entstanden. Es wird einige Zeit dauern, bis die Arbeitskämpfe die Herausforderung bewältigen können, die an sie herangetragen wird und die historisch beispiellos ist. Als Präsident Ronald Reagan 1981 streikende Fluglotsen entließ (die von PATCO vertreten wurden, die Reagan im Jahr zuvor als Präsidentschaftskandidaten unterstützt hatte), galt dies als historisch beispiellos und als Signal für einen Rückzug der US-Gewerkschaftsbewegung in den folgenden zwei Jahrzehnten.

Der Blitzkrieg der Trump-Regierung hat viele überrascht, obwohl es zahlreiche Vorwarnungen gab, was passieren würde, wenn er die Wahl gewinnen würde. Trumps Politik ist jedoch nicht populär, und die auffällige Rolle des Super-Milliardärs Musk hat zu ihrer Unbeliebtheit beigetragen. Republikanische Kongressabgeordnete, die „Town Hall Meetings“ abgehalten haben, sahen sich dem Zorn ihrer Wähler ausgesetzt, und die farblosen Demokraten bekommen die Hölle heiß von ihren Wählern. Unterdessen haben die Interventionen von Musk und Vizepräsident J.D. Vance in der europäischen Politik, mit denen rechtsextreme und offen nationalsozialistische Parteien wie die Alternative für Deutschland unterstützt werden, ebenfalls viele Menschen schockiert.

Tesla-Übernahme

Musk bezieht einen Großteil seines Vermögens aus seinem Aktienbesitz an Tesla und Space X sowie aus seinem falschen Ruf als „genialer Erfinder“ und innovativer Geschäftsmann im Bereich „saubere Energie“. Trotz seiner Prahlerei und Arroganz hat Musk Schwachstellen, die wir jetzt so hart wie möglich ausnutzen sollten. Tesla ist das Hauptziel. Die Verkaufszahlen von Tesla sind in Europa stark zurückgegangen, und einer der Hauptgründe dafür ist Musks Unterstützung der extremen Rechten. Laut der New York Times:

„In Deutschland, wo sich Teslas einzige Fabrik in Europa befindet, wurden im Januar nur 1.277 neue Tesla-Fahrzeuge zugelassen, wie das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Deutsche Verbraucher wandten sich stattdessen inländischen und chinesischen Autoherstellern für Elektroautos zu, die im Januar einen Anstieg der Nachfrage um 54 Prozent verzeichneten.

„Teslas Verkäufe brachen im Januar in Frankreich im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent und in Großbritannien um 12 Prozent ein, wo Herr Musk Premierminister Keir Starmer mit hetzerischen Social-Media-Posts verärgerte. In Schweden, wo ein Mechanikerstreik gegen Tesla nun schon im zweiten Jahr andauert, sank die Nachfrage nach Teslas Autos im vergangenen Monat um 44 Prozent, während die Verkäufe in Norwegen um 38 Prozent zurückgingen.“

In den Vereinigten Staaten berichtete die Times unterdessen:

„Der Rückgang ist auch in den Vereinigten Staaten spürbar, wenn auch nicht so stark. In Kalifornien, dem größten US-Markt für Elektroautos, sind die Verkaufszahlen von Tesla seit Monaten rückläufig. Die Zulassung neuer Tesla-Fahrzeuge ging dort im Jahr 2024 um 11,6 Prozent zurück, während die Verkaufszahlen von Elektroautos und -lastwagen insgesamt um 1,2 Prozent stiegen, wie die California New Car Dealers Association mitteilte.“

Wir in den Vereinigten Staaten können das besser. Musk muss zum Paria gemacht werden und der Kauf seiner Autos und Pick-ups gesellschaftlich inakzeptabel. Inspiriert vom Schauspieler, Regisseur und Dokumentarfilmer Alex Winter fanden in den Tesla-Showrooms in den gesamten Vereinigten Staaten Proteste statt. Diese wurden größtenteils über die sozialen Medien organisiert, insbesondere über Blueskys #takedowntesla, und zogen eine Handvoll bis zu viele Dutzend Menschen an. Winter erklärte in Rolling Stone, wie es zu dem Aufruf gegen Tesla kam:

„Am Montag, dem 10. Februar, postete die furchtlose und brillante Soziologin Joan Donovan einen einfachen Beitrag auf Bluesky: „Kommt raus und nehmt an einer internationalen Mahnwache #TeslaTakeover vor Ort teil. Steh auf und lass dich zählen!‘ Ich hatte Donovan kennengelernt, als ich für meinen Dokumentarfilm über die Rolle von YouTube beim Aufstieg der extremen Rechten auf Tour war, und mir gefiel die Idee von Tesla-Laden-Protesten, also schickte ich ihr eine direkte Nachricht mit der Frage, ob ich etwas organisieren könnte, um die Beteiligung zu erhöhen.

Sie sagte ja, und ich machte mir sofort Zeit frei und machte mich an die Arbeit. Zuerst wandte ich mich an Organisatoren und Verbündete, die ich in den 15 Jahren kennengelernt habe, in denen ich versuche, vor der zunehmenden Macht der Oligarchen aus dem Silicon Valley zu warnen. Als Nächstes erstellte ich mithilfe von Online-Tools eine schnelle Datenbank und ein Anmeldeformular. Dann postete ich alles auf Bluesky. Und das war’s. Ich ging davon aus, dass es sich um eine relativ kleine, eintägige Veranstaltung handeln würde.“

Der Aktivismus ist erfrischend und aufregend. Winter hat nachgerechnet:

„Mittlerweile gab es in über 100 Städten Proteste vor Tesla-Standorten, und die Bewegung nimmt Fahrt auf und wird global. Unsere Website hat täglich Tausende von Besuchern, die sich für Proteste anmelden, eigene Proteste organisieren und unsere Ressourcen herunterladen. Genauso viele Menschen tauchen vor Tesla-Immobilien auf, und zwar durch völlig unabhängige Organisationen wie Indivisible und eine neue Formation von einfachen Bundesangestellten namens Federal Unionists Network. Für dieses Wochenende ist ein weiterer großer Aktionstag geplant. Es gibt Berichte darüber, dass die Aktionäre von Tesla bereits sauer auf den CEO und Vorsitzenden des Unternehmens sind. Die Aktie sinkt.“

Globaler Krieg gegen Gewerkschaften

Die Angriffe auf Musk und Tesla sind eine wichtige Entwicklung im Kampf gegen die zweite Trump-Regierung und den Faschismus in den Vereinigten Staaten. Doch damit die Bewegung nachhaltig wird, muss sie über Appelle hinausgehen, wie „Verkaufen Sie Ihren Tesla. Verkaufen Sie Ihre Aktien.“ Die meisten von uns werden nie einen Tesla besitzen oder Aktien des Unternehmens halten. Eine der wichtigsten Lektionen, die wir aus dem Kampf gegen den letzten berüchtigten Automanager und Faschisten Henry Ford lernen können, ist die Bedeutung der gewerkschaftlichen Organisation. Ford war der letzte der drei großen Automobilunternehmen, der 1941 einen Vertrag mit der jungen Gewerkschaft United Auto Workers unterzeichnete und damit eine lange, dunkle Ära für die Ford-Arbeiter beendete.

Elon Musk führt einen globalen Krieg gegen Gewerkschaften, von Fremont, Kalifornien, über Schweden bis nach Berlin. Seine Unterstützung der extremen Rechten ist Teil eines Plans, seine Werke unorganisiert zu halten und seine Arbeiter unter seiner Fuchtel zu halten. Der Kampf gegen den Faschismus und für die Organisierung der Tesla-Werke sind ein und derselbe Kampf. Ihn aus dem Weißen Haus zu vertreiben, wäre ein großer Sieg, während die Organisierung seiner Werke ihn in Vergessenheit geraten lassen könnte.

Erstmals veröffentlicht bei Joe Allen auf Medium. Joe Allen ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiger Sozialist. Er ist der Autor von Vietnam: Der (letzte) Krieg, den die USA verloren haben.

Übersetzt mit Deepl.com

