Keiner dieser Kriegsverbrecher wird vor Gericht gestellt, solange das US-Imperium existiert

Caitlin Johnstone

17. Januar 2025

Zwei Journalisten wurden am Donnerstag von einer Pressekonferenz des Außenministeriums ausgeschlossen, weil sie unbequeme Fragen zu Gaza gestellt hatten. Einer von ihnen, Sam Husseini, wurde vom Sicherheitspersonal aus dem Raum getragen, während er wissen wollte, warum Außenminister Antony Blinken nicht wegen seiner Kriegsverbrechen in Den Haag ist.

Auch Max Blumenthal von The Grayzone musste den Raum verlassen, als er Blinken fragte, warum er zugelassen habe, dass Hunderte von Journalisten in Gaza ermordet wurden, und dem Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte, er habe „bei einem Völkermord nur gegrinst“.

Husseini wurde dann gewaltsam entfernt, weil er Fragen zu Gaza, zum israelischen Atomprogramm und zur Hannibal-Richtlinie gestellt hatte. Blinken forderte Husseini auf, „den Prozess zu respektieren“, worauf Husseini antwortete: „Den Prozess respektieren? Den Prozess respektieren? Während alle, von Amnesty International bis zum Internationalen Gerichtshof, sagen, dass Israel einen Völkermord und eine Ausrottung betreibt, und Sie sagen mir, ich solle den Prozess respektieren? Kriminell! Warum sind Sie nicht in Den Haag?“

Die westliche politische Medienklasse ist empört über den Vorfall, nicht weil Journalisten misshandelt wurden, weil sie ihrer Regierung kritische Fragen gestellt haben, sondern weil diese Journalisten kritische Fragen gestellt haben.

Die CNN-Experten bezeichneten die Journalisten, die Regierungsbeamte befragten, als „erbärmliche Zwischenrufe von Aktivisten“ und zeigten sich zunächst verblüfft darüber, wie diese „Aktivisten“ in einen Presseraum gelangen konnten, der für akkreditierte Journalisten vorgesehen war (sowohl Blumenthal als auch Husseini sind in der Tat Pressevertreter, die häufig an Pressekonferenzen des Außenministeriums teilnehmen).

Aaron David Miller, ein langjähriges Staatsdämon, twitterte über den Austausch: „In 27 Jahren im Außenministerium habe ich noch nie eine Situation erlebt, in der ein Außenminister – ein fürsorglicher, mitfühlender Mann – in seinem eigenen Gebäude von einem Zwischenrufer mit den Worten ‚Warum sind Sie nicht in Den Haag?‘ unterbrochen wird. Ein neuer Tiefpunkt in Sachen Höflichkeit und Diskurs.“

Das ist der westliche Liberalismus in Reinform. Das Problem ist nicht der Völkermord, das Problem ist, dass die Menschen nicht ausreichend höflich über den Völkermord sprechen. Dass sich westliche Beamte belästigt und beleidigt fühlen, ist ein größeres Problem als Kinder, die von Sprengstoffen des US-Militärs zerfetzt und verbrannt werden.

Husseinis Frage ist interessant. Warum ist Blinken nicht in Den Haag? Warum wurde er nicht für seine Beihilfe zu Hunger, Krankheit und täglichen Massakern, die Israel seit 15 Monaten mit seiner Hilfe an Zivilisten in Gaza verübt, zur Rechenschaft gezogen? Und noch wichtiger: Warum kann man davon ausgehen, dass er das niemals wird?

Dies ist schließlich die „regelbasierte internationale Ordnung“, oder nicht? Wenn etablierte Menschenrechtsorganisationen behaupten, dass völkermörderische Gräueltaten mit der Unterstützung der Regierung begangen werden, die vorgibt, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, sollten doch zumindest einige rechtliche Konsequenzen als möglich angesehen werden, oder nicht?

Und doch wissen wir alle, dass dies in absehbarer Zeit nicht geschehen wird. Wir alle wissen, dass Tony Blinken und Matt Miller ein wohlhabendes, freies Leben genießen werden, wenn ihre Zeit in der Biden-Regierung zu Ende geht, solange das US-Imperium so existiert, wie es existiert.

Das liegt daran, dass das „Völkerrecht“ nur in dem Maße existiert, wie es durchgesetzt werden kann. Wenn eine Supermacht nicht will, dass ihre Lakaien vor ein Kriegsverbrechertribunal in den Niederlanden gezerrt werden, dann werden sie es auch nicht, denn im Moment wird niemand gegen das US-Imperium in den Krieg ziehen, um Tony Blinken hinter Gitter zu bringen. Oder George W. Bush, Dick Cheney, Barack Obama oder Hillary Clinton, wenn wir schon dabei sind.

Solange das US-Imperium existiert, wird keines dieser Monster jemals für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden nach ihrer Zeit in der Regierung lukrative Karrieren in Denkfabriken oder als Lobbyisten anstreben, bis eine andere demokratische Regierung ihre Dienste erneut in Anspruch nimmt – oder, im Fall von Biden, einen angenehmen Ruhestand genießen, bis sie eines friedlichen Todes sterben, umgeben von Familienmitgliedern im Luxus.

Solange das Imperium nicht zerschlagen ist, wird die Welt niemals Gerechtigkeit erfahren. Diese Sumpfkreaturen werden sich weiterhin ungehindert durch die Drehtür zwischen der offiziellen Regierung Washingtons und seiner inoffiziellen Regierung bewegen können, während sie nach Belieben morden, vertreiben und Unschuldige quälen, und zwar völlig ungestraft.

So oder so wird das Gemetzel in Gaza irgendwann ein Ende haben. Und solange die zentralisierte Machtstruktur der USA unsere Welt beherrscht, wird es keine nennenswerten Konsequenzen dafür geben. Es wird in den Geschichtsbüchern abgelegt werden und die Propagandisten werden uns in die nächste imperiale Horrorshow führen. Es wird in Zukunft weitere Gazas geben, vielleicht unter der Aufsicht verschiedener Tony Blinkens oder vielleicht unter der Aufsicht derselben, und sie werden so lange stattfinden, wie dieses mörderische Imperium bestehen bleibt.

Diese Welt kann Gerechtigkeit erfahren, wenn sie einen Weg findet, das US-Imperium zu beenden. Bis dahin wird die Welt von Tyrannen regiert, die tun, was ihnen gefällt, und jeder, der sie in Frage stellt, wird mit aller erforderlichen Gewalt aus dem Raum entfernt.

