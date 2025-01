https://www.palestinechronicle.com/why-syria-failed-to-develop-into-a-democracy-and-became-a-mukhabarat-state/



Warum Syrien sich nicht zu einer Demokratie entwickeln konnte und zu einem Mukhabarat-Staat wurde

Von Jeremy Salt

16. Januar 2025

Eine alte Karte von Syrien. (Foto: Via Old Maps Online)

In diesem Artikel wird untersucht, warum Syrien trotz seiner frühen Unabhängigkeit nicht in der Lage war, eine Demokratie zu etablieren, sondern sich stattdessen zu einem Mukhabarat-Staat entwickelte, was hauptsächlich auf externe Interventionen und interne Kämpfe zurückzuführen ist.

Bilad Al-Sham (das Land Syrien) erlebt derzeit eine der größten Umwälzungen in seiner langen Geschichte, deren Ausgang derzeit ungewiss ist. Das Gebiet erstreckte sich vom heutigen Südosten der Türkei bis zum Golf von Aqaba im Süden, im Westen grenzte es an die Sinai-Halbinsel und im Osten an den Irak. Bilad Al-Sham, wie es in der Geschichte geografisch definiert wurde, umfasste das heutige Syrien, den Libanon, Palästina und Jordanien.

Erst im 20. Jahrhundert entstand ein syrischer Staat. Unter der osmanischen Herrschaft ab 1516/17 wurde Bilad Al-Sham in Provinzen (Vilayets) und Unterprovinzen (Sanjaks) aufgeteilt, die sich in der Regel um eine Stadt herum konzentrierten: so entstanden die Vilayets Aleppo und Damaskus, deren Sanjaks die gesamte Region abdeckten, wobei der Berg Libanon (1863) und Jerusalem (1872) Ende des 19. Jahrhunderts einen besonderen Verwaltungsstatus erhielten.

Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches 1918 besetzten Großbritannien und Frankreich die arabischen Provinzen. Die USA waren noch nicht im Spiel, jedenfalls nicht im Nahen Osten. 1908 war im Iran Öl entdeckt worden, und bald darauf wurde auch in Kirkuk Öl entdeckt, was die Entschlossenheit Großbritanniens, an der Region festzuhalten, festigte. Die Alliierten von 1914-18, Großbritannien und Frankreich, waren nach Kriegsende wieder zu ihrer traditionellen Rivalität zurückgekehrt.

Großbritannien hatte den Kanal zu verteidigen und durch vertragliche Vereinbarungen mit örtlichen Stammes-Scheichs einen Fuß in der Golfregion. Die „imperiale Kommunikation“ sowie der Kanal und das Öl diktierten die britische Vorherrschaft in der Region östlich von Suez. Mit nur wenigen Truppen vor Ort und von den türkischen Nationalisten im Südosten der Türkei besiegt, der damals Teil des französischen Mandatsgebiets „La Syrie Integrale“ (Großsyrien) war, war die Regierung in Paris entschlossen, ihren Anteil zu bekommen, musste jedoch die Ansprüche auf Mossul und Palästina aufgeben, die im Sykes-Picot-Abkommen festgelegt worden waren.

Frankreich musste sich auch mit einem viel kleineren Syrien zufriedengeben, das es 1920 durch die Gründung des Staates Großlibanon sofort verkleinerte, noch bevor sein Mandat für Syrien-Libanon vom Völkerbund offiziell verkündet wurde. Nachdem sie den Libanon abgeschnitten hatten, hackten die Franzosen weiter. Sie schufen zwei Kleinstaaten für die Alawiten und Drusen und zwei weitere mit den Zentren Aleppo und Damaskus. Diese Taktik des „Teile und herrsche“ wurde 1925–27 durch den von den Drusen angeführten nationalen Aufstand vereitelt.

Die Syrer wollten einen Staat, der den historischen Grenzen von Bilad Al-Sham entsprach, aber sie sollten ihn nicht bekommen. Mit der Abtrennung des Libanon, Palästinas, Transjordaniens und in den 1930er Jahren des Sanjak von Alexandrette, der heutigen türkischen Provinz Hatay, wurde ihnen eine Teilung aufgezwungen.

Die imperiale Kontrolle durch die Mandate wurde durch die Errichtung konstitutioneller Monarchien in Ägypten und im Irak ergänzt, wobei ein Mann im Palast für die britische Regierung weitaus leichter zu kontrollieren war als streitsüchtige Politiker. Dies sollte ein böses Ende nehmen, als der ägyptische König 1952 gestürzt und die gesamte irakische Königsfamilie 1958 ausgelöscht wurde, wobei in beiden Fällen nationalistische Republiken an die Stelle der Monarchien traten. Mit dem Ende des Krieges endete auch das Mandat für Syrien. Man sollte jedoch nicht glauben, dass die Franzosen gehen wollten.

Die Wahrheit war, dass sie zu schwach waren, um bleiben zu können, wie Großbritannien einige Jahre später in Palästina beweisen sollte. Syrien wurde 1946 wirklich unabhängig und hielt im folgenden Jahr seine ersten nationalistischen Wahlen ab. Die alte Garde, die in den 1930er Jahren gegen die Franzosen gekämpft oder mit ihnen kollaboriert hatte, wurde in die Regierung gewählt.

Zu den jüngeren Männern mit „radikalen“ Alternativen gehörten Michel Aflaq, Salah ad-Din Bitar und Zaki Arsuzi, die Gründer der Baath-Partei, sowie Khalid al-Baqdash, der Gründer der Kommunistischen Partei Syriens und des Libanon. Beide hatten in den 1950er Jahren einige Wahlerfolge, waren aber im Grunde „Avantgarde“-Parteien. Die Syrer, die aus dem langen Schatten des französischen Mandats hervorgingen, hatten sich zuvor nur als Teil eines osmanischen Verwaltungssystems selbst verwaltet. Sie waren auf die plötzliche Unabhängigkeit nicht vorbereitet.

Patrick Seale beschreibt Syrien im Jahr 1946 als schwach, instabil, sozial repressiv und „mehr schlecht als recht“ von städtischen und landbesitzenden Honoratioren regiert, „in einer Weise, die sich kaum vom vorigen Jahrhundert unterscheidet“ (The Struggle for Syria, xvii). Die ersten Jahrzehnte waren eine Geschichte von einem Land, das „von so ziemlich jedem umworben, unterwandert, manipuliert und gegen das intrigiert wurde: von den Haschemiten, den Saudis, den Ägyptern, ganz zu schweigen von den Großmächten, für die der Nahe Osten seit den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts (als Napoleon in Ägypten einmarschierte) eine Arena des Wettbewerbs war“.

Misswirtschaft, Vetternwirtschaft, Missernten und die Unbekanntheit unerprobter Institutionen führten zu dem, was Seale als „ein ganzes knirschendes Netzwerk aus familiärer Patronage und käuflicher Verwaltung“ beschreibt. So strukturell instabil dieses „knirschende Netzwerk“ bereits war, wurde es zusätzlich durch die enorme Belastung durch Palästina, das nach allgemeiner Auffassung immer noch Südsyrien war, belastet. Syriens Widerstand gegen den Zionismus war unnachgiebig.

Als Balfour in den 1920er Jahren in Damaskus eintraf, war er aufgrund der öffentlichen Wut gezwungen, durch die Hintertür seines Hotels zu fliehen und sich schnell nach Beirut abzusetzen. Während des Palästina-Aufstands (1936–39) zwang die „Infiltration“ von Kämpfern aus Syrien die Briten, eine Mauer (die Tegart-Mauer) entlang der Grenze zwischen den beiden Mandatsgebieten zu errichten. Obwohl Syrien sich in der Arabischen Liga stark für einen Krieg gegen den in Palästina eingesetzten kolonialen Siedlerstaat einsetzte, war es schlecht auf einen solchen vorbereitet.

Die „Armee“ war neu aufgestellt und winzig. Der Schock der Niederlage im Jahr 1948 wurde durch Skandale verstärkt, die Politiker und Generäle gegeneinander aufbrachten. Einer davon war die Entdeckung, dass Soldaten an der Front mit Essen versorgt wurden, das in einem übelriechenden Ersatz für das richtige Samneh (Butterschmalz) gekocht wurde. Sowohl in Syrien als auch in Ägypten wurde Korruption bei der Waffenlieferung aufgedeckt, was dazu führte, dass Waffen, die für Syrien bestimmt waren, in Israel landeten.

Der Schock und die darauf folgenden politischen Unruhen über den Palästinakrieg führten 1949 zum ersten von drei Militärputschen, die nacheinander von Husni al-Zaim, Sami al-Hinnawi und Adib Shishakli angeführt wurden. Die Vichy-Regierung Syriens hatte Zaim 300.000 syrische Pfund gegeben, um den Widerstand gegen die Freien Franzosen zu organisieren, aber er veruntreute das Geld. Er wurde 1942 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und verbüßte drei Jahre davon, bevor er 1945 von Präsident Shukry al-Quwatly freigelassen wurde. Im März 1949 stürzte Zaim die Regierung von Quwatly.

Der Putsch wurde von der CIA angestiftet und Zaims Erklärung eines Waffenstillstands mit Israel, die Verhaftung von Hunderten von Kommunisten und die Genehmigung einer Pipeline, die von Saudi-Arabien über Syrien zur Küste führt und die Quwatly blockiert hatte, folgten. Im August wurde Zaim von Sami al-Hinnawi gestürzt und hingerichtet. Der Waffenstillstand mit Israel wurde hinfällig, aber der Bau der Pipeline (durch Bechtel) ging weiter. Der Staatsstreich war nur die erste geplante US-Intervention in Syrien. Das Hauptmotiv war die steigende Popularität der Sowjetunion und ihre „Subversion“ in der arabischen Welt, wie der Westen es nennen würde.

Im Februar 1955 kündigte Großbritannien die Bildung des Bagdad-Paktes an, eines pro-westlichen „Verteidigungsbündnisses“ zwischen Großbritannien, dem Iran, dem Irak, der Türkei und Pakistan. Da es Ägypten nicht möglich war, Waffen aus dem Westen zu beziehen, wandte es sich im September an die Sowjetunion und kaufte sowjetische Waffen im Wert von 83 Millionen US-Dollar von der Tschechoslowakei. Nachdem die USA im Juni 1956 ihr Finanzierungsangebot für den Bau des Assuan-Staudamms zurückgezogen hatten, sprang die UdSSR ein und der Damm wurde schließlich auf der Grundlage eines Darlehens in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar gebaut.

Auch Syrien festigte seine Beziehungen zur UdSSR. Aus der Sicht Washingtons lief der gesamte Nahe Osten Gefahr, in die Hände „radikaler“ arabischer Nationalisten zu fallen, die von der Sowjetunion unterstützt wurden. Auf die Verstaatlichung des Suezkanals im Juli 1956 folgte rasch der Plan, den ägyptischen Staatschef Gamal Abd al-Nasir abzusetzen und die Kontrolle über den Kanal an das englisch-französische Unternehmen zurückzugeben, das ihn seit 1875 betrieben hatte.

Die drei Verschwörer, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Israel, hielten ihre Pläne vor den USA geheim. Diese Täuschung war die dreisteste in der Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien und besonders ärgerlich für die USA, da sie gleichzeitig den Sturz der syrischen Regierung – die Operation Straggle – planten und diese nach dem Angriff auf Ägypten absagen mussten. Die „Dreier-Aggression“ gegen Ägypten war für den 29. Oktober geplant, die US-Intervention in Syrien für den 25. Oktober. Großbritannien versuchte sogar, die USA davon zu überzeugen, ihre Operation um vier Tage zu verschieben, damit Ägypten und Syrien gleichzeitig vom Westen angegriffen würden.

Eisenhower war wütend, nicht nur über die Täuschung, sondern auch über die Art und Weise, wie die britische Regierung den US-Plan vorsätzlich durchkreuzt hatte. 1957 versuchten die USA es erneut, diesmal mit der Operation Waffen, die durch die Zahlung von 3 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an syrische Armeeoffiziere durchgeführt wurde, die den Plan sofort den Geheimdiensten meldeten und das Geld übergaben. Als Vergeltungsmaßnahme wurden drei hochrangige US-Diplomaten ausgewiesen.

Im selben Jahr schmiedete der MI6 mit Unterstützung der USA einen eigenen Plan, der auf dem Sturz des iranischen Premierministers Muhammad Musaddiq im Jahr 1953 und des guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz im Jahr 1954 basierte. Seitdem wurde bei der Bekämpfung vieler anderer Regierungen nach demselben Muster vorgegangen. Der syrische Geheimdienstchef Abd al-Hamid as-Sarraj, der Generalstabschef Afif al-Bizri und der Vorsitzende der Syrischen Kommunistischen Partei Khalid al-Baqdash wurden auf die Liste der zu ermordenden Personen gesetzt. Es sollten „False-Flag“-Operationen durchgeführt, Waffen an bewaffnete Gruppen (einschließlich der Muslimbruderschaft) geliefert und ein „Freies Syrien Komitee“ gegründet werden.

Der Irak würde eine militärische Intervention von außen anführen, um den Sturz zu vollenden. Der Plan wurde nie umgesetzt, da Großbritannien offenbar von Saudi-Arabien davon abgebracht wurde. Unter der Bedrohung durch den Westen wurde Syrien auch innerhalb der arabischen Welt permanent von den haschemitischen Dynastien des Irak und Jordaniens schikaniert, die mit ihren Plänen für ein „Großsyrien“ und die „Einheit des Fruchtbaren Halbmonds“ die Vorherrschaft anstrebten und in eigene Pläne gegen die syrische Regierung verwickelt waren.

Nach dem Sturz des dritten Diktators, Adib Shishakli, gingen die Syrer 1954 zum ersten Mal seit 1947 wieder zur Wahl. Dies führte zu einem relativen Triumph für die Baath-Partei, die 22 Sitze gewann. Khalid al-Baqdash wurde ebenfalls gewählt, was für die USA ein weiterer Beweis für die sowjetische Subversion in Syrien war. Tatsächlich übte der Kommunismus als Ideologie wenig Anziehungskraft auf die arabischen Massen aus und wurde selbst von arabisch-nationalistischen Regierungen vehement abgelehnt. Die Sowjetunion war für Regierungen, die vom Westen gestürzt werden sollten und denen Waffen und wirtschaftliche Unterstützung verweigert wurden, lediglich eine praktische Option.

Im Januar 1957 verkündete Präsident Eisenhower die nach ihm benannte „Doktrin“ und versprach Regierungen, die von Aggressionen von außen bedroht waren, Hilfe. Die Nutznießer wären pro-westliche Regierungen, die vom „radikalen“ arabischen Nationalismus bedroht wären, der sich in allen Ecken des Nahen Ostens ausbreitete. Natürlich sahen die USA hinter den Nationalisten die Sowjetunion, die einen „subversiven“ Beitrag leistete.

Am 1. Februar 1958 schlossen sich Ägypten und Syrien zur Vereinigten Arabischen Republik zusammen, um sich gegen interne und externe Bedrohungen zu wappnen und das nationalistische Ideal eines großen arabischen Einheitsstaates zu verwirklichen. Es sollte nur drei Jahre dauern, bis das Projekt scheiterte, weil Ägypten Syrien als Juniorpartner betrachtete und das Ego beider Seiten durch das Beharren darauf, die wahren Vorkämpfer des arabischen Nationalismus zu sein, angekratzt wurde.

In Damaskus folgten Instabilität und Militärputsche. 1963 führte die Baath-Partei ihren ersten Militärputsch durch. 1966 startete Hafez al-Assad, der Kommandeur der Luftwaffe, einen zweiten Putsch und zwang die beiden Hauptgründer der Baath-Partei, Michel Aflaq und Salah al-Din Bitar, ins Exil zu gehen.

1966 legte Israel durch wiederholte Verletzungen der DMZ entlang der Waffenstillstandslinie mit Syrien den Grundstein für einen neuen Krieg. Bei dem Angriff, der 1967 folgte, eroberte Israel die Golanhöhen, zog sich später teilweise von ihnen zurück, hält sie aber seit Dezember 2024 vollständig besetzt, ebenso wie weitere Gebiete und Wasserressourcen im Süden.

1970 führte Assad einen dritten Staatsstreich durch, der als „Korrekturbewegung“ bezeichnet wurde, und etablierte sich bis zu seinem Tod im Jahr 2000 als starker Mann Syriens. Syrien wurde zu einem autoritären Mukhabarat-Staat (Geheimdienststaat), in dem die politische Beteiligung von der Regierungspartei kontrolliert wurde.

Im Jahr 2012 versuchte Baschar al-Assad, dies durch ein Verfassungsreferendum zu ändern, indem er die Baath-Partei als zentrale Säule von Staat und Gesellschaft entfernte und den Grundstein für Mehrparteienwahlen legte, zu einer Zeit jedoch, als die Regierung bereits einen Großteil ihrer Autorität über das Land verlor.

Als junger Mann, als Augenarzt mit einem eher milden Fachgebiet, der in London arbeitete und durch familiäre und parteipolitische Forderungen in die Rolle des Präsidenten gedrängt wurde, war Bashar überhaupt nicht darauf vorbereitet, mit den Problemen fertig zu werden, mit denen er in Damaskus konfrontiert war.

Dazu gehörten die tief verwurzelte Korruption in staatlichen Institutionen, die Krise im Libanon nach der Ermordung von Rafiq al Hariri im Jahr 2005, für die Syrien verantwortlich gemacht wurde (und später als unschuldig befunden wurde), Probleme mit dem von seinem Vater begonnenen wirtschaftlichen Liberalisierungsprogramm und schließlich die Verwüstungen, die durch den 2011 gegen sein Land geführten Stellvertreterkrieg verursacht wurden.

Der Sturz einer säkularen Regierung in Damaskus und ihre Ersetzung durch die ideologischen Abkömmlinge des Islamischen Staates wird nun auf den Seiten des Guardian und in den „liberalen“ westlichen Medien im Allgemeinen gefeiert, abgesehen von der Propaganda, die über die Medienkanäle der Regierung von Katar verbreitet wird. Die Geschichte wird schamlos auf der Grundlage bereits erzählter Lügen umgeschrieben. Dass diese Lügen schon lange als solche entlarvt wurden, spielt keine Rolle.

Jetzt, da Bashar gestürzt wurde, bleiben noch viele Fragen offen, aber eine steht über allen anderen: Hätte sich Syrien nach 1946 demokratisch entwickeln können? Die Antwort muss „nein“ lauten.

Die USA waren 1949 am Sturz der ersten demokratisch gewählten Regierung beteiligt. Sie waren es auch 1956 und 1957. Syrien war auch Ziel verdeckter Aktionen des Vereinigten Königreichs und seiner Haschimiten-Schützlinge in Amman und Bagdad.

Über zwei Jahrzehnte lang haben die USA und ihre Verbündeten jede Chance auf eine demokratische Entwicklung Syriens zunichte gemacht. Demokratie war nicht das Ziel ihrer Interventionen, ebenso wenig wie bei der Auslösung ihres Stellvertreterkrieges im Jahr 2011. Sie waren darauf aus, Syrien zu brechen, Syrien zu zähmen und es in eine westliche Form des Wohlverhaltens zu zwingen, was im Wesentlichen bedeutete, dass Syrien von seiner Konfrontation mit Israel Abstand nehmen sollte.

Unter ständiger Gefahr der Subversion und nach dem Angriff durch Israel im Jahr 1967, mit voller Unterstützung des Westens, beschritt Hafez al-Assad den einzigen Weg, den er für Syrien sah: die Umwandlung des Landes in einen von oben nach unten durch einen Einparteienstaat gelenkten Mukhabarat-Staat, der Tag und Nacht wachsam gegenüber den Plänen der Feinde Syriens ist.

Der Staat war geschützt, aber der Preis war hoch: Einschränkungen der Meinungsfreiheit und des politischen Handelns sowie Korruption innerhalb staatlicher Institutionen und der Gesellschaft, ein Problem, das bereits zuvor bestand und auch in Zukunft bestehen wird.

Nachdem der Westen Syrien effektiv in diese Ecke getrieben hatte, hatte er neue Waffen, die er gegen Syrien einsetzen konnte: den „Diktator“ und das „Regime“. Es versteht sich von selbst, dass der Westen nicht alle Diktatoren beunruhigt, sondern nur diejenigen, die nicht tun, was ihnen gesagt wird.

(Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Position von The Palestine Chronicle wider.)

– Jeremy Salt lehrte viele Jahre lang an der University of Melbourne, der Bosporus University in Istanbul und der Bilkent University in Ankara und spezialisierte sich auf die moderne Geschichte des Nahen Ostens. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören das 2008 erschienene Buch „The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands“ (University of California Press) und „The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

