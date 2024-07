https://thegrayzone.com/2024/07/06/keir-starmer-scrutiny-protected-savile/



Keir Starmer steht erneut unter Beobachtung wegen der Vorwürfe, er habe Jimmy Savile geschützt

Von Kit Klarenberg

6. Juli 2024

Während Großbritanniens neuer, dem MI6 nahestehender Premierminister die Macht übernimmt, tauchen erneut Fragen darüber auf, wie wichtige Akten über den berüchtigten britischen Pädophilen Jimmy Savile unter seiner Aufsicht verschwanden.

Im Oktober 2012 enthüllte ein Dokumentarfilm, wie der britische Medienveteran Jimmy Savile zeitlebens schutzlose, minderjährige Mädchen sexuell missbrauchte. Dies führte zu einer Flut von Missbrauchsberichten, die sich über Jahrzehnte erstreckten, und zu offiziellen Ermittlungen in mehreren Einrichtungen, mit denen Savile in Verbindung stand. Bis heute ist das volle Ausmaß seiner Verbrechen und die Gesamtzahl seiner Opfer unbekannt. Es wurde jedoch bestätigt, dass die BBC, der NHS, die britische Polizei und viele Journalisten lange vor seinem Tod von seinen pädophilen und nekrophilen Perversionen wussten.

Auf dem Weg dorthin gab es mehrere verpasste Gelegenheiten“, Saviles Sexualverbrechen im großen Stil zu stoppen. Im Jahr 2007 nahm die Polizei Kontakt zu einer Reihe von Frauen auf, die ausgesagt hatten, von Savile missbraucht und vergewaltigt worden zu sein, woraufhin der Star von der Polizei zu den Vorwürfen befragt wurde. Diese Untersuchung wurde jedoch eingestellt und nie öffentlich bestätigt. Einzelheiten darüber, wie die Ermittlungen torpediert wurden, kamen erst viel später ans Licht, wobei sowohl die ermittelnden Beamten als auch die Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service, CPS) belastet wurden.

Der CPS wurde damals von Keir Starmer, dem heutigen Premierminister Seiner Majestät, geleitet. Wie bereits von The Grayzone dokumentiert, unterhält Großbritanniens neuer Premierminister seit langem enge Beziehungen zu Londons nationalem Sicherheitsapparat und den Sicherheits- und Nachrichtendiensten sowie zur elitären Trilateralen Kommission. Er leitete die CPS, als der Dienst MI5- und MI6-Spione vor der Strafverfolgung wegen Folter schützte, und er duldete die Aufrechterhaltung eines gefälschten Vergewaltigungsverfahrens gegen Julian Assange.

Die CPS zerstörte wichtige E-Mails im Zusammenhang mit diesem Betrug, der dazu diente, den WikiLeaks-Gründer in der ecuadorianischen Botschaft festzuhalten, während ihm die Auslieferung nach Schweden drohte, obwohl die Staatsanwälte in beiden Ländern wussten, dass die Anschuldigungen keinen Bestand hatten. Während dieser Zeit schredderte die Behörde auch alle Aufzeichnungen von Starmers vier Reisen nach Washington DC. Es ist vielleicht kein Zufall, dass alle Akten, die der CPS über Savile besitzt, ebenfalls unter Verletzung des grundlegenden Protokolls verschwunden sind.

Gelinde gesagt, muss Starmer klare und schwerwiegende Fragen darüber beantworten, was er über Saviles Verbrechen wusste und welche Rolle er und seine damalige Behörde dabei spielten, den Serienpädophilen und Nekrophilen vor der Justiz zu schützen. Dieselben britischen Medien, die Starmers Ambitionen befeuert haben, haben ihn aggressiv vor einer kritischen Prüfung in dieser Angelegenheit abgeschirmt. Was folgt, sind die Dimensionen einer sehr britischen Vertuschung.

Staatsanwälte schirmen Savile vor der Justiz ab

Im Februar 2022 beschuldigte der in Ungnade gefallene ehemalige Premierminister Boris Johnson Starmer während einer parlamentarischen Auseinandersetzung, er habe seine Zeit als CPS-Chef damit verbracht, „Journalisten strafrechtlich zu verfolgen und es versäumt, Jimmy Savile zu belangen“. Diese Breitseite löste einen öffentlichen Feuersturm aus, bei dem britische Politiker aller Parteien und die gesamten Mainstream-Medien die Äußerungen des Premierministers als widerwärtige Verleumdung verurteilten. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Downing Street trat entrüstet zurück. Der Druck wurde so groß, dass Johnson seine Äußerungen innerhalb von drei Tagen zurückzog.

Tatsache ist jedoch, dass Starmer Direktor der Staatsanwaltschaft war, als den britischen Behörden überzeugende Beweise für die abscheulichen Sexualverbrechen Saviles über viele Jahre hinweg vorlagen, und er sich unerklärlicherweise weigerte, gegen den Pädophilen vorzugehen. Quellen innerhalb des CPS haben behauptet, dass er von der Entscheidung, das Verfahren einzustellen, keine Kenntnis hatte. Es wird auch allgemein behauptet, dass eine von ihm 2012 angeordnete formelle Untersuchung über das Versäumnis, Savile strafrechtlich zu verfolgen, die ermittelnde Polizei und nicht den CPS verurteilt hat.

Wie der Inhalt des Untersuchungsberichts deutlich macht, ist diese Charakterisierung völlig falsch. Die Beamten, die 2007/8 die Opfer von Savile befragten, wurden in der Tat dafür gerügt, dass sie ihnen nicht mehr Informationen zur Verfügung gestellt hatten – nämlich dass sich andere unabhängig voneinander gemeldet hatten und beunruhigend ähnliche Geschichten erzählten. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass man sich auf ihre Aussagen hätte stützen sollen, da „nichts darauf hindeutete, dass die angeblichen Opfer ihre Aussagen abgesprochen hatten oder dass sie in irgendeiner Weise [unzuverlässig] waren“.

Trotzdem „behandelte die Polizei sie und ihre Aussagen mit einem Maß an Vorsicht, das weder gerechtfertigt noch erforderlich war.“ Es ist jedoch klar, dass die Beamten die Ermittlungen auf ausdrückliche Anweisung des CPS einstellten. Der mit der Überprüfung der Vorwürfe beauftragte Anwalt der Behörde – ein „äußerst erfahrener ‚Vergewaltigungsspezialist'“ – teilte der Polizei „in einem frühen Stadium“ mit, dass er „nicht geneigt wäre, diese Fälle strafrechtlich zu verfolgen, da sie ‚relativ geringfügig‘ seien“, und aufgrund der Zeit, die seit den angeblichen Straftaten verstrichen war.

Die „relativ geringe“ Einschätzung der abscheulichen Verbrechen Saviles durch den CPS-Anwalt beunruhigte den Ermittler. „Ich würde hoffen, dass jeder Staatsanwalt einen sexuellen Übergriff an und für sich als schwerwiegend ansehen würde“, schrieben sie. „Diese speziellen Übergriffe waren alles andere als trivial: Sie stellten eine Reihe von Handlungen gegen schutzbedürftige Frauen und Mädchen dar, die von einem Mann begangen wurden, der in der Tat eine Vertrauensstellung innehatte.“ Infolgedessen hatte der Ermittler „Vorbehalte gegen die Art und Weise, wie der Staatsanwalt zu seiner Entscheidung kam“:

„Die erhobenen Vorwürfe waren sowohl schwerwiegend als auch glaubwürdig; der Staatsanwalt hätte dies anerkennen und versuchen sollen, eine Anklage ‚aufzubauen‘. Der Staatsanwalt hätte dies erkennen und versuchen müssen, eine Anklage zu ‚errichten‘. Insbesondere gab es Aspekte dessen, was ihm von der Polizei erzählt wurde …, die ihn dazu hätten veranlassen müssen, weitere Fragen zu stellen … Ich sah mich zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass eine Anklage möglich gewesen wäre, wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft [Hervorhebung hinzugefügt] einen anderen Ansatz gewählt hätten.“

Starmers unwiderstehlicher, korrupter Weg zur Macht

Trotz dieser schwerwiegenden Kritik kam der Ermittler zu dem Schluss: „Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass die Entscheidungen, keine Strafverfolgung einzuleiten, bewusst von unlauteren Motiven seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft beeinflusst wurden.“ Das könnte stimmen, wenn auch nur, weil alle CPS-Akten über Savile im Oktober 2010 vernichtet wurden. Der Bericht war daher „auf Material angewiesen, das von der Polizei zur Verfügung gestellt wurde, um zu zeigen, welche Dokumente der überprüfende Anwalt gesehen hat und welche Ratschläge ihm erteilt wurden.“

Selbst diese Aufzeichnungen waren „in Teilen entweder unvollständig oder [enthielten] interne Widersprüche“, was „es an einigen Stellen schwierig machte, zu beurteilen, was passiert war“, und „unmöglich, mit Gewissheit wiederherzustellen“, was der überprüfende Anwalt tatsächlich gesehen hatte. Das CPS hatte seinerseits „überhaupt keine Aufzeichnungen“ über den Fall. Der Untersuchung wurde gesagt, dass dies auf die Entscheidung zurückzuführen sei, keine Maßnahmen gegen Savile zu ergreifen, was dazu führte, dass die Akten des Dienstes gemäß der „normalen Politik“ des CPS „automatisch gelöscht“ wurden.

Die Richtlinien der Dienststelle zur „Aufbewahrung und Beseitigung“ von Beweismitteln besagen jedoch eindeutig, dass Dokumente zu „eingestellten Fällen“, in denen „kein Verfahren stattgefunden hat oder der Fall vor dem Prozess eingestellt wurde“, fünf Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Die Vernichtung der Savile-Akte war ein eklatanter Verstoß gegen diese Vorschriften. Die Entscheidung, in einem so prominenten Fall gegen die Richtlinien zu verstoßen, muss auf höchster Ebene des CPS getroffen worden sein. Es stellt sich daher die Frage, ob Starmer selbst diese Entscheidung getroffen hat und wenn ja, warum.

Es ist auch eine offene Frage, warum Starmer nach der Überprüfung des Umgangs der Behörde mit dem Fall Savile im Jahr 2012 Berichten zufolge „sehr nahe daran war, die ursprüngliche Entscheidung, den Fall nicht strafrechtlich zu verfolgen, abzusegnen“, bevor er seine eigene Chefjustiziarin des CPS, Alison Levitt, mit der Durchführung der formellen Untersuchung beauftragte. Die Ergebnisse ihres Berichts besagen eindeutig, dass Savile allein aufgrund der damals gegen ihn erhobenen Vorwürfe einen eindeutigen Fall zu verantworten hatte.

Im April 2014 wurde Levitt für ihre Arbeit beim CPS mit einem lukrativen Job bei der renommierten Anwaltskanzlei Mishcon de Reya belohnt. Im Juni dieses Jahres kam Starmer zu ihr. Die Firma wurde wegen Beihilfe zur Geldwäsche zu enormen Geldstrafen verurteilt und hilft häufig wohlhabenden Einzelpersonen und mächtigen Unternehmen, das britische Rechtssystem zu missbrauchen, um Journalisten „einzuschüchtern und zu vernichten“. Starmer wurde im Juli 2017 vom damaligen Labour-Chef Jeremy Corbyn gezwungen, seinen gut dotierten Posten bei der Firma aufzugeben, nachdem er einen Posten im Schattenkabinett angenommen hatte.

Starmer hatte 2016 für nur 24 Stunden Arbeit bei Mishcon de Reya über 20.000 Dollar erhalten. Der Verlust des Postens war zweifelsohne eine bittere Pille, die er schlucken musste, aber er hat sich wieder aufgerappelt. Seine Position als Schatten-Brexit-Minister bot reichlich Gelegenheit, Corbyn zu untergraben und die Labour-Partei entgegen der offiziellen Position des Parteivorsitzenden und gegen den Willen von Teilen der Wählerschaft auf eine Pro-Remain-Position zu drängen. Als die Europawahlen im Mai 2019 anstanden, forderte Starmer offen ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, und zwar gegen den Willen anderer Schattenminister.

Aufgrund intensiver Schikanen und Drohungen von Starmer und anderen Anti-Corbyn-Elementen beschloss die Labour-Partei schließlich im Juli desselben Jahres eine formale Politik der „Volksabstimmung“ über den Austritt aus der EU. Dies war ein katastrophaler Fehler, der die vernichtende Niederlage der Partei bei den Parlamentswahlen im Dezember 2019 zu einer vollendeten Tatsache machte. War dies ein bewusster Sabotageakt von Starmer und seiner Clique, um Corbyn zu Fall zu bringen und den Weg für ihren eigenen Aufstieg an die Macht zu ebnen? Akademische Analysen aus den vergangenen Monaten haben gezeigt, dass die einzige Chance für Labour darin bestand, die konservativen Randgebiete, die für den Austritt aus der EU gestimmt haben, anzugreifen.

Es darf nicht vergessen werden, dass, wie The Grayzone enthüllte, die Politik des zweiten Referendums von einer wenig bekannten politischen Partei, Renew, ausging, die von Personen gegründet wurde, die mit der NATO-Stratcom-Abteilung, dem MI6 und der psychologischen Kriegsführungseinheit 77th Brigade der britischen Armee verbunden sind. Im Wahlkampf hat Starmer zugegeben, dass er wusste, dass Labour 2019 verlieren würde. Unabhängig davon, ob dies sein ausdrückliches Ziel war oder nicht, hat er damit den Weg für seine eigene Premierministerschaft geebnet und seine Verbündeten in den britischen Sicherheits- und Geheimdiensten ermächtigt.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

