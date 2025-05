Kernpunkt Trump Michael Brenner

https://consortiumnews.com/2025/05/02/core-trump/



Kernpunkt Trump

2. Mai 2025

„Für den US-Präsidenten hat die Wahrheit keinen Anspruch“ – Michael Brenner untersucht die Auswirkungen von Trumps Verhalten auf die Außenpolitik in den letzten mehr als 100 Tagen.

Präsident Donald Trump während seiner Abschlussrede an der University of Alabama in Tuscaloosa am 1. Mai. (Weißes Haus / Daniel Torok)

Von Michael Brenner

So, die viel gepriesene Intervention von Präsident Donald Trump zur Lösung des Ukraine-Konflikts ist gescheitert. Abgelehnt von Russland, von den EU-Staaten, von Kiew. Ein beispielloser Dreifach-Fehlschlag in der Außenpolitik.

Sein ausgeklügelter Plan, die zentralen Fragen und Interessen zu umgehen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das hätte klar sein müssen. Im Weißen Haus gab es keine ernsthaften Überlegungen, die zu einer kohärenten diplomatischen Strategie hätten führen können.

Es gab offensichtlich kein Verständnis für die Position Moskaus, die in der Geschichte nach dem Kalten Krieg und den Ereignissen seit dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch im Jahr 2014 begründet ist – ebenso wenig wie für die Unnachgiebigkeit der Ultranationalisten, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lenken.

Stattdessen bekamen wir den Trump, den wir kennen. Ein impulsiver Versuch, einen schnellen Triumph zu erzielen, um seine Brillanz als Staatsmann zu unterstreichen. Das Festlegen eines Ziels ohne einen durchdachten Plan, wie es erreicht werden soll.

Das Setzen auf Mobbing, Einschüchterung und hinterhältige Machenschaften – das Markenzeichen seiner gesamten Karriere, deren offensichtliche Erfolge auf Korruption, Vetternwirtschaft und Kriminalität beruhen – wurde durch die Ehrerbietung anderer Parteien erleichtert, denen seine skrupellose Kaltblütigkeit fehlte. In seiner Bilanz der Misserfolge, die durch sechs Insolvenzen belegt ist, gelang es ihm jedes Mal, seine Partner und Gläubiger zu betrügen.

Vor diesem Hintergrund verdankt er seine Fähigkeit, sich als Gewinner darzustellen, eher der Perversität der heutigen amerikanischen Gesellschaft, die zu Betrügereien einlädt, als seinem eigenen Genie.

In der Ukraine/Russland-Frage hat Trump sich in Szene gesetzt. Alles, was er öffentlich tut, hat einen selbstdarstellerischen Charakter. Die Vorstellung, als großer Friedensstifter gefeiert zu werden, hat seine Fantasie beflügelt – nicht weil er sich um die Zerstörung und die menschlichen Opfer oder die langfristige Stabilität Europas sorgte.

Zugegebenermaßen schien er auch von der modischen Vorstellung überzeugt zu sein, dass die USA ihre Konfrontation mit Russland zurückfahren sollten, um alle Ressourcen für den titanischen Kampf mit China bündeln zu können. Die Rolle des Oberbefehlshabers könnte potenziell genauso reizvoll sein wie die des Friedensstifters.

„Seine Fähigkeit, sich als Gewinner darzustellen, verdankt er mehr den Tricksereien der heutigen amerikanischen Gesellschaft als seinem eigenen Genie.“

Tatsächlich hatte er eine Zeit lang beides: eine Nobelpreis-Nominierung für seine Vermittlung in der Ukraine und Lobeshymnen von Israels amerikanischen Verbündeten für die Stärkung Washingtons in der Komplizenschaft beim Völkermord an den Palästinensern. Was für Trump zählt, sind die Aufmerksamkeit und die Verehrung.

Deshalb fixiert er sich auf den einen Schritt, der die Kämpfe in der Ukraine schnell beenden könnte – einen Waffenstillstand. Keine der notwendigen und geeigneten Voraussetzungen dafür sind gegeben; es käme einer Auszeit von unbestimmter Dauer in einem Krieg gleich, den die andere Seite gewinnt.

Dennoch ist dies seit drei Monaten der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht – sinnlose Vorschläge, die von Trumps viralen antirussischen Beratern ausgebrütet wurden und die nur in der Fantasie zu einer Beilegung des Konflikts führen könnten.

Das Paket, das dem Kreml als „Friss oder stirb“ präsentiert wurde, enthielt so abwegige Ideen wie die Übernahme des wichtigen Kernkraftwerks Saporischschja, das derzeit unter russischer Kontrolle steht, durch die USA. Und das von einer Regierung, die in den letzten zehn Jahren unermüdlich alle Register gezogen hat, um den russischen Staat zu isolieren und zu untergraben.

Zölle und der magische Kreis

Trump im Interview mit Terry Moran von ABC News im Oval Office am 29. April. (Weißes Haus / Joyce N. Boghosian)

Die große Zollaffäre ist also in ihren Widersprüchen gefangen. Donald Trumps hirnrissiger Plan, die amerikanische Wirtschaft wieder groß zu machen, besteht darin, alle anderen zu zwingen, extravagant für das Privileg zu bezahlen, Waren im Wert von Billionen Dollar in die Vereinigten Staaten zu schicken, und dafür nichts weiter zu erhalten als elektronische Banknoten, die von der Federal Reserve in Form von Schuldverschreibungen gedruckt werden – Wertpapiere, die sie aus opportunen Gründen in amerikanischen Finanzinstituten platziert hat.

Ein magischer Kreis hat es Washington ermöglicht, jahrzehntelang riesige Haushaltsdefizite und Handelsbilanzdefizite zu machen, ohne eine monetäre Quittung befürchten zu müssen. Es waren die Vorherrschaft des Dollars in der Weltwirtschaft, die amerikanische Kontrolle über multilaterale Institutionen wie den IWF und die Nutzung von Sicherheitsgarantien, die diese bequeme Regelung möglich machten.

Diese Welt existiert jedoch nicht mehr – eine grundlegende Tatsache des heutigen internationalen Lebens, die jenseits des Verständnisses der Scharlatane liegt, die Trump davon überzeugt haben, dass dieses Schlangenöl das Wundermittel sei, das die nationale Wirtschaft von allen Übeln heilen könne – indem es den Niedergang der amerikanischen Wirtschaftsmacht aufhalte und sogar ihre providentielle Hegemonie für immer und ewig sichere.

Eine wesentliche Wahrheit, die wir bewusst übersehen haben, ist, dass Trump ein Ignorant ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Wissensschatz über Themen, Orte oder Personen ist so gering, dass man darin nicht einmal eine Fliege ertränken könnte. Er liest nicht. Er denkt in Schlagworten und spricht auch in Schlagworten.

Die großen Diskrepanzen zwischen seinen Erklärungen und der Wahrheit sind sowohl das Ergebnis geistiger Nachlässigkeit als auch ein Merkmal eines klinischen Narzissten, dessen überhöhtes Selbstwertgefühl nur überleben kann, indem er die Grenze zwischen der Realität und dem, was er als bequem und selbstdienend empfindet, aufhebt. Für Trump hat die Wahrheit daher keinen Anspruch.

„Sein Wissen über Themen, Orte und Personen ist so oberflächlich, dass man darin nicht einmal eine Fliege ertränken könnte.“

Wir haben neun Jahre lang das Phänomen Trump beobachten können, um zu sehen, wie sich diese Herangehensweise an die Welt äußert. Wenn es weiterer Beweise bedürfte, würde ein genauer Blick auf sein Verhalten in den letzten mehr als 100 Tagen genügen.

Sein Verständnis für die Denkweise der russischen Führung (und der überwiegenden Mehrheit der Bürger) ist gleich null – trotz wiederholter, offener Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines Außenministers Sergej Lawrow, die ihre Ansichten mit außergewöhnlicher Klarheit dargelegt haben.

Die einzigen Vorstellungen, die Trump hatte, waren simpel und falsch: Putin ist ein starker Führer und ein hartnäckiger Dealmaker, wie ich ihn mein ganzes Leben lang gekannt habe, jemand, mit dem ich einen Deal machen kann; Russland kämpft darum, den Krieg aufrechtzuerhalten; ein paar territoriale Zugeständnisse sind alles, was nötig ist, um den Konflikt zu lösen.

Ähnlich dürftig ist sein Verständnis der globalen Wirtschaft. Makroökonomie ist nicht sein Ding; schließlich glaubt er, dass er durch seine Meisterschaft in der Mikrofinanzierung zum (nominellen) Milliardär geworden ist. Versteht er überhaupt, dass Lieferketten das verbindende Element der heutigen internationalen Wirtschaft sind?

Seine eigenen Impulse schützen

Trump mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth während einer Kabinettssitzung am 30. April. (Weißes Haus / Molly Riley)

Es gibt noch ein weiteres Merkmal des bösartigen Narzissten, das bemerkenswert ist: ein starkes Verlangen, zu kontrollieren, was in seinen Kopf/seine Gefühle gelangt. Empathisches Verständnis für andere Parteien oder detaillierte Kenntnisse über komplizierte Sachverhalte werden als potenzielle Bedrohung für die ungehemmte Durchsetzung seines Willens empfunden. Denn es schränkt ein, Grenzen, die wahrscheinlichen Reaktionen von Gesprächspartnern, sekundäre Auswirkungen oder komplexe Zusammenhänge zu erkennen.

Das Gebot lautet, das Privileg zu wahren, alles sagen oder tun zu können, was diese gierige, fordernde Psyche in einem bestimmten Moment impulsiv tun möchte. Plötzliche Kehrtwenden sind die unvermeidliche Folge.

An einem Tag wird uns gesagt, dass die USA die Ukraine ihrem Schicksal überlassen werden, wenn sie nicht Washington gehorcht; am nächsten Tag folgt eine groß angekündigte historische Vereinbarung über ein gemeinsames Ressourcenprojekt, das eine massive amerikanische Präsenz und Beteiligung an der Zukunft der Ukraine mit sich bringen wird – wie auch immer diese aussehen mag, ein zufälliges Versehen der Trump-Strategen.

„Das Gebot lautet, das Privileg zu wahren, alles sagen oder tun zu können, was diese gierige, fordernde Psyche in einem bestimmten Moment impulsiv tun möchte.“

Aus dem gleichen Grund ist die formelle Verpflichtung zur Einhaltung institutioneller Regeln (z. B. NATO, IWF), Vertragsbestimmungen oder Bündnisverpflichtungen ein Gräuel.

Ist dies eine Übertreibung von Trumps Unwissenheit? Erinnern wir uns daran, dass dies derselbe Präsident ist, der den Amerikanern geraten hat, sich mit Bleichmittel zu impfen, um sich vor dem Covid-19-Virus zu schützen. Er ist auch ein Präsident, der einen Spinner zum Gesundheitsminister ernennt, der der Keimtheorie der Medizin skeptisch gegenübersteht.

Donald Trump positioniert also seine außenpolitischen Leute neu. Der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz wird zu den Vereinten Nationen verbannt. Außenminister Marco Rubio wird interimistischer nationaler Sicherheitsberater – er wärmt den Stuhl, bis Steven Witkoff seine gescheiterten Sonderbeauftragtenmissionen in Moskau und im Nahen Osten abgeschlossen hat und wieder zur Verfügung steht.

In einer normalen Regierung unter der Führung einer normalen Person würde ein solcher Schritt so früh in einer Amtszeit als von erheblicher praktischer Bedeutung angesehen werden. Er könnte das Ergebnis einer Auseinandersetzung widerspiegeln, die durch gravierende politische Differenzen angeheizt wurde. Er könnte wichtige Veränderungen in der Struktur und den Entscheidungsprozessen mit sich bringen. Beides ist in diesem Fall jedoch unwahrscheinlich.

Es gibt keinen organisierten Prozess für die Festlegung außenpolitischer Ziele, für die Auswahl von Strategien und für die Formulierung einer angemessenen Diplomatie. Strukturierte, geordnete Beratungen sind nicht vorhanden und fremd. Entscheidungen werden von Trump auf einer ad hoc Basis getroffen. Er hört sich wahllos Ratschläge von den wichtigsten Amtsträgern, von seinem Umfeld im Weißen Haus, von seinen Golfkumpels, von FOX-TV-Persönlichkeiten an. Von wem auch immer.

Die Ernennung des unglückseligen Dummkopfs Pete Hegseth zum Chef des Pentagon erfolgte, weil Trump sich an den plumpen Dummheiten ergötzte, die dieser bei FOX von sich gab. (Während Trumps erster Amtszeit unterhielt er sich regelmäßig spätabends mit Sean Hannity über dessen Sendung vom selben Abend.

Was ihn beeindruckt, übernimmt er – auch wenn die Ideen widersprüchlich oder kurzlebig sind. Daher auch die Wandelbarkeit seiner Tweets und Äußerungen von Tag zu Tag – siehe Zelensky, Putin, Ukraine in oder aus der NATO, die Aneignung Grönlands/Panamas/Kanadas, Handelsverhandlungen mit China versus neue Sanktionen, Verhandlungen mit dem Iran versus Trumps Fatwa, die jedem auf der Welt den Kauf von Öl verbietet. All dies ist transparent und repetitiv. Dennoch wird es von den Medien und den meisten Kommentatoren ausgeblendet.

Offen gesagt lässt sich argumentieren, dass die Psychologie hinter Trumps verstörendem Verhalten weniger eine analytische Herausforderung darstellt als das Verhalten all jener Analysten, die darauf bestehen, es zu normalisieren, indem sie Trumps Worten und Handlungen eine Absicht und eine kohärente Strategie unterstellen, die es einfach nicht gibt.

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität Pittsburgh, mbren@pitt.edu

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

