Khalida Jarrar unter Dutzenden von palästinensischen Gefangenen, die freigelassen wurden, hauptsächlich Frauen und Kinder

20. Januar 2025

Khalida Jarrar, eine prominente palästinensische Anführerin der PFLP, wurde zusammen mit Dutzenden palästinensischen Frauen und Kindern freigelassen. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestina Chronicle Staff

Die palästinensische Führerin Khalida Jarrar gehörte zu den Dutzenden palästinensischen Gefangenen, die freigelassen wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die israelischen Behörden haben Dutzende palästinensische Gefangene, darunter Frauen und Kinder, aus dem Ofer-Gefängnis westlich von Ramallah im besetzten Westjordanland freigelassen.

Die Freilassung fand in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und markierte die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel, das von internationalen und regionalen Vermittlern unterstützt wurde.

Die freigelassenen Gefangenen wurden in Bussen, die mit dem Emblem des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gekennzeichnet waren, und von Fahrzeugen des Roten Kreuzes eskortiert, auf dem Weg zurück in ihre Häuser transportiert.

Unter den Freigelassenen befand sich auch Khalida Jarrar, eine prominente Anführerin der Volksfront für die Befreiung Palästinas, die von ihrer Familie in Ramallah begrüßt wurde. Die Journalistin Bushra At-Tawil, die ebenfalls zu den Freigelassenen gehörte, kam in ihrem Haus in Al-Bireh an.

Zusätzlich zu den Gefangenen aus dem Westjordanland entließ Israel mehrere palästinensische Gefangene aus Jerusalem und entließ sie direkt in ihre Häuser in der Stadt.

Palästinensische Menschenrechtsorganisationen bestätigten, dass 90 Gefangene, darunter 20 Kinder, Teil dieser ersten Gruppe waren, ein dringend benötigter Schritt, um das Leid palästinensischer Familien zu lindern, die durch die anhaltende Besatzung auseinandergerissen wurden.

Die Atmosphäre rund um das Ofer-Gefängnis war angespannt, da die israelischen Streitkräfte das Gebiet zur militärischen Sperrzone erklärten und Versammlungen von Familienangehörigen der Gefangenen untersagten. Trotz der Einschränkungen versammelten sich Dutzende von Verwandten in der Nähe des Gefängnisses und warteten gespannt auf die Rückkehr ihrer Liebsten, wurden jedoch von israelischen Streitkräften mit Tränengas empfangen, was an die anhaltend harten Realitäten erinnert, mit denen das palästinensische Volk konfrontiert ist.

Diese Freilassung ist Teil eines umfassenderen Waffenstillstandsabkommens, das am Sonntagmorgen in Kraft trat und in seiner ersten Phase für 42 Tage gelten soll.

Im Rahmen des Abkommens werden 33 israelische Gefangene von der Hamas im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigelassen, wobei die genaue Zahl vom Status jedes einzelnen israelischen Gefangenen (Militär oder Zivilist) abhängt.

Derzeit hält Israel mehr als 10.400 palästinensische Gefangene in seinen Gefängnissen, von denen viele noch immer von ihren Familien getrennt sind und unter harten Bedingungen leiden. Unterdessen hält die Hamas etwa 96 israelische Gefangene in Gaza fest, wo der israelische Völkermord palästinensische Gemeinden verwüstet hat.

Über 157.000 Palästinenser wurden bei den anhaltenden Gewalttaten getötet oder verletzt, wobei die Mehrheit Frauen und Kinder waren. Die Familien trauern um ihre Angehörigen und müssen mit ansehen, wie die Zerstörung um sie herum immer weiter voranschreitet.

(PC, AJA, ANADOLU)

