kharr Existenzielle Bedrohung könnte zu einer Änderung der Nukleardoktrin führen: Irans Kharrazi

Existenzielle Bedrohung könnte zu einer Änderung der Nukleardoktrin führen: Irans Kharrazi

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

1. November 2024

Der Leiter des Strategischen Rates für auswärtige Beziehungen des Iran, Dr. Kamal Kharrazi, erklärt gegenüber Al Mayadeen, dass mögliche Änderungen der Nukleardoktrin des Iran weiterhin eine Möglichkeit darstellen, insbesondere wenn sie auf eine „existenzielle Bedrohung“ stoßen.

Dr. Kamal Kharrazi, Leiter des Strategischen Rates für auswärtige Beziehungen des Iran, in einem Exklusivinterview mit Al Mayadeen.

Obwohl der Iran keine Ausweitung des Krieges wünscht, ist er voll und ganz darauf vorbereitet, sagte der Leiter des Strategischen Rates für auswärtige Beziehungen des Iran, Dr. Kamal Kharrazi, der Einblicke in die strategische Perspektive des Landes in Bezug auf die anhaltende israelische Aggression gegen Gaza und den Libanon gab.

In einem Exklusivinterview für Al Mayadeen erläuterte Kharrazi die Haltung des Iran zu regionalen Spannungen und betonte die Bereitschaft des Landes, auf jede Eskalation zu reagieren, wobei er gleichzeitig den Wunsch äußerte, einen weiteren Krieg zu vermeiden. Er hob die militärischen Fähigkeiten des Iran und das Potenzial für Änderungen in seiner Nuklearpolitik als Reaktion auf wahrgenommene „existenzielle Bedrohungen“ hervor und stellte die Diskussion in den breiteren Kontext der geopolitischen Haltung des Iran und seines Bekenntnisses zur nationalen Souveränität.

In diesem Zusammenhang betonte Kharrazi, dass der Iran seine Abschreckungsfähigkeiten durch die Operation True Promise II unter Beweis gestellt habe, bei der er Hunderte ballistischer Raketen auf „Israel“ abgefeuert habe, und wies darauf hin, dass es vorerst an den Israelis liege; wenn sie sich dafür entscheiden, ihre feindlichen Aktionen fortzusetzen, werde der Iran entsprechend reagieren.

Ausgleich zwischen den militärischen Ambitionen des Iran und religiösen und politischen Richtlinien

Auf Fragen zu möglichen Änderungen der iranischen Nukleardoktrin antwortete Kharrazi, dass solche Änderungen möglich seien, insbesondere wenn der Iran einer „existenziellen Bedrohung“ ausgesetzt sei. Er versicherte, dass der Iran über die technischen Fähigkeiten zur Herstellung von Atomwaffen verfüge und diesbezüglich auf keine nennenswerten Hindernisse stoße. Er betonte jedoch, dass die vom iranischen Führer Sayyed Ali Khamenei erlassene Fatwa die einzige Einschränkung darstelle, die den Iran daran hindere, eine nukleare Aufrüstung anzustreben.

Der iranische Spitzenbeamte erwähnte auch, dass politische Änderungen für Geschosse gelten würden. Kharrazi wies darauf hin, dass die Raketenfähigkeiten des Iran bekannt seien, da sie in verschiedenen Einsätzen demonstriert wurden. Er erklärte, dass der aktuelle Fokus auf den Reichweiten der bisher eingesetzten Raketen liege, bei denen sie [die Iraner] die Bedenken der westlichen Länder berücksichtigt hätten.

Kharrazi beharrte jedoch darauf, dass der Iran die Bedenken westlicher Länder missachten werde, wenn diese die Bedenken des Iran, insbesondere in Bezug auf seine Souveränität und territoriale Integrität, nicht anerkennen. Daher sei es wahrscheinlich, dass der Iran die Reichweite seiner Raketen weiterentwickeln und ausweiten werde.

Unnachgiebiger Widerstand: Ein Bekenntnis zum Sieg in einem ungleichen Krieg

Kharrazi sprach den „ungleichen“ Krieg in der Region an und sagte gegenüber Al Mayadeen, dass er „von Israel angeführt wird, das ethnische Säuberungen und die Ausrottung von Menschen betreibt“, und dass er diejenigen bekämpft, die ihr Leben, ihre Existenz und ihr Land verteidigen.

Er äußerte die Hoffnung, dass der Krieg schnell beendet werden würde, und behauptete, dass „Israel“ eine „schreckliche ethnische Säuberung“ durchführe, während es fälschlicherweise glaube, den Sieg errungen zu haben. Kharrazi betonte, dass solche Handlungen nicht als wahrer Sieg, sondern vielmehr als schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte angesehen werden können.

Er hob auch die jüngsten Aktionen Israels hervor, die das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) daran hindern, lebenswichtige Hilfsgüter zu liefern, und erklärte, dass die Organisation „den belagerten Menschen in Gaza Wasser und Lebensmittel zur Verfügung stellen will, aber daran gehindert wird“.

Der ranghöchste iranische Beamte betonte, dass dieser Schritt „den Höhepunkt anti-humanitärer Werte“ darstelle.

Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, „aufzuwachen und Druck auf Israel auszuüben“, und fügte hinzu: „Leider sehen wir immer noch, dass der Westen, einschließlich der europäischen Länder und der Vereinigten Staaten, weiterhin eine so brutale und kriminelle Entität unterstützt und ihre Handlungen verteidigt, indem er sie finanziert und Waffen schickt.“

Kharrazi kam zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Situation und ihr letztendliches Ergebnis offensichtlich sind: Der Wille des Volkes und sein Widerstand können nicht unterdrückt werden. Er versicherte, dass sowohl die Palästinenser als auch die Libanesen fest entschlossen seien, Widerstand zu leisten, diese Unterdrückung zu ertragen und sich diesen Gräueltaten zu widersetzen, bis der Sieg errungen sei.

Iran mischt sich nicht in Waffenstillstandsverhandlungen ein

Im Zusammenhang mit den Waffenstillstandsverhandlungen betonte Kharrazi, dass der Iran sich nicht einmische, und versicherte, dass es das Recht der Libanesen und Palästinenser sei, zu verhandeln und ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen. Darüber hinaus bekräftigte er die Unterstützung seines Landes für jede Entscheidung, die die Länder treffen.

Der iranische Beamte fügte hinzu, dass der Iran sich weiterhin an seine früheren Vereinbarungen gebunden fühle, vorausgesetzt, die andere Partei halte sich ebenfalls an ihre Verpflichtungen. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass die gegnerische Seite ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sei und statt Verhandlungen zu führen weiterhin Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran verhänge.

Über Sayyed Hassan Nasrallahs Vermächtnis

In dem Interview mit Al Mayadeen sprach Kharrazi über den Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah und beschrieb ihn als eine „mächtige, weise, mutige und beliebte Persönlichkeit“, die zu einem bedeutenden politischen Führer in der islamischen Welt wurde.

Er wies darauf hin, dass der Verlust eines so großen Führers in der Tat ein großer Verlust für alle sei, insbesondere für das libanesische Volk. Kharrazi wies darauf hin, dass in vielen Befreiungsbewegungen weltweit auf den Verlust großer Führer oft das Aufkommen von Nachfolgern folgte.

Kharazzi erklärte, dass eine von Sayyed Nasrallahs Strategien darin bestand, Personen auf allen Ebenen auf die Nachfolge vorzubereiten, und versicherte, dass Führungskräfte und Kader bereit seien, Verantwortung in verschiedenen Führungsrollen zu übernehmen.

Kharrazi betonte, dass diese Politik es der Hisbollah ermöglicht, ihren Kampf heute mit voller Kraft fortzusetzen. Deshalb, so stellte er fest, haben die Israelis nicht das gewünschte Ergebnis des Zusammenbruchs der Hisbollah nach Sayyed Nasrallahs Märtyrertod erreicht. Er wies darauf hin, dass die Partei weiterhin den Libanon verteidigt und gleichzeitig eine starke politische Präsenz aufrechterhält.

Er bestätigte auch, dass Scheich Naim Qassem in der politischen Arena aktiv gewesen sei und seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt habe. Kharrazi gratulierte dem libanesischen Volk und dem Schura-Rat der Hisbollah zur Wahl von Scheich Qassem zum Nachfolger des ermordeten Führers Sayyed Nasrallah und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Hisbollah unter der Führung von Scheich Qassem ihre Aufgaben mit Nachdruck fortsetzen werde.

Die Strategie des Iran in den Außenbeziehungen

Der ranghöchste iranische Beamte erörterte auch die iranisch-russischen Beziehungen und die allgemeine regionale Dynamik und erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass Russland und China „ein neues internationales System aufbauen wollen, um sich von der westlichen Dominanz zu befreien“, ein Ziel, das auch der Iran verfolgt.

Er betonte, dass aufstrebende Mächte, darunter auch der Iran, eine herausragende Rolle bei der Gestaltung einer neuen Weltordnung spielen sollten, die eine demokratischere Regierungsführung fördert und sich vom westlichen Kolonialismus abwendet.

Kharrazi stellte klar, dass die bisher im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der BRICS und der Neuen Entwicklungsbank ergriffenen Maßnahmen alle mit dieser Vision übereinstimmen. Er wies darauf hin, dass der Iran Mitglied dieser Organisationen ist und aktiv an der Schaffung einer neuen Weltordnung arbeitet.

Er betonte außerdem, dass das Abkommen zwischen dem Iran und der Russischen Föderation fertig sei und alle Aspekte der bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit abdecke. Kharrazi wies darauf hin, dass das Abkommen ursprünglich während des jüngsten BRICS-Treffens in Kasan, Russland, unterzeichnet werden sollte, die Russen es jedoch vorzogen, es während eines bilateralen Besuchs abzuschließen, um seine Bedeutung zu unterstreichen, was in Kürze geschehen wird.

Zum Abschluss seiner Ausführungen erklärte Kharrazi, dass dies die strategische Politik des Iran sei, „unabhängig von der Art der Regierungen und bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern in der Region“. Er betonte, wie wichtig es sei, die Beziehungen zwischen dem Iran und diesen Nationen zu verbessern, damit sie gemeinsam auf die Stabilisierung der Sicherheit in der Region hinarbeiten können.

Kharrazi erklärte, dass alle Nachbarländer die strategische Politik des Iran kennen und sich derzeit in diese Richtung bewegen. Er räumte ein, dass diejenigen, die mit diesem Ansatz möglicherweise nicht zufrieden sind, auf die Verbreitung voreingenommener Medienberichte zurückgreifen könnten, die nicht den regionalen Interessen dienen.

Er verwies auf seine jüngsten historischen Forschungen zu Bahrain und stellte fest, dass Bahrain einst Teil der iranischen Geographie war und als vierzehnte iranische Provinz anerkannt wurde. Er erklärte jedoch, dass Bahrain heute ein unabhängiges Land ist und vom Iran offiziell als arabische Nation anerkannt wird.

Kharrazi ging auf Behauptungen einiger Medien ein, er stelle die arabische Identität Bahrains in Frage, und versicherte, dass er dieses Thema in seiner historischen Studie nicht angesprochen habe. Stattdessen behauptete er, er habe eine rein historische Analyse durchgeführt, die von einigen fälschlicherweise als Debatte bezeichnet wurde. Er bekräftigte, dass Bahrain ein befreundetes Land sei, eine unabhängige arabische Nation, die in der Region für ihre arabische Identität bekannt sei und vom Iran offiziell anerkannt werde.

