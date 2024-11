Wir brauchen viele Haaretz in Deutschland….. Evelyn Hecht-Galinski



Israel nimmt Haaretz ins Visier, nachdem der Herausgeber Palästinenser als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet hat

Von Alex MacDonald

Veröffentlicht am: 1. November 2024

Israelische Zeitung sieht sich Einschränkungen gegenüber, nachdem Amos Schocken das „Apartheid-Regime“ in Israel anprangert und Sanktionen fordert

Eine Frau zeigt die neueste Ausgabe der Tageszeitung Haaretz, deren Titelseite eine Frage zum angeblichen Selbstmord eines australischen Gefangenen mit Verbindungen zum Mossad am 13. Februar 2013 in Jerusalem aufwirft (Ahmad Gharabli / AFP)

Der Herausgeber des Nachrichtenportals Haaretz ist von der Regierung Israels unter Beschuss geraten, nachdem er sich während einer Rede in London auf palästinensische „Freiheitskämpfer“ bezogen hatte.

Amos Schocken sprach am Sonntag auf einer Konferenz in London, als er die Kommentare abgab, die zu Forderungen von Regierungsministern führten, die Aktivitäten des Portals einzuschränken.

„Der Regierung Netanjahu ist es egal, der palästinensischen Bevölkerung ein grausames Apartheidregime aufzuzwingen“, sagte er den Teilnehmern.

„Sie ignoriert die Kosten, die beiden Seiten durch die Verteidigung der Siedlungen und den Kampf gegen die palästinensischen Freiheitskämpfer entstehen, die Israel als Terroristen bezeichnet.“

Nach dem Aufschrei der Entrüstung stellte Schocken klar, dass er die Hamas nicht als „Freiheitskämpfer“ betrachte, und betonte, dass er Freiheitskämpfer unterstütze, die keinen „Terrorismus“ anwendeten.

Dennoch legte Israels Kommunikationsminister Shlomo Karhi am Donnerstag einen Vorschlag vor, in dem er aufgrund der Äußerungen Schockens eine Reihe von staatlichen Beschränkungen für Haaretz forderte.

Zu den neuen Vorschlägen aus Karhis Büro gehört, dass die Regierung „weder neue Verträge mit Haaretz abschließen, einschließlich individueller Abonnements für Staatsbedienstete, noch bestehende Verträge verlängern soll; alle laufenden Vereinbarungen mit Haaretz, einschließlich persönlicher Abonnements, werden im Rahmen des rechtlich Möglichen gekündigt werden.“

Es hieß auch, dass das Government Advertising Bureau: „Haaretz anweisen soll, alle Anzeigen, einschließlich gesetzlicher Bekanntmachungen, unabhängig vom Zahlungsstatus einzustellen und Rückerstattungen für alle bestehenden Zahlungen zu verlangen. Es sollen keine weiteren Anzeigen in der Publikation geschaltet werden.“

Der Vorschlag ist identisch mit dem von Karhi im November 2023, als er das Medium beschuldigte, die Kriegsanstrengungen Israels in Gaza zu untergraben.

Justizminister Yariv Levin sandte am Donnerstag auch einen Brief an Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miar, in dem er um die Befugnis bat, die Geschäftstätigkeit von Haaretz einzuschränken.

„Ich bitte Sie dringend, mir einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der festlegt, dass Handlungen israelischer Bürger zur Förderung oder Unterstützung internationaler Sanktionen gegen Israel, seine Staats- und Regierungschefs, Sicherheitskräfte und Bürger eine Straftat darstellen, die mit zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann“, schrieb er.

„Ich fordere außerdem, dass ein solches Vergehen in Kriegszeiten als erschwerender Umstand gewertet wird, sodass die Strafe verdoppelt werden kann.“

Er zitierte auch Kommentare von Schocken in seiner Rede, in der er die Verhängung von Sanktionen gegen israelische Regierungsbeamte forderte.

„Forderungen nach Sanktionen gegen Israel … stellen einen schweren Verstoß gegen die grundlegende Treuepflicht eines Bürgers gegenüber seinem Land dar. Solche Handlungen fördern einen Kurs, der darauf abzielt, Israel seines Rechts auf Selbstverteidigung zu berauben“, schrieb Levin.

Haaretz, ein linksgerichtetes Medium, das die Regierung Netanjahu scharf kritisiert und pro-palästinensischen Ansichten Raum bietet, wurde wiederholt von rechtsgerichteten Politikern zur Zensur aufgefordert.

Übersetzt mit Deepl.com

