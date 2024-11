https://www.palestinechronicle.com/from-milan-to-mossad-the-israeli-link-in-italys-spy-scandal/



Von Mailand zum Mossad – die israelische Verbindung in Italiens Spionageskandal

Von Romana Rubeo

1. November 2024

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni (L) mit ihrem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu. (Foto: über die italienische Regierung, Vorsitz des Ministerrats)

Berichten zufolge war der israelische Spionage-Geheimdienst Mossad an Geschäften mit dem in Mailand ansässigen Unternehmen Equalize beteiligt.

Italien ist in einen großen Spionageskandal verwickelt, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass eine private Ermittlungsfirma, die von ehemaligen und derzeitigen hochrangigen Sicherheitsbeamten geleitet wird, sich unrechtmäßig Zugang zu persönlichen Informationen über prominente Persönlichkeiten, darunter die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, verschafft hat, um sie zu erpressen.

Berichten zufolge war der israelische Geheimdienst Mossad an Geschäften mit der in Mailand ansässigen Firma Equalize beteiligt.

Meloni verurteilte den mutmaßlichen Komplott als „inakzeptabel“ und „eine Bedrohung für die Demokratie“, während Verteidigungsminister Guido Crosetto eine dringende parlamentarische Untersuchung forderte und Bedenken äußerte, dass Staatsgeheimnisse gefährdet sein könnten.

Crosetto bezeichnete die aufgedeckten Informationen lediglich als „die Spitze des Eisbergs“.

Die israelische Verbindung

Italienische Medien stellen den Skandal als hochrangige Verschwörung dar, an der Mitglieder der Mafia, Geheimdienstmitarbeiter und ausländische Agenturen, darunter der Mossad, beteiligt sind.

Im Rahmen der Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Dossiers im Zusammenhang mit Equalize wurden vier Personen festgenommen.

Es handelt sich um den ehemaligen Polizeibeamten Carmine Gallo, den Leiter von Equalize, sowie die Hacker Nunzio Calamucci, Massimiliano Camponovo und Giulio Cornelli. Die Verhöre der vier Verdächtigen begannen am Donnerstag.

Es wird angenommen, dass viele der Kunden des Unternehmens große Unternehmen und Anwaltskanzleien sind, die Wettbewerbsvorteile, Druckmittel im Gerichtssaal oder Erpressungsmaterial suchen.

Laut der italienischen Zeitung Corriere Della Sera verfolgten die Ermittler einen Besuch von zwei nicht identifizierten Israelis, die als Geheimdienstmitarbeiter beschrieben wurden, in der Firma.

Diese Personen suchten angeblich nach Informationen über iranisches Gas, die für ENI, Italiens staatliches Energieunternehmen, von Interesse sein könnten, und erkundigten sich nach dem Gashandel mit dem Iran.

Laut einem Bericht, der im Februar 2023 in Sky News veröffentlicht wurde, traf Vincenzo De Marzio, ein ehemaliger Carabinieri-Offizier, gegen den im Rahmen der Untersuchung des illegalen Dossiers ermittelt wird, zusammen mit Calamucci „zwei nicht identifizierte Männer, die offenbar einen Zweig des israelischen Staatsgeheimdienstes vertreten“.

Diese Informationen sind angeblich Teil eines umfangreichen Berichts der Ermittlungsabteilung der Carabinieri in Varese, in dem „die Anwesenheit von Personen, die mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung stehen, in den Büros in der Via Pattari“, dem Hauptsitz von Equalize, rekonstruiert wird.

Dem Bericht zufolge haben die Carabinieri dieses Treffen durch Überwachung und Fotos dokumentiert, wie aus einem fast 4.000 Seiten umfassenden Bericht hervorgeht, der verschiedene Aspekte der Untersuchung abdeckt.

Die Ermittler haben auch die Frage aufgeworfen, ob Gallo zuvor in nachrichtendienstlichen Bereichen in Italien tätig war.

Der ehemalige Carabinieri-Offizier De Marzio wurde erstmals am 8. Februar 2023 in den Büros in der Via Pattari gesehen, als er in Begleitung von „zwei nicht identifizierten Männern erschien, die offenbar einen Zweig des israelischen Staatsgeheimdienstes repräsentieren“, wie es in dem Bericht heißt.

Darüber hinaus berichtete Rai News, dass Calamucci nur einen Tag vor einem Treffen mit zwei Personen, die mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung stehen, in einem Gespräch mit Camponovo abgefangen wurde. Calamucci soll gesagt haben, dass die Israelis „uns ein Angebot gemacht haben“.

Rai News zitierte denselben Untersuchungsbericht der Carabinieri-Abteilung Varese, in dem es hieß, Calamucci habe „bestätigt und erklärt, dass die Gruppe bereits 40.000 Euro (von Israel) erhalten habe“, und erwähnte, dass nun ein „neuer Auftrag im Wert von einer Million Euro“ mit dem israelischen Geheimdienst im Gespräch sei.

Calamucci soll gesagt haben: „Sie haben mir einen Millionenauftrag angeboten!“ und hinzugefügt: „Die Hälfte der Daten wurde dem Vatikan übergeben; die andere Hälfte wird benötigt, um Wagner zu bekämpfen!“ Er bemerkte auch: „Sie haben alle Originaldokumente aus dem Qatar Gate.“

(The Palestine Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und Chefredakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

