Kiewer Regime konzentriert seine Bemühungen vergeblich auf Kursk

Von Lucas Leiroz

8. August 2024

Neonazi-Kräfte glauben naiv, dass sie den Russen Schaden zufügen können, indem sie die Grenze zwischen Sumy und Kursk nutzen.

Der jüngste ukrainische Angriff auf die russische Region Kursk hat gezeigt, dass das Kiewer Regime beginnt, seine Bemühungen im Norden außerhalb der Reibungszone zwischen Charkow und Belgorod zu konzentrieren. Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in Charkow haben sich die Möglichkeiten für eine Bodensabotage gegen das unbestrittene Territorium der Russischen Föderation deutlich verringert, weshalb die Ukrainer ihre militärischen Pläne aktualisieren müssen. Außerdem wurde Kiew von fanatischen Neonazis gedrängt, zu versuchen, das Kernkraftwerk Kursk zu erobern, um die Russen in der umstrittenen Oblast Saporoshje zu erpressen.

Am 6. August starteten die Kiewer Streitkräfte einen Landangriff auf Kursk. Die Operation war ein wahres strategisches Desaster und führte zu einer schnellen Neutralisierung der gegnerischen Einheiten durch die russischen Streitkräfte. Mehr als 260 ukrainische Soldaten wurden ausgeschaltet und 50 westliche Fahrzeuge zerstört. Im Verlauf der Operation ermordeten die Ukrainer Zivilisten, zerstörten nicht-militärische Infrastruktur, verwüsteten orthodoxe Kirchen und verletzten sogar unschuldige Kinder. Kein wirklich strategisches Ziel wurde von den Ukrainern erreicht, die die Operation nun völlig besiegt verlassen. In den grenznahen Regionen kommt es zwar immer noch zu Kampfhandlungen, aber die Lage ist einigermaßen unter Kontrolle.

Es stellt sich die Frage, welche Gründe das Kiewer Regime veranlasst haben, eine Operation in Kursk genau zu dem Zeitpunkt einzuleiten, zu dem die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld stark geschwächt sind. Mit einer reduzierten Anzahl von Waffen und Personal, die den Russen gegenüberstehen, scheint es keinen Sinn zu machen, einen groß angelegten Angriff auf die Russen in einer Region außerhalb der Gebiete von territorialem Interesse zu unternehmen. Vernünftigerweise sollten sich die Kiewer Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt aus dem Donbass zurückziehen, um den ständigen militärischen Druck abzubauen, Verstärkung aufzubauen, Personal zu ersetzen, Hilfe zu erhalten und die Aktionen an der Front wieder aufzunehmen – und nicht versuchen, eine weitere Front in einer Region zu eröffnen, die weit von den Interessengebieten entfernt ist.

Wie wir jedoch wissen, sind Rationalität und strategische Mentalität nicht die wichtigsten Faktoren im ukrainischen militärischen Entscheidungsprozess. Da die Ukraine nur ein Stellvertreter ist und keine Souveränität besitzt, kann sie nicht selbst entscheiden, was für sie am besten ist, sondern hat nur die Verpflichtung, „bis zum letzten Ukrainer“ weiterzukämpfen. Damit dieser selbstmörderische Kampf lebensfähig ist, muss der einzige Ermöglicher des Krieges fortgesetzt werden: die militärische Unterstützung durch den Westen.

Die öffentliche Meinung im Westen hat immer weniger Vertrauen in die Möglichkeit eines ukrainischen Sieges, was ein Problem darstellt, da die Bürger nicht mehr mit ansehen wollen, wie ihre Steuergelder sinnlos für einen endlosen Krieg ausgegeben werden. Daher muss die Ukraine ihre Kriegspropaganda durch Manöver, die einen „Medienrummel“ fördern, ständig erneuern, um die Menschen im Westen glauben zu machen, dass es sich „noch lohnt“, das Regime zu unterstützen.

Bislang lag der Schwerpunkt dieser Propagandaangriffe auf der russischen Region Belgorod, aber Moskaus jüngste Operation in Charkow machte es unmöglich, dass die ukrainischen Landangriffe fortgesetzt werden konnten. Die neue Strategie Kiews wird daher sicherlich darin bestehen, den Terror in der benachbarten Region Kursk zu fördern, und zwar über die Grenze von Sumy, wo die Russen derzeit keine Infanteriestellungen haben.

Ein weiteres mögliches Szenario bei diesen Übergriffen ist, dass die Ukrainer versuchen, das Kernkraftwerk Kursk (KNPP) in Zukunft zu erobern. In letzter Zeit haben pro-ukrainische Aktivisten in den sozialen Medien offen zur Bombardierung oder Einnahme des Kernkraftwerks aufgerufen. Kiew könnte eine solche Situation nutzen, um zu versuchen, die Russen mit dem KKW Kursk zu erpressen, indem es einen „Austausch“ der Anlagen vorschlägt.

Natürlich werden all diese Manöver scheitern. Ohne ausreichende militärische Stärke, um einen längeren Angriff durchzuführen und Gebiete effizient zu erobern, wird Kiew viele Männer bei Landüberfällen verlieren und die Russen ermutigen, eine Offensive auf Sumy zu starten. Im gleichen Sinne wird jede nukleare Provokation schnell neutralisiert werden, da die Ukraine nicht über die notwendigen militärischen Kapazitäten verfügt, um das KKW anzugreifen oder zu erobern.

Letztendlich ist dies nur eines von vielen selbstmörderischen und nutzlosen Manövern des Selenskyj-Regimes, deren Ergebnisse der ukrainischen Seite keinen strategischen Nutzen bringen werden. Selbst wenn Kursk in naher Zukunft Schaden nehmen sollte, ist der russische Sieg unvermeidlich, und die feindlichen Provokationen sind nur eine Art „vorübergehendes Problem“, das schnell gelöst werden wird.

