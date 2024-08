https://www.aljazeera.com/news/2024/8/8/israels-netanyahu-calls-occupied-west-bank-part-of-our-homeland



Israels Netanjahu nennt das besetzte Westjordanland „Teil unseres Heimatlandes“.

Von Al Jazeera Mitarbeitern

8. August 2024

In einem Interview mit dem TIME Magazine verteidigt der israelische Regierungschef den Gaza-Krieg und bekräftigt seine Ablehnung der palästinensischen Souveränität.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, Israel werde den Gaza-Krieg bis zum Sieg fortsetzen [Datei: Ronen Zvulun/Reuters]

Weniger als einen Monat nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) entschieden hat, dass Israels Besetzung palästinensischer Gebiete rechtswidrig ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden muss, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt, dass sein Land die Kontrolle über das besetzte Westjordanland nicht aufgeben wird.

„Es ist ein Teil unseres Heimatlandes. Wir haben die Absicht, dort zu bleiben“, sagte Netanjahu über das besetzte palästinensische Land in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem TIME Magazine.

Der israelische Premierminister bekräftigte auch seine Ablehnung der Gründung eines souveränen palästinensischen Staates und deutete an, dass er eine begrenzte Selbstverwaltung der Palästinenser befürwortet, während Israel die Sicherheitskontrolle über das besetzte Gebiet beibehält.

Seine Äußerungen stehen im krassen Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die die Zweistaatenlösung als ultimativen Weg zur Lösung des Konflikts ansehen.

„Wir herrschen nicht über ihr Land. Wir regieren nicht über Ramallah. Wir regieren nicht über Dschenin“, sagte Netanjahu und bezog sich dabei auf palästinensische Städte im Westjordanland. „Aber wir gehen hinein und greifen ein, wenn wir Terrorismus verhindern müssen.

ie Palästinensische Autonomiebehörde hat zwar einige Verwaltungsbefugnisse im Westjordanland, doch wird das Gebiet eigentlich von Israel beherrscht, das die Sicherheit, den Luftraum, die Einreisehäfen und die Planungspolitik kontrolliert.

Die israelische Regierung ist auch teilweise für die Steuererhebung und die Wirtschaft im Westjordanland zuständig. Außerdem verfügt sie mit ihren Militärgerichten über ein alternatives Rechtssystem für Palästinenser in dem Gebiet.

Führende Menschenrechtsgruppen haben Israel vorgeworfen, in den besetzten Gebieten ein System der Apartheid gegen die Palästinenser zu errichten.

In seinem Interview mit TIME sagte Netanjahu auch, dass Israel den Krieg im Gazastreifen fortsetzen werde, bis es die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstöre und sicherstelle, dass die palästinensische Gruppe den Gazastreifen in Zukunft nicht mehr regieren könne.

Diese Aussage erfolgte inmitten der Bemühungen um einen Waffenstillstand im Rahmen eines von den USA unterstützten Abkommens, das die Freilassung der israelischen Gefangenen im Gazastreifen sowie einer nicht näher bezeichneten Zahl von palästinensischen Gefangenen in Israel vorsieht.

Das US-Außenministerium hatte am Mittwoch erklärt, Israel und die Hamas arbeiteten an „überbrückbaren“ letzten Punkten, um das Abkommen abzuschließen.

Etanyahu schlug vor, dass einige arabische Länder bei der Schaffung einer palästinensischen Regierung in Gaza helfen würden, nachdem die Hamas besiegt ist.

Der leitende politische Analyst von Jazeera, Marwan Bishara, bezeichnete Netanjahus Pläne als „Träumerei“.

Sicherlich wird kein arabischer Partner einspringen, ohne dass die Palästinensische Autonomiebehörde in Gaza das Sagen hat“, sagte Bishara. Und nachdem das alles gesagt ist, haben wir keine Ahnung, was als Nächstes in Gaza passieren wird, denn die Hamas wird keinen Zentimeter des Gazastreifens aufgeben und ganz sicher wird sie den Krieg nicht verlieren.

ährend Israel vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes angeklagt wird, weil es im Gazastreifen eine der zerstörerischsten Militärkampagnen der modernen Geschichte gestartet hat, spielte Netanjahu die Gräueltaten an den Palästinensern herunter.

Er behauptete ohne Beweise, dass das Verhältnis zwischen Kämpfern und Zivilisten in Gaza eins zu eins sei.

Von den fast 40.000 Palästinensern, die von Israel getötet wurden, sind nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza mehr als 16.000 Kinder und 11.000 Frauen.

Israel hat auch systematisch die zivile Infrastruktur in der Enklave angegriffen und Hunderte von Krankenhäusern, Schulen und Gotteshäusern zerstört.

Auf die humanitäre Krise im Gazastreifen angesprochen, wies Netanjahu Vorwürfe zurück, Israel würde die Hilfe für die Palästinenser einschränken. Wir haben seit Beginn des Krieges alles getan, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen, wir haben etwa 40.000 Hilfslieferungen ermöglicht“, sagte Netanjahu gegenüber TIME.

uch wenn 40.000 Hilfsgütertransporte nach einer großen Zahl klingen, bedeutet dies einen drastischen Rückgang der nach Gaza gelangenden Lebensmittel. Die Zahl der Hilfslieferungen beläuft sich auf etwa 130 Lastwagen täglich.

Vor Beginn des Krieges kamen nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 500 Lastwagen nach Gaza.

Vor einem Monat warfen UN-Experten Israel vor, die Palästinenser in Gaza absichtlich auszuhungern.

Israels vorsätzliche und gezielte Hungerkampagne gegen das palästinensische Volk ist eine Form von völkermörderischer Gewalt und hat zu einer Hungersnot im gesamten Gazastreifen geführt“, erklärten sie.

