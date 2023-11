Können Sie die Avocado sehen? Sara Roy – Ein Brief an Präsident Biden Sara Roy

Sara Roy | Can you see the avocado? · LRB 1 November 2023 A letter to President BidenDear Mr President,When does the death of a Palestinian child become unacceptable? Or perhaps…

1. November 2023

Können Sie die Avocado sehen?

Sara Roy – Ein Brief an Präsident Biden



Sehr geehrter Herr Präsident!

wann wird der Tod eines palästinensischen Kindes inakzeptabel? Oder vielleicht sollte ich die Frage so stellen: Wann werden Sie einem palästinensischen Leben dieselbe Heiligkeit zugestehen, die Sie einem israelischen Leben zugestehen?

Gestern hat Israel das Flüchtlingslager Jabaliya in Gaza bombardiert. Ein Teil des Lagers wurde zerstört und mindestens hundert Menschen wurden getötet oder verletzt. Mein Freund, der Dichter Mosab Abu Toha, seine Frau und seine Kinder sind vor kurzem nach Jabaliya gezogen, nachdem Israel sie gewarnt hatte, ihr Haus in Beit Lahiya, einer Stadt nördlich des Lagers, zu verlassen, weil Beit Lahiya beschossen werden würde. Dies geschah, und Mosabs Haus wurde zerstört. Ich habe gerade nach zwei Tagen verzweifelter Sorge von ihm gehört. Die Bombardierung des Lagers Jabaliya war nur siebzig Meter von uns entfernt“, sagte er. Ein ganzes Viertel wurde ausgelöscht.

Jabaliya ist mir ein vertrauter Ort, obwohl ich seit mehreren Jahren nicht mehr dort war. Es ist das größte der acht Flüchtlingslager des Gazastreifens und verfügt über 26 Schulen, zwei Gesundheitszentren und eine öffentliche Bibliothek. Mehr als 116 000 Männer, Frauen und Kinder leben auf einer Fläche von 1,4 Quadratkilometern. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es bedeutet, über 100 000 Menschen auf einer halben Quadratmeile zusammenzudrängen? Doch trotz der extremen Bevölkerungsdichte ist das Lager eine lebendige Gemeinschaft. Was mir von meinen Besuchen in Jabaliya am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die Kinder: Sie waren überall, lachten und spielten. Ich liebte auch die belebten Märkte, die ich mit meinen Freundinnen besuchte.

Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich als Jüdin und Kind von Holocaust-Überlebenden in jedem Haus, das ich im Lager besuchte, willkommen war. Ich wurde sogar umarmt. Ich habe immer noch eine Zeichnung, die der 12-jährige Sohn eines Freundes, der in Amerika Kunst studieren wollte, für mich gemacht hat.

Ich weiß nicht, ob meine Freunde und ihre Familien zu denen gehören, die von Israel ermordet oder verletzt wurden. Aber ich weiß, dass dies nicht die erste Gräueltat ist und nicht die letzte sein wird, wenn die Barbarei von Ihnen und anderen, die die Macht haben, sie zu stoppen, weiterhin gerechtfertigt wird. Sie rufen zu einer „humanitären Pause“ auf, was ich nicht verstehe. Was bedeutet eine Pause inmitten eines solchen Gemetzels? Bedeutet es, Menschen zu ernähren, damit sie überleben und am nächsten Tag getötet werden können? Wie soll das humanitär sein? Wie kann das menschlich sein?

Wie viele Beweise braucht man noch, um die Ermordung von mehr als achttausend Menschen, darunter 3500 Kinder, die Zerstörung von Generationen von Familien und die Demolierung des größten Teils der Infrastruktur von Gaza – Krankenhäuser, Schulen, Häuser – als Kriegsverbrechen und nicht als Akt der Selbstverteidigung zu bezeichnen? Israel hat eindeutig mehr Zivilisten in Gaza getötet als Hamas-Kämpfer.

Und bitte beantworten Sie folgende Frage: Wie kann ein Besatzer das Recht auf Selbstverteidigung gegen das Volk beanspruchen, das er unterdrückt, enteignet, verarmt und nun am Rande des Hungertodes steht? Es handelt sich nicht um Selbstverteidigung, sondern um den Wunsch, die Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben und ihr Land in Gaza und im Westjordanland zu annektieren. Sicherlich verstehen Sie das. Aber wie können Sie das gutheißen?

Der Tod der 1400 unschuldigen Israelis, die von der Hamas auf grausame Weise ermordet wurden, wird nicht gewürdigt, wenn Israel und die USA jeden Sinn für Moral und Barmherzigkeit aufgeben, um sie zu rächen, und dabei jeden Gedanken an eine gemeinsame Menschlichkeit mit den Palästinensern, die wehrlos und schutzlos sind, über Bord werfen. Will Israel auf diese Weise die Sicherheit seines Volkes gewährleisten? Wollen Sie das auch so machen?

Zu Beginn dieses schrecklichen Krieges erzählte mir Mosab von einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabaliya, als die Menschen dort einkaufen waren. Dutzende, so sagte er, wurden getötet. Er schickte mir ein Foto von den Folgen – auf dem Boden liegende Leichen und in der Nähe verstreute Avocados. Kannst du die Avocado sehen?“, fragte er. Ich sehe sie. Können Sie das, Präsident Biden?

Übersetzt mit Deepl.com

Sara M. Roy ist eine amerikanische Politologin, Autorin und Wissenschaftlerin. Sie ist Senior Research Scholar am Center for Middle Eastern Studies der Harvard University.



