Israel-Palestine live: UN school sheltering Palestinians targeted with white phosphorus Israel also bombs maternity ward as the generator in one of Gaza’s main hospitals shuts down

Israel-Palästina live: UN-Schule, die Palästinenser beherbergt, mit weißem Phosphor beschossen

2. November 2023



Israel bombardiert auch die Entbindungsstation, während der Generator in einem der wichtigsten Krankenhäuser in Gaza ausfällt

Wichtigste Punkte

UN-Rechtsorgan: Angriffe auf Flüchtlingslager könnten auf Kriegsverbrechen hinauslaufen

Biden glaubt, Netanjahu hat nur noch wenige Monate im Amt

Israelische Rabbiner befürworten Bombardierung von Krankenhäusern in Gaza

Ein bei israelischem Bombardement verwundeter Palästinenser wird am 29. Oktober 2023 in ein Krankenhaus in Deir al Balah gebracht.

Israelische Armee wirft weißen Phosphor auf UN-Schule, die vertriebene Palästinenser beherbergt

vor 8 Minuten

Die israelischen Streitkräfte haben am Donnerstag weiße Phosphormunition auf eine UN-Schule abgeworfen, in der Tausende vertriebene Palästinenser untergebracht sind, berichtet Al Jazeera.

Ein von Ahmed Hijazee, einem in Gaza ansässigen Video-Blogger, veröffentlichtes Video zeigt den Moment, in dem die angebliche Munition auf die Schule im Flüchtlingslager Beach abgefeuert wurde.

Palästinenser sprechen von 1.000 Toten, Verwundeten und Vermissten bei „Massakern“ im Flüchtlingslager

vor 18 Minuten

Bei zwei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 1.000 Menschen getötet, verwundet oder vermisst worden.

Mindestens 195 Menschen wurden bei den Luftangriffen am Dienstag und Mittwoch getötet.

Weitere 777 wurden verwundet und 120 werden vermisst, die vermutlich unter den Trümmern der zerstörten Wohnhäuser gefangen sind.

Ein Mann sitzt auf den Trümmern, während andere zwischen den Trümmern der von israelischen Luftangriffen getroffenen Gebäude im Flüchtlingslager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen umherwandern, 1. November 2023 (AP)

Ein Mann sitzt auf den Trümmern von Gebäuden, die von israelischen Luftangriffen getroffen wurden, im Flüchtlingslager Jabaliya, nördlicher Gazastreifen, 1. November 2023 (AP)

Israel sagt, 17. Soldat in 48 Stunden Kampfhandlungen in Gaza getötet

vor 34 Minuten

Nach Angaben der israelischen Armee wurde ein weiterer Soldat von palästinensischen Kämpfern im Gazastreifen getötet. Damit stieg die Zahl der getöteten Soldaten in dem belagerten Streifen auf 17, seit die Bodenangriffe am Dienstag ausgeweitet wurden.

Der Soldat, ein Kommandeur des 7007. Infanteriebataillons, starb am Mittwoch, teilte die Armee mit.

Zusammenfassung vom Morgen: Tag 27

vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe MEE-Leser.

Die israelischen Luftangriffe wurden am frühen Donnerstagmorgen verstärkt, während das israelische Militär weiter versuchte, in den nördlichen Gazastreifen vorzustoßen. Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, erklärten, sie hätten mehrere Militärfahrzeuge, darunter auch israelische Panzer, mit Raketen beschossen.

Falls Sie unsere Live-Berichterstattung in der Nacht nicht verfolgt haben, können Sie hier nachlesen, was Sie in den letzten Stunden verpasst haben:

– US-Präsident Joe Biden stellt eine Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie vor, nachdem eine Umfrage ergeben hat, dass die Zustimmung der arabischen Amerikaner um mehr als 40 Prozent gesunken ist

– Israelische Streitkräfte haben in der Nacht weitere Razzien in Städten des Westjordanlandes durchgeführt

– Mehrere lateinamerikanische Länder – Peru, Mexiko und Argentinien – verurteilten die israelischen Angriffe auf das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens.

– Als Reaktion auf die Forderung eines Demonstranten nach einem Waffenstillstand sagt Biden, dass es eine „humanitäre Pause“ geben sollte, um die Gefangenen in Gaza freizubekommen

– Der Hauptgenerator im indonesischen Krankenhaus in Gaza ist ausgefallen

Wir bleiben dran und werden Sie den ganzen Tag über mit Live-Updates versorgen.

Ägypten bereitet sich auf die Aufnahme von 7.000 Ausländern aus dem Gazastreifen vor

vor 1 Stunde

Das ägyptische Außenministerium hat erklärt, dass es 7.000 ausländische Staatsangehörige aus dem Gazastreifen aufnehmen will, nachdem es am Mittwoch damit begonnen hat, Menschen die Einreise nach Ägypten über die Grenze von Rafah zu ermöglichen.

Video: US-Senator sagt, dass kein Maß an zivilen Opfern in Gaza Israels Ziele in Frage stellen würde

vor 1 Stunde

Fünf Palästinenser bei israelischem Luftangriff auf Lager al-Shati getötet

1 Stunde zuvor

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Shati im Norden des Gazastreifens sind mindestens fünf Palästinenser getötet und mehrere verletzt worden.

Drei Palästinenser bei israelischem Angriff auf Jabalia getötet

vor 2 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens sind am Donnerstagmorgen mindestens drei Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Die Bombardierung erfolgte einen Tag nach einem großen israelischen Luftangriff, bei dem fast 200 Menschen im selben Flüchtlingslager getötet wurden.

Ehemaliger UN-Beamter: Israels Absicht zum Völkermord „öffentlich bekannt

vor 3 Stunden

Nach seinem Rücktritt von seinem Posten als Direktor des New Yorker Büros des Hochkommissars für Menschenrechte sagte Craig Mokhiber am Donnerstag in einem Interview mit Al Jazeera, dass die Absicht Israels, durch seine Militärkampagne im Gazastreifen einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen, klar und deutlich zum Ausdruck gebracht wurde.

„Normalerweise ist der schwierigste Teil des Nachweises von Völkermord die Absicht, denn es muss die Absicht bestehen, eine bestimmte Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“, sagte Mokhiber.

„In diesem Fall wurde die Absicht der israelischen Führer so explizit und öffentlich erklärt – vom Premierminister, vom Präsidenten, von hochrangigen Kabinettsministern, von militärischen Führern – dass es ein leichtes ist, dies zu beweisen. Es steht in den öffentlichen Unterlagen.

Mokhiber trat diese Woche von seinem Amt zurück und begründete dies mit der Reaktion der UNO auf Israels Bombardierung des Gazastreifens, bei der fast 9.000 Palästinenser, darunter mehr als 3.000 Kinder, getötet wurden.

Japans Außenminister will Ramallah besuchen und mit palästinensischen Führern sprechen

vor 3 Stunden

Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa reist nach Israel und Jordanien und wird auch Ramallah im besetzten Westjordanland besuchen, wo sie mit führenden Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammentreffen wird.

Die Außenministerin erklärte, die Lage im Gazastreifen sei eine „ernste Situation“ und Japan werde seine diplomatischen Bemühungen fortsetzen, um zur „Beruhigung“ der Lage beizutragen.

Biden stellt Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie vor, nachdem die Unterstützung durch arabische Amerikaner schwindet

vor 4 Stunden

Die Regierung Biden kündigte am späten Mittwoch eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie in den USA an.

„Die Biden-Harris-Regierung wird unsere erste nationale Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie entwickeln. Diese Strategie wird ein umfassender und detaillierter Plan sein, um Muslime und diejenigen, die als Muslime wahrgenommen werden, vor Hass, Bigotterie und Gewalt zu schützen“, sagte Vizepräsidentin Kamala Harris in einer auf X veröffentlichten Videoansprache.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem eine Umfrage des Arab American Institute ergeben hat, dass die Unterstützung für US-Präsident Joe Biden bei den Wählern aus der arabischen Gemeinschaft in den USA um mehr als 40 Prozent gesunken ist.

Die Umfrage ergab außerdem, dass zwei Drittel der arabisch-amerikanischen Wähler Bidens Haltung gegenüber Israel und Palästina negativ beurteilen, da er Israels Vorgehen bei der Bombardierung des Gazastreifens, bei der bisher fast 9.000 Palästinenser getötet wurden, nachdrücklich unterstützt hat.

Israel bestreitet, dass die Hisbollah eine ihrer Drohnen abgeschossen hat

vor 5 Stunden

Nachdem die Hisbollah behauptet hatte, sie habe eine israelische Drohne mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen, hat das israelische Militär diese Darstellung bestritten.

Es sagte, dass eine Boden-Luft-Rakete aus dem Libanon auf eine seiner Drohnen abgefeuert wurde, sagte aber nicht, wer die Rakete abgefeuert hat und fügte hinzu, dass die Drohne keinen Schaden genommen hat.

„Als Reaktion darauf hat das Militär die Terrorzelle, die die Rakete abgefeuert hat, und den Abschussort getroffen“, heißt es in einer Erklärung des Militärs.

Beide Seiten haben keine Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt.

US-Gesetzgeber kritisieren „hetzerische Anzeigen“ einer pro-israelischen Lobbygruppe

vor 6 Stunden

Eine Reihe von US-Gesetzgebern hat sich mit dem American Israel Public Affairs Committee (Aipac) angelegt, nachdem die mächtige Pro-Israel-Lobbygruppe sie angegriffen hatte, weil sie gegen eine Resolution zur Unterstützung Israels gestimmt hatten.

Am Dienstag wählte Aipac den republikanischen Kongressabgeordneten Thomas Massie aus und behauptete, er habe mit „The Squad“, einer Gruppe progressiver Demokraten, gegen die Unterstützung Israels und die Verurteilung der Hamas gestimmt.

Massie beschuldigte Aipac, sein Abstimmungsverhalten „absichtlich falsch dargestellt“ zu haben.

Um die ganze Geschichte zu lesen, klicken Sie bitte unten.

US-Gesetzgeber rügen pro-israelische Lobbygruppe für „hetzerische Anzeigen

Thomas Massie vor dem US-Kapitolgebäude am 17. Oktober 2023 in Washington.

Israelische Streitkräfte starten nächtliche Razzien in Städten des Westjordanlandes

vor 6 Stunden

Israelische Sicherheitskräfte haben am frühen Donnerstagmorgen eine weitere Runde von nächtlichen Razzien in mehreren Städten des besetzten Westjordanlandes durchgeführt.

Wie mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichteten, wurden Nablus, Jericho und Ramallah, der Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, überfallen.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa nahmen israelische Streitkräfte sechs Palästinenser in Nablus fest.

Weitere lateinamerikanische Länder tadeln Israels Angriff auf Gaza

vor 6 Stunden

Mehrere lateinamerikanische Länder haben am Mittwoch die israelischen Angriffe auf das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens verurteilt.

Peru, Mexiko und Argentinien – die Heimat der größten jüdischen Bevölkerung des Kontinents – verurteilten die israelischen Angriffe, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums fast 200 Menschen getötet wurden.

„Peru verurteilt die Gewalt, von wo auch immer sie ausgeht, und wird dies auch weiterhin tun“, so das peruanische Außenministerium in einer Erklärung.

Auf einer UN-Sondersitzung zu Gaza forderte die mexikanische Diplomatin Alicia Buenrostro die „Besatzungsmacht“ Israel auf, ihren Anspruch auf die palästinensischen Gebiete aufzugeben, und plädierte für eine Zwei-Staaten-Lösung.

„Die humanitäre Situation in Gaza wird von Tag zu Tag alarmierender“, erklärte das argentinische Außenministerium.

Die drei Länder forderten auch die Freilassung der von der Hamas gefangen genommenen Geiseln. Mexiko hat nach eigenen Angaben Staatsangehörige unter den Gefangenen.

Am Dienstag brach Bolivien die diplomatischen Beziehungen zu Israel wegen der Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens ab, während Kolumbien und Chile ihre Botschafter nach Israel zurückriefen. Übersetzt mit Deepl.com



