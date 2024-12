https://consortiumnews.com/2024/12/17/can-you-handle-the-truth/



Können Sie mit der Wahrheit umgehen?

17. Dezember 2024

Consortium News ist eine Publikation für Erwachsene, die bereit sind, ihre pubertären Vorstellungen von Amerikas außergewöhnlicher Güte abzulegen und stattdessen bereit sind, sich den hässlichen Realitäten der Vereinigten Staaten im Ausland zu stellen.

Ein US-Soldat misshandelt einen Gefangenen im Gefängnis von Abu Ghraib im Irak. (Foto der U.S. Regierung)

Dasist nicht schön. Eine Regierung von, für und aus dem Volk, die riesige Mengen an Bürgergeldern, Munition und Geheimdienstinformationen in die Hand nimmt, um aktiv einen Völkermord zu unterstützen, während milliardenschwere Medien das Verbrechen des Jahrhunderts als einen Verbündeten darstellen, der sich lediglich gegen meist wehrlose Menschen verteidigt.

Eine Regierung, die in ihrem Krieg gegen den Terrorismus Licht und Freiheit in der ganzen Welt verbreitet, hat soeben dazu beigetragen, dass Al-Qaida die Führung in einem wichtigen Land des Nahen Ostens übernommen hat. Und das nach Jahrzehnten der Invasion und Bombardierung und des Abschlachtens von Millionen unschuldiger Menschen und des Umsturzes von Demokratien auf fünf Kontinenten.

Aber das ist in Ordnung. Warum sich mit all dem herumschlagen? Man kann mehr Fahnen aufstellen, wie Evelyn Waugh sagte.

Oder man kann anerkennen, dass fast alles, was man in der Schule gelernt hat und was man heute in den Zeitungen liest oder im Fernsehen über Amerika im Ausland sieht, entweder ein Ablenkungsmanöver oder eine glatte Lüge ist, die darauf abzielt, die räuberischen Forderungen einer parteiübergreifenden Elite zu schützen, die die Interessen gewöhnlicher, anständiger Amerikaner mit Füßen tritt (z. B. indem sie ihnen eine allgemeine Gesundheitsversorgung verweigert) und gleichzeitig den Namen des Landes in der ganzen Welt beschmutzt.

Ihre Propaganda ist so ausgeklügelt, dass viele von ihnen wahrscheinlich selbst an die Version von Uncle Sam glauben.

Aber warum sollten Sie das tun?

Treten Sie vor, wenn es um die Fakten geht.

Sie können damit umgehen.

